Столяров Егор
|20.02.2025
|ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов 1
|30.01.2023
|Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 1
Столяров Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|Северсталь Инфоком 64 1
|Плинор РЦ - Региональный центр информационного обеспечения племенного животноводства Ленинградской области 4 1
|Дунаев Сергей 55 1
|Столбова Екатерина 19 1
|Новиков Руслан 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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