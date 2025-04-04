Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ростелеком ЦТ РТК ЦТ Ростелеком Цифровые технологии Ростелеком РТК ИТ Ростелеком Информационные технологии ИТ-кластер Ростелекома
ООО «Ростелеком — Информационные технологии» — компания, оказывающая комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. В компании работает более 3 500 сотрудников (2023 год). Офисы компании находятся в Москве, Краснодаре, Ульяновске, Санкт-Петербурге, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Кургане, Саратове, Воронеже, Твери, Уфе и Самаре.
Компания «РТК ИТ Плюс» входит в ГК ПАО «Ростелеком» и оказывает комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. Компания реализовывает следующие решения: ESM-платформа (программная платформа для управления сервисами), «Интерактивная карта (решение для организации и использования рабочего пространства), «Акола» (no-code и low-code платформа для создания порталов, web-приложений и сайтов). Кроме того, «РТК ИТ Плюс» обеспечивает внедрение набора программно-аппаратных решений для стационарных и переносных рабочих мест в составе операционной системы, офисных приложений, почтового клиента, системы документооборота, инструментов коммуникации, коллективной работы, виртуализации, безопасности, а также средств управления бизнес-процессами компании. Все решения, предлагаемые «РТК ИТ Плюс» позволяют импортозамещать решения ушедших с российского рынка иностранных вендоров.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 23 967 624 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|04.04.2025
|
Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений
Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» завершил внедрение отечественной среды разработки GigaIDE Desktop в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaIDE Desktop от Сбербанка – это единственная среда разработки общего назначения, внесенная в реестр российского ПО. Она включает в се
|03.04.2025
|
«РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами
Разработчик программного обеспечения «РТК ИТ Плюс» представил обновленную экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь с
|13.11.2024
|
«РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола»
Разработчик программного обеспечения компания «РТК ИТ Плюс» зарегистрировала в Едином реестре отечественного ПО no-code-платформу «Акола», которая предназначена для замещения таких зарубежных решений как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix
|10.09.2024
|
GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве
ящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроит
|09.09.2024
|
«РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве
Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудни
|04.04.2024
|
«Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве
Федеральный системный интегратор «Аметист» и компания «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве по внедрению ESMP (Enterprise Service Manager
|31.10.2023
|
Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг
С 1 января 2024 г. «Ростелеком — информационные технологии» («РТК ИТ», дочерняя компания «Ростелекома»), оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федер
|12.11.2021
|
«Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации
технологии») была создана в 2018 г. Первоначально она называлась «РТК Информационные технологии» («РТК ИТ»). Партнерами «Ростелекома» в этом проекте стали компании стали системный интегратора
|11.11.2021
|
«Ростелеком» консолидировал 100% ООО «РТК ЦТ»
», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, консолидировала 100% уставного капитала ООО «РТК ЦТ» через приобретение 49,9% долей его миноритарных участников. ООО «РТК ЦТ» — одн
Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Благов Арсен 67 24
|Шадаев Максут 1232 10
|Желтухин Вадим 76 8
|Глазков Александр 152 8
|Нестеров Алексей 180 8
|Тятенкова Елена 26 7
|Глухов Иван 35 7
|Ионов Андрей 15 7
|Пирогова Ирина 31 7
|Григоренко Вадим 63 7
|Цыганков Роман 67 7
|Гуденко Илья 28 7
|Аникин Дмитрий 70 7
|Сысуев Андрей 16 7
|Завьялов Максим 24 7
|Суровец Дмитрий 115 7
|Панченко Иван 201 7
|Галкин Николай 141 7
|Цыганков Дмитрий 38 7
|Кирьянова Александра 174 7
|Клявин Владимир 52 7
|Погорелова-Триппель Наталья 28 7
|Урусов Виктор 159 7
|Аветисян Арутюн 42 7
|Кибалко Кирилл 47 7
|Каушанский Александр 57 6
|Хайзников Михаил 13 6
|Махалин Тимур 28 6
|Калякин Павел 80 6
|Бахтин Дмитрий 17 6
|Денисов Анатолий 59 6
|Распопов Алексей 50 6
|Харитонов Вадим 44 6
|Шмаков Антон 75 6
|Шаев Виталий 60 6
|Рябов Владимир 15 6
|Мезенцев Александр 16 6
|Комлик Олег 27 6
|Аксенов Олег 64 6
|Новиков Денис 29 6
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478192, в очереди разбора - 724579.
Создано именных указателей - 202528.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.