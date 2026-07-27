В аэропорту Шереметьево внедрили систему «умной» парковки на базе ИИ В терминале В международного аэропорта Шереметьево введена в эксплуатацию система управления парковочным пр

Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО Постепенное ИТ-импортозамещение Аэропорт «Шереметьево» перевел управление багажной ИТ-системой на отечественный софт, пишут «Ведомости»

«Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур ания и сервисов состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве. Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону

В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Новым сервисом можно воспользоваться на р

ЦБТ и аэропорт Шереметьево подписали соглашение о сотрудничестве еских Технологий» (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ГИС ЕБС), и международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон

МТС создаст единую интеллектуальную цифровую среду для аэропорта Шереметьево МТС и международный аэропорт Шереметьево подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. МТС планирует реализовать к

Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе С Zabbix на «Пульт» Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» импортозамещает систему мониторинга своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта аэ

«Аэрофлот» и Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации на внутренних рейсах «Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации в терминале B. Теперь пассажирам ещё удобнее регистрироваться на внутренние рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Найти новы

Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации Международный аэропорт «Шереметьево» имени А. С. Пушкина повышает эффективность внутренних коммуникаций и рабочего вз

Аэропорт «Шереметьево» меняет VMware на российское ПО Импортозамещение в аэропорту Как выяснил CNews, Международный аэропорт «Шереметьево» переходит на российские системы контейнеризации. На работы выделено 145,8 млн ру

Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард ализуется четыре проекта, получивших статус ОЗП, рассказал замгендиректора «Международный аэропорт "Шереметьево"» (МАШ) по ИТ Кирилл Алифанов. Общая стоимость реализации данных проектов составл

Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети Поиск исполнителя Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки данных (ЦОД)

Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты приви

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом «Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом.

ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево Хэндлинг» разработали и внедрили автоматизированную систему обработки заказов на

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi муникационных технологий (УБК МВД России) в своем Telegram-канале. Такой случай выявлен в аэропорту Шереметьево, где работала точка доступа под названием SVO_Free. Пресс-служба аэропорта призва

Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы дачи данных. Стоит упомянуть, что в 2023 г. точно такую же антидрон систему установил себе аэропорт Шереметьево. Система работает в закрытом контуре, без доступа к общедоступным сетям передачи

«Шереметьево» ищет российские сервера и СХД под Linux и FreeBSD Оборудование для аэропорта Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» закупает отечественные сервера и системы хранения данных для обеспечения работы

Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД Импортозамещение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контр

билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервис

«Яндекс Go» добавит навигацию по новой схеме движения в Шереметьево В Шереметьево в терминалах В и С изменилась схема движения на привокзальной площади. Теперь вместо навигации по номерам столбов будут отдельные секторы для разного вида транспорта, а также добави

Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023» ссийский ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево хэндлинг» получили премию CNews «Импортозамещение года 2023» в номинации «Импорто

«Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS В рамках проекта по созданию единой автоматизированной системы управления предприятием на базе «1C:ERP» «Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS, которая обеспечивает эксплуатацию специального транспорта и оборудования. Российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и п

Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов - В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С ьного директора «Группы Т1» По уровню требований к системе, масштабам и срокам разработки проект с «Шереметьево Хэндлинг» из тех, что существенно меняют бизнес самой ИТ-компании. Такие внедрени

В «Шереметьево хэндлинг» запустили единую систему управления предприятием Российский ИТ-холдинг «Т1» и оператор наземного обслуживания Международного аэропорта Шереметьево «Шереметьево хэндлинг» менее чем за год создали и запустили в эксплуатацию

«Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта Международный аэропорт Шереметьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной

«Транстелеком» обеспечил бесшовный Wi-Fi в новом железнодорожном терминале в Шереметьево ров на новом железнодорожном терминале для поездов «Аэроэкспресс» в Северном терминальном комплексе Шереметьево (терминалы B и C). На всей территории комплекса создано единое Wi-Fi-пространство

«Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» ого отдела «Тринити» провели аудит технического состояния ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» и предоставили комплексную оценку состояния оборудования, а также подготовили ре

«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево а «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или

«Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево итории аэропорта, а также при большом количестве людей. Спрос на услуги мобильной связи в аэропорту Шереметьево растет год к году. Так по итогам ноября этого года клиенты компании скачали на 50

«Мегафон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево «Мегафон» внедрил сервис «Мобильного ID» в аэропорту Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могут быстро и безопасно подключитьс

Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) ввел в эксплуатацию новую автоматизированную систему консолидации отчетност

Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center В контактном центре международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина завершен проект внедрения коммуникационной платформы Naumen C

Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО Международный аэропорт «Шереметьево» и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система ох

Аэропорт «Шереметьево» перейдет на налоговый мониторинг с помощью SAP SAP и «Шереметьево» объявили о старте проекта по созданию комплексной системы налогового мониторинга

Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware Международный аэропорт Шереметьево, крупнейший российский аэропорт, внедрил цифровую платформу Vmware. Решение призв

2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево 2TEST завершила проект по оснащению нового грузового терминала международного аэропорта Шереметьево промышленным оборудованием связи для подключения систем видеонаблюдения к интегри

Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево RegStaer впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь все туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной

В Шереметьево начата эксплуатация платформы «Яндекс.Такси» для аэропортов В Шереметьево заработал первый проект на базе универсальной платформы «Яндекс.Такси» для аэропо