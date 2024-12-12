ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком

Центризбирком потратит почти половину своего годового бюджета на доработку ГАС «Выборы 2.0» рованной системы (ГАС) «Выборы 2.0» по программе «Цифровое государственное управление» Центризбирк (ЦИК) в 2025 г. потратит 4,4 млрд руб. из общего бюджета в 10,6 млрд руб., заложенного на на б

Angara Security выявила мошеннические домены для сбора данных избирателей в российских регионах y выявила нелегитимные сайты, использующие визуальную айдентику Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Госуслуг и предназначающиеся для сбора персональных данных избирателей. Об этом CNews

Банк ДОМ.РФ запустил цифровой центр ипотечного кредитования Банк ДОМ.РФ открыл новый центр ипотечного кредитования (ЦИК) – он проводит сделки в цифровом формате в любое время, вне зависимости от часовых поясов, локации сторон и местоположения объекта недвижимости. Сделки в цифровом ЦИК проходят вне за

Проведена модернизация АИС МФЦ Владимирской области. Реализована интеграция с ЦИК и порталом Госуслуг, теперь жителям региона доступно больше возможностей для дистанционного голосования динг» обеспечил взаимодействие АИС МФЦ с новыми видами сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Первой частью модерни

Поставщиков ПК в Центризбирком прокуратура требует посадить на пять лет. Обвиняемые вину не признают сговора при поставке системных блоков Hewlett-Packard для нужд Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Стороны договорились не вести конкурентную борьбу при участии в открытом аукционе на по

ЦИК требует у «дочки» «Ростеха» больше сотни миллионов за срыв поставок устройств электронного голосования Иск ЦИК к «Автоматике» Как выяснил CNews, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подала

«Прио-Внешторгбанк» строит информационный обмен с ГИС на базе коннекторов R-Style Softlab латформой ЗСК»), а также с Центральной избирательной комиссией (на базе модуля «RS-Connect. Обмен с ЦИК»). С помощью сервиса «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России будет информировать кредитны

Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» дера, объявленного Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 20 января 2021 г. в формате электронного конкурса. Заявки от претендентов принимались до

Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» ении подписан главой Минцифры Максутом Шадаевым и председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Эллой Памфиловой, сообщается на портале министерства. В марте 2020 г. CNews сообщ

ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 12 лет возглавлявший Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Первым об этом сообщил

Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках е в выборах, проходящих в их регионах. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК России) Николай Булаев высоко оценил организацию работы цифровых избирательных участков и

Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования истанционного электронного голосования (ДЭГ), которая разработана компанией «Ростелеком» по заданию ЦИК России. Наблюдение за ходом онлайн-голосования организовано прозрачно и открыто для всех

«Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России мы дистанционного электронного голосования. 31 августа состоится публичное тестирование. По решению ЦИК России технология дистанционного электронного голосования будет использоваться на дополни

«Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов Учебный центр «Сетевая Академия Ланит» (входит в группу компаний «Ланит») разработал для ЦИК России «Интерактивный рабочий блокнот участковых избирательных комиссий» для методической

«Автоматика» представила модельный цифровой избирательный участок м председателей избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, прошедшем с 3 по 4 декабря в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Концерн провел демонстрацию работы м

В России готовится электронный сервис для вызова на дом избирательной комиссии Новый сервис ЦИК До конца августа 2019 г. в России заработает сервис, который даст возможность гражданам удаленно подать электронное заявление о голосовании на дому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заме

«Программный продукт» обеспечил взаимодействие ЦИК с ведомствами при проведении избирательных кампаний а с Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ), обеспечил взаимодействие Государственной автоматизированной системы «Выборы» с едино

«Крок» модернизировал информационный центр ЦИК России «Крок» модернизировал мультимедийную инфраструктуру здания ЦИК России. Это позволило обеспечить наглядность хода голосования на избирательных участках п

ЦИК готовится к выборам Президента России. Начат поиск ИТ-подрядчиков Подготовка к выборам по линии ИТ Центризбирком России (ЦИК) приступил к ИТ-подготовке к президентским выборам, которые намечены на 18 марта 2018 г.

Видеонаблюдение на выборах Президента в 2018 г. обойдется в 2,7 миллиарда сть видеонаблюдения на выборах президента РФ в 2018 г. составит 2,7 млрд руб. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николая Булаева. Он высказал уверенность, что предложения от Минкомсвязи по этому вопросу уложатся в указанную сумму. Этих средств хватит, чтобы решить все задачи ЦИК по видеонаблюд

R-Style Softlab выпустила «коннектор» для обмена информацией между банками и ЦИК ия R-Style Softlab представила веб-модуль для обмена данными с центральной избирательной комиссией (ЦИК). Система «RS-Connect. Обмен с ЦИК» позволяет финансовым организациям автоматизиро

ЦИК под выборы закупил технику на полмиллиарда МФУ для думских выборов Центральная избирательная комиссия (Центризбирком, ЦИК) закупит 3,9 тыс. так называемых многофункциональных устройств (МФУ), сочетающих в себе к

