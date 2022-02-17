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«Яндекс Go» мгновенно найдет такси из аэропорта Шереметьево

С помощью сервиса «Яндекс Go» можно мгновенно вызвать машину и сразу сесть в нее на выходе из терминала D аэропорта Шереметьево — прямо на первой линии. Раньше такси нужно было дольше ждать, идти до второй или третьей линии и там искать свой автомобиль среди других. «Яндекс Go» не тратит время на поиск машины — автомобили подъезжают на парковку первой линии заранее. Теперь не нужно далеко идти или искать заказанный автомобиль среди других, он припаркован прямо около выхода из терминала. Можно спокойно загрузить багаж, сесть в такси и уехать. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

На выходе из здания терминала в приложении нужно нажать кнопку «Я на месте». Сервис сразу назначает машину для поездки. Пока это доступно для заказов по тарифам «Комфорт» и «Комфорт+». Заплатить за такси можно наличными, онлайн или использовать баллы «Яндекс плюса». Для использования новой возможности нужно обновить приложение «Яндекс Go» до последней версии.

Скоро в «Яндекс Go» появится мгновенный вызов такси в терминалах В и С Шереметьева, а также в аэропорту Сочи. В дальнейшем посадку с первой линии сервис сделает доступной и в других крупных аэропортах.

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