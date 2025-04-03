Индексная книга (каталог) CNews*
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VK Skillbox Lerna Лерна КорпСкилз
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 17
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Галицкий Александр 123 2
|Крутов Дмитрий 19 2
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Мелузов Антон 4 1
|Григорян Александр 15 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|Курбатова Екатерина 2 1
|Сорочан Елена 1 1
|Трясунова Юлия 2 1
|Теняев Семен 14 1
|Ковалева Елена 6 1
|Хаба Виктория 4 1
|Шуваева Виктория 5 1
|Казаков Артем 6 1
|Литовченко Вячеслав 5 1
|Магницкий Сергей 1 1
|Зунина Наталья 2 1
|Ямникова Ольга 4 1
|Конева Татьяна 20 1
|Евдолюк Юрий 3 1
|Хохлова Анна 2 1
|Якушков Михаил 2 1
|Гончаров Борис 1 1
|Хазиахметова Дарья 1 1
|Сафиулин Александр 3 1
|Линд Александр 1 1
|Куршева Светлана 1 1
|Клименко Алла 2 1
|Алиева Анжела 1 1
|Гавдур Дмитрий 1 1
|Новиков Павел 113 1
|Ерошкин Александр 5 1
|Александрова Екатерина 6 1
|Давыдов Владимир 13 1
|Попков Сергей 18 1
|Панасюк Иосиф 9 1
|Лысенко Степан 5 1
|Турилин Александр 4 1
|Древаль Максим 5 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 848 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.