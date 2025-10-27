Разделы

Аэродинамика Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова ИАТА: AER, ИКАО: URSS

Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS

Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Управляется одним из крупнейших аэропортовых холдингов России «Аэродинамика». Воздушная гавань обслуживает главный курорт страны, встречая участников важнейших экономических, спортивных, политических и культурных событий страны.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.10.2025 «Ростелеком» модернизировал публичный Wi-Fi в международном аэропорту Сочи

таточно пройти авторизацию с подтверждением по SMS. Алексей Комаров, управляющий директор компании «Международный аэропорт Сочи», сказал: «Для нас важно, чтобы любой сервис в аэропорту Сочи, вк
03.06.2025 МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи

ной гавани юга и обеспечит безопасность производственных процессов», – отметил управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.
31.10.2024 МТС построила для аэропорта Сочи первую в России диспетчерскую сеть на полностью отечественном оборудовании

оборудовании и программном обеспечении отечественного происхождения», – сказал управляющий директор международного аэропорта Сочи Алексей Комаров.
22.04.2024 В геосервисе 2ГИС появилась первая реалистичная 3D-модель аэропорта в России

2ГИС представил первую реалистичную 3D-модель аэропорта — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Теперь в геосервисе можно в деталях рассмо
18.10.2023 Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи

оптической линией связи протяженностью более 83 тыс. км и пропускной способностью более 4,2 Тбит/с. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова — образован в 1945 г., управляется аэропо
14.05.2014 Как был заложен фундамент Олимпиады в Сочи

компаний «Астерос» участвовала в ряде значимых проектов по возведению Олимпийской деревни, созданию VIP-терминала международного аэропорта Сочи и информационно-аналитической системы «Безопасный
18.04.2014 «Астерос» создала инфраструктуру «зелёного» терминала аэропорта Сочи

кономить потребление электроэнергии, но и уменьшить зависимость от электрических сетей юга России». VIP-терминал аэропорта Сочи был успешно введен в эксплуатацию в заявленные сроки. Среди орган
11.04.2014 ИТ инфраструктура посадочной галереи Международного аэропорта Сочи

авиакомпаний. В 2013 г. аэропорты «Базэл Аэро» обслужили более 6,2 млн авиапассажиров, из них 39% – Международный аэропорт Сочи. Требования заказчика В соответствии с требованиями Международног
11.04.2014 Инфраструктура VIP терминала Международного аэропорта Сочи

авиакомпаний. В 2013 г. аэропорты «Базэл Аэро» обслужили более 6,2 млн авиапассажиров, из них 39% – Международный аэропорт Сочи. Информация о проекте Отрасль Аэропорты Цели проекта Подготовка а
12.12.2013 Андрей Черемных - Создание аэрополисов является значительным рычагом экономического развития

CNews: Недавно свои ворота распахнул VIP-терминал аэропорта Сочи, создававшийся специально для приема высоких гостей Олимпиады. По
21.02.2012 Аэропорт Сочи доверил «Астерос Консалтинг» поддержку решений «1С»

т заказчику возможность анализировать и гибко регулировать объем получаемых услуг и расходы на ИТ. «Международный аэропорт Сочи» использует решения на базе «1С: Предприятие». Так, компания веде
21.03.2011 Платформа SITA AirportConnect упростит обслуживание пассажиров в аэропорту Сочи

Компания SITA сообщила о том, что в рамках подготовки к проведению зимних Олимпийских игр международный аэропорт Сочи запускает 400-ую платформу общего доступа SITA (common-use passen
28.09.2010 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру международного аэропорта Сочи

а увеличил пропускную способность, а также повысил качество обслуживания пассажиров и авиакомпаний. Международный аэропорт Сочи – один из крупнейших аэропортов в России. В 2009 г. его пассажиро
11.12.2008 «Астерос» строит ИТ-инфраструктуру Международного аэропорта Сочи

группу «Астерос») приступила к проекту построения комплексной ИТ-инфраструктуры нового аэровокзала Международного аэропорта Сочи. Запуск нового терминала позволит дополнительно принимать 2500


