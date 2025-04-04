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Ростелеком ЦТ РТК ЦТ Ростелеком Цифровые технологии Ростелеком РТК ИТ Ростелеком Информационные технологии ИТ-кластер Ростелекома

Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии - ИТ-кластер Ростелекома

ООО «Ростелеком — Информационные технологии» — компания, оказывающая комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. В компании работает более 3 500 сотрудников (2023 год). Офисы компании находятся в Москве, Краснодаре, Ульяновске, Санкт-Петербурге, ПермиЕкатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Кургане, Саратове, Воронеже, Твери, Уфе и Самаре.

Компания «РТК ИТ Плюс» входит в ГК ПАО «Ростелеком» и оказывает комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений. Компания реализовывает следующие решения: ESM-платформа (программная платформа для управления сервисами), «Интерактивная карта (решение для организации и использования рабочего пространства), «Акола» (no-code и low-code платформа для создания порталов, web-приложений и сайтов). Кроме того, «РТК ИТ Плюс» обеспечивает внедрение набора программно-аппаратных решений для стационарных и переносных рабочих мест в составе операционной системы, офисных приложений, почтового клиента, системы документооборота, инструментов коммуникации, коллективной работы, виртуализации, безопасности, а также средств управления бизнес-процессами компании. Все решения, предлагаемые «РТК ИТ Плюс» позволяют импортозамещать решения ушедших с российского рынка иностранных вендоров.

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Судебные дела (5) на сумму 23 967 624 ₽*
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в качестве ответчика (2) на сумму 23 967 624 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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04.04.2025 Среда разработки GigaIDE Desktop от Сбербанка поможет «РТК ИТ» ускорить создание программных решений

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» завершил внедрение отечественной среды разработки GigaIDE Desktop в технологическом подразделении «Ростелекома» — компании «РТК ИТ». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. GigaIDE Desktop от Сбербанка – это единственная среда разработки общего назначения, внесенная в реестр российского ПО. Она включает в се
03.04.2025 «РТК ИТ Плюс» усилил ИТ-экосистему «Лукоморье» тремя новыми продуктами

Разработчик программного обеспечения «РТК ИТ Плюс» представил обновленную экосистему отечественных ИТ-решений «Лукоморье». Теперь с
13.11.2024 «РТК ИТ Плюс» запустила импортонезависимую no-code-платформу «Акола»

Разработчик программного обеспечения компания «РТК ИТ Плюс» зарегистрировала в Едином реестре отечественного ПО no-code-платформу «Акола», которая предназначена для замещения таких зарубежных решений как SharePoint, Bubble, Creatio, Mendix

10.09.2024 GitFlic и «РТК ИТ Плюс» объявили о сотрудничестве

ящая в «Группу Астра» компания «РеСолют» (вендор российской платформы для разработки ПО GitFlic) и «РТК ИТ Плюс» ( ГК «Ростелеком») подписали меморандум о партнерстве. Стороны намерены выстроит
09.09.2024 «РТК ИТ Плюс» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

Разработчик программного обеспечения для управления ИТ-процессами «РТК ИТ Плюс» (входит в ГК «Ростелеком»), и компания «Диасофт» подписали соглашение о сотрудни
04.04.2024 «Аметист» и «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве

Федеральный системный интегратор «Аметист» и компания «РТК ИТ Плюс» заключили соглашение о партнерстве по внедрению ESMP (Enterprise Service Manager
31.10.2023 Новый формат взаимодействия с ФНС: «РТК ИТ» переходит на налоговый мониторинг

С 1 января 2024 г. «Ростелеком — информационные технологии» («РТК ИТ», дочерняя компания «Ростелекома»), оказывающая полный комплекс услуг по разработке и внедрению программных решений, перейдет на налоговый мониторинг. Новый формат сотрудничества с Федер
12.11.2021 «Ростелеком» заплатил 4,5 миллиарда своим партнерам по госинформатизации

технологии») была создана в 2018 г. Первоначально она называлась «РТК Информационные технологии» («РТК ИТ»). Партнерами «Ростелекома» в этом проекте стали компании стали системный интегратора

11.11.2021 «Ростелеком» консолидировал 100% ООО «РТК ЦТ»

», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, консолидировала 100% уставного капитала ООО «РТК ЦТ» через приобретение 49,9% долей его миноритарных участников. ООО «РТК ЦТ» — одн

Публикаций - 140, упоминаний - 171

Ростелеком ЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11054 75
Т Плюс - ИТ Плюс 23 15
9715 14
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 403 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5076 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16161 12
Diasoft - Диасофт 1183 11
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 10
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 87 10
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1846 9
Скала^р - ранее InterLab IBS 301 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 844 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3203 8
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 250 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5729 7
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 671 7
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2155 7
R-Vision - Р-Вижн 280 7
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 122 7
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 6
ФинГрад - FinGrad 49 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 47 6
Hoff Tech - Хофф Тех 47 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 154 6
Аусферр ИТЦ 45 6
МегаФон 10963 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 819 6
VK - Mail.ru Group 3620 6
Ланит Интеграция 221 6
Polymedia - Полимедиа 162 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - Rutube Tech - видеохостинг 459 6
Газинформсервис - ГИС 519 6
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 109 6
РСХБ Интех - RSHB Intech 93 6
Сбер - Сбер2В - Сбер2В Аналитика - ранее ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 66 5
Picvario - Пикварио 23 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 346 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9081 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 303 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 643 8
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 39 7
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 77 7
Кофемания 85 7
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 65 7
РЖД - Российские железные дороги 2108 7
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 199 7
Альфа-Банк 1993 7
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 618 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 565 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 637 7
ФосАгро 178 7
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 7
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 7
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 150 7
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 6
Cotton Club - Коттон Клаб 30 6
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 46 6
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 692 6
ВТБ - Почта Банк 515 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3002 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 6
ОМК - Объединенная металлургическая компания 245 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 6
Ингосстрах СПАО 485 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 6
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 6
Альфа-Капитал УК 162 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 304 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 6
Восток-Сервис ГК 57 6
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 73 6
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 6
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 75 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2377 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2095 8
Федеральное казначейство России 1958 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5842 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1932 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6703 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2906 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 368 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5778 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3730 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4989 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 131 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5475 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3606 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4038 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3467 3
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6016 2
Судебная власть - Judicial power 2525 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3088 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 248 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1309 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 2
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Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 57 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 1
Совет при президенте Российской Федерации 206 1
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 787 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Ассоциация менеджеров 109 1
АСЦР - Ассоциация содействия цифровому развитию Республики Татарстан 5 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 826 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 147 1
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Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 161 20
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Диво ESM-система - ESMP - Ростелеком Enterprise Service Management Platform 60 19
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Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Яга - система управления проектами 41 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1071 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 380 9
НКТ - Р7-Офис 561 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 98 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 7
Linux OS 11671 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 61 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 6
НКТ - Р7-графика 48 6
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6405 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 6
Протек - Здравсити 33 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 98 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 73 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 639 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
БИС - ITQuick - Jumse 52 5
Сбер - Sberworks 7 5
VK Teams 85 4
Google Android 15375 4
Apple iOS 8658 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1655 4
Oracle Java - язык программирования 3499 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5867 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 378 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 4
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 4
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Ёжка 9 3
Microsoft Windows 17028 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1296 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 43 2
Много приложений - RuStore - Рустор 667 2
Благов Арсен 67 24
Шадаев Максут 1232 10
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