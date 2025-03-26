Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Apple CarPlay
Apple CarPlay — система Apple, которая позволяет подключить iPhone к мультимедиа-адаптированному автомобилю для интеграции Siri и мобильных приложений на Apple.
- Apple Siri
СОБЫТИЯ
|26.03.2025
|
«VK Музыка» стала доступна пользователям Apple CarPlay
Теперь пользователи «ВКонтакте» могут слушать «VK Музыку» в Apple CarPlay — любимые треки, умные рекомендации, аудиокниги и подкасты в адаптированном интерфейс
|12.08.2024
|
«2ГИС» включил сверхдетальные дороги на картах 20+ городов — теперь и на экранах авто с CarPlay и Android Auto
кой полос, пешеходными переходами, светофорами, парковочными карманами и трёхмерными развязками доступны всей аудитории «2ГИС» — как в мобильном приложении, так и на мультимедиа экранах автомобилей c Apple CarPlay и Android Auto. Ранее опцию тестировали в бета-режиме, её можно было включить только в настройках навигатора. «Мы детализировали дороги на картах, чтобы водители не ошибались на с
|26.03.2024
|
Android Auto против Apple CarPlay: сравниваем автомобильные сервисы
Основная задача Apple CarPlay и Android Auto — свести к минимуму манипуляции со смартфоном за рулем, тем самым сниз
|07.02.2024
|
«2ГИС» расширил возможности навигатора для мультимедиа-экранов автомобилей
В «2ГИС» реализована поддержка режим DashBoard в Apple CarPlay — теперь навигатор на мультимедиа-экране автомобиля можно запускать одновременно с др
|14.11.2023
|
2ГИС масштабно обновил версию для мультимедиа-экранов автомобилей
На фоне роста продаж новых автомобилей в России, большая часть моделей которых оснащаются мультимедиа с поддержкой CarPlay и Android Auto, 2ГИС масштабно обновил версию карт для этих платформ. Теперь владельцы современных машин могут использовать все возможности навигатора 2ГИС на больших экранах авто. Это
|25.10.2022
|
Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music
ервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music тепе
|04.08.2021
|
Водители смогут использовать «Яндекс.карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto
«Яндекс.карты» и «Навигатор» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto. Теперь водители могут строить маршруты и искать места прямо на экрана
|19.09.2017
|
«Яндекс» создал конкурента Apple CarPlay и Android Auto. Видео
емами. Платформу «Яндекс.Авто» можно сравнить с решениями Android Auto от корпорации Google и Apple CarPlay. Эти решения позволяют с помощью смартфонов под управлением, соответственно, Anroid и
|17.02.2017
|
Ford Focus получил полную синхронизацию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto
ают при использовании смартфона», — отметили в Ford Sollers. Пользователи iPhone могут активировать Apple CarPlay. Водители могут совершать звонки, отправлять и получать сообщения, получать дос
|17.04.2015
|
Автомобильная система Apple CarPlay начала работать в России
едийной системы в автомобиле. Для этого им потребуется последняя версия iOS 8 (iOS 8.3) и поддержка CarPlay мультимедийной системой автомобиля. Информация о том, что поддержка СarPlay появилась
|09.10.2014
|
Названы самые опасные голосовые помощники водителей. Apple Siri хуже всех
езопасности автомобильных систем голосового управления. Худшие результаты показала технология Apple Siri Eyes Free, которая, как выяснилось, больше других отвлекает водителя от езды. Исследоват
|10.07.2014
|
Через пять лет 24 млн автомобилей будут поддерживать iPhone
исследовательской компании ABI Research, в 2019 г. количество автомобилей, поддерживающих интерфейс CarPlay, достигнет 24 млн. Многие из этих машин будут совместимы и с другими подобными станда
|01.07.2014
|
CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок
На сайте компании Apple (в разделе CarPlay) опубликован обновленный список автопроизводителей, подтвердивших поддержку функции CarPlay в своих будущих моделях автомобилей. Об этом CNews сообщили в Apple. Так, перечень авт
|15.04.2014
|
Японцы создают бортовую систему, которая подключит iPhone к любому автомобилю
cs планирует выпустить информационно-развлекательную (инфотейнмент) систему с поддержкой технологии CarPlay. Такую бортовую консоль можно будет подключить к любым машинам. Сервис CarPlay
|06.03.2014
|
Apple захватывает авторынок при помощи BlackBerry
Технология CarPlay, предназначенная для интеграции iPhone с автомобильной электроникой, базируется на пл
|03.03.2014
|
Apple CarPlay интегрирует использование автомобиля с iPhone
Компания Apple объявила о запуске автопроизводителями функции CarPlay, обеспечивающей пользователей iPhone возможностью интуитивно совершать звонки, пользоваться картами, слушать музыку и обмениваться сообщениями при помощи всего лишь слова или прикоснове
|19.06.2013
|
Opel ADAM получил интеллектуального помощника от Apple
тельной системой IntelliLink теперь полностью совместим с интеллектуальной системой помощи водителю Siri Eyes Free от компании Apple. При помощи кнопки, установленной на рулевом колесе, обладат
|18.06.2013
|
BMW не сдается Apple
ю игнорирует Apple. Недавно концерн объявил о планах использования технологии голосового управления Siri Eyes Free на всех своих моделях 2014 г. Встроенный мобильный интерфейс BMW iDrive позвол
