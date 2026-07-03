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Т1 НОТА Т1 Иннотех Дион ВКС Dion MCU Dion Rooms
Платформа унифицированных коммуникаций DION — российский сервис видеоконференцсвязи, разработанный Группой «Иннотех». Работает на iOS- и Android-мобильных устройствах, в десктопной версии и в качестве приложения для Mac и Windows. Также реализован сценарий работы на Astra Linux.
СОБЫТИЯ
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|03.07.2026
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Dion запустил синхронный перевод для проведения международных конференций
В платформе корпоративных коммуникаций Dion от ИТ-холдинга «Т1» появились новые возможности для проведения международных встреч, вебинаров и конференций. Одной из ключевых функций стал синхронный перевод, который позволяет подключат
|28.05.2026
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DION запустил «Умный поиск» по встречам и протоколам
Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») представила новый функционал — «Умный поиск», который помогает быстро находить нужную информацию в записях видео-встреч и протоколах. Решение построено на основе
|20.04.2026
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Мессенджер Dion научился переносить чат-ботов из Telegram и показывать, кто сейчас онлайн
Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») расширила возможности чатов: теперь стало проще создавать чат-ботов и переносить уже готовых ботов из Telegram во внутреннюю среду компании. Также в платформе появились с
|23.01.2026
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Мировые стандарты видеосвязи в DION: новые кодеки экономят трафик и улучшают качество изображений на 25%
Платформа корпоративных коммуникаций DION (входит в ИТ-холдинг «Т1») улучшает качество онлайн-звонков благодаря двум нововведениям: внедрению кодека VP9 для видеозвонков и кодека AV1 для демонстраций экрана. Об этом CNews сообщили
|22.12.2025
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Dion добавила новую функциональность для безопасной связи внутри холдингов
В on-premise-версии платформы корпоративных коммуникаций Dion (вендор «Нота», входит в ИТ-холдинг «Т1») появился новый функционал — федерация, доступный в модуле чатов. Организациям доступно бесшовное взаимодействие — теперь сотрудники из разных офис
|19.12.2025
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Франчайзи Rostic's перевел 2,5 тысячи сотрудников на платформу Dion за 2 недели
IRB Family, франчайзи-партнер сети ресторанов быстрого обслуживания Rostic’s, перевел более 2,5 тыс. своих сотрудников на отечественную платформу корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1»). Переход позволил обеспечить стабильную и безопасную связь для принадлежащих франчайзи ресторанов, которые находятся более чем в 140 городах страны, и снизить затраты на
|26.11.2025
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DION закрепил статус ИИ-решения в Едином реестре ПО
Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, входит в ИТ-холдинг «Т1») получила официальную отметку в Едином реестре российского программного обеспечения. Это подтверждает, что в продукте используются отечественные ИИ-а
|13.10.2025
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«Группа Астра» и вендор НОТА подписали соглашение о создании программно-аппаратного комплекса на базе Astra Linux Embedded
атных комплексов, представляющих собой терминалы на базе ПО от платформы корпоративных коммуникаций DION и встраиваемой версии операционной системы Astra Linux Embedded. Документ завизировали М
|30.09.2025
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Бронирование переговорок в один клик: DION.Rooms переехал в облако
Системы бронирования и управления переговорными комнатами DION.Rooms от платформы корпоративных коммуникаций DION теперь доступны в облачной вер
|06.08.2025
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«Инферит ОС» подтвердила совместимость ОС «МСВСфера 9» и платформы корпоративных коммуникаций Dion
ионных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ ТЕХ» ГК Softline) и «Нота» (ИТ-холдинг «Т1») сообщили об успешном завершении тестирования совместимости ОС «МСВСфера 9» с платформой корпоративных коммуникаций Dion. Интеграция продуктов соответствует стратегии ГК Softline, направленной на замещение иностранных ИТ-производителей и дистрибьюторов. «МСВСфера» — это семейство операционных систем общего н
|04.08.2025
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Геораспределенный модуль DION оптимизирует трафик ВКС
Платформа корпоративных коммуникаций DION (вендор НОТА, ИТ-холдинг «Т1») после обновления позволяет компаниям осуществлять глобальные коммуникации без перегрузки интернет-каналов. Новый модуль геораспределения связывает российский
|04.06.2025
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«МойОфис» и вендор НОТА объединяют технологии для удобной совместной работы во время видеозвонков
холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — интеграция решения «Сервер совместного редактирования» (ССР) от «МойОфис» в платформу корпоративных коммуникаций DION от вендора НОТА. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис». Компании объединят свои компетенции в области разработки ПО и предложат рынку современный инструмент для бизнеса. Благодаря
|03.06.2025
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Подтверждена совместимость ПАКов Dion с оборудованием для аудио- и видеосвязи Hitrolink
