Аэродинамика Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова ИАТА: AER, ИКАО: URSS
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Управляется одним из крупнейших аэропортовых холдингов России «Аэродинамика». Воздушная гавань обслуживает главный курорт страны, встречая участников важнейших экономических, спортивных, политических и культурных событий страны.
СОБЫТИЯ
|27.10.2025
|
«Ростелеком» модернизировал публичный Wi-Fi в международном аэропорту Сочи
таточно пройти авторизацию с подтверждением по SMS. Алексей Комаров, управляющий директор компании «Международный аэропорт Сочи», сказал: «Для нас важно, чтобы любой сервис в аэропорту Сочи, вк
|03.06.2025
|
МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи
ной гавани юга и обеспечит безопасность производственных процессов», – отметил управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.
|31.10.2024
|
МТС построила для аэропорта Сочи первую в России диспетчерскую сеть на полностью отечественном оборудовании
оборудовании и программном обеспечении отечественного происхождения», – сказал управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.
|22.04.2024
|
В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России
2ГИС представил первую реалистичную 3D-модель аэропорта — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Теперь в геосервисе можно в деталях рассмо
|18.10.2023
|
Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи
оптической линией связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова — образован в 1945 г., управляется аэропо
|14.05.2014
|
Как был заложен фундамент Олимпиады в Сочи
компаний «Астерос» участвовала в ряде значимых проектов по возведению Олимпийской деревни, созданию VIP-терминала международного аэропорта Сочи и информационно-аналитической системы «Безопасный
|18.04.2014
|
«Астерос» создала инфраструктуру «зелёного» терминала аэропорта Сочи
кономить потребление электроэнергии, но и уменьшить зависимость от электрических сетей юга России». VIP-терминал аэропорта Сочи был успешно введен в эксплуатацию в заявленные сроки. Среди орган
|11.04.2014
|
ИТ инфраструктура посадочной галереи Международного аэропорта Сочи
авиакомпаний. В 2013 г. аэропорты «Базэл Аэро» обслужили более 6,2 млн авиапассажиров, из них 39% – Международный аэропорт Сочи. Требования заказчика В соответствии с требованиями Международног
|11.04.2014
|
Инфраструктура VIP терминала Международного аэропорта Сочи
авиакомпаний. В 2013 г. аэропорты «Базэл Аэро» обслужили более 6,2 млн авиапассажиров, из них 39% – Международный аэропорт Сочи. Информация о проекте Отрасль Аэропорты Цели проекта Подготовка а
|12.12.2013
|
Андрей Черемных - Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического
развития
CNews: Недавно свои ворота распахнул VIP-терминал аэропорта Сочи, создававшийся специально для приема высоких гостей Олимпиады. По
|21.02.2012
|
Аэропорт Сочи доверил «Астерос Консалтинг» поддержку решений «1С»
т заказчику возможность анализировать и гибко регулировать объем получаемых услуг и расходы на ИТ. «Международный аэропорт Сочи» использует решения на базе «1С: Предприятие». Так, компания веде
|21.03.2011
|
Платформа SITA AirportConnect упростит обслуживание пассажиров в аэропорту Сочи
Компания SITA сообщила о том, что в рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр международный аэропорт Сочи запускает 400-ую платформу общего доступа SITA (common-use passen
|28.09.2010
|
«Астерос» построил ИТ-инфраструктуру международного аэропорта Сочи
а увеличил пропускную способность, а также повысил качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Международный аэропорт Сочи – один из крупнейших аэропортов в России. В 2009 г. его пассажиро
|11.12.2008
|
«Астерос» строит ИТ-инфраструктуру Международного аэропорта Сочи
группу «Астерос») приступила к проекту построения комплексной ИТ-инфраструктуры нового аэровокзала Международного аэропорта Сочи. Запуск нового терминала позволит дополнительно принимать 2500
