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Шереметьево Международный аэропорт имени А.С. Пушкина

Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина

Аэропорт Шереметьево — входит в ТОП-5 аэропортов-хабов Европы, крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок. 

 

 

"Есть ли на рынке полноценная замена зарубежным продуктам, на примере аэропортов"  Сергей Пашинский, Директор ИТ систем управления производством, Аэропорт Шереметьево, CNews FORUM 2023

 

Календарик Аэрофлота с Ил-86 в Шереметьево (1987) Календарик Аэрофлота с Ил-86 в Шереметьево (1987)
Владимир Самарин "Шереметьевский аэропорт" (1969) Владимир Самарин "Шереметьевский аэропорт" (1969)
Михаил Козел "Шереметьево. Все флаги будут в гости к нам!" (1982) Михаил Козел "Шереметьево. Все флаги будут в гости к нам!" (1982)
Геннадий Скворцов "Шереметьево" (1977) Геннадий Скворцов "Шереметьево" (1977)
Вячеслав Стекольщиков "Шереметьево" (1961) Вячеслав Стекольщиков "Шереметьево" (1961)
Календарик Аэрофлота с Ил-86 в Шереметьево (1987)

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 В аэропорту Шереметьево внедрили систему «умной» парковки на базе ИИ

В терминале В международного аэропорта Шереметьево введена в эксплуатацию система управления парковочным пр
16.06.2026 Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО

Постепенное ИТ-импортозамещение Аэропорт «Шереметьево» перевел управление багажной ИТ-системой на отечественный софт, пишут «Ведомости»
01.06.2026 «Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур

ания и сервисов состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве. Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону
01.06.2026 В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии

Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Новым сервисом можно воспользоваться на р
20.05.2026 ЦБТ и аэропорт Шереметьево подписали соглашение о сотрудничестве

еских Технологий» (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ГИС ЕБС), и международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон
20.05.2026 МТС создаст единую интеллектуальную цифровую среду для аэропорта Шереметьево

МТС и международный аэропорт Шереметьево подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. МТС планирует реализовать к
15.05.2026 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе

С Zabbix на «Пульт» Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» импортозамещает систему мониторинга своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта аэ
10.12.2025 «Аэрофлот» и Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации на внутренних рейсах

«Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации в терминале B. Теперь пассажирам ещё удобнее регистрироваться на внутренние рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Найти новы
05.11.2025 Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации

Международный аэропорт «Шереметьево» имени А. С. Пушкина повышает эффективность внутренних коммуникаций и рабочего вз
06.10.2025 Аэропорт «Шереметьево» меняет VMware на российское ПО

Импортозамещение в аэропорту Как выяснил CNews, Международный аэропорт «Шереметьево» переходит на российские системы контейнеризации. На работы выделено 145,8 млн ру
22.09.2025 Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард

ализуется четыре проекта, получивших статус ОЗП, рассказал замгендиректора «Международный аэропорт "Шереметьево"» (МАШ) по ИТ Кирилл Алифанов. Общая стоимость реализации данных проектов составл
22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети

Поиск исполнителя Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки данных (ЦОД)

28.05.2025 Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных

АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты приви
07.03.2025 «Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом.
20.02.2025 ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов

ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево Хэндлинг» разработали и внедрили автоматизированную систему обработки заказов на

06.02.2025 Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

муникационных технологий (УБК МВД России) в своем Telegram-канале. Такой случай выявлен в аэропорту Шереметьево, где работала точка доступа под названием SVO_Free. Пресс-служба аэропорта призва
24.06.2024 Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы

дачи данных. Стоит упомянуть, что в 2023 г. точно такую же антидрон систему установил себе аэропорт Шереметьево. Система работает в закрытом контуре, без доступа к общедоступным сетям передачи

28.05.2024 «Шереметьево» ищет российские сервера и СХД под Linux и FreeBSD

Оборудование для аэропорта Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» закупает отечественные сервера и системы хранения данных для обеспечения работы

24.05.2024 Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД

Импортозамещение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контр
24.10.2023 билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево

в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервис
20.09.2023 «Яндекс Go» добавит навигацию по новой схеме движения в Шереметьево

В Шереметьево в терминалах В и С изменилась схема движения на привокзальной площади. Теперь вместо навигации по номерам столбов будут отдельные секторы для разного вида транспорта, а также добави
21.06.2023 Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023»

ссийский ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево хэндлинг» получили премию CNews «Импортозамещение года 2023» в номинации «Импорто
11.04.2023 «Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS

В рамках проекта по созданию единой автоматизированной системы управления предприятием на базе «1C:ERP» «Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS, которая обеспечивает эксплуатацию специального транспорта и оборудования. Российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и п
23.03.2023 Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов -

В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С

ьного директора «Группы Т1» По уровню требований к системе, масштабам и срокам разработки проект с «Шереметьево Хэндлинг» из тех, что существенно меняют бизнес самой ИТ-компании. Такие внедрени
23.03.2023 В «Шереметьево хэндлинг» запустили единую систему управления предприятием

Российский ИТ-холдинг «Т1» и оператор наземного обслуживания Международного аэропорта Шереметьево «Шереметьево хэндлинг» менее чем за год создали и запустили в эксплуатацию
18.08.2022 «Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта

Международный аэропорт Шереметьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной
06.06.2022 «Транстелеком» обеспечил бесшовный Wi-Fi в новом железнодорожном терминале в Шереметьево

ров на новом железнодорожном терминале для поездов «Аэроэкспресс» в Северном терминальном комплексе Шереметьево (терминалы B и C). На всей территории комплекса создано единое Wi-Fi-пространство
25.05.2022 «Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»

ого отдела «Тринити» провели аудит технического состояния ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» и предоставили комплексную оценку состояния оборудования, а также подготовили ре
17.02.2022 «Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево

а «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или
28.12.2021 «Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево

итории аэропорта, а также при большом количестве людей. Спрос на услуги мобильной связи в аэропорту Шереметьево растет год к году. Так по итогам ноября этого года клиенты компании скачали на 50
21.05.2021 «Мегафон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево

«Мегафон» внедрил сервис «Мобильного ID» в аэропорту Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могут быстро и безопасно подключитьс
24.02.2021 Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC

Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) ввел в эксплуатацию новую автоматизированную систему консолидации отчетност
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center

В контактном центре международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина завершен проект внедрения коммуникационной платформы Naumen C
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО

Международный аэропорт «Шереметьево» и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система ох
13.08.2019 Аэропорт «Шереметьево» перейдет на налоговый мониторинг с помощью SAP

SAP и «Шереметьево» объявили о старте проекта по созданию комплексной системы налогового мониторинга
29.10.2018 Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware

Международный аэропорт Шереметьево, крупнейший российский аэропорт, внедрил цифровую платформу Vmware. Решение призв
25.10.2017 2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево

2TEST завершила проект по оснащению нового грузового терминала международного аэропорта Шереметьево промышленным оборудованием связи для подключения систем видеонаблюдения к интегри
03.10.2017 Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево

RegStaer впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь все туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной

21.02.2017 В Шереметьево начата эксплуатация платформы «Яндекс.Такси» для аэропортов

В Шереметьево заработал первый проект на базе универсальной платформы «Яндекс.Такси» для аэропо
17.08.2016 Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online

едства. Ранее, мониторинг транспорта Omnicomm Online уже был внедрен в ряде российских аэропортов – Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Курумча (Самара), Плеханово (Тюмень), Ханты-

Публикаций - 510, упоминаний - 922

Шереметьево и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
9594 45
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 35
SAP SE 5601 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
МегаФон 10742 28
Microsoft Corporation 25775 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 24
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 23
Ланит Интеграция 219 22
Oracle Corporation 7074 22
Yandex - Яндекс 9216 21
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 21
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 20
Sabre Corporation - Sabre Holdings 177 20
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Ростелеком 10948 17
Такском - Taxcom 256 16
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 16
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
SimbirSoft - СимбирСофт 124 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Schneider Electric 614 15
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 103 14
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 14
АйТи 1519 13
ИКС - JSA Group - Джей Эс Эй Групп - Металло-Тех - Металлоинвест-JSA 44 13
АйТи Бастион - IT Bastion 154 13
S8 Capital - С8 Капитал 51 13
Tibbo Technology - Tibbo Systems - Объединение Агрегейт 35 13
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 13
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 13
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 13
ТОП-Сервис 22 13
Cisco Systems 5372 13
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 13
Rimini Street 77 12
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 103
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 102
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 92
РЖД - Российские железные дороги 2096 66
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 46
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 38
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 38
Почта России ПАО 2370 38
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 38
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 37
ГПБ - Газпромбанк 1273 36
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 25
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 24
Русагро Группа Компаний 379 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 23
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 23
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 22
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 21
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 21
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 20
Силовые машины 166 18
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 18
Северсталь ПАО - Severstal 629 18
Газпром нефть 725 18
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 17
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 17
Ингосстрах СПАО 478 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 16
МКБ - Московский кредитный банк 657 16
Абсолют Банк 249 15
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 121 15
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 15
Евросеть 1421 15
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 14
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 14
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 14
ГК ВИК 18 14
Газпром ПАО 1493 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 59
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 34
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 32
Федеральное казначейство России 1949 31
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 29
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 27
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 21
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 20
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 19
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 13
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 12
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 31 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 9
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 8
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 153 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 7
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 3
АЭВТ - Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта 6 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
4CIO 20 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
AHRI - Air Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 1 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 177
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 127
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 116
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 91
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 78
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 78
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 62
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 57
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 56
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 55
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 47
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 45
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 45
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 44
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 42
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 41
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 40
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 40
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 35
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 31
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 30
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 30
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 26
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 24
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 23
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 23
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 23
1С:ERP Управление предприятием 841 20
Google Android 15243 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 18
Microsoft Windows 16882 16
Linux OS 11533 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
Apple iOS 8583 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 13
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 12
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 12
Астерос Контакт Авиа 18 12
Linx Cloud 92 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 11
Астерос Бизнес Контакт 29 11
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 236 10
Новые облачные технологии - МойОфис 958 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 9
НКТ - Р7-Офис 543 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 8
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 8
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 8
НКТ - Р7-графика 47 8
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 8
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 8
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 7
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 104 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 6
Шадаев Максут 1210 36
Ульянов Николай 176 33
Натрусов Артем 313 30
Гребеник Геннадий 68 26
Шойтов Александр 116 24
Хохлов Игорь 25 22
Урьяс Вадим 98 21
Нестеров Алексей 175 21
Чаркин Евгений 317 21
Абакумов Евгений 227 20
Ильин Дмитрий 42 20
Аксенов Олег 62 20
Алифанов Кирилл 84 19
Сотин Денис 216 18
Лигачев Глеб 120 17
Арлазаров Владимир 290 17
Афанасьев Александр 53 16
Пашинский Сергей 16 16
Позднякова Ксения 25 16
Катамадзе Анна 133 14
Ивин Владимир 19 14
Тульчинский Станислав 93 14
Трошина Елена 39 14
Матвейчев Олег 21 14
Евсеев Артем 55 14
Королева Валентина 18 14
Клепиков Алексей 121 13
Сергеев Сергей 179 13
Плешков Алексей 68 13
Леонов Алексей 96 13
Нестеров Александр 52 13
Титов Алексей 62 13
Осипов Дмитрий 15 13
Воронин Павел 196 13
Сурова Надежда 31 13
Ежов Василий 48 13
Щемелинин Вадим 17 13
Воеводин Александр 40 13
Каримов Руслан 66 13
Пшиченко Дмитрий 49 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 401
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 244
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 70
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 63
Европа 24964 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 38
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 29
Германия - Федеративная Республика 13221 29
Россия - СФО - Новосибирск 4876 25
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 23
Европа Восточная 3138 20
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 19
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
Украина 7928 18
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 16
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 16
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 14
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 12
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 12
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 86 12
Беларусь - Белоруссия 6289 11
Великобритания - Лондон 2432 11
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Индия - Bharat 5869 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 9
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Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 8
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Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 8
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 485 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 135
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 113
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 90
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 41
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 41
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 40
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ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
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