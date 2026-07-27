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Шереметьево Международный аэропорт имени А.С. Пушкина
Аэропорт Шереметьево — входит в ТОП-5 аэропортов-хабов Европы, крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.
"Есть ли на рынке полноценная замена зарубежным продуктам, на примере аэропортов" Сергей Пашинский, Директор ИТ систем управления производством, Аэропорт Шереметьево, CNews FORUM 2023
СОБЫТИЯ
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|27.07.2026
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В аэропорту Шереметьево внедрили систему «умной» парковки на базе ИИ
В терминале В международного аэропорта Шереметьево введена в эксплуатацию система управления парковочным пр
|16.06.2026
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Самый большой международный аэропорт России перевел управление багажной системой на российское ПО
Постепенное ИТ-импортозамещение Аэропорт «Шереметьево» перевел управление багажной ИТ-системой на отечественный софт, пишут «Ведомости»
|01.06.2026
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«Аэрофлот» запустил биометрическую идентификацию пассажиров в Шереметьево и Пулково при прохождении предполётных процедур
ания и сервисов состоялись сегодня утром, 1 июня 2026 г., в Москве. Сервис биометрической идентификации «Мигом» с сегодняшнего дня доступен для пассажиров внутренних рейсов «Аэрофлота», вылетающих из Шереметьево и Пулково. С помощью биометрии путешественники могут без ожидания в очередях и без паспорта пройти контроль паспортных данных на предполётном досмотре, чтобы попасть в «чистую» зону
|01.06.2026
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В Шереметьево и Пулково можно пройти на посадку по биометрии
Пройти предполетные проверки теперь можно быстрее. В аэропортах Пулково и Шереметьево стартовал пилотный проект по использованию биометрии для регистрации и посадки на авиарейсы. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Новым сервисом можно воспользоваться на р
|20.05.2026
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ЦБТ и аэропорт Шереметьево подписали соглашение о сотрудничестве
еских Технологий» (ЦБТ), оператор Единой биометрической системы (ГИС ЕБС), и международный аэропорт Шереметьево (МАШ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ закрепляет намерение сторон
|20.05.2026
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МТС создаст единую интеллектуальную цифровую среду для аэропорта Шереметьево
МТС и международный аэропорт Шереметьево подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. МТС планирует реализовать к
|15.05.2026
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Аэропорт «Шереметьево» отказывается от латвийской ИТ-системы и ставит российскую, сделанную на ее основе
С Zabbix на «Пульт» Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» импортозамещает систему мониторинга своей ИТ-инфраструктуры. В рамках проекта аэ
|10.12.2025
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«Аэрофлот» и Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации на внутренних рейсах
«Аэрофлот» и аэропорт Шереметьево запустили 10 новых киосков саморегистрации в терминале B. Теперь пассажирам ещё удобнее регистрироваться на внутренние рейсы «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». Найти новы
|05.11.2025
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Аэропорт «Шереметьево» совершенствует корпоративные коммуникации
Международный аэропорт «Шереметьево» имени А. С. Пушкина повышает эффективность внутренних коммуникаций и рабочего вз
|06.10.2025
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Аэропорт «Шереметьево» меняет VMware на российское ПО
Импортозамещение в аэропорту Как выяснил CNews, Международный аэропорт «Шереметьево» переходит на российские системы контейнеризации. На работы выделено 145,8 млн ру
|22.09.2025
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Замена иностранного ПО в аэропортах обойдется почти в 2 млрд руб. Шереметьево уже сэкономило миллиард
ализуется четыре проекта, получивших статус ОЗП, рассказал замгендиректора «Международный аэропорт "Шереметьево"» (МАШ) по ИТ Кирилл Алифанов. Общая стоимость реализации данных проектов составл
|22.07.2025
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Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети
Поиск исполнителя Представители Московского международного аэропорта «Шереметьево» ищут исполнителя по ИТ-импортозамещению ядра сети центра обработки данных (ЦОД)
|28.05.2025
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Международный аэропорт Шереметьево применяет Indeed PAM для защиты учетных данных
АО «Международный аэропорт Шереметьево» внедрил Indeed Privileged Access Manager (Indeed PAM) – продукт для защиты приви
|07.03.2025
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«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров с багажом
«Аэрофлот» совместно с аэропортом Шереметьево запустил стойки самостоятельной регистрации пассажиров, путешествующих с багажом.
|20.02.2025
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ИТ-холдинг «Т1» и «Шереметьево Хэндлинг» автоматизировали процесс сервисного обслуживания самолетов
ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево Хэндлинг» разработали и внедрили автоматизированную систему обработки заказов на
|06.02.2025
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Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi
муникационных технологий (УБК МВД России) в своем Telegram-канале. Такой случай выявлен в аэропорту Шереметьево, где работала точка доступа под названием SVO_Free. Пресс-служба аэропорта призва
|24.06.2024
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Российские аэропорты по примеру Шереметьево стали устанавливать анти-БПЛА системы
дачи данных. Стоит упомянуть, что в 2023 г. точно такую же антидрон систему установил себе аэропорт Шереметьево. Система работает в закрытом контуре, без доступа к общедоступным сетям передачи
|28.05.2024
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«Шереметьево» ищет российские сервера и СХД под Linux и FreeBSD
Оборудование для аэропорта Как выяснил CNews, международный аэропорт «Шереметьево» закупает отечественные сервера и системы хранения данных для обеспечения работы
|24.05.2024
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Аэропорт «Шереметьево» переводит свои информсистемы с ОС Windows и MS SQL на российские Linux и СУБД
Импортозамещение в аэропорту Как выяснил CNews, в международном аэропорту «Шереметьево» начнутся работы по импортозамещению иностранной автоматизированной системы контр
|24.10.2023
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билайн бизнес настроил Wi-Fi в аэропорту Шереметьево
в сети Wi-Fi и предоставление канала доступа в интернет на всей территории международного аэропорта Шереметьево. В ближайшие три года телеком-оператор будет эксклюзивным поставщиком этих сервис
|20.09.2023
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«Яндекс Go» добавит навигацию по новой схеме движения в Шереметьево
В Шереметьево в терминалах В и С изменилась схема движения на привокзальной площади. Теперь вместо навигации по номерам столбов будут отдельные секторы для разного вида транспорта, а также добави
|21.06.2023
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Проект «Шереметьево хэндлинг» и холдинга «Т1» отмечен премией CNews «Импортозамещение года 2023»
ссийский ИТ-холдинг «Т1» и российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров «Шереметьево хэндлинг» получили премию CNews «Импортозамещение года 2023» в номинации «Импорто
|11.04.2023
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«Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS
В рамках проекта по созданию единой автоматизированной системы управления предприятием на базе «1C:ERP» «Шереметьево хэндлинг» внедрила систему EAM компании IBS, которая обеспечивает эксплуатацию специального транспорта и оборудования. Российский оператор наземного обслуживания воздушных судов и п
|23.03.2023
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Мария Глазырина, Александр Добровинский, Алексей Стоянов -
В «Шереметьево Хэндлинг» запустили ERP-систему на базе 1С
ьного директора «Группы Т1» По уровню требований к системе, масштабам и срокам разработки проект с «Шереметьево Хэндлинг» из тех, что существенно меняют бизнес самой ИТ-компании. Такие внедрени
|23.03.2023
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В «Шереметьево хэндлинг» запустили единую систему управления предприятием
Российский ИТ-холдинг «Т1» и оператор наземного обслуживания Международного аэропорта Шереметьево «Шереметьево хэндлинг» менее чем за год создали и запустили в эксплуатацию
|18.08.2022
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«Сбер» и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта
Международный аэропорт Шереметьево добавил в обновленную версию своего мобильного приложения навигацию с дополненной
|06.06.2022
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«Транстелеком» обеспечил бесшовный Wi-Fi в новом железнодорожном терминале в Шереметьево
ров на новом железнодорожном терминале для поездов «Аэроэкспресс» в Северном терминальном комплексе Шереметьево (терминалы B и C). На всей территории комплекса создано единое Wi-Fi-пространство
|25.05.2022
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«Тринити» провела аудит ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево»
