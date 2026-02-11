Получите все материалы CNews по ключевому слову
Богданов Борис
СОБЫТИЯ
|11.02.2026
|В «Прио Внешторгбанке» создан единый ИТ-стандарт на базе решений «Группы Астра» 1
|20.07.2022
|«Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab 1
Богданов Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5324 1
|Каримов Ринат 35 1
|Мозгов Павел 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.