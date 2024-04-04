Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188727
ИКТ 14605
Организации 11313
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3544
Системы 26540
Персоны 81677
География 2999
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

Россия УФО ХМАО-Югра Сургутский район

Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район

СОБЫТИЯ


04.04.2024 Для нефтяников и дачников: «МегаФон» расширил сеть LTE в Сургутском районе Югры

Инженеры «МегаФона» запустили новую телеком-инфраструктуру на межселенных территориях Сургутского района. Качество голосовой связи и скорость передачи данных в сети 4G выросли в смартфонах сотрудников трубопроводной и нефтяной компаний, а также в устройствах дачников в садово-ог
24.01.2024 Сургутский клинический центр охраны материнства и детства внедрил МИС qMS

Компания СП.АРМ, разработчик ИТ-решений в сфере здравоохранения, внедрила в Сургутском окружном клиническом центре охраны материнства и детства медицинскую информационну
09.08.2018 «Ростелеком» ускорил интернет для жителей Сургутского района

цию местных радиорелейных линий связи, и ускорил интернет для жителей трех малых населенных пунктов Сургутского района ХМАО-Югры: с. Сытомино, пос. Высокий мыс и с. Тундрино. Связисты компании

10.12.2013 Softline автоматизировала ИТ-сервисы Администрации Сургутского района

ne объявила о завершении проекта по внедрению системы управления рабочими станциями в Администрации Сургутского района. Автоматизация позволила заказчику эффективно организовать работу отдела п
15.07.2011 Сургутский филиал «Югрател» завершил проект по модернизации головной станции цифрового ТВ стандарта DVB-C

щих в зону присутствия компании «Югрател» в Ханты-Мансийском автономном округе. По словам директора сургутского филиала «Югрател» Вадима Попика, для реализации задачи потребовалось хорошо зарек
30.08.2005 Сургутский ЗСК автоматизировал сбыт нефтепродуктов

ментов Обеспечить необходимый обмен данными с информационной системой «Газпрома» В ближайших планах Сургутского ЗСК — полностью перенести систему управления сбытом нефтепродуктов ЗСК на пл