никаций. На данный момент «Нота» и Hitrolink уже подтвердили совместимость программного обеспечения Dion с аудио- и видеооборудованием Hitrolink –– в программно-аппаратном комплексе (ПАК) Di
|03.06.2025
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В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков
ческом партнерстве. Соглашение предполагает возможность использовать инструменты «Р7-Офис» для совместного редактирования документов в ходе видеоконференцсвязи на платформе корпоративных коммуникаций DION. Об этом CNews сообщили представители вендора НОТА. По данным Интерфакса, за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, выросло почти в 7,5 раз. В усло
|13.05.2025
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ИИ-модератор, умный календарь и автопротоколы встреч: что ценят россияне в ВКС-сервисах –– в исследовании hh.ru и Dion
Команда платформы корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели совместное исследование среди более 2000 респондентов и выяснили, какие функции россияне считают наиболее полезными
|12.05.2025
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Юрий Мацыгин -
Юрий Мацыгин, «Нота»: Сферы использования ПАКов и решаемые ими задачи становятся все более разнообразными
CNews: Что из себя представляют ПАКи от Dion? Из чего они состоят? Каковы их основные характеристики и функциональные возможности? Юр
|15.04.2025
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«Уральская Сталь» перешла на платформу корпоративных коммуникаций Dion
Металлургическая компания «Уральская Сталь» внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, разработанную ИТ-холдингом «Т1». Сотрудники получили доступ к модулю видеоконференцсвязи, корпоративным чатам и видеохостингу. Также пользователи могут звонить на городские телефоны прямо
|02.04.2025
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ИТ-холдинг «Т1» представил ПАКи DION для корпоративных коммуникаций
й компаний «Аквариус» и «Группой Астра», представил два вида программно-аппаратных комплексов (ПАК) DION — готовых комплектов системного ПО и полного аппаратного обеспечения. Решения включают в
|26.03.2025
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Как банк ВТБ использует DION для эффективных коммуникаций и предлагает его клиентам
Платформа должна поддерживать тысячи пользователей одновременно и справляться с высокой нагрузкой.Отказоустойчивость. Максимально стабильная работа сервиса и высокое качество аудио и видео. Внедрение DION ВТБ стал первой компанией на рынке, которая внедрила уникальную гибридную архитектуру DION. Это позволило медиатрафику не покидать защищенный контур банка, обеспечивая максимальную
|05.03.2025
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«Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION
Оператор платного телевидения, производитель электроники и умных решений для дома и бизнеса «Триколор» внедрил отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION. Теперь около 1000 сотрудников компании используют видеоконференцсвязь, корпоративный мессенджер «DION.Чаты» и видеохостинг «DION.Видео». Об этом CNews сообщили представители
|04.03.2025
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InfoWatch Traffic Monitor интегрирован с корпоративным мессенджером Dion
(входит в ИТ-холдинг Т1) объявляют об интеграции DLP-системы InfoWatch с корпоративным мессенджером Dion. Интеграция с мессенджером расширяет охват средств корпоративных коммуникаций для систем
|26.02.2025
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«ЭксОйл Групп» внедрила Dion для корпоративных коммуникаций
Российский производитель и экспортер растительных масел «ЭксОйл Групп» перешел на платформу корпоративных коммуникаций Dion (разработка ИТ-холдинга Т1). Решение обеспечило удобное взаимодействие около 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространств
|17.12.2024
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Dion заняла второе место в рейтинге лучших ВКС-платформ
Платформа корпоративных коммуникаций Dion (ИТ-холдинг «Т1») заняла второе место в рейтинге российских ВКС-решений, опубликованном ИТ-маркетплейсом Market.CNews. Рейтинг был сформирован на основе балльной системы оценки по ряду кри
|27.11.2024
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ГК «Миррико» заместила Microsoft Teams российской платформой DION
Нефтесервисная компания «Миррико» перешла на отечественную платформу корпоративных коммуникаций DION (холдинг Т1). Продукт обеспечил более пятисот сотрудников функциональными инструментами для организации работы в офисе и коммуникации с клиентами и партнерами. Об этом CNews сообщили предс
|14.11.2024
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UC-платформа DION расширяет возможности подключения к конференциям
Платформа корпоративных коммуникаций DION развивает доступность сервиса для пользователей, у которых нет возможности подключиться к онлайн-встрече через интернет. Технологическим партнером решения выступил «Ростелеком» — провайдер
|03.10.2024
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Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion
Платформа унифицированных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») и EdTech-компания Teachbase объявили об интеграции своих продуктов. Теперь тысячи пользователей смогут преподавать и подключаться к онлайн-занятиям в экосистеме образователь
|26.09.2024
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Wone IT стала интегратором платформы корпоративных коммуникаций Dion
