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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шереметьево Хэндлинг


ООО «Шереметьево Хэндлинг» -  оператор наземного обслуживания Международного аэропорта Шереметьево


20.02.2025 ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
02.04.2024 Выручка холдинга Т1 превысила 222 млрд рублей 1
Импортозамещение: итоги и планы 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1
07.07.2023 От 1С-автоматизации к модели Digital Transformation-as-a-Service 1
06.07.2023 Есть ли на рынке достойная альтернатива западным ИТ-решениям 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 1
28.06.2023 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023» 1
26.06.2023 «Убийца» MS Active Directory, созданный разработчиками Astra Linux, собрал заказов более чем на миллиард 1
21.06.2023 Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023» 2
20.06.2023 Минцифры: Банкам и крупным компаниям придется выделить ИТ-«дочек», чтобы сохранить льготы 1
20.06.2023 Глава Минцифры объяснил, что такое системно значимые ИТ-компании. Власти побудят их скооперироваться 1
23.05.2023 Холдинг «Т1» автоматизировал перенос кадровых данных из SAP в «1C» 1
11.04.2023 «Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS 1
23.03.2023 Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов -

В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С

 1
23.03.2023 В «Шереметьево хэндлинг» запустили единую систему управления предприятием 2

Публикаций - 37, упоминаний - 39

Шереметьево Хэндлинг и организации, системы, технологии, персоны:

8265 36
Т1 Холдинг - Т1 Группа 266 35
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1923 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 30
Корус Консалтинг ГК 1226 29
Ред Софт - Red Soft 722 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 113 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 29
Biocad - Биокад 82 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 15
Microsoft Corporation 24667 5
Yandex - Яндекс 7418 5
SAP SE 5284 4
IBM - International Business Machines Corp 9447 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 3
Т1 Иннотех 178 3
Т1 Иннотех - Дататех 96 3
Telegram Group 2022 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 309 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 2
Cisco Systems 5122 2
Red Hat 1315 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 294 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
2domains 4 2
Т1 Аэро - Центр компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1 33 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 269 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 249 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3223 1
i-Free Just AI 31 1
Salesforce.com - Tableau Software 110 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1307 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2817 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 29
Силовые машины 111 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 16
Лента - Сеть розничной торговли 2091 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 856 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2385 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 19 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 441 6
Почта России ПАО 2119 6
ГПБ - Газпромбанк 1088 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 985 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Cotton Club - Коттон Клаб 21 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11729 29
Федеральное казначейство России 1783 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2875 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3344 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4535 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 733 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 141 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АФТ - Ассоциация Финтех 170 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 34
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Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 8
Linux OS 10017 6
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 89 5
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 368 5
Microsoft Windows 15722 4
1С:ERP Управление предприятием 558 4
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1334 3
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 170 3
Microsoft Teams - MS Teams 550 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5238 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 251 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2285 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 952 2
Oracle Java - язык программирования 3094 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
Microsoft Office 3752 2
2Test Профишкаф 1 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1117 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 46 2
ВТБ API Платформа 9 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 865 1
Python - высокоуровневый язык программирования 950 1
Microsoft Entra ID - Microsoft Azure Active Directory - Microsoft Azure AD 58 1
Google Android 14060 1
Microsoft Outlook 1393 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
МТС - The Platform - МТС Ocean 14 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 944 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 282 1
HPE Smart Array - HPE MSA - HPE Modular Smart Array - Compaq Smart Array Cluster Storage 80 1
Neoflex NEOMSA Kubernetes-платформа 11 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Добровинский Александр 35 33
Стоянов Алексей 41 33
Булгаков Кирилл 105 31
Тятюшев Максим 100 30
Евдокимов Игорь 50 29
Ульянов Николай 112 29
Шадаев Максут 1015 29
Рустамов Рустам 416 29
Натрусов Артем 284 29
Сотин Денис 205 29
Семенов Александр 148 29
Леонов Алексей 79 29
Гузовский Денис 68 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 72 29
Сивцев Илья 140 29
Александров Александр 70 29
Спирин Антон 62 29
Гаврилов Евгений 43 29
Карпов Роман 62 29
Маркова Светлана 32 29
Ульянычев Матвей 36 29
Долгов Александр 33 29
Сергеева Наталья 39 29
Сазонов Максим 29 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 44 29
Иванец Евгений 29 29
Сергеев Сергей 138 16
Григоренко Вадим 40 16
Колесов Александр 58 16
Легостаева Светлана 84 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Демидов Сергей 127 15
Федоров Алексей 118 15
Мельникова Алиса 91 15
Россия - РФ - Российская федерация 145338 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43385 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52220 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17476 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14145 2
Франция - Французская Республика 7860 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17127 1
Индия - Bharat 5469 1
Европа 21806 1
Европа Восточная 3080 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 910 1
Иран - Исламская Республика Иран 1087 1
Азия - Азиатский регион 5556 1
Узбекистан - Республика 1742 1
Таджикистан - Республика 865 1
США - Вирджиния - Виргиния 268 1
Земля - планета Солнечной системы 10401 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Россия - СЗФО - Псковская область 634 1
Россия - ДФО - Магаданская область 423 1
Германия - Федеративная Республика 12706 1
Беларусь - Белоруссия 5706 1
Казахстан - Республика 5563 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2956 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 33
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5789 32
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18653 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6187 30
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10999 29
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4859 29
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1649 29
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29290 20
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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