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VK Skillbox Lerna Лерна КорпСкилз

VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз

СОБЫТИЯ


03.04.2025 Только 1% пользователей регулярно изучают курсы по ИТ – big data Т2 1
19.03.2025 Холдинг Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ 1
21.03.2024 Финансовые и операционные результаты VK за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2023 года 1
09.02.2024 Java- и Python-разработчики — самые активные пользователи студенческих чатов 1
22.12.2023 Skillbox откроет первый цифровой колледж в России 1
20.12.2023 Servicepipe бесплатно защитит от интернет-атак благотворительные фонды и НКО 1
07.11.2023 Совкомбанк и Sk Финтех Хаб запустили конкурс с призовым фондом 5 млн рублей 1
24.10.2023 Как не просто автоматизировать, а трансформировать HR-функцию 1
27.03.2023 Как организовать управление персоналом в условиях кадрового голода 1
20.02.2023 VK купила «Учи.ру» за 8,7 миллиарда 1
28.12.2022 Исследование Skillbox: курсы по менеджменту стали самыми востребованными в 2022 году 1
19.12.2022 В России запускается корпоративная платформа онлайн-курсов от топовых школ 2
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов 1
21.07.2022 Исследование Skillbox и TenСhat: 18,5% россиян в течение последних месяцев приняли решение запустить бизнес в ИТ 1

Публикаций - 15, упоминаний - 17

VK и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4940 11
VK - Mail.ru Group 3599 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5640 2
Softline - Софтлайн 3730 2
9574 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 116 2
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 36 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 2
Совкомбанк Технологии 19 2
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - ТН Диджитал 12 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 344 1
Playtox - Плэйтокс 3 1
Hartens - Хартенс 21 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3334 1
SAP SE 5597 1
Yandex - Яндекс 9180 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15695 1
Apple Inc 13124 1
Oracle Corporation 7070 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 507 1
Ростелеком - РТЛабс 210 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1079 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 345 1
Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 99 1
VK - YClients - УайКлаентс 69 1
ЭР-Телеком Холдинг - Unicorn - Юникорн 72 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 130 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 48 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 539 1
Первая Форма - 1Форма 60 1
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 56 1
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 2
ПСБ - Промсвязьбанк 959 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1896 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Сколково - Sk Fintech Hub - Skolkovo Fintech Hub - Sk Финтех Хаб 33 2
StickPeek 1 1
Балтийский берег ТД 4 1
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 1
Почта России ПАО 2363 1
Связной ГК 1400 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1292 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Pony Express - Фрейт линк 73 1
Ингосстрах СПАО 478 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2414 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1202 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 249 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
LEGO 259 1
РЕСО Гарантия СК 53 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3432 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1593 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2256 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8614 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13926 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4258 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 3
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7431 2
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12859 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34812 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26713 2
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9309 2
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8233 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9402 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 596 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11764 2
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4833 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1274 2
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 85 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6003 2
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1145 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1282 3
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 2
Microsoft Office 4158 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1971 2
Oracle Java - язык программирования 3465 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 2
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 247 2
Минцифры РФ - Госключ КЭП 219 2
VK Teams 84 2
VK HR Tek 65 2
Wiseadvice - EmplDocs 8 1
VK - Учи.ру - Учи.Дома 10 1
ТехноНИКОЛЬ - TN Digital - TN Life 2 1
Oracle Taleo Cloud Service 25 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 84 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 179 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6246 1
JavaScript - JS - язык программирования 1424 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
VK - Mail.Ru Почта 417 1
Google Android TV 379 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1355 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 1
VK Pay - платежная система ВКонтакте 55 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 1
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 1
VK - Яндекс.Дзен 257 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Python Django - web framework 55 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 131 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3553 1
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 75 1
Google Sheets - Google Таблицы 72 1
Яндекс.Практикум 81 1
Adobe Premiere 117 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Галицкий Александр 123 2
Крутов Дмитрий 19 2
Юпашевская Зульфия 2 1
Мелузов Антон 4 1
Григорян Александр 15 1
Мурыгина Татьяна 1 1
Мартинсон Дмитрий 1 1
Курбатова Екатерина 2 1
Сорочан Елена 1 1
Трясунова Юлия 2 1
Теняев Семен 14 1
Ковалева Елена 6 1
Хаба Виктория 4 1
Шуваева Виктория 5 1
Казаков Артем 6 1
Литовченко Вячеслав 5 1
Магницкий Сергей 1 1
Зунина Наталья 2 1
Ямникова Ольга 4 1
Конева Татьяна 20 1
Евдолюк Юрий 3 1
Хохлова Анна 2 1
Якушков Михаил 2 1
Гончаров Борис 1 1
Хазиахметова Дарья 1 1
Сафиулин Александр 3 1
Линд Александр 1 1
Куршева Светлана 1 1
Клименко Алла 2 1
Алиева Анжела 1 1
Гавдур Дмитрий 1 1
Новиков Павел 113 1
Ерошкин Александр 5 1
Александрова Екатерина 6 1
Давыдов Владимир 13 1
Попков Сергей 18 1
Панасюк Иосиф 9 1
Лысенко Степан 5 1
Турилин Александр 4 1
Древаль Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 11
Беларусь - Белоруссия 6279 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4480 1
Россия - СФО - Новосибирск 4864 1
Бразилия - Федеративная Республика 2517 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2357 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1663 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 14
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2319 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 682 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3467 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3122 2
НКО - Некоммерческая организация 634 2
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 991 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3066 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 2
Английский язык 7026 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 760 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6540 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 469 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3787 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11631 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3778 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8051 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 293 1
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 92 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2743 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4595 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1662 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5454 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 186 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Экономический эффект 1336 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 391 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2306 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2227 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 303 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 1
VK - Skillbox - Скилбокс 144 12
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 9
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 7
Умскул 15 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 46 2
Skyeng - Skysmart - Кодиум 10 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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