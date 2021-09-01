Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шереметьево
Международный аэропорт имени А.С. Пушкина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 182, упоминаний - 286
Шереметьево упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 527 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Вести FM - Вести ФМ 12 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759928, в очереди разбора - 663618.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru