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Шереметьево
Международный аэропорт имени А.С. Пушкина


01.09.2021 Путешественники смогут приобрести SIM-карты Tele2 в аэропортах 2
21.05.2021 В «Аэрофлоте» тотальный сбой ИТ-систем. Задержаны рейсы, не продаются билеты 1
21.05.2021 «Мегафон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево 1
25.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
22.03.2021 Tele2 упростила процесс переноса номера абонентам двух столиц 1
19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть 1
24.02.2021 Аэропорт Шереметьево перешел на систему консолидированной отчетности на базе SAP FC 1
29.12.2020 «Аэрофлот» с помощью Integro Technologies внедрил систему Control Tower для мониторинга показателей в кризисных ситуациях 2
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
02.10.2020 Tele2 проанализировала пассажиропоток в московских аэропортах 1
06.08.2020 Tele2 ускорила интернет в Москве на крупных инфраструктурных объектах 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
28.05.2020 Пилоты самолетов смогут заблаговременно узнать погоду в российских аэропортах 1
19.03.2020 Крупнейший российский разработчик САПР отчитался о рекордной выручке 1
04.03.2020 Аэропорт Шереметьево перевел горячую линию на Naumen Contact Center 4
13.02.2020 Умная колонка Elari Smartbeat научилась вызывать такси с помощью «Алисы» 1
05.02.2020 Kaspersky Antidrone интегрируют в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов 1
09.12.2019 Аэропорт «Шереметьево» переходит на мобильное приложение SAP ТОРО 3
04.12.2019 Замглавы ФТС Денис Терещенко в интервью CNews: Самая непростая ситуация — с импортозамещением СУБД 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
23.10.2019 За счет биометрии россияне смогут пересечь госграницу, не показывая паспорт пограничнику 1
13.08.2019 Аэропорт «Шереметьево» перейдет на налоговый мониторинг с помощью SAP 4
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 1
23.05.2019 Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей 1
17.05.2019 «Яндекс» запретил было сотрудникам летать на Sukhoi Superjet 100, но потом передумал 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
09.01.2019 Tele2 подвела итоги 2018 года 1
24.12.2018 Где в России в первую очередь заработает 5G. Список 2
21.12.2018 Привет, «Андрей»: какие технологии «Индустрии 4.0» применяет «Аэроэкспресс» 1
18.12.2018 Какая польза от блокчейна при обслуживании самолетов 1
16.11.2018 «Аэрофлот» добавил интерактивные карты двенадцати аэропортов мира в свое мобильное приложение 2
29.10.2018 Международный аэропорт Шереметьево внедрил цифровую платформу Vmware 1
24.07.2018 В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил в Москве каршеринг «Яндекс.Драйв» 1
14.02.2018 В России будут сбивать дроны, залетевшие не туда 1
25.10.2017 2TEST помогла внедрить видеонаблюдение в новом грузовом терминале аэропорта Шереметьево 1

