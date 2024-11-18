Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ решила перевести переписку в корпоративное приложение. Для решения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, какие сервисы и для каких задач использует команда, и какие критерии стали ключевыми при выборе нового программного обеспечения. Какие сервисы

ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK WorkSpace: от общения в чатах и

В корпоративном суппераппе VK Teams появился модуль «Организационная структура» В on-premises-версии VK Teams доступен новый модуль — «Организационная структура»: он отображает подразделения и филиалы компании или группы компаний, подразделения внутри каждого из них, а также информацию о руков

Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков нку могут подключаться пользователи с компьютеров и смартфонов с разными операционными системами. Не все решения ВКС поддерживают такой зоопарк устройств. Георгий Казимирчик, руководитель команды ВКС VK Teams У удаленных сотрудников не всегда есть возможность использовать широкий канал связи, а в регионах не везде есть 4G. Поэтому могут возникать технические проблемы с подключением. Кроме э

VK Teams расширил возможности для видеоконференций Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебин

VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом в VK Teams Интернет-холдинг VK вложит 963 млн руб. в развитие платформы корпоративных коммуникаций VK Team. Эта информация следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK

Новые возможности для работы команд в VK Teams: до 100 пользователей в видеозвонке и подключение внешних участников Корпоративный суперапп VK Teams расширил инструменты видеоконференций. В обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Возможность добавления внешних пользователей по ссылке упростит сотрудничес

Встроенный таск-трекер и обсуждения: у облачной версии корпоративного суперприложения VK Teams появились новые возможности Компаниям, которые используют платную версию VK Teams в облаке, теперь доступны встроенный таск-трекер и ветки обсуждений (треды). Новые функции помогут повысить эффективность работы за счет оптимизации процесса решения задач и общения в