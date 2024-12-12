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ЦИК РФ Центральная избирательная комиссия Центризбирком

ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком

СОБЫТИЯ


12.12.2024 Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0»

рованной системы (ГАС) «Выборы 2.0» по программе «Цифровое государственное управление» Центризбирк (ЦИК) в 2025 г. потратит 4,4 млрд руб. из общего бюджета в 10,6 млрд руб., заложенного на на б
15.03.2024 Angara Security выявила мошеннические домены для сбора данных избирателей в российских регионах

y выявила нелегитимные сайты, использующие визуальную айдентику Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Госуслуг и предназначающиеся для сбора персональных данных избирателей. Об этом CNews

11.01.2024 Банк ДОМ.РФ запустил цифровой центр ипотечного кредитования

Банк ДОМ.РФ открыл новый центр ипотечного кредитования (ЦИК) – он проводит сделки в цифровом формате в любое время, вне зависимости от часовых поясов, локации сторон и местоположения объекта недвижимости. Сделки в цифровом ЦИК проходят вне за
13.04.2023 Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования

динг» обеспечил взаимодействие АИС МФЦ с новыми видами сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Первой частью модерни
09.09.2022 Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают

сговора при поставке системных блоков Hewlett-Packard для нужд Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Стороны договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на по
05.08.2022 ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования

Иск ЦИК к «Автоматике» Как выяснил CNews, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала

20.07.2022 «Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab

латформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»). С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России будет информировать кредитны
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход»

дера, объявленного Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 20 января 2021 г. в формате электронного конкурса. Заявки от претендентов принимались до
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы»

ении подписан главой Минцифры Максутом Шадаевым и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой, сообщается на портале министерства. В марте 2020 г. CNews сообщ
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи»

12 лет возглавлявший Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Первым об этом сообщил

16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках

е в выборах, проходящих в их регионах. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК России) Николай Булаев высоко оценил организацию работы цифровых избирательных участков и
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования

истанционного электронного голосования (ДЭГ), которая разработана компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК России. Наблюдение за ходом онлайн-голосования организовано прозрачно и открыто для всех

19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России

мы дистанционного электронного голосования. 31 августа состоится публичное тестирование. По решению ЦИК России технология дистанционного электронного голосования будет использоваться на дополни
29.01.2020 «Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов

Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») разработал для ЦИК России «Интерактивный рабочий блокнот участковых избирательных комиссий» для методической
05.12.2019 «Автоматика» представила модельный цифровой избирательный участок

м председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, прошедшем с 3 по 4 декабря в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Концерн провел демонстрацию работы м
15.08.2019 В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии

Новый сервис ЦИК До конца августа 2019 г. в России заработает сервис, который даст возможность гражданам удаленно подать электронное заявление о голосовании на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заме
08.02.2019 «Программный продукт» обеспечил взаимодействие ЦИК с ведомствами при проведении избирательных кампаний

а с Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ), обеспечил взаимодействие Государственной автоматизированной системы «Выборы» с едино
15.11.2018 «Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России

«Крок» модернизировал мультимедийную инфраструктуру здания ЦИК России. Это позволило обеспечить наглядность хода голосования на избирательных участках п
29.09.2017 ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков

Подготовка к выборам по линии ИТ Центризбирком России (ЦИК) приступил к ИТ-подготовке к президентским выборам, которые намечены на 18 марта 2018 г.

03.08.2017 Видеонаблюдение на выборах Президента в 2018 г. обойдется в 2,7 миллиарда

сть видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 г. составит 2,7 млрд руб. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. Он высказал уверенность, что предложения от Минкомсвязи по этому вопросу уложатся в указанную сумму. Этих средств хватит, чтобы решить все задачи ЦИК по видеонаблюд
21.02.2017 Владимирский избирком централизовал учет на базе «Парус — Бюджет 8»
26.07.2016 R-Style Softlab выпустила «коннектор» для обмена информацией между банками и ЦИК

ия R-Style Softlab представила веб-модуль для обмена данными с центральной избирательной комиссией (ЦИК). Система «RS-Connect. Обмен с ЦИК» позволяет финансовым организациям автоматизиро
21.03.2016 ЦИК под выборы закупил технику на полмиллиарда

МФУ для думских выборов Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) закупит 3,9 тыс. так называемых многофункциональных устройств (МФУ), сочетающих в себе к
18.12.2015 ЦИК выбрала подрядчиков для ГАС «Выборы» на неконкурентной основе

Дюжина аукционов ФЦИ ЦИКФедеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии (ФЦИ ЦИК) осуществил выбор подрядчиков на поддержку комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» в 2016 г. В начале декабря 2015 г. он подвел итоги 12 конкурсов, которые по фронту предполагаемых ра
23.12.2014 «Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для ЦИК РФ

ронных торгов заключен государственный контракт на обеспечение услугами мобильной связи сотрудников ЦИК РФ сроком на 2 года (2015-2016). Сумма договора составила i1,4 млн. ЦИК РФ ранее п
15.08.2014 Менять Windows XP на Windows 7 в Центризбиркоме будет НИИ «Восход»

Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», подвел итоги открытого конкурса на замещение
23.07.2014 «Ростелеком» подготовит крымские избиркомы к выборам всего за 10 дней

ного участника стал победителем конкурса, проведенного Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при ЦИК России на оказание услуг связи для региональных фрагментов ГАС «Выборы» на территории Кры
21.07.2014 Центризбирком переходит с Windows XP на Windows 7 за 48,5 млн рублей

Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», объявил конкурс на замещение на всех автоматизированные рабочих местах системы ОС Windows XP, чья официальная техподдержка компанией Microsoft пр
02.07.2014 На создание ГАС «Выборы» в Крыму и Севастополе потратят более 100 млн рублей

аченный единственным исполнителем по проекту создания фрагментов ГАС «Выборы» на присоединенных территориях РФ ФГУП НИИ «Восход» в течение июня подписал с Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при ЦИК пять контрактов на закупку соответствующих товаров, осуществление работ и предоставление услуг. Первые выборы с использованием российской информационной системы пройдут в Крыму 14 сентября

17.06.2014 Чуров: В работу ГАС «Выборы» могут вмешаться из-за рубежа

оры» будет модернизирована, исходя из угрозы вмешательства в ход выборов из-за рубежа, заявил глава ЦИК России Владимир Чуров. По поручению председателя ЦИК Федеральный центр информатиза
23.05.2014 Хакеры заявили об уничтожении ИТ-системы ЦИК Украины за 2 дня до выборов президента

зданная под полным контролем США «Единая информационно-аналитическая система «Выборы» прекратила свое существование», — заявила группа. В доказательство хакеры опубликовали архивы с перепиской членов ЦИК Украины, полученные в результате взлома системы, а также техническую документацию системных администраторов ЦИК и окружных избирательных комиссий. Кроме того, был опубликован отчет о
02.04.2014 Назначен исполняющий обязанности главного конструктора ГАС «Выборы»

уникаций Российской Федерации сообщило о том, что распоряжением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации №65-р и приказом министерства №34 исполняющим обязанности главного

05.02.2014 НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии

деральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК РФ) объявил итоги открытого конкурса на право оказания услуг по поддержанию программно-те
04.12.2013 На сопровождение специального ПО ГАС «Выборы» потратят 338,9 млн руб.

но-справочная подсистема и автоматизированная система обеспечения подготовки и проведения заседаний ЦИК России ГАС «Выборы»; подсистема «Интернет-портал ЦИК России»; подсистема документо
03.04.2013 Назначен новый главный конструктор ГАС «Выборы»

Как сообщили CNews в Центризбиркоме России, на заседании ЦИК 3 апреля 2013 г. замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов назначен главным конструктором ГАС «
23.08.2012 Все ИТ-проекты ЦИК будут согласовываться с политическими партиями

Заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), состоявшееся 22 августа, было посвящено, среди прочего, обсуждению аукциона на поставку
07.08.2012 Под главным конструктором ГАС «Выборы» пошатнулось кресло

Щеголев, сейчас работающий помощником президента Владимира Путина. Массух говорит, что не помнит автора этой инициативы. На совещании в администрации, по его словам, в частности, присутствовал глава ЦИК Владимир Чуров, а в последствии на планерке в Минкомсвязи этот вопрос обсуждался с министром Николаем Никифоровым: «Он тоже не был против». Впрочем, по словам Массуха, за совещанием назначе
07.08.2012 «Россервис» обеспечит работу средств автоматизации ГАС «Выборы» в Дальневосточном федеральном округе

астия в открытом электронном аукционе компания «Россервис» заключила государственный контракт с Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России) и приступила к оказанию услуг по обеспечению функционирования комплексов средств автоматизации региональных фрагментов государственной автоматизированной системы «Выборы» (КСА ГАС «
06.08.2012 ЦИК отменил аукцион на новую видеостену

Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК отменил электронный аукцион на видеостену, который должен был состояться сегодня и о кото
20.07.2012 Мультимедийный ЦИК: В здании избиркома появится видеостена за 100 млн рублей

тимедийное оборудование, а также аппаратуру для трансляции видеографических материалов. Кроме того, ЦИК закупит лицензии на продукты Microsoft (Office Pro 2010), Autodesk (3DS Max и Maya), Core

Публикаций - 393, упоминаний - 640

ЦИК РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 107
Ростелеком 10948 74
Восход ФГБУ НИИ 721 32
Крок - Croc 1964 27
Microsoft Corporation 25775 24
Oracle Corporation 7074 15
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 14
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 13
HP Inc. 5883 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
МегаФон 10742 9
Cisco Systems 5372 9
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Xerox - The Haloid Company 1168 9
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 9
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 8
VK - Mail.ru Group 3602 8
Google LLC 12690 7
Samsung Electronics 11065 7
Информзащита 941 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 5
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 5
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
AMI-Network - АМИ-нетворк 11 5
Почта России ПАО 2370 12
Газпром ПАО 1493 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
Татнефть 243 9
Мосэнерго ПАО 132 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 4
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
Россети Ленэнерго 1699 3
AHConferences 53 3
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Boeing 1031 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Альфа-Банк 1979 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 30
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 26
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 24
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 24
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 23
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 23
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 20
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 19
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 14
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 13
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 84
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 52
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 42
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 49 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 11
ДЭГ - Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 31 10
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 10
Linux OS 11533 9
Microsoft Windows 16882 9
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 8
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 8
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 8
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 7
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 7
Microsoft Windows 7 2007 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Google Android 15244 5
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 5
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 4
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 3
НКК - ГКС - SiTex 30 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
VK Teams 84 3
FreePik 1841 3
Apple iOS 8583 3
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 3
Microsoft Windows XP 2431 3
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 65 3
Microsoft Teams - MS Teams 670 3
Вешняков Александр 30 30
Чуров Владимир 25 24
Попов Михаил 56 18
Путин Владимир 3454 17
Калинин Александр 189 12
Шипов Савва 102 10
Паршин Максим 323 10
Акимов Максим 192 10
Ципорин Павел 103 9
Турчак Евгений 24 9
Рымар Максим 50 9
Шинкарук Елена 28 9
Скляр Алексей 54 9
Раков Ярослав 51 9
Малков Павел 51 9
Лысенко Эдуард 317 9
Массух Илья 239 8
Кабанов Владимир 178 8
Никифоров Николай 1138 8
Кудрин Алексей 125 7
Албычев Александр 168 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Памфилова Элла 7 7
Щеголев Игорь 699 7
Терещенко Денис 95 6
Зорин Александр 51 6
Фридштанд Андрей 11 6
Белов Кирилл 19 6
Горский Николай 9 6
Семенова Марина 11 6
Зубанов Андрей 9 6
Пущаков Сергей 10 6
Корчивой Станислав 16 6
Анисимов Михаил 15 6
Ященко Виктор 6 6
Калинин Алексей 77 5
Ермаков Валерий 140 5
Наумов Олег 15 5
Булаев Николай 6 5
Юхневич Леонид 28 5
Россия - РФ - Российская федерация 166168 308
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 119
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 35
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 23
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 21
Россия - ЦФО - Курская область 751 20
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 19
Европа 24964 17
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 17
Украина 7928 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 12
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 12
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 12
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 11
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 11
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 10
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 10
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ЮФО - Севастополь 613 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Россия - СФО - Новосибирск 4876 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 9
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 359 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 8
Россия - СЗФО - Псковская область 697 7
Норвегия - Королевство 1858 7
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 425 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 223
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 47
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 46
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 31
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 30
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 18
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 15
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 14
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 14
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 14
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Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 28
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 10
РИА Новости 1033 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 4
Госрасходы - портал 70 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Regnum - Регнум 114 2
ТАСС Телеком 38 2
Ведомости 1466 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
The Guardian - Британская газета 406 1
The Washington Post 350 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Korea Herald 47 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
Агентство городских новостей Москва 3 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Руспрофайл 3 1
USA Today 153 1
Independent 111 1
Intelligent Enterprise 27 1
Росбалт ИА 60 1
РБК Украина 12 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
Москва Медиа - Москва Доверие - Столица плюс 3 1
CNews Журнал 167 1
Рустави 2 4 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 35
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 12
Gartner - Гартнер 3658 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 4
IDC - International Data Corporation 4975 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
Grand View Research 25 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 565 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Tenders 18 1
ITResearch 123 1
Wainhouse Research 40 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
TAdviser IT Prize 9 1
АСИ - Агентство социальной информации 7 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 3
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 38 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
КГБ СССР Высшая школа 5 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 29 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Минприроды РФ - Роснедра - ВНИИгеосистем - Всероссийский научно-исследовательский институт геологических, геофизических и геохимических систем - ВНИИЯГГ - Всесоюзный научно-исследовательский институт ядерной геофизики и геохимии 3 1
ВНИИЭ - Всесоюзный научно-исследовательский институт электроэнергетики 3 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 1
МГУ - Химический факультет - Лаборатория химической кибернетики 14 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Единый день голосования 143 52
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 23
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CeBIT 614 4
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
CNews AWARDS - награда 571 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
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Effie Awards 11 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Docsvision Day 8 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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