Публикаций - 50, упоминаний - 100

Аэродинамика и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14477 12
9074 7
SAP SE 5452 6
Oracle Corporation 6894 6
МегаФон 10028 5
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 129 5
Астерос Консалтинг 65 5
Ростелеком 10384 4
HP Inc. 5766 4
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 4
Ростех - Автоматика Концерн 1747 3
IBM - International Business Machines Corp 9562 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1515 3
Астерос Лабс 26 3
Астерос - Аверта 7 2
Yandex - Яндекс 8552 2
Microsoft Corporation 25304 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2259 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9224 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1841 2
Honeywell 294 2
Галактика - Корпорация 1509 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 96 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 379 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1382 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 2
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 2
Siemens AG - Siemens Group 2633 2
Интелком 22 1
Росатом - ТВЭЛ - НЗХК - Новосибирский завод химконцентратов 24 1
Eurolan - Евролан 14 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
Провенто 2 1
Лаборатория будущего 11 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест - Пацифика - Pacifica 7 1
Samsung Electronics 10684 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3144 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5302 1
Dell EMC 5101 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 48 16
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 472 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3015 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 876 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 359 6
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 6
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 107 5
Ростех - Вертолеты России 176 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 4
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 133 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 151 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 228 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 3
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 65 3
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 58 3
Башня Федерация 16 2
РЖД - Российские железные дороги 2014 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 293 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 173 2
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 51 2
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 24 2
Международный аэропорт Хабаровск (Новый) имени Г.И. Невельского - IATA: KHV, ICAO: UHHH 6 1
ТМТП - Туапсинский морской торговый порт 8 1
Сатурн Конверсия ПКФ 1 1
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 1
Nordstar Tower - бизнес-центр 10 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 13 1
Мармелад ТРК 2 1
Fura - НТК - Национальная транспортная компания - Дальтрансуголь - Мурманский морской торговый порт 14 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
Красная площадь ТРЦ 2 1
Аэропорт Петропавловск-Камчатский «Елизово» имени Витуса Беринга - IATA: PKC, ICAO: UHPP 6 1
Шайба - ледовая арена 3 1
Космодром Байконур - Крайний (аэропорт) - ИАТА: BXY – ИКАО: УАОЛ (UAOL) – Внутр. код: ЛНЙ 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3269 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12979 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3401 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3472 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6322 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5269 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 158 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5295 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3490 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2823 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2192 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3433 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 741 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 77 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1362 1
Парк Зарядье 43 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
Музеон - парк искусств 19 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73621 39
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 16
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 15
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12068 13
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1615 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13029 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31913 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17148 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4150 7
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 904 7
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1564 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6276 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2061 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Слаботочная система - система слабых токов 30 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17176 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9412 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11473 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8465 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8934 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12726 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3405 4
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 528 4
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс - Технические средства досмотра - inspection complex 111 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4323 4
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1349 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 4
Система жизнеобеспечения 159 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 3
Google Android 14768 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2897 3
Астерос Контакт Авиа 18 3
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 2
Apple iOS 8298 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Астерос Бизнес Контакт 28 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 80 2
ВТБ Арена парк ЖК - жилой комплекс 6 2
SITA AirportConnect CUTE - SITA AirportConnect Common Use Terminal Equipment - SITA Intelligent Airport 9 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 91 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 17 1
FreePik 1475 1
Международный аэропорт Пулково - РИВЦ-Пулково - Кобра АС 21 1
Apple iPad 3943 1
Microsoft Windows 7 1995 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3447 1
CSoft - СиСофт ГК - TDMS Technical Data Management System 55 1
Microsoft Windows 16403 1
Apple - App Store 3017 1
Яндекс.Авто 47 1
Kaspersky Internet Security 473 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 317 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 428 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 608 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
Google Android Auto 43 1
Apple iPhone 6 4861 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 928 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1429 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 526 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 254 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
Космодром Байконур 1071 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 337 1
Яндекс.Плюс 226 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
Черемных Андрей 30 6
Комаров Алексей 15 5
Бяков Юрий 42 5
Лемешева Татьяна 8 5
Верещагин Нил 10 4
Шелепов Владимир 25 4
Эренбург Михаил 39 3
Лихарев Сергей 25 3
Богданов Кирилл 112 2
Колесников Александр 25 2
Табаков Валерий 11 2
Назаров Виктор 7 2
Макарищев Кирилл 2 1
Григорьев Игорь 2 1
Берёзкин Максим 12 1
Юркова Ольга 17 1
Смолякова Ирина 2 1
Салахова Гуля 2 1
Бурцев Георгий 3 1
Короб Анна 3 1
Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 1
Дацыков Дмитрий 6 1
Зябкин Александр 2 1
Камнев Павел 7 1
Хачатуров Георгий 3 1
Шанауров Вячеслав 1 1
Бахтеяров Павел 1 1
Поляков Сергей 75 1
Евтушенков Владимир 212 1
Бобровников Борис 104 1
Корнеев Сергей 84 1
Волков Владимир 66 1
Лысов Денис 32 1
Грибов Владимир 31 1
Инюцын Антон 17 1
Сушкевич Антон 67 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Романков Андрей 18 1
Козлова Елена 18 1
Ремень Виктор 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 157926 37
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1705 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46002 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18740 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2229 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2098 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3300 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1455 7
Россия - СФО - Новосибирск 4686 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 156 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 182 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4311 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1718 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53535 3
Европа 24665 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 1217 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1124 3
Украина 7804 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1582 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 151 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна 84 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Лазаревский район 35 2
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино 27 2
Казахстан - Республика 5828 2
Беларусь - Белоруссия 6063 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8194 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2542 2
Германия - Федеративная Республика 12951 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1829 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2697 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2931 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3406 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14527 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 893 2
Россия - СФО - Омская область 742 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1244 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 457 2
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 484 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 35
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 11
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5891 8
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5411 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3393 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 6
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8909 4
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1934 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 977 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6273 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 3
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 147 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15212 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 483 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 2
Спорт - Футбол 753 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1054 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2324 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4421 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Английский язык 6881 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 2
TAdviser - Центр выбора технологий 431 2
Ведомости 1276 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2192 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3760 6
IDC - International Data Corporation 4943 4
Gartner - Гартнер 3616 1
НМГ - Медиалогия 35 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 289 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 76 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 20
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