ого отдела «Тринити» провели аудит технического состояния ИТ-оборудования гостиницы «Шератон Москва Шереметьево» и предоставили комплексную оценку состояния оборудования, а также подготовили ре
|17.02.2022
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«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево
а «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или
|28.12.2021
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«Билайн» обеспечил непрерывное покрытие 5G-ready сетью аэропорта Шереметьево
итории аэропорта, а также при большом количестве людей. Спрос на услуги мобильной связи в аэропорту Шереметьево растет год к году. Так по итогам ноября этого года клиенты компании скачали на 50
|21.05.2021
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«Мегафон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево
«Мегафон» внедрил сервис «Мобильного ID» в аэропорту Шереметьево. Теперь пассажиры шести терминалов аэропорта могут быстро и безопасно подключитьс
|24.02.2021
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Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC
Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) ввел в эксплуатацию новую автоматизированную систему консолидации отчетност
|04.03.2020
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Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center
В контактном центре международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина завершен проект внедрения коммуникационной платформы Naumen C
|09.12.2019
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Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО
Международный аэропорт «Шереметьево» и SAP автоматизировали планирование и управление ремонтными работами. Система ох
|13.08.2019
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Аэропорт «Шереметьево» перейдет на налоговый мониторинг с помощью SAP
SAP и «Шереметьево» объявили о старте проекта по созданию комплексной системы налогового мониторинга
|29.10.2018
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Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware
Международный аэропорт Шереметьево, крупнейший российский аэропорт, внедрил цифровую платформу Vmware. Решение призв
|25.10.2017
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2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево
2TEST завершила проект по оснащению нового грузового терминала международного аэропорта Шереметьево промышленным оборудованием связи для подключения систем видеонаблюдения к интегри
|03.10.2017
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Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево
RegStaer впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь все туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной
|21.02.2017
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В Шереметьево начата эксплуатация платформы «Яндекс.Такси» для аэропортов
В Шереметьево заработал первый проект на базе универсальной платформы «Яндекс.Такси» для аэропо
|17.08.2016
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Международный аэропорт Магадана «Сокол» внедрил спутниковый мониторинг транспорта Omnicomm Online
едства. Ранее, мониторинг транспорта Omnicomm Online уже был внедрен в ряде российских аэропортов – Шереметьево (Москва), Пулково (Санкт-Петербург), Курумча (Самара), Плеханово (Тюмень), Ханты-
Шереметьево и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 36
|Ульянов Николай 176 33
|Натрусов Артем 313 30
|Гребеник Геннадий 68 26
|Шойтов Александр 116 24
|Хохлов Игорь 25 22
|Урьяс Вадим 98 21
|Нестеров Алексей 175 21
|Чаркин Евгений 317 21
|Абакумов Евгений 227 20
|Ильин Дмитрий 42 20
|Аксенов Олег 62 20
|Алифанов Кирилл 84 19
|Сотин Денис 216 18
|Лигачев Глеб 120 17
|Арлазаров Владимир 290 17
|Афанасьев Александр 53 16
|Пашинский Сергей 16 16
|Позднякова Ксения 25 16
|Катамадзе Анна 133 14
|Ивин Владимир 19 14
|Тульчинский Станислав 93 14
|Трошина Елена 39 14
|Матвейчев Олег 21 14
|Евсеев Артем 55 14
|Королева Валентина 18 14
|Клепиков Алексей 121 13
|Сергеев Сергей 179 13
|Плешков Алексей 68 13
|Леонов Алексей 96 13
|Нестеров Александр 52 13
|Титов Алексей 62 13
|Осипов Дмитрий 15 13
|Воронин Павел 196 13
|Сурова Надежда 31 13
|Ежов Василий 48 13
|Щемелинин Вадим 17 13
|Воеводин Александр 40 13
|Каримов Руслан 66 13
|Пшиченко Дмитрий 49 13
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