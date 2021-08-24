Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЦИК РФ
Центральная избирательная комиссия
Центризбирком
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 179, упоминаний - 407
ЦИК РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кабанов Владимир 174 6
|Скляр Алексей 49 4
|Памфилова Элла 4 4
|Четвернин Алексей 651 4
|Паршин Максим 141 4
|Никифоров Николай 1126 4
|Акимов Максим 167 4
|Путин Владимир 1824 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Калинин Александр 95 3
|Калинин Алексей 23 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Попов Михаил 51 2
|Иванов Алексей 76 2
|Сосновский Александр 3 2
|Осеевский Михаил 221 2
|Лифшиц Евгений 7 1
|Винярская Инесса 1 1
|Соловьева Анжелика 1 1
|Попов Павел 12 1
|Ксенофонтова Анастасия 1 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Демьянов Евгений 1 1
|Панова Елена 1 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Боброва Ольга 1 1
|Лагода Георгий 51 1
|Сурнин Олег 2 1
|Тигунов Олег 1 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Булаев Николай 2 1
|Быстрой Константин 1 1
|Ильин Александр 10 1
|Решетков Александр 5 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Михеев Вадим 3 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Медведев Вячеслав 16 1
|Калихов Артем 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 4
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|PornHub 23 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|Госрасходы - портал 6 1
|Руспрофайл 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759900, в очереди разбора - 663590.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru