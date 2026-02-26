Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦБ РФ ЗСК Платформа Знай своего клиента
- Центробанк присваивает компании высокий уровень риска при нарушениях норм закона 115-ФЗ. Все данные попадают на платформу «Знай своего клиента» (ЗСК). Счета клиентов с красным, самым высоким, уровнем риска банки блокируют. Вероятность блокировки появляется и у организаций, которые сотрудничают с контрагентами — нарушителями «антиотмывочного» закона.
- Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём
- Коррупционные расследования
- FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
- ФЗ 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Проверка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
|Газпром ПАО 1428 1
|Газпром трансгаз 155 1
|Прио-Внешторгбанк 8 1
|Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 5
|Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 241 2
|ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
|FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
|Клейман Никита 1 1
|Каримов Ринат 35 1
|Виноградов Игорь 17 1
|Смирнова Ольга 14 1
|Богданов Борис 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
|Европа 24703 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 68 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.