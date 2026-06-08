Google Android TV

Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж ателей. Наибольшим спросом у российских покупателей пользуются доступные по цене устройства на базе Android TV, выполненные в формате ТВ-боксов.SharksTraid Multiroom W2 SharksTraid Multiroom W

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV встроенного эквалайзера и специальных фильтров. Приложение устанавливается из Google Play и оно бесплатное. Kodi Мощная медиаплатформа, которая позволяет создать собственный центр развлечений на базе Android TV. С помощью Kodi можно смотреть фильмы, сериалы, онлайн ТВ, просматривать фотографии, слушать музыку, подкасты и радио, а также запускать различные приложения. Программа также поддерж

«М.видео»: россияне все чаще выбирают телевизоры с Android TV и отечественными смарт-платформами характеристик, все большее значение при выборе телевизора приобретает операционная система. По данным за январь-сентябрь 2025 года, почти половина реализованных устройств — 45% — работают на Android/Google TV, что на пять процентных пунктов выше прошлогоднего уровня. Доля YaOS выросла до 16%, VIDAA занимает 8%, Samsung Tizen — 5%, LG webOS — 5%, а российская операционная система «Салют ТВ»

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 Максимальная яркость 500 кд/м2 Контрастность 1 500 000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6 мс Частота обновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х USB, 3х HDMI, композитный разъем, CI+/PCMCIA, разъем для наушн

В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке. Об этом CNews сообщили представители МТС. На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в

Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV ord с передачей ему параметров из s.conf. Программа preinstall.sh выполняет различные действия, заданные производителем устройства. Данное вредоносное ПО направлено на пользователей устройств на базе Android TV, в первую очередь нижнего ценового сегмента. В частности, оно угрожает обладателям приставок Tanix TX6 TV Box, MX10 Pro 6K, H96 MAX X3 и ряда других. Эксперты «Доктор веб» обнаружили

В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к интерактивному телевидению и любимым фильмам и сериалам из онлайн-кинотеатров. Об этом CNews

Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM В зависимости от версии Android TV у некоторых приложений возникают проблемы с установкой напрямую из Google Play. В таких случаях проблема решается скачиванием файла APK.Онлайн-радио TuneIn Radio Если любите слушать

В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi тся к среднебюджетному сегменту, и каждая из них комплектуется поддержкой 4К-разрешения и прошивкой Android TV. Новинки Prestigio получили название 50 Top, 58 Odyssey Smart и 65 Top. В них, пом

В чем разница между Android TV и Google TV? ов и телевизионных приставок. Но разве у компании уже не было телевизионной платформы под названием Android TV, которая в 2014 году пришла на смену… все тому же Google TV? Давайте погрузимся в

МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила продажи собственной новой интерактивной ОТТ-приставки на платформе Android TV, с доступом к полной версии магазина приложений Google Play и голосовым управлением функциями. Приставка имеет сертификацию Google Operator Tier 1, что позволяет пользователям платфо

ZTE представила в России свою приставку для Android TV. Цена. Фото тивных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила свою первую приставку для Android TV. С ней пользователи получат высококачественное изображение даже при относительно н

Россияне создали «официальную» приставку для Android TV Российская экспансия на рынок больших экрановКомпания SPB TV объявила, что ее платформа SPB TV Home M2 получила сертификацию Google как продукт, полностью соответствующий требованиям стандарта Android TV. По данным компании, решение SPB TV Home M2 стало первой российской Android TV приставкой, сертифицированной Google. В SPB TV подчеркивают, что решение создано «с чистого лист

Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей roid, который обеспечивает моментальный доступ к 4K и HD видеофайлам на внешнем жестком диске через Android TV или Android TV Box. Внешний жесткий диск может быть отформатирован в любом

ivi стал доступен для пользователей Android TV Российский онлайн-кинотеатр ivi выпустил приложение для телевизоров, медиаплееров и консолей, работающих на базе Android TV. Пользователи новой платформы получат доступ, как к бесплатному, так и платному контенту кинотеатра. В отличие от других кино-приложений, доступных в Android TV, в ivi добавле

Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV Компания TP Vision - производитель телевизоров Philips и оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) реализовали совместный проект, в рамках которого на телевизоры Philips Android TV 2015 г. выпуска предустановлено приложение Wifire TV c бесплатной полугодовой подпиской на популярные телеканалы. В крупнейшие российские розничные сети уже поступили в продажу телев

Google TV в коробке с жёстким диском частотой 1,7 гигагерц, установлено 2 гигабайта оперативной и 8 гигабайт рабочей памяти. Компьютер подключается к телевизору через порт HDMI, расширяя функциональность последнего в качестве устройства Google TV.

Sony запускает платформу Google TV на мировой рынок Sony анонсировала первые два устройства на платформе Google TV, которые поступят в продажу на мировой рынок, за пределами США. Речь идет о сетевом плеере Sony NSZ-GS7 и Blu-ray-плеере NSZ-GP9. Первое устройство выйдет в продажу в июле в Великобри

Инсталлированная база Google TV составляет менее 1 млн устройств В настоящее время в мире в использовании находится менее 1 млн устройств на платформе Google TV, сообщает GigaOM со ссылкой на статистику Android Market, находящуюся в открытом до

Samsung и LG официально присоединились к производителям Google TV Компании Samsung и LG - два крупнейших в мире производителя телевизоров - официально заявлены в блоге Google как производители устройств на платформе Google TV. Раньше ходили слухи о том, что соответствующие ТВ эти компании планируют представить в 2012 г. В число партнеров по экосистеме также вошли Sony (которая уже производит такие устройст

К 2012 г. большинство телевизоров будет базироваться на Google TV - компания зионная платформа найдет широкое распространение, несмотря на все сложности и промахи. «К лету 2012 г. большинство телевизоров, которые вы увидите на полках магазинов, будет базироваться на платформе Google TV», - заявил глава правления Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), выступая на конференции Le Web во Франции. Компания Logitech, которая одной из первых воспользовалась анонсированной в 201

Logitech назвал свою приставку на платформе Google TV «большой ошибкой» уск неинтересного для потребителей продукта стоил компании более $100 млн операционных потерь. Как следствие, компания отказалась от дальнейшего выпуска Revue и других подобных устройств на платформе Google TV и в настоящий момент осуществляет распродажи складских остатков. По словам главы Logitech, к тому времени, когда они выпустили приставку, платформа Google TV не была готова. Вы

Платформу Google TV запустят в Британии