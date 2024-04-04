Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия УФО ХМАО-Югра Сургутский район
СОБЫТИЯ
|04.04.2024
|
Для нефтяников и дачников: «МегаФон» расширил сеть LTE в Сургутском районе Югры
Инженеры «МегаФона» запустили новую телеком-инфраструктуру на межселенных территориях Сургутского района. Качество голосовой связи и скорость передачи данных в сети 4G выросли в смартфонах сотрудников трубопроводной и нефтяной компаний, а также в устройствах дачников в садово-ог
|24.01.2024
|
Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS
Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства медицинскую информационну
|09.08.2018
|
«Ростелеком» ускорил интернет для жителей Сургутского района
цию местных радиорелейных линий связи, и ускорил интернет для жителей трех малых населенных пунктов Сургутского района ХМАО-Югры: с. Сытомино, пос. Высокий мыс и с. Тундрино. Связисты компании
|10.12.2013
|
Softline автоматизировала ИТ-сервисы Администрации Сургутского района
ne объявила о завершении проекта по внедрению системы управления рабочими станциями в Администрации Сургутского района. Автоматизация позволила заказчику эффективно организовать работу отдела п
|15.07.2011
|
Сургутский филиал «Югрател» завершил проект по модернизации головной станции цифрового ТВ стандарта DVB-C
щих в зону присутствия компании «Югрател» в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам директора сургутского филиала «Югрател» Вадима Попика, для реализации задачи потребовалось хорошо зарек
|30.08.2005
|
Сургутский ЗСК автоматизировал сбыт нефтепродуктов
ментов Обеспечить необходимый обмен данными с информационной системой «Газпрома» В ближайших планах Сургутского ЗСК — полностью перенести систему управления сбытом нефтепродуктов ЗСК на пл
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лукошков Дмитрий 53 8
|Мелихов Дмитрий 54 5
|Торгашин Евгений 31 3
|Ципорин Павел 102 3
|Булатова Наталья 3 2
|Пяк Василий 2 2
|Комарова Наталья 16 1
|Белов Андрей 95 1
|Бабань Борис 3 1
|Панагушин Андрей 16 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Король Андрей 5 1
|Щапов Олег 24 1
|Репик Алексей 8 1
|Демидов Михаил 133 1
|Степанов Антон 71 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Козловский Петр 9 1
|Малахов Марк 25 1
|Киселев Олег 33 1
|Алаев Владимир 16 1
|Митрофанов Сергей 10 1
|Бутаков Алексей 10 1
|Белобоков Андрей 11 1
|Катырин Сергей 14 1
|Молодов Максим 6 1
|Чернышев Валерий 5 1
|Наговицын Дмитрий 5 1
|Шадрин Олег 5 1
|Бершев Сергей 3 1
|Меньшенин Валерий 2 1
|Стоянов Виталий 4 1
|Шундикова Людмила 1 1
|Альтергот Андрей 3 1
|Кощеев Сергей 3 1
|Салахутдинов Сергей 1 1
|Бычков Игорь 3 1
|Глазков Роман 1 1
|Дудко Александр 1 1
|СТВ - СургутИнформТВ 3 1
|NEWSru.com 229 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1060 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413031, в очереди разбора - 730710.
Создано именных указателей - 188727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.