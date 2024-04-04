Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район

Для нефтяников и дачников: «МегаФон» расширил сеть LTE в Сургутском районе Югры Инженеры «МегаФона» запустили новую телеком-инфраструктуру на межселенных территориях Сургутского района. Качество голосовой связи и скорость передачи данных в сети 4G выросли в смартфонах сотрудников трубопроводной и нефтяной компаний, а также в устройствах дачников в садово-ог

Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства медицинскую информационну

«Ростелеком» ускорил интернет для жителей Сургутского района цию местных радиорелейных линий связи, и ускорил интернет для жителей трех малых населенных пунктов Сургутского района ХМАО-Югры: с. Сытомино, пос. Высокий мыс и с. Тундрино. Связисты компании

Softline автоматизировала ИТ-сервисы Администрации Сургутского района ne объявила о завершении проекта по внедрению системы управления рабочими станциями в Администрации Сургутского района. Автоматизация позволила заказчику эффективно организовать работу отдела п

Сургутский филиал «Югрател» завершил проект по модернизации головной станции цифрового ТВ стандарта DVB-C щих в зону присутствия компании «Югрател» в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам директора сургутского филиала «Югрател» Вадима Попика, для реализации задачи потребовалось хорошо зарек