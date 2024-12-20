Арефьев Алексей
Арефьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
|Google LLC 11775 1
|Apple Inc 12101 1
|Google Android 13994 2
|Apple iOS 7809 2
|Google Android TV 316 2
|МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 195 2
|Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
|Apple - App Store 2890 1
|Apple Face ID 209 1
|Apple Touch ID 280 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
|Турция - Турецкая республика 2351 1
|Южная Корея - Республика 6646 1
|Беларусь - Белоруссия 5664 1
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