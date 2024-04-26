Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«2ГИС» представил маршруты на электричках и сверхдетальные дороги

2ГИС добавил маршруты и расписание электричек, сверхдетальные реалистичные дороги с разметкой и новые курсоры навигатора. Обновления помогут лучше ориентироваться в городе водителям и пешеходам, а также всем, кто на майские праздники отправится за город. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

В «2ГИС» появилось расписание железнодорожного транспорта — теперь пользователи могут строить оптимальный маршрут с учетом электричек, а в Москве также на МЦД и аэроэкспрессе. Новая возможность будет особенно актуальна для тех, кто собирается за город в большие выходные в мае.

«2ГИС» начал строить маршруты на общественном транспорте не только с учетом автобусов, троллейбусов, трамваев и метро (в зависимости от того, что есть в городе), но и с учетом электричек. Теперь сервис рассчитает точное время в пути с учетом расписания электрички и предложит такой вариант проезда, если он удобен. А еще — подскажет ближайшие рейсы, время ожидания, прибытия и время в пути, чтобы пользователь точно знал, как добраться быстрее. На экране проезда в «2ГИС» можно нажать кнопку «О маршруте», чтобы узнать полезные детали, например, подробное расписание на весь день, чтобы лучше спланировать поездку.

С электричками «2ГИС» теперь строит и комбинированные маршруты — например, когда первая часть пути — пешком, вторая — на электричке, третья — на метро. Сервис также подскажет, сколько времени это займет, с учетом ожидания поезда на платформе и самой поездки.

В «2ГИС» уже есть расписание более 1,24 тыс. электричек в 21 городе — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Новокузнецке, Новосибирске, Волгограде, Иркутске, Казани, Южно-Сахалинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле, Кирове, Орле, Калининграде, Самаре и Сочи. Больше всего таких маршутов, конечно, в Москве — 557 с учетом МЦД, МЦК и аэроэкспрессов.

Со временем количество маршрутов и расписаний железнодорожного транспорта в «2ГИС» будет увеличиваться, совсем скоро они будут добавлены еще для семи городов — Уфы, Челябинска, Омска, Барнаула, Саратова, Нижнего Тагила и Рязани.

С майским обновлением в геосервисе «2ГИС» появились реалистичные дороги с актуальной шириной, разметкой, светофорами и парковочными карманами. Включить режим сверхдетальных дорог можно в настройках навигатора. А если у пользователя ранее был включен режим «трехмерные дороги», которые «2ГИС» представил осенью 2023 г, сверхдетальные покрытия и разметка появятся автоматически.

«Реалистичные дороги — это логичное продолжение развития детализированных иммерсивных карт. Сверхдетальные дороги в «2ГИС» позволяют пользователям карт выйти на новый уровень взаимодействия с приложением — теперь их опыт станет ещё более полным и объемным, а использование сервиса станет еще удобнее, особенно для водителей, — сказал руководитель продукта транспорта и навигации в «2ГИС» Максим Березкин. — Работа над детализацией карт продолжается. Постепенно площадь покрытия реалистичными дорогами будет увеличиваться, а на дорогах станут отображаться и велодорожки».

Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии
ИТ в банках

Кроме покрытия и разметки на дорогах, в 3D-формате в крупных городах отрисованы пешеходные переходы и светофоры, объемные развязки, съезды, островки безопасности, детализированы опоры на многоуровневых дорогах, а въезды в туннели отображаются в реальном 3D виде, что создает эффект погружения и присутствия в поездке, помогая лучше ориентироваться в пути.

Первые 3D-модели в иммерсивном формате появились в «2ГИС» в июле 2023 г.. Сейчас в геосервисе доступны почти тысяча реалистичных достопримечательностей и знаковых архитектурных сооружений более чем в 100 городах России. Среди них, например, ВДНХ, Московский Кремль, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) и первая реалистичная модель аэропорта в России — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Кроме зданий, в 2ГИС стали реалистичными парки и дворы — на карты «высадили» более 10 млн деревьев и кустарников.

Обновление дорог уже доступно во всех городах-миллионниках России, а также в Сочи, Иркутске, Мурманске и Ленинске-Кузнецком в мобильном приложении для iOS и Android. Позже сверхдетальные дороги появятся и в онлайн-версии «2ГИС». Размер скачиваемых карт городов не увеличится.

В геосервисе появились новые курсоры, которые настраиваются в навигаторе. Можно включить, например, классический автомобиль, спорткар, вездеход, мотоцикл и даже НЛО — курсоры можно менять в зависимости от настроения.

Александр Бабкин, Газпромбанк: Сейчас иностранные ИБ-решения в Газпромбанке замещены на 65%
безопасность

Чтобы включить нужный курсор, нужно зайти в настройки навигатора, открыть «новые курсоры навигатора» и выбрать нужную иконку. Курсоры доступны в мобильном приложении на платформах iOS и Android, а также в CarPlay и Android Auto.

Электрички, реалистичные дороги и курсоры уже доступны «в 2ГИС» для iOS и Android, обновить приложение или скачать его можно в App Store и Google Play. Напомним, в Google Play официальное приложение «2ГИС» вернулось на этой неделе.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Основателя знаменитого российского онлайн-ритейлера обязали выплатить 5,7 миллиарда

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

WhatsApp* заявил о готовности уйти из страны, если власти взломают его сквозное шифрование

Крупный ритейл переходит на российские платформы электронной коммерции

Почти две трети российских компаний продолжают использовать сервисы Microsoft

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока MSI Pro AP272 13M: обойдемся без проводов

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024