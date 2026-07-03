Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU - Dion Rooms

Dion запустил синхронный перевод для проведения международных конференций В платформе корпоративных коммуникаций Dion от ИТ-холдинга «Т1» появились новые возможности для проведения международных встреч, вебинаров и конференций. Одной из ключевых функций стал синхронный перевод, который позволяет подключат

DION запустил «Умный поиск» по встречам и протоколам Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый функционал — «Умный поиск», который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах. Решение построено на основе

Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились с

Мировые стандарты видеосвязи в DION: новые кодеки экономят трафик и улучшают качество изображений на 25% Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») улучшает качество онлайн-звонков благодаря двум нововведениям: внедрению кодека VP9 для видеозвонков и кодека AV1 для демонстраций экрана. Об этом CNews сообщили

Dion добавила новую функциональность для безопасной связи внутри холдингов В on-premise-версии платформы корпоративных коммуникаций Dion (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») появился новый функционал — федерация, доступный в модуле чатов. Организациям доступно бесшовное взаимодействие — теперь сотрудники из разных офис

Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели IRB Family, франчайзи-партнер сети ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, перевел более 2,5 тыс. своих сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1»). Переход позволил обеспечить стабильную и безопасную связь для принадлежащих франчайзи ресторанов, которые находятся более чем в 140 городах страны, и снизить затраты на

DION закрепил статус ИИ-решения в Едином реестре ПО Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») получила официальную отметку в Едином реестре российского программного обеспечения. Это подтверждает, что в продукте используются отечественные ИИ-а

«Группа Астра» и вендор НОТА подписали соглашение о создании программно-аппаратного комплекса на базе Astra Linux Embedded атных комплексов, представляющих собой терминалы на базе ПО от платформы корпоративных коммуникаций DION и встраиваемой версии операционной системы Astra Linux Embedded. Документ завизировали М

Бронирование переговорок в один клик: DION.Rooms переехал в облако Системы бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms от платформы корпоративных коммуникаций DION теперь доступны в облачной вер

«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion ионных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Интеграция продуктов соответствует стратегии ГК Softline, направленной на замещение иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов. «МСВСфера» — это семейство операционных систем общего н

Геораспределенный модуль DION оптимизирует трафик ВКС Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, ИТ-холдинг «Т1») после обновления позволяет компаниям осуществлять глобальные коммуникации без перегрузки интернет-каналов. Новый модуль геораспределения связывает российский

«МойОфис» и вендор НОТА объединяют технологии для удобной совместной работы во время видеозвонков холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — интеграция решения «Сервер совместного редактирования» (ССР) от «МойОфис» в платформу корпоративных коммуникаций DION от вендора НОТА. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Компании объединят свои компетенции в области разработки ПО и предложат рынку современный инструмент для бизнеса. Благодаря

Подтверждена совместимость ПАКов Dion с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink никаций. На данный момент «Нота» и Hitrolink уже подтвердили совместимость программного обеспечения Dion с аудио- и видеооборудованием Hitrolink –– в программно-аппаратном комплексе (ПАК) Di

В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков ческом партнерстве. Соглашение предполагает возможность использовать инструменты «Р7-Офис» для совместного редактирования документов в ходе видеоконференцсвязи на платформе корпоративных коммуникаций DION. Об этом CNews сообщили представители вендора НОТА. По данным Интерфакса, за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, выросло почти в 7,5 раз. В усло

ИИ-модератор, умный календарь и автопротоколы встреч: что ценят россияне в ВКС-сервисах –– в исследовании hh.ru и Dion Команда платформы корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование среди более 2000 респондентов и выяснили, какие функции россияне считают наиболее полезными

Юрий Мацыгин - Юрий Мацыгин, «Нота»: Сферы использования ПАКов и решаемые ими задачи становятся все более разнообразными CNews: Что из себя представляют ПАКи от Dion? Из чего они состоят? Каковы их основные характеристики и функциональные возможности? Юр

«Уральская Сталь» перешла на платформу корпоративных коммуникаций Dion Металлургическая компания «Уральская Сталь» внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, разработанную ИТ-холдингом «Т1». Сотрудники получили доступ к модулю видеоконференцсвязи, корпоративным чатам и видеохостингу. Также пользователи могут звонить на городские телефоны прямо

ИТ-холдинг «Т1» представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций й компаний «Аквариус» и «Группой Астра», представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в

Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам Платформа должна поддерживать тысячи пользователей одновременно и справляться с высокой нагрузкой.Отказоустойчивость. Максимально стабильная работа сервиса и высокое качество аудио и видео. Внедрение DION ВТБ стал первой компанией на рынке, которая внедрила уникальную гибридную архитектуру DION. Это позволило медиатрафику не покидать защищенный контур банка, обеспечивая максимальную

«Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохостинг «DION.Видео». Об этом CNews сообщили представители

InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion (входит в ИТ-холдинг Т1) объявляют об интеграции DLP-системы InfoWatch с корпоративным мессенджером Dion. Интеграция с мессенджером расширяет охват средств корпоративных коммуникаций для систем

«ЭксОйл Групп» внедрила Dion для корпоративных коммуникаций Российский производитель и экспортер растительных масел «ЭксОйл Групп» перешел на платформу корпоративных коммуникаций Dion (разработка ИТ-холдинга Т1). Решение обеспечило удобное взаимодействие около 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространств

Dion заняла второе место в рейтинге лучших ВКС-платформ Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») заняла второе место в рейтинге российских ВКС-решений, опубликованном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Рейтинг был сформирован на основе балльной системы оценки по ряду кри

ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили предс

UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер

Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образователь

Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений. Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуника

В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник олдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автом

В России запущен сервис – аналог Miro Платформа корпоративных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») представила интерактивную онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент

DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в

Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид

Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью

Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра» ссийский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а та

DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе» Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1». В 2023 г. компания «Авроид» создала прод

Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС» Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее

Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС» Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российск

Российские школы и вузы получили доступ к DION «Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях,

Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом M

Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управле