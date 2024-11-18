VK Teams
VK Teams – корпоративный суперапп для коммуникаций и совместной работы команд, который объединяет функциональность корпоративного мессенджера, аудио- и видеозвонков, управления задачами и работы с документами, позволяет интегрировать корпоративные сервисы c помощью API и чат-ботов.
|18.11.2024
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Как объединить коммуникации в одном приложении VK Teams: кейс ВЭБ.РФ
решила перевести переписку в корпоративное приложение. Для решения рабочих задач современные команды ежедневно используют разные сервисы Сегодня все сотрудники ВЭБ.РФ работают в российском приложении VK Teams. Компания поделилась опытом и рассказала, какие сервисы и для каких задач использует команда, и какие критерии стали ключевыми при выборе нового программного обеспечения. Какие сервисы
|23.09.2024
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ВЭБ.РФ объединила корпоративные коммуникации в приложении VK Teams
Корпорация развития ВЭБ.РФ перевела корпоративные коммуникации в VK Teams — защищенное приложение для совместной работы. Благодаря размещению решения на серверах компании сотрудники получили доступ к инструментам платформы VK WorkSpace: от общения в чатах и
|13.02.2024
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В корпоративном суппераппе VK Teams появился модуль «Организационная структура»
В on-premises-версии VK Teams доступен новый модуль — «Организационная структура»: он отображает подразделения и филиалы компании или группы компаний, подразделения внутри каждого из них, а также информацию о руков
|21.12.2023
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Георгий Казимирчик, VK Teams: Базовых функций ВКС уже недостаточно для большинства корпоративных заказчиков
нку могут подключаться пользователи с компьютеров и смартфонов с разными операционными системами. Не все решения ВКС поддерживают такой зоопарк устройств. Георгий Казимирчик, руководитель команды ВКС VK Teams У удаленных сотрудников не всегда есть возможность использовать широкий канал связи, а в регионах не везде есть 4G. Поэтому могут возникать технические проблемы с подключением. Кроме э
|06.12.2023
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VK Teams расширил возможности для видеоконференций
Корпоративный суперапп VK Teams запустил новые инструменты для видеоконференций. Пользователи смогут проводить вебин
|01.09.2023
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VK запретил устанавливать свой мессенджер на iPhone с джейлбрейком и Android с root-доступом
в VK Teams Интернет-холдинг VK вложит 963 млн руб. в развитие платформы корпоративных коммуникаций VK Team. Эта информация следует из дорожной карты «Новое общесистемное ПО», подготовленной VK
|06.06.2023
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Новые возможности для работы команд в VK Teams: до 100 пользователей в видеозвонке и подключение внешних участников
Корпоративный суперапп VK Teams расширил инструменты видеоконференций. В обновленной версии одновременно могут созваниваться до 100 человек. Возможность добавления внешних пользователей по ссылке упростит сотрудничес
|10.05.2023
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Встроенный таск-трекер и обсуждения: у облачной версии корпоративного суперприложения VK Teams появились новые возможности
Компаниям, которые используют платную версию VK Teams в облаке, теперь доступны встроенный таск-трекер и ветки обсуждений (треды). Новые функции помогут повысить эффективность работы за счет оптимизации процесса решения задач и общения в
|11.04.2023
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VK открыла коммуникационную платформу VK Teams для разработчиков
Компании, которые используют VK Teams на своих или арендованных серверах, могут интегрировать в платформу собственные сервисы и мини-приложения. За счет этого любой бизнес может расширить возможности платформы и адаптирова
VK Teams и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 135 6
|Чернышенко Дмитрий 565 5
|Чижиков Михаил 21 5
|Казимирчик Георгий 6 4
|Шадаев Максут 1011 3
|Гонтарев Павел 94 3
|Одинцов Дмитрий 113 3
|Иодковский Станислав 82 3
|Михалев Евгений 89 2
|Печенин Алексей 18 2
|Шапиро Яков 13 2
|Дуров Павел 292 2
|Кириенко Владимир 139 2
|Грошикова Юлия 3 2
|Кандыбович Дмитрий 17 2
|Плешаков Дмитрий 5 2
|Богатырева Людмила 22 2
|Панченко Иван 139 2
|Заянц Илья 46 2
|Афанасьев Денис 71 2
|Толокнов Андрей 16 2
|Малин Тимур 6 2
|Тен Антон 34 2
|Рахметов Руслан 56 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Кондратьев Дмитрий 32 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Кучерова Ольга 10 1
|Адушев Дмитрий 9 1
|Самохин Павел 3 1
|Табаков Александр 1 1
|Нечитайленко Всеволод 3 1
|Гурзов Константин 19 1
|Либин Сергей 24 1
|Бабкин Константин 6 1
|Черненко Андрей 69 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Зибарева Евгения 9 1
|Резник Мария 2 1
|Артемьев Тимур 34 1
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