Публикаций - 68, упоминаний - 88

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10367 12
МегаФон 9988 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14406 9
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 6
Softline - Софтлайн 3304 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9218 3
Югрател - Югрателеком 11 2
SAP SE 5447 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
9054 2
Directum - Директум 1176 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1540 2
ЦРТ Сервис - Централизованный региональный технический сервис 76 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 522 1
Электросвязь 268 1
Verifone 61 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 515 1
СКАУТ 77 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 618 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
Software AG & IDS Scheer 207 1
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 1
Связьинформ 88 1
ВымпелКом - Билайн Уральский регион 29 1
HPE Networking - HPE ProCurve 82 1
Ростех - ОДК СТАР - Пермское агрегатное конструкторское бюро 5 1
Рой Интернэшнл Консалтанси 1 1
ИКТ ГК - ИКТ-Инжиниринг - ИКТ-объединенные аудиторы - ИКТ-Консалт - ИКТ-Системс 8 1
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 1
Сургутнефтегаз - СургутАСУнефть 3 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - Хантымансийскокртелеком - Сургуттелекомсеть 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Урал макрорегион 1 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 308 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3137 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3311 1
Microsoft Corporation 25288 1
Huawei 4240 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1160 1
HP Inc. 5766 1
Oracle Corporation 6888 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8254 3
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 2
Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 2
Газпром ПАО 1423 2
Сургутнефтегаз - СНГ 280 2
Газпром трансгаз 154 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Аура ТРЦ 4 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
Седьмой Континент 64 1
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 1
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Сургутнефтегаз - СНГБ - Сургутнефтегазбанк - Нефтегазбанк 22 1
Пермский Банк Развития 1 1
Русские фонды ИГ - Проспект ИК - Проспект инвестментс - инвестиционная группа 40 1
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 1
Online Resources & Communications Corporation 1 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Технопарк - магазин бытовой техники 5 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 1
Черемушки 60 1
Сургут Сити-Молл ТРЦ 1 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
РЖД СвЖД - Свердловская железная дорога - Уральская горнозаводская железная дорога 20 1
Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства БУ 1 1
Стромкомбанк 1 1
Сибпромстрой 1 1
СТПП - Сургутская торгово-промышленная палата 1 1
Пермь-Аверс АКБ 1 1
Почта России ПАО 2255 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1048 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Лента - Сеть розничной торговли 2278 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 1
Югория - страховая компания 43 1
LEGO 255 1
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 22 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12942 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 4
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 3
Администрация Сургутского района 3 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3132 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2821 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4811 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2089 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 436 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 596 2
Администрация Омска 24 1
Правительство Приморского края - Губернатор Приморского края - органы государственной власти 30 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Администрация Ростова-на-Дону - Областная дума Ростова-на-Дону - органы государственной власти 16 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Правительство Челябинской области 75 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
Администрация Волгограда - органы государственной власти 11 1
Судебная власть - Judicial power 2410 1
Администрация Краснодарского края 63 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 96 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3470 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5280 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2941 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 715 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6316 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1678 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 390 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3115 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1905 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 388 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73549 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9393 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25554 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17142 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 8
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8473 7
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 6
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4062 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31875 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8462 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1669 4
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1285 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 669 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6638 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9391 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18420 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25684 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1853 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5881 7
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 426 2
Microsoft Access 60 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 144 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 40 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Госуслуги ХМАО-Югры 9 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 96 1
Ростелеком - Северный оптический поток - опорная магистраль связи трех уральских регионов: Свердловской области, ХМАО-Югры и ЯНАО 7 1
Avaya Definity УАТС 103 1
HPE ConvergedSystems - HPE Converged Cloud - HPE Edgeline Converged Edge System - HPE Converged Infrastructure Architecture - HP Converged Storage 43 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 87 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 274 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 21 1
Шахматная планета - ChessPlanet 4 1
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 96 1
Paragon Drive Backup - Paragon Adaptive Restore - Paragon Drive Copy 32 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 65 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 141 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 63 1
OpenFly Soft Technology - TurboFly ERP 2 1
Flexbby Solutions - Softlogic Business 1 1
МТС Линк - Линк Rooms - Линк Встречи 34 1
Unify OpenStage 6 1
ЦБ РФ - ЗСК Платформа - Знай своего клиента 5 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7389 1
Google Android 14751 1
Apple iOS 8287 1
Linux OS 10964 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Microsoft Office 3972 1
Abbyy FlexiCapture 174 1
Microsoft Windows 16387 1
Лукошков Дмитрий 53 8
Мелихов Дмитрий 54 5
Торгашин Евгений 31 3
Ципорин Павел 102 3
Булатова Наталья 3 2
Пяк Василий 2 2
Комарова Наталья 16 1
Белов Андрей 95 1
Бабань Борис 3 1
Панагушин Андрей 16 1
Забозлаев Алексей 5 1
Король Андрей 5 1
Щапов Олег 24 1
Репик Алексей 8 1
Демидов Михаил 133 1
Степанов Антон 71 1
Валяева Елизавета 72 1
Бояринов Андрей 17 1
Козловский Петр 9 1
Малахов Марк 25 1
Киселев Олег 33 1
Алаев Владимир 16 1
Митрофанов Сергей 10 1
Бутаков Алексей 10 1
Белобоков Андрей 11 1
Катырин Сергей 14 1
Молодов Максим 6 1
Чернышев Валерий 5 1
Наговицын Дмитрий 5 1
Шадрин Олег 5 1
Бершев Сергей 3 1
Меньшенин Валерий 2 1
Стоянов Виталий 4 1
Шундикова Людмила 1 1
Альтергот Андрей 3 1
Кощеев Сергей 3 1
Салахутдинов Сергей 1 1
Бычков Игорь 3 1
Глазков Роман 1 1
Дудко Александр 1 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1321 46
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 353 33
Россия - РФ - Российская федерация 157702 32
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 253 24
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 104 17
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 42 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3196 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 214 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Мегион 26 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45940 6
Россия - УФО - Тюменская область 1268 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Югорск 25 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1659 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3053 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1644 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2687 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1705 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 960 3
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 514 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1440 3
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 125 3
Россия - Елизарово 3 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 50 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Сингапай 3 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53511 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3233 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2432 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18705 2
Россия - УФО - Свердловская область 1769 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3291 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4305 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1827 2
Россия - СФО - Новосибирск 4680 2
Бразилия - Федеративная Республика 2455 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1122 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 953 2
Россия - УФО - Челябинская область 1405 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 791 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55059 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15196 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4258 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8143 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11779 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2970 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10376 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6266 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6259 2
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 189 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1161 2
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 415 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3239 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
СТВ - СургутИнформТВ 3 1
NEWSru.com 229 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1060 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 5 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 72 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
Лаборатория Салахова Гимназия МБОУ 1 1
СИМЭБ - Сургутский институт мировой экономики и бизнеса 1 1
СурГПУ - Сургутский государственный педагогический университет 1 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
USC, South Carolina - University of South Carolina - Южно-Каролинский университет - Университет Южной Каролины 10 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 616 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 231 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 266 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 104 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
ICGA WCCC - World Computer Chess Championship - Чемпионат мира по шахматам среди компьютерных программ 2 1
Битва роботов 13 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1413031, в очереди разбора - 730710.
Создано именных указателей - 188727.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще