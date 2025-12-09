Получите все материалы CNews по ключевому слову
Булгаков Михаил
СОБЫТИЯ
Булгаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
|Yandex - Яндекс 8434 2
|МегаФон 9892 2
|Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
|Парадигма 160 1
|Google LLC 12255 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
|Прометей - Prometey 52 1
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
|МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
|День молодёжи - 27 июня 998 1
|GeoВласть 43 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.