Публикаций - 182, упоминаний - 286

Шереметьево упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 12
SAP SE 3211 11
Microsoft Corporation 11060 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 7
Yandex - Яндекс 4101 6
VK - Mail.ru Group 2483 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1910 4
Samsung Electronics 5651 3
АйТи 751 3
IBM 3537 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Ланит ГК 1155 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 3
Инсистемс 33 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Базальт СПО 206 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 557 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 2
3733 2
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 2
Google LLC 7144 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Ланит Конди 2 2
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 2
МегаФон Москва - Соник Дуо 76 2
Bentley Systems 43 1
INPAS - ИНПАС 107 1
Ростех Азимут 16 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Микротест 177 1
РТ-Информ 112 1
Астерос - Asteros 531 1
Integro Technologies - Интегро Текнолоджис 13 1
Ланит Интеграция 101 1
RedSys - РедСис 67 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Газпром нефть ЦЦИ - Центр Цифровых Инноваций 2 1
Verysell - Верисел 91 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 9
Аэрофлот 493 6
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 6
СМП банк - Северный морской путь 71 3
ИнвестКапиталБанк 15 3
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 54 3
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 91 3
Авиа Групп 4 3
Зест -лизинговая компания 6 3
Трансойл 12 3
Сахатранс 6 3
Аброс ИК 7 3
Газпром нефть 382 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 2
Сбербанк Корпоративный университет 10 2
Прэктис капитал 2 2
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 2
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 2
СтройГазМонтаж 12 2
Стройтрансгаз 15 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
Русское время - Часовой дом 4 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
ПСБ менеджмент 2 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 2 1
Белая Дача Трейдинг 4 1
Международный аэропорт Нижний Новгород имени В. П. Чкалова - Стригино 4 1
МБА-Москва Банк 7 1
Яндекс.Такси 271 1
Fintailor Investments Limited 4 1
Peters International 4 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 2 1
Международный аэропорт Лос-Анджелес - Los Angeles International Airport - ICAO: KLAX, IATA: LAX 1 1
Росатом Атомэнергомаш 12 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 8 1
Куликово поле - Музей-заповедник 3 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Парк Зарядье 14 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 28 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Правительство Московской области 48 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство Москвы 653 1
Федеральное казначейство России 766 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 23
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 3
3G - Стандарт мобильной связи 3723 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
Lightning 131 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
QWERTY-клавиатура 193 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 39 1
OSPF - Open Shortest Path First - Протокол динамической маршрутизации 32 1
Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics 30 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
Планирование и контроль обслуживания самолетов - Техническое обслуживание и ремонт авиационной техники 1 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
Flash 472 1
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 381 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Google Android 10750 6
Apple iOS 5741 3
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
KIA Rio 9 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Bombardier Challenger 2 2
GM Cadillac Escalade 5 2
Renault Kaptur 7 2
ЕС ОрВД - Единая система организации воздушного движения Российской Федерации 3 2
Apple - App Store 2198 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Linux OS 4253 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Symbian OS 776 2
SAP Mobile Platform 28 1
Hyundai Solaris 9 1
ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru 23 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager 19 1
ELARI SmartHome 2 1
Аскон Компас-3D 63 1
SAP Work Management 8 1
Kaspersky Antidrone 5 1
Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 2 1
Telegram - Мессенджер 80 1
ФТС РФ ЦОД 5 1
Vertu Constellation - Symbian-смартфон 8 1
ЕАИС ТО - Единая Автоматизированная Информационная Система Технического Осмотра 5 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP Financial Consolidation - SAP FC 2 1
ORing IPS - коммутатор с PoE 1 1
Аэрофлот Бонус 21 1
Астерос Бизнес Контакт 10 1
Астерос Контакт Авиа 14 1
1С:Контрагент 2 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С-Коннект 5 1
Чичваркин Евгений 82 3
Морозова Анастасия 27 2
Рыжов Алексей 18 2
Рязанов Антон 10 2
Горький Максим 3 2
Ананьев Алексей 88 2
Козеренко Евгений 9 2
Янукович Виктор 18 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Шаталов Владимир 12 2
Емельянов Станислав 62 2
Агузумцян Ара 19 2
Жупанов Андрей 8 2
Волошкина Татьяна 8 2
Иванов Дмитрий 42 2
Иодко Алексей 9 2
Мамакин Владимир 8 2
Афанасьев Александр 20 2
Ананьев Дмитрий 53 2
Егоров Антон 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Пискарев Василий 3 1
Грабовский Илья 3 1
Шатилин Илья 2 1
Strohschneider Jens - Штрошнайдер Йенс 2 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Парахин Виктор 4 1
Дубовицкий Николай 5 1
Лавочкин Семен 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Касаркин Александр 1 1
Новицкий Евгений 8 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Welch Dale - Уэлш Дейл 1 1
Демидов Алексей 16 1
Воеводин Александр 1 1
Крушинин Алексей 5 1
Богданов Кирилл 91 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 72
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Беларусь - Белоруссия 2087 3
Украина 3361 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 2
Индия - Республика 2169 2
Казахстан - Республика 2627 2
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Россия - Хабаровск 620 2
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