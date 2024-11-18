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VK Teams

VK Teams

VK Teams – корпоративный суперапп для коммуникаций и совместной работы команд, который объединяет функциональность корпоративного мессенджера, аудио- и видеозвонков, управления задачами и работы с документами, позволяет интегрировать корпоративные сервисы c помощью API и чат-ботов.


18.11.2024 Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ

решила перевести переписку в корпоративное приложение. Для решения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, какие сервисы и для каких задач использует команда, и какие критерии стали ключевыми при выборе нового программного обеспечения. Какие сервисы
23.09.2024 ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams

Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK WorkSpace: от общения в чатах и

13.02.2024 В корпоративном суппераппе VK Teams появился модуль «Организационная структура»

В on-premises-версии VK Teams доступен новый модуль — «Организационная структура»: он отображает подразделения и филиалы компании или группы компаний, подразделения внутри каждого из них, а также информацию о руков
21.12.2023 Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков

нку могут подключаться пользователи с компьютеров и смартфонов с разными операционными системами. Не все решения ВКС поддерживают такой зоопарк устройств. Георгий Казимирчик, руководитель команды ВКС VK Teams У удаленных сотрудников не всегда есть возможность использовать широкий канал связи, а в регионах не везде есть 4G. Поэтому могут возникать технические проблемы с подключением. Кроме э
06.12.2023 VK Teams расширил возможности для видеоконференций

Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебин
01.09.2023 VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом

в VK Teams Интернет-холдинг VK вложит 963 млн руб. в развитие платформы корпоративных коммуникаций VK Team. Эта информация следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK
06.06.2023 Новые возможности для работы команд в VK Teams: до 100 пользователей в видеозвонке и подключение внешних участников

Корпоративный суперапп VK Teams расширил инструменты видеоконференций. В обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Возможность добавления внешних пользователей по ссылке упростит сотрудничес
10.05.2023 Встроенный таск-трекер и обсуждения: у облачной версии корпоративного суперприложения VK Teams появились новые возможности

Компаниям, которые используют платную версию VK Teams в облаке, теперь доступны встроенный таск-трекер и ветки обсуждений (треды). Новые функции помогут повысить эффективность работы за счет оптимизации процесса решения задач и общения в

11.04.2023 VK открыла коммуникационную платформу VK Teams для разработчиков

Компании, которые используют VK Teams на своих или арендованных серверах, могут интегрировать в платформу собственные сервисы и мини-приложения. За счет этого любой бизнес может расширить возможности платформы и адаптирова

Публикаций - 66, упоминаний - 72

VK Teams и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 52
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 238 22
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Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 203 5
Microsoft Exchange 1715 5
Microsoft Office 3739 5
Google Play - Google Store - Android Market 3294 4
Apple - App Store 2892 4
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 97 4
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 4
VK Assistant 6 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 4
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 859 3
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 65 3
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 3
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 38 3
Tencent WeChat - мессенджер 142 3
Врацкий Андрей 135 6
Чернышенко Дмитрий 565 5
Чижиков Михаил 21 5
Казимирчик Георгий 6 4
Шадаев Максут 1011 3
Гонтарев Павел 94 3
Одинцов Дмитрий 113 3
Иодковский Станислав 82 3
Михалев Евгений 89 2
Печенин Алексей 18 2
Шапиро Яков 13 2
Дуров Павел 292 2
Кириенко Владимир 139 2
Грошикова Юлия 3 2
Кандыбович Дмитрий 17 2
Плешаков Дмитрий 5 2
Богатырева Людмила 22 2
Панченко Иван 139 2
Заянц Илья 46 2
Афанасьев Денис 71 2
Толокнов Андрей 16 2
Малин Тимур 6 2
Тен Антон 34 2
Рахметов Руслан 56 1
Кириенко Сергей 149 1
Кондратьев Дмитрий 32 1
Лагутин Алексей 10 1
Кучерова Ольга 10 1
Адушев Дмитрий 9 1
Самохин Павел 3 1
Табаков Александр 1 1
Нечитайленко Всеволод 3 1
Гурзов Константин 19 1
Либин Сергей 24 1
Бабкин Константин 6 1
Черненко Андрей 69 1
Бадалов Андрей 65 1
Зибарева Евгения 9 1
Резник Мария 2 1
Артемьев Тимур 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 144634 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52150 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43251 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17062 7
Россия - ДФО - Амурская область 735 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13325 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14126 3
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17415 3
Казахстан - Республика 5536 3
Европа 21780 3
Африка - Африканский регион 3481 2
Азия - Азиатский регион 5539 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 163 2
Израиль 2733 2
Индия - Bharat 5455 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 853 2
Турция - Турецкая республика 2357 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 646 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Америка Латинская 1815 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1958 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 238 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 133 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3109 1
Египет - Арабская Республика 1006 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Венгрия 813 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3099 1
Россия - ЦФО - Орловская область 322 1
Беларусь - Белоруссия 5674 1
Сингапур - Республика 1852 1
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Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 334 1
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США - Колумбия - Вашингтон 1391 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5771 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10959 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7499 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5982 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3162 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8054 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 4
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1235 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5778 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2312 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18542 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8686 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6138 4
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 4
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 533 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 3
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1588 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4661 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5428 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2305 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24140 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5838 3
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2354 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 225 2
Ведомости 1004 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1870 1
РИА Новости 919 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 968 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Harvard Business Review 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 6
Gartner - Гартнер 3558 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 686 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
CNews Инновация года - награда 111 1
CNews Mobile - рейтинг 20 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 12 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 845 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 153 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 337 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 45 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1052 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2009 4
CNews AWARDS - награда 520 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 2
CNews FORUM Кейсы 225 2
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VK Fest 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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