ЦИК выбрала подрядчиков для ГАС «Выборы» на неконкурентной основе Дюжина аукционов ФЦИ ЦИКФедеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии (ФЦИ ЦИК) осуществил выбор подрядчиков на поддержку комплексов средств автоматизации ГАС «Выборы» в 2016 г. В начале декабря 2015 г. он подвел итоги 12 конкурсов, которые по фронту предполагаемых ра

«Билайн Бизнес» стал поставщиком услуг связи для ЦИК РФ ронных торгов заключен государственный контракт на обеспечение услугами мобильной связи сотрудников ЦИК РФ сроком на 2 года (2015-2016). Сумма договора составила i1,4 млн. ЦИК РФ ранее п

Менять Windows XP на Windows 7 в Центризбиркоме будет НИИ «Восход» Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», подвел итоги открытого конкурса на замещение

«Ростелеком» подготовит крымские избиркомы к выборам всего за 10 дней ного участника стал победителем конкурса, проведенного Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при ЦИК России на оказание услуг связи для региональных фрагментов ГАС «Выборы» на территории Кры

Центризбирком переходит с Windows XP на Windows 7 за 48,5 млн рублей Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ, осуществляющий управление ГАС «Выборы», объявил конкурс на замещение на всех автоматизированные рабочих местах системы ОС Windows XP, чья официальная техподдержка компанией Microsoft пр

На создание ГАС «Выборы» в Крыму и Севастополе потратят более 100 млн рублей аченный единственным исполнителем по проекту создания фрагментов ГАС «Выборы» на присоединенных территориях РФ ФГУП НИИ «Восход» в течение июня подписал с Федеральным центром информатизации (ФЦИ) при ЦИК пять контрактов на закупку соответствующих товаров, осуществление работ и предоставление услуг. Первые выборы с использованием российской информационной системы пройдут в Крыму 14 сентября

Чуров: В работу ГАС «Выборы» могут вмешаться из-за рубежа оры» будет модернизирована, исходя из угрозы вмешательства в ход выборов из-за рубежа, заявил глава ЦИК России Владимир Чуров. По поручению председателя ЦИК Федеральный центр информатиза

Хакеры заявили об уничтожении ИТ-системы ЦИК Украины за 2 дня до выборов президента зданная под полным контролем США «Единая информационно-аналитическая система «Выборы» прекратила свое существование», — заявила группа. В доказательство хакеры опубликовали архивы с перепиской членов ЦИК Украины, полученные в результате взлома системы, а также техническую документацию системных администраторов ЦИК и окружных избирательных комиссий. Кроме того, был опубликован отчет о

Назначен исполняющий обязанности главного конструктора ГАС «Выборы» уникаций Российской Федерации сообщило о том, что распоряжением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации №65-р и приказом министерства №34 исполняющим обязанности главного

НИИ «Восход» забрал контракт стоимостью 138,5 млн руб. на поддержание стенда главного конструктора ГАС «Выборы» в актуальном состоянии деральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК РФ) объявил итоги открытого конкурса на право оказания услуг по поддержанию программно-те

На сопровождение специального ПО ГАС «Выборы» потратят 338,9 млн руб. но-справочная подсистема и автоматизированная система обеспечения подготовки и проведения заседаний ЦИК России ГАС «Выборы»; подсистема «Интернет-портал ЦИК России»; подсистема документо

Назначен новый главный конструктор ГАС «Выборы» Как сообщили CNews в Центризбиркоме России, на заседании ЦИК 3 апреля 2013 г. замглавы Минкомсвязи Денис Свердлов назначен главным конструктором ГАС «

Все ИТ-проекты ЦИК будут согласовываться с политическими партиями Заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), состоявшееся 22 августа, было посвящено, среди прочего, обсуждению аукциона на поставку

Под главным конструктором ГАС «Выборы» пошатнулось кресло Щеголев, сейчас работающий помощником президента Владимира Путина. Массух говорит, что не помнит автора этой инициативы. На совещании в администрации, по его словам, в частности, присутствовал глава ЦИК Владимир Чуров, а в последствии на планерке в Минкомсвязи этот вопрос обсуждался с министром Николаем Никифоровым: «Он тоже не был против». Впрочем, по словам Массуха, за совещанием назначе

«Россервис» обеспечит работу средств автоматизации ГАС «Выборы» в Дальневосточном федеральном округе астия в открытом электронном аукционе компания «Россервис» заключила государственный контракт с Федеральным центром информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ФЦИ при ЦИК России) и приступила к оказанию услуг по обеспечению функционирования комплексов средств автоматизации региональных фрагментов государственной автоматизированной системы «Выборы» (КСА ГАС «

ЦИК отменил аукцион на новую видеостену Федеральный центр информатизации (ФЦИ) при ЦИК отменил электронный аукцион на видеостену, который должен был состояться сегодня и о кото