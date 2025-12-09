Разделы

Булгаков Михаил


СОБЫТИЯ


09.12.2025 Исследование «Литрес» и «Сетки»: 62% российских топ-менеджеров стали больше зарабатывать благодаря чтению книг 1
03.12.2025 «Кион Строки» назвали самые популярные за 2025 год книги в России 1
01.12.2025 «Авито»: оборот книг в онлайне вырос на треть 1
18.04.2025 Онлайн-кинотеатр Kion предоставил доступ к аудиокнигам издательства «Строки» 1
18.04.2025 «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion 1
21.03.2025 О России: в сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru доступна новая подборка книг 1
18.03.2025 Жители Москвы в 2024 году предпочитали слушать белый шум, а также Anna ASTI и аудиокнигу «Дюна» 1
14.08.2024 Наталья Сергунина: Востребованность онлайн-гида «Узнай Москву» этим летом выросла вдвое 1
16.05.2024 МТС объединила развлекательные сервисы в холдинге «МТС Медиа» 1
11.03.2024 На Russpass представили серию литературных аудиоэкскурсий по Москве 1
04.03.2024 Места Мастера: жители Северного Кавказа вновь заинтересовались Булгаковым 1
04.03.2024 По следам «Мастера и Маргариты»: южноуральцы стали чаще посещать загадочные места романа Булгакова 1
25.12.2023 Аудиокниги «Букмейта» теперь можно слушать на Smart TV в приложении «Кинопоиска» 1
11.02.2016 ЭЛАР перевела в электронный вид подшивки газеты «Гудок» 1
11.11.2015 С начала года портал «Узнай Москву» посетили 700 тыс. человек 1
20.01.2010 Юрий Гагарин остается главным русским кумиром ХХ века 3
19.11.2009 Цифровой город: новая концепция 1

Публикаций - 17, упоминаний - 19

Булгаков Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Yandex - Яндекс 8434 2
МегаФон 9892 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Парадигма 160 1
Google LLC 12255 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1075 1
Прометей - Prometey 52 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 54 3
Театр Вахтангова - Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова 9 1
Малый театр - Государственный Академический Малый театр 7 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Лейбл 20 1
Дом-музей Бориса Пастернака 1 1
КиШ - Король и Шут 15 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 1
Сбер - Сбербанк Московский банк - Московский Сберегательный Банк 112 1
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 17 1
РЖД Москва - Белорусский вокзал 11 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 8
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1096 3
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10058 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1850 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 2
Аудиокнига - Audiobook 242 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1477 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4201 2
Data monetization - Монетизация данных 1835 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 1
Бронирование - Booking 808 1
Видеокамера - Camcorder 2326 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 1
Web 2.0 - Веб 2.0 398 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1189 1
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2444 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 1
Оцифровка - Digitization 4933 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 340 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1851 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8403 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 249 3
Правительство Москвы - Мостуризм - Узнай Москву - навигационно-туристический портал 50 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 85 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 90 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 11 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 1
Яндекс.Плюс 221 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 308 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 245 1
Google Android Auto 42 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 797 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 1
Сбер - СберПрайм 58 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 33 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Mos.ID - Мой id - Единый городской идентификатор 21 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 78 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Google Android TV 350 1
Пушкин Александр 34 3
Стоянов Юрий 4 2
Herbert Frank - Герберт Фрэнк 5 2
Щебланов Даниил - Щебланов Данил 3 2
Басинский Павел 2 2
Штин Наталья 2 2
Шолохов Михаил 7 2
Толстой Лев 58 2
Сергунина Наталья 371 2
Чехов Антон 13 1
Шостакович Дмитрий 2 1
Гринберг Сергей 1 1
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич 8 1
Морозов Савва 5 1
Ярмольник Леонид 5 1
Репин Илья 7 1
Кушкина Ольга 1 1
Олеша Юрий 1 1
Казаков Юрий 3 1
Жуков Георгий 2 1
Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Орлова Любовь 6 1
Катаев Валентин 1 1
Чапаев Василий 2 1
Бродскоий Иосиф 4 1
Шаляпин Федор 5 1
Лосев Алексей 3 1
Яшин Лев 2 1
Зощенко Михаил 2 1
Роднина Ирина 1 1
Берлиоз Михаил 3 1
Бездомный Иван 3 1
Васькин Александр 2 1
Примаченко Ольга 4 1
Тутта Ларсен - Романенко Татьяна 2 1
Плисецкая Майя 4 1
Тропинин Василий 1 1
Бальмонт Елена 5 1
Гончарова Наталья 4 1
Захарова Оксана 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 8
Россия - РФ - Российская федерация 156831 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 3
Тихий океан - Охотское море - Амур - Сунгари - река 39 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
Беломорско-Балтийский водный путь - Беломорско-Балтийский канал 3 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 149 1
Москва - ЦАО - Хамовники - Пречистенка 49 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1410 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 250 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 575 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 683 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 281 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 216 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 422 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1241 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1296 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1668 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 888 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Россия - Крайний Север 316 1
Чехия - Прага 207 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1743 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3171 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 656 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2872 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 1
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 217 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2967 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 1
Гражданская война 167 1
Религия 150 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2545 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
Английский язык 6876 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 37 1
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 9 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
GeoВласть 43 1
