«2ГИС» представил маршруты на электричках и сверхдетальные дороги

2ГИС добавил маршруты и расписание электричек, сверхдетальные реалистичные дороги с разметкой и новые курсоры навигатора. Обновления помогут лучше ориентироваться в городе водителям и пешеходам, а также всем, кто на майские праздники отправится за город. Об этом CNews сообщили представители «2ГИС».

В «2ГИС» появилось расписание железнодорожного транспорта — теперь пользователи могут строить оптимальный маршрут с учетом электричек, а в Москве также на МЦД и аэроэкспрессе. Новая возможность будет особенно актуальна для тех, кто собирается за город в большие выходные в мае.

«2ГИС» начал строить маршруты на общественном транспорте не только с учетом автобусов, троллейбусов, трамваев и метро (в зависимости от того, что есть в городе), но и с учетом электричек. Теперь сервис рассчитает точное время в пути с учетом расписания электрички и предложит такой вариант проезда, если он удобен. А еще — подскажет ближайшие рейсы, время ожидания, прибытия и время в пути, чтобы пользователь точно знал, как добраться быстрее. На экране проезда в «2ГИС» можно нажать кнопку «О маршруте», чтобы узнать полезные детали, например, подробное расписание на весь день, чтобы лучше спланировать поездку.

С электричками «2ГИС» теперь строит и комбинированные маршруты — например, когда первая часть пути — пешком, вторая — на электричке, третья — на метро. Сервис также подскажет, сколько времени это займет, с учетом ожидания поезда на платформе и самой поездки.

В «2ГИС» уже есть расписание более 1,24 тыс. электричек в 21 городе — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Красноярске, Владивостоке, Екатеринбурге, Новокузнецке, Новосибирске, Волгограде, Иркутске, Казани, Южно-Сахалинске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Туле, Кирове, Орле, Калининграде, Самаре и Сочи. Больше всего таких маршутов, конечно, в Москве — 557 с учетом МЦД, МЦК и аэроэкспрессов.

Со временем количество маршрутов и расписаний железнодорожного транспорта в «2ГИС» будет увеличиваться, совсем скоро они будут добавлены еще для семи городов — Уфы, Челябинска, Омска, Барнаула, Саратова, Нижнего Тагила и Рязани.

С майским обновлением в геосервисе «2ГИС» появились реалистичные дороги с актуальной шириной, разметкой, светофорами и парковочными карманами. Включить режим сверхдетальных дорог можно в настройках навигатора. А если у пользователя ранее был включен режим «трехмерные дороги», которые «2ГИС» представил осенью 2023 г, сверхдетальные покрытия и разметка появятся автоматически.

«Реалистичные дороги — это логичное продолжение развития детализированных иммерсивных карт. Сверхдетальные дороги в «2ГИС» позволяют пользователям карт выйти на новый уровень взаимодействия с приложением — теперь их опыт станет ещё более полным и объемным, а использование сервиса станет еще удобнее, особенно для водителей, — сказал руководитель продукта транспорта и навигации в «2ГИС» Максим Березкин. — Работа над детализацией карт продолжается. Постепенно площадь покрытия реалистичными дорогами будет увеличиваться, а на дорогах станут отображаться и велодорожки».

Кроме покрытия и разметки на дорогах, в 3D-формате в крупных городах отрисованы пешеходные переходы и светофоры, объемные развязки, съезды, островки безопасности, детализированы опоры на многоуровневых дорогах, а въезды в туннели отображаются в реальном 3D виде, что создает эффект погружения и присутствия в поездке, помогая лучше ориентироваться в пути.

Первые 3D-модели в иммерсивном формате появились в «2ГИС» в июле 2023 г.. Сейчас в геосервисе доступны почти тысяча реалистичных достопримечательностей и знаковых архитектурных сооружений более чем в 100 городах России. Среди них, например, ВДНХ, Московский Кремль, Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург) и первая реалистичная модель аэропорта в России — Международный аэропорт Сочи им. В.И. Севастьянова. Кроме зданий, в 2ГИС стали реалистичными парки и дворы — на карты «высадили» более 10 млн деревьев и кустарников.

Обновление дорог уже доступно во всех городах-миллионниках России, а также в Сочи, Иркутске, Мурманске и Ленинске-Кузнецком в мобильном приложении для iOS и Android. Позже сверхдетальные дороги появятся и в онлайн-версии «2ГИС». Размер скачиваемых карт городов не увеличится.

В геосервисе появились новые курсоры, которые настраиваются в навигаторе. Можно включить, например, классический автомобиль, спорткар, вездеход, мотоцикл и даже НЛО — курсоры можно менять в зависимости от настроения.

Чтобы включить нужный курсор, нужно зайти в настройки навигатора, открыть «новые курсоры навигатора» и выбрать нужную иконку. Курсоры доступны в мобильном приложении на платформах iOS и Android, а также в CarPlay и Android Auto.

Электрички, реалистичные дороги и курсоры уже доступны «в 2ГИС» для iOS и Android, обновить приложение или скачать его можно в App Store и Google Play. Напомним, в Google Play официальное приложение «2ГИС» вернулось на этой неделе.