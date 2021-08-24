ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком

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ЦИК РФ
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24.08.2021 «Ростелеком» адаптировал портал системы дистанционного электронного голосования для слабовидящих 2
19.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры дистанционного электронного голосования 3
16.07.2021 «Ростелеком» опубликовал техническое описание целевой архитектуры ДЭГ 3
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 1
23.06.2021 Жаркий июнь 2021 г. Роскомнадзор получил беспрецедентные полномочия для управления Рунетом 1
02.06.2021 В НКК революция: смещен с должности президент, «массово уходят сотрудники» 1
11.05.2021 «Ростелеком»: 25 тысяч человек протестировали систему дистанционного электронного голосования 1
26.03.2021 «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в школах 1
17.03.2021 Стартовал первый этап тренировки по использованию ГАС «Выборы» 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
16.02.2021 Доработать ИТ-систему ЦИК под многодневные выборы Госдумы и Президента решился только НИИ «Восход» 5
05.02.2021 Российские выборы на блокчейне обойдутся в 6 миллиардов 4
22.01.2021 ФСБ тайно разрабатывает криптозащиту для облаков цифровой экономики 1
29.12.2020 Кубан Ашымбеков, Discovery Studio: Блокчейн позволит провести в Кыргызстане по-настоящему честные выборы 3
18.11.2020 Waves Enterprise запустила блокчейн-сервис для онлайн голосования 1
16.10.2020 Ветеран Минцифры назначен главным конструктором ГАС «Выборы» 4
14.10.2020 «Ростелеком» купил собственного поставщика CRM за 430 миллионов 1
13.10.2020 Российские власти рассказали, кто больше всех тратит на госинформатизацию. Рейтинг 2
30.09.2020 ИТ-директор Центризбиркома уволился после скандала вокруг «капчи» 18
17.09.2020 «Ростелеком» обеспечил видеонаблюдение в единый день голосования 1
16.09.2020 Концерн «Автоматика» обеспечил проведение эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках 4
10.09.2020 «Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования по итогам общественного тестирования 2
08.09.2020 Независимые наблюдатели смогут проконтролировать процесс дистанционного голосования 3
02.09.2020 У кого больше всех денег для «Цифровой экономики». Рейтинг 1
26.08.2020 «Ростелеком» рассказал об итогах технологического тестирования системы дистанционного электронного голосования 1
26.08.2020 ФСБ арестовала ИТ-советника Госдумы, когда он выманивал $3 млн у подследственного главы НКК 1
21.08.2020 «Концерн «Автоматика» обеспечит работу цифровых избирательных участков в единый день голосования 2
19.08.2020 «Ростелеком» разрабатывает систему дистанционного электронного голосования по заданию ЦИК России 2
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
22.07.2020 Сын арестованного президента НКК возглавил компанию 1
16.07.2020 Главу крупнейшей ИТ-компании России посадили под домашний арест 1
25.05.2020 Путин разрешил в России выборы через интернет 2
27.03.2020 Государственные информсистемы России скрывают значимые данные 1
04.02.2020 Георгий Лагода, «Программный Продукт»: Мы хотим внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью 1
29.01.2020 «Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов 4
13.12.2019 Не доставшиеся «Ростелекому» 25 миллиардов пойдут на «Цифровую экономику» 1
11.12.2019 Программные роботы на платформе ROBIN помогают специализированному депозитарию «Инфинитум» 2
05.12.2019 «Автоматика» представила модельный цифровой избирательный участок 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
03.10.2019 «Автоматика» займется разработкой цифрового избирательного участка 2

