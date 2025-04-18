Онлайн-кинотеатр Kion предоставил доступ к аудиокнигам издательства «Строки»

С апреля в онлайн-кинотеатре Kion доступна вся линейка оригинальных аудиокниг сервиса «Строки». Новый книжный раздел на витрине онлайн-кинотеатра включает несколько сотен наименований, среди которых такие бестселлеры, как роман «Доверие» от обладателя Пулитцеровской премии Эрнана Диаза или автобиография Юрия Стоянова «Игра в городки» в исполнении автора. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интеграция аудиокниг в онлайн-кинотеатр реализуется в рамках стратегии «360» холдинга «МТС Медиа», который управляет Kion и «Строками». Стратегия направлена на формирование целостного медиапродукта, чтобы пользователи могли в удобном формате смотреть фильмы и сериалы, слушать музыку, читать или слушать книги.

Книжный контент появится сразу на нескольких платформах. На больших экранах — в веб-версии, на Smart TV и Android TV — пользователи смогут слушать книги прямо на витрине Kion, где произведения собраны в тематические разделы: «Остросюжетная проза», «Биографии, научпоп», «Детская литература», «Любовные романы», «Истории о взрослении», «Книги до 1 часа». Книжные сериалы структурированы по главам для удобной навигации.

В мобильных приложениях Kion на платформах iOS и Android появится специальная полка с топ-100 книг из каталога «Строк» в наиболее востребованных жанрах: классика, остросюжетная литература — триллеры, детективы и тру-крайм истории, премиальная современная проза и любовные романы. Все эти категории стабильно входят в топ и по прослушиваниям. Так, теперь для пользователей Kion доступен самый прослушиваемый сборник лета 2024 — ретеллинги «Сказки печали и радости» в исполнении молодых звезд кино и блогосферы, роман о силе судьбоносных встреч «Доля вероятности» Ребекки Яррос в исполнении Натальи Штин и Данилы Щебланова, русского голоса Райана Гослинга, а также первый роман Эрнеста Хемингуэя «Фиеста. (И восходит солнце)».

Интеграция Kion и «Строк» уже происходит на уровне контента. Например, для сериала «Амура» художники «Строк» создали анимированные фрагменты и выпустили спин-офф с героями сериала в формате манги. К старту сериала «Тайны Карениной» в «Строках» вышла одноименная книга Павла Басинского, которая легла в основу сценария сериала, а в рамках создания медиавселенной к цифровой премьере «Мастера и Маргариты» на Kion Леонид Ярмольник, сыгравший в экранизации, озвучил роман Михаила Булгакова специально для «Строк».

Алексей Арефьев, директор по управлению продуктовым портфелем «МТС Медиа»: «Появление аудиокниг «Строк» на Kion — начало формирования цифровой медиавселенной «МТС Медиа» не только с точки зрения контента, но и с точки зрения продукта и пользовательского опыта. Подписчики Kion смогут слушать аудиокниги в фоновом режиме по обычной подписке без доплаты».