ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов

ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево Хэндлинг» разработали и внедрили автоматизированную систему обработки заказов на услуги вне технологического графика обслуживания (ТГО), включающие противообледенительную обработку, мойку или перебуксировку воздушного судна. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Решение реализовано на современном технологическом стеке и адаптировано под две версии: мобильное приложение на операционных системах Android и IOS, а также веб-приложение для работы через браузер. Платформа позволяет авиакомпаниям создавать заказы, а сотрудникам «Шереметьево Хэндлинг» обрабатывать их, обеспечивая мониторинг занятости ресурсов и загрузки персонала в реальном времени. К системе подключены уже более 10 авиакомпаний, самолеты которых обслуживаются в международном аэропорту «Шереметьево».

«Реализованный совместно с ИТ-холдингом «Т1» проект объединяет все заинтересованные стороны на единой централизованной платформе и обеспечивает оптимизацию работы наземных служб. Это сокращает время реагирования на запросы от авиакомпаний, а также повышает качество обслуживания воздушных судов, базирующихся в «Шереметьево», – сказал Александр Бочаров, генеральный директор «Шереметьево Хэндлинг».

«Данное решение оптимально для нас как технически, так и экономически. Внедрение автоматизированной платформы поможет нам повысить эффективность наземного обслуживания, что соответствует общему тренду на цифровизацию в авиационной отрасли. Реализация задачи такой сложности с нуля менее, чем за год – показатель высокого профессионализма команды», – сказал Егор Столяров, заместитель генерального директора по ИТ «Шереметьево Хэндлинг».

«Перед командой стояла задача создать инструмент, который обеспечит быстрое и прозрачное взаимодействие между авиакомпаниями и наземными службами аэропорта. Мы реализовали единое информационное пространство между оператором и исполнителем, объединив мобильное и веб-приложение, чтобы ускорить обработку запросов и оптимизировать использование ресурсов. Это решение не только отвечает требованиям оперативности, но и демонстрирует, как технологии могут эффективно поддерживать развитие авиационной отрасли», – отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.