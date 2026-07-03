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Т1 НОТА Т1 Иннотех Дион ВКС Dion MCU Dion Rooms

Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU - Dion Rooms

Платформа унифицированных коммуникаций DION — российский сервис видеоконференцсвязи, разработанный Группой «Иннотех». Работает на iOS- и Android-мобильных устройствах, в десктопной версии и в качестве приложения для Mac и Windows. Также реализован сценарий работы на Astra Linux.

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03.07.2026 Dion запустил синхронный перевод для проведения международных конференций

В платформе корпоративных коммуникаций Dion от ИТ-холдинга «Т1» появились новые возможности для проведения международных встреч, вебинаров и конференций. Одной из ключевых функций стал синхронный перевод, который позволяет подключат
28.05.2026 DION запустил «Умный поиск» по встречам и протоколам

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый функционал — «Умный поиск», который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах. Решение построено на основе
20.04.2026 Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились с
23.01.2026 Мировые стандарты видеосвязи в DION: новые кодеки экономят трафик и улучшают качество изображений на 25%

Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») улучшает качество онлайн-звонков благодаря двум нововведениям: внедрению кодека VP9 для видеозвонков и кодека AV1 для демонстраций экрана. Об этом CNews сообщили
22.12.2025 Dion добавила новую функциональность для безопасной связи внутри холдингов

В on-premise-версии платформы корпоративных коммуникаций Dion (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») появился новый функционал — федерация, доступный в модуле чатов. Организациям доступно бесшовное взаимодействие — теперь сотрудники из разных офис
19.12.2025 Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели

IRB Family, франчайзи-партнер сети ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, перевел более 2,5 тыс. своих сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1»). Переход позволил обеспечить стабильную и безопасную связь для принадлежащих франчайзи ресторанов, которые находятся более чем в 140 городах страны, и снизить затраты на

26.11.2025 DION закрепил статус ИИ-решения в Едином реестре ПО

Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») получила официальную отметку в Едином реестре российского программного обеспечения. Это подтверждает, что в продукте используются отечественные ИИ-а
13.10.2025 «Группа Астра» и вендор НОТА подписали соглашение о создании программно-аппаратного комплекса на базе Astra Linux Embedded

атных комплексов, представляющих собой терминалы на базе ПО от платформы корпоративных коммуникаций DION и встраиваемой версии операционной системы Astra Linux Embedded. Документ завизировали М
30.09.2025 Бронирование переговорок в один клик: DION.Rooms переехал в облако

Системы бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms от платформы корпоративных коммуникаций DION теперь доступны в облачной вер
06.08.2025 «Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion

ионных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Интеграция продуктов соответствует стратегии ГК Softline, направленной на замещение иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов. «МСВСфера» — это семейство операционных систем общего н
04.08.2025 Геораспределенный модуль DION оптимизирует трафик ВКС

Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, ИТ-холдинг «Т1») после обновления позволяет компаниям осуществлять глобальные коммуникации без перегрузки интернет-каналов. Новый модуль геораспределения связывает российский
04.06.2025 «МойОфис» и вендор НОТА объединяют технологии для удобной совместной работы во время видеозвонков

холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — интеграция решения «Сервер совместного редактирования» (ССР) от «МойОфис» в платформу корпоративных коммуникаций DION от вендора НОТА. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Компании объединят свои компетенции в области разработки ПО и предложат рынку современный инструмент для бизнеса. Благодаря
03.06.2025 Подтверждена совместимость ПАКов Dion с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink

никаций. На данный момент «Нота» и Hitrolink уже подтвердили совместимость программного обеспечения Dion с аудио- и видеооборудованием Hitrolink –– в программно-аппаратном комплексе (ПАК) Di
03.06.2025 В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков

ческом партнерстве. Соглашение предполагает возможность использовать инструменты «Р7-Офис» для совместного редактирования документов в ходе видеоконференцсвязи на платформе корпоративных коммуникаций DION. Об этом CNews сообщили представители вендора НОТА. По данным Интерфакса, за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, выросло почти в 7,5 раз. В усло
13.05.2025 ИИ-модератор, умный календарь и автопротоколы встреч: что ценят россияне в ВКС-сервисах –– в исследовании hh.ru и Dion

Команда платформы корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование среди более 2000 респондентов и выяснили, какие функции россияне считают наиболее полезными
12.05.2025 Юрий Мацыгин -

Юрий Мацыгин, «Нота»: Сферы использования ПАКов и решаемые ими задачи становятся все более разнообразными

CNews: Что из себя представляют ПАКи от Dion? Из чего они состоят? Каковы их основные характеристики и функциональные возможности? Юр
15.04.2025 «Уральская Сталь» перешла на платформу корпоративных коммуникаций Dion

