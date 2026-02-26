Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190973
ИКТ 14730
Организации 11410
Ведомства 1494
Ассоциации 1082
Технологии 3553
Системы 26625
Персоны 83055
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 748
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2767
Мероприятия 882

ЦБ РФ ЗСК Платформа Знай своего клиента


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


26.02.2026 Модуль «Списки» от BSS: готовое решение для соответствия новым требованиям ЦБ 1
18.10.2024 В «Контур.Фокусе» можно оценить риск блокировки счета по ЗСК 2
20.07.2022 «Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab 3
12.04.2022 Решение компании «Кворум» для обмена данными с платформой ЦБ РФ «Знай своего клиента» 5
13.12.2021 Ольга Смирнова, «Контур.Призма»: «Антиотмывочное» законодательство — серьезная нагрузка на бизнес, но цифровизация облегчает ее 1

Публикаций - 6, упоминаний - 13

ЦБ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1274 2
SAP SE 5469 1
Oracle Corporation 6909 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 687 1
Quorum - Кворум - 130 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 225 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 740 1
ИКТ ГК - ИКТ-Инжиниринг - ИКТ-объединенные аудиторы - ИКТ-Консалт - ИКТ-Системс 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3032 1
Газпром ПАО 1428 1
Газпром трансгаз 155 1
Прио-Внешторгбанк 8 1
Газпром переработка - Сургутский ЗСК - Сургутский завод по стабилизации конденсата имени В. С. Черномырдина 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5349 5
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 241 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34162 4
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 148 4
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 541 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12451 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9744 2
Оповещение и уведомление - Notification 5418 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10171 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18973 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 856 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4731 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6958 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1401 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17249 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74171 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4166 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57806 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16702 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6023 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9828 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 199 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32069 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7711 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8844 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26220 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12388 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12412 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1520 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2267 1
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1334 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13133 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 347 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2265 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4718 1
Транспорт - Подушка безопасности - Supplemental Restraint System, SRS - система пассивной безопасности в транспортных средствах. 79 1
MFT - Managed File Transfer - Управляемая передача файлов - Безопасный корпоративный файловый обмен - Защищенный обмен файлами 66 1
СКБ Контур - Контур.Призма 23 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 318 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1733 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 534 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1248 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 482 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 661 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 223 1
Python Enhancement Proposal - PEP 9 1
SAP MM - SAP Materials Management 13 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1576 1
Клейман Никита 1 1
Каримов Ринат 35 1
Виноградов Игорь 17 1
Смирнова Ольга 14 1
Богданов Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158923 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53636 1
Европа 24703 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район 68 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51494 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6711 3
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 148 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4433 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7320 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10536 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6307 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11821 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2317 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2987 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 268 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2817 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 391 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6356 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 416 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17488 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3731 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 670 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 448 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3724 1
Реестр обязательных требований 92 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421914, в очереди разбора - 726628.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще