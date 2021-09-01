Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1

Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1

За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1

Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC 1

Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1

Tele2 ускорила интернет в Москве на крупных инфраструктурных объектах 1

Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1

Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1

Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1

Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center 4

Kaspersky Antidrone интегрируют в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов 1

Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1

Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1

Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1

Tele2 подвела итоги 2018 года 1

Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1

Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware 1