Металлургическая компания «Уральская Сталь» внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, разработанную ИТ-холдингом «Т1». Сотрудники получили доступ к модулю видеоконференцсвязи, корпоративным чатам и видеохостингу. Также пользователи могут звонить на городские телефоны прямо
02.04.2025 ИТ-холдинг «Т1» представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций

й компаний «Аквариус» и «Группой Астра», представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в
26.03.2025 Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам

Платформа должна поддерживать тысячи пользователей одновременно и справляться с высокой нагрузкой.Отказоустойчивость. Максимально стабильная работа сервиса и высокое качество аудио и видео. Внедрение DION ВТБ стал первой компанией на рынке, которая внедрила уникальную гибридную архитектуру DION. Это позволило медиатрафику не покидать защищенный контур банка, обеспечивая максимальную

05.03.2025 «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION

Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохостинг «DION.Видео». Об этом CNews сообщили представители
04.03.2025 InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion

(входит в ИТ-холдинг Т1) объявляют об интеграции DLP-системы InfoWatch с корпоративным мессенджером Dion. Интеграция с мессенджером расширяет охват средств корпоративных коммуникаций для систем
26.02.2025 «ЭксОйл Групп» внедрила Dion для корпоративных коммуникаций

Российский производитель и экспортер растительных масел «ЭксОйл Групп» перешел на платформу корпоративных коммуникаций Dion (разработка ИТ-холдинга Т1). Решение обеспечило удобное взаимодействие около 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространств
17.12.2024 Dion заняла второе место в рейтинге лучших ВКС-платформ

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») заняла второе место в рейтинге российских ВКС-решений, опубликованном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Рейтинг был сформирован на основе балльной системы оценки по ряду кри
27.11.2024 ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION

Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили предс
14.11.2024 UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям

Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер
03.10.2024 Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion

Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образователь
26.09.2024 Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion

объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений. Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуника
04.09.2024 В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник

олдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автом
16.08.2024 В России запущен сервис – аналог Miro

Платформа корпоративных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») представила интерактивную онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент
19.06.2024 DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews

Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в
14.06.2024 Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus

Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид

28.05.2024 Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion

Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью

16.05.2024 Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра»

ссийский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а та
23.04.2024 DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1». В 2023 г. компания «Авроид» создала прод
20.03.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС»

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее
18.03.2024 Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российск
15.01.2024 Российские школы и вузы получили доступ к DION

«Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях,
20.11.2023 Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews

Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом M
12.09.2023 Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты

Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управле
14.08.2023 Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion

Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди мало

Публикаций - 163, упоминаний - 204

Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 549 74
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 381 31
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3282 23
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 863 20
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 20
Т1 НОТА 73 19
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 152 19
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 18
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 69 18
Diasoft - Диасофт 1197 18
Газпром ЦПС 39 17
Naumen - Наумен 765 17
SimbirSoft - СимбирСофт 124 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 205 17
Т1 Иннотех 216 16
9811 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 15
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 105 14
Примо РПА 16 14
Ростелеком 11110 14
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 689 12
Microsoft Corporation 25940 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5150 11
Т1 Сервионика - Servionica 278 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16362 10
TrueConf - ТруКонф 465 10
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 10
Т1 Иннотех - Дататех 101 10
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 39 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5767 8
SAP SE 5639 8
Telegram Group 3056 8
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 7
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 361 7
Cisco Systems 5388 6
Ред Софт - Red Soft 1298 6
Oracle Corporation 7135 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 6
РКЦ - QApp - КуАпп 23 6
Yandex - Яндекс 9479 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3179 29
Почта России ПАО 2409 22
ПСБ - Промсвязьбанк 982 22
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1975 20
Газпром нефть 753 19
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 540 17
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 17
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 17
Газпром ПАО 1500 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9187 8
ГПБ - Газпромбанк 1305 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1876 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1222 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 444 5
МКБ - Московский кредитный банк 660 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1927 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 650 5
Силовые машины 166 5
РЖД - Российские железные дороги 2113 4
Русагро Группа Компаний 401 4
Альфа-Капитал УК 163 4
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 100 4
G-Group - Джи-групп - UD Group - Юнайт-Девелопмент Групп 18 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 43 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 3
ТОФС - Технологии ОФС 32 3
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 66 3
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 201 3
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 158 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1806 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 574 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 3
Unilever - Юнилевер Русь 172 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 190 3
Агроэко ГК 45 3
Синара Банк - ДелоБанк 69 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
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Федеральное казначейство России 1969 18
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Короткая ссылка
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