Публикаций - 179, упоминаний - 407

ЦИК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 45
Microsoft Corporation 11060 9
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 7
Ростех - Концерн Автоматика 396 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Восход ФГБУ НИИ 365 7
Крок 1219 6
Google LLC 7144 3
AMI-Network - АМИ-нетворк 9 3
Ланит ГК 1155 3
HP Russia - Хьюлетт Паккард 8 3
БКГ - Бизнес компьютерс групп - Business Computers Group 8 3
Samsung Electronics 5651 3
HP - Hewlett-Packard 882 3
Aquarius - Аквариус 209 3
SuperWave - СуперВэйв групп 11 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 3
VK - Mail.ru Group 2483 3
Waves Enterprise - Web3 Tech - Веб3 Технологии 18 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Синтерра - Synterra 565 2
Rambler Group - Рамблер ГК 485 2
РТЛабс 145 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 2
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 6 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Марс ФГУП НПО 83 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 1 1
Микротест 177 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Аплана Бизнес решения 9 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
Лансис 2 1
Nortel Networks 222 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 3
Почта России ПАО 1572 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
Норникель - Норильский никель 177 3
Газпромбанк - ГПБ 692 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Аэрофлот 493 1
Почта Банк 289 1
Газпром ПАО 520 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
СКБ-банк 86 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 1
Автоматика КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 22 1
Инфинитум - Специализированный депозитарий 16 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Метелица-Клуб - Метелица Event-Hall 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 39
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 15
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 11
Правительство РФ 2201 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Федеральное казначейство России 766 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 507 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 4
Арбитражный суд Московского округа 20 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 485 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Мосгордума - Московская городская Дума 54 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Счётная палата РФ 460 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 8
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3006 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 3
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 2
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 2
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 35 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 173 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 7
R-Style Softlab - RS-Bank 228 6
Мобильный избиратель - Механизм дистанционного электронного голосования 14 5
Microsoft Windows 7 1662 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 210 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 2
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 4 1
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 1
DartIT Amplos 2 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Robin RPA 5 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 1
Ланит Интерактивный рабочий блокнот УИК 1 1
R-Style Softlab - InterBank 94 1
АИС ЕГРОКН - Единый государственный реестр объектов культурного наследия 1 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
Microsoft Windows 10 6629 1
Microsoft Office 1934 1
Microsoft Skype 1467 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Microsoft Bing 320 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 1
R-Style Softlab - RS-Connect 47 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 1
Linux OS 4253 1
Кабанов Владимир 174 6
Скляр Алексей 49 4
Памфилова Элла 4 4
Четвернин Алексей 651 4
Паршин Максим 141 4
Никифоров Николай 1126 4
Акимов Максим 167 4
Путин Владимир 1824 3
Тенишев Андрей 12 3
Калинин Александр 95 3
Калинин Алексей 23 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Попов Михаил 51 2
Иванов Алексей 76 2
Сосновский Александр 3 2
Осеевский Михаил 221 2
Лифшиц Евгений 7 1
Винярская Инесса 1 1
Соловьева Анжелика 1 1
Попов Павел 12 1
Ксенофонтова Анастасия 1 1
Емельченков Сергей 83 1
Демьянов Евгений 1 1
Панова Елена 1 1
Рудый Анатолий 1 1
Боброва Ольга 1 1
Лагода Георгий 51 1
Сурнин Олег 2 1
Тигунов Олег 1 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Булаев Николай 2 1
Быстрой Константин 1 1
Ильин Александр 10 1
Решетков Александр 5 1
Гаглоев Арсен 2 1
Михеев Вадим 3 1
Гольденберг Леонид 15 1
Сапельников Сергей 100 1
Медведев Вячеслав 16 1
Калихов Артем 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 42
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
Россия - Курская область 338 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 7
Россия - СФО - Новосибирск 1965 6
Россия - Ярославская область 332 6
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 5
Украина 3361 5
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 4
Россия - ПФО - Самара 1287 4
Россия - Калининградская область 535 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - Ростовская область 861 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 3
Россия - Кемеровская область 467 2
Казахстан - Республика 2627 2
Россия - Астраханская область 371 2
Россия - Тамбовская область 322 2
Россия - Воронежская область 395 2
Россия - Рязанская область 314 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Москва - Чертаново 7 2
Москва - Лианозово 8 2
Москва - Бибирево 11 2
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Европа 3745 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Псковская область 301 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 9
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 4
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 2
Федеральное законодательство 254 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 33 1
ЕПГУ Мультирегиональность - Федеральный проект 1 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
Коррупция 22 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 21 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Региональное законодательство 45 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
PornHub 23 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Госрасходы - портал 6 1
Руспрофайл 3 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 4
Единый день голосования 8 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Армия - Международный военно-технический форум 37 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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