объединения продуктовой экспертизы Нота и проектного опыта Wone IT – это позволит комплексно подойти к развитию и дистрибуции отечественных решений. Продуктовый портфель Wone IT пополнится платформой Dion. Партнерство расширит опыт интегратора в сфере ВКС-технологий. Команда Dion, в свою очередь, получит доступ к широкой базе клиентов: представителей крупных компаний из телекоммуника
|04.09.2024
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В платформе корпоративных коммуникаций Dion появился ИИ-помощник
олдинг «Т1») расширила возможности одного из своих продуктов — платформы корпоративных коммуникаций Dion. Теперь пользователям доступен помощник на базе искусственного интеллекта, который автом
|16.08.2024
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В России запущен сервис – аналог Miro
Платформа корпоративных коммуникаций Dion (холдинг «Т1») представила интерактивную онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент
|19.06.2024
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DION – самое безопасное ВКС-решение на отечественном рынке по версии CNews
Российская платформа корпоративных коммуникаций DION стала победителем ежегодной премии CNews «Импортозамещение года». Продукт признан лучшим в номинации «Безопасность в ВКС: решение года», что подтверждает соответствие высоким требованиям в
|14.06.2024
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Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus
Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion. Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид
|28.05.2024
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Smartavia заменила Zoom и Skype российской платформой Dion
Авиакомпания Smartavia внедрила платформу корпоративных коммуникаций Dion, чтобы объединить существующие каналы взаимодействия в единое окно. Теперь с помощью
|16.05.2024
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Dion стал основной платформой для корпоративных коммуникаций в «Группе Астра»
ссийский разработчик инфраструктурного ПО, перешла на облачную платформу корпоративных коммуникаций Dion. Продукт позволяет сотрудникам безопасно делать звонки, проводить видеоконференции, а та
|23.04.2024
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DION доступен на отечественных смартфонах на «Авроре» благодаря «Авроид Платформе»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») и разработчик программных продуктов «Авроид» подтвердили технологическую совместимость платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Аврора». Работу ВКС-сервиса обеспечивает «Авроид Платформа». Об этом CNews сообщили представители «Т1». В 2023 г. компания «Авроид» создала прод
|20.03.2024
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Подтверждена совместимость ВКС-платформы Dion и ОС «Ред ОС»
Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций Dion с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред Софт». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российскую ВКС-платформу Dion. Развернуть ее
|18.03.2024
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Вендор НОТА подтвердил совместимость DION и «Ред ОС»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») подтвердил совместимость собственной платформы корпоративных коммуникаций DION с импортонезависимой операционной системой «Ред ОС» компании «Ред софт». Об этом CNews сообщили представители «Т1». Теперь пользователи устройств на базе «Ред ОС» могут перейти на российск
|15.01.2024
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Российские школы и вузы получили доступ к DION
«Группа Астра» добавила DION в репозиторий ПО для образовательных организаций. Теперь школьники в учебных заведениях,
|20.11.2023
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Платформа Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений Market.CNews
Платформа корпоративных коммуникаций Dion заняла третье место в рейтинге российских ВКС-решений, представленном ИТ-маркетплейсом M
|12.09.2023
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Dion предложит бизнесу программные переговорные комнаты
Компания-разработчик ПО «Нота» дополнила функциональность платформы корпоративных коммуникаций Dion возможностью организаций программных переговорных комнат. Система бронирования и управле
|14.08.2023
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Smart technologies стала дистрибьютором платформы Dion
Платформа корпоративных коммуникаций Dion вошла в дистрибьюторский портфель компании Smart technologies. Партнерство позволит ВКС-сервису, созданному отечественным вендором «Нота», расширить пул потенциальных заказчиков среди мало
Т1 НОТА и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузякина Анна 28 28
|Спирин Антон 88 22
|Иодковский Станислав 104 21
|Врацкий Андрей 177 21
|Чудинов Дмитрий 108 20
|Харитонов Дмитрий 81 19
|Толокнов Андрей 48 18
|Фогельсон Виктор 59 18
|Панченко Иван 207 18
|Мейнцер Антон 21 17
|Артюхов Сергей 68 17
|Бессарабенко Александр 23 17
|Глазков Александр 153 17
|Сергеев Сергей 179 17
|Албычев Александр 168 17
|Федоров Алексей 144 17
|Качанов Олег 121 17
|Мельникова Алиса 100 17
|Шпак Василий 288 17
|Белов Алексей 28 17
|Шенберг Дмитрий 21 17
|Безбогов Сергей 72 17
|Галеев Сергей 37 17
|Гулевич Руслан 32 17
|Сологуб Денис 75 17
|Деверилин Павел 34 17
|Филимонов Антон 22 17
|Винокуров Евгений 16 14
|Иванов Михаил 116 14
|Булгаков Кирилл 133 12
|Чередников Роман 11 11
|Мацыгин Юрий 50 9
|Пенетова Татьяна 17 5
|Нурутдинов Султан 23 5
|Попов Сергей 171 5
|Фетисов Алексей 65 5
|Денисов Дмитрий 22 5
|Калганов Игорь 53 5
|Гордеев Михаил 8 4
|Рустамов Рустам 566 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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