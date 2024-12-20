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Индексная книга (каталог) CNews*
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Арефьев Алексей



20.12.2024 На Kion появился раздел «Игры» с более сотней квизов в преддверии новогодних праздников 1
26.09.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил рейтинг ожидания проектов на платформе 1
11.09.2024 KION запустил адаптацию качества при старте видео в зависимости от скорости соединения 1
30.05.2024 Онлайн-кинотеатр KION запустил возможность входа в профиль с помощью Face ID и Touch ID 1
16.05.2024 В мобильном приложении Kion стал доступен просмотр фильмов и сериалов офлайн 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Арефьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
Google LLC 11775 1
Apple Inc 12101 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2347 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3386 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 497 1
Доступ в интернет - Internet access - Интернет-соединение - Internet connection 238 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 230 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2462 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1271 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 1
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
Google Android TV 316 2
МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 2
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Apple Face ID 209 1
Apple Touch ID 280 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 3
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 29 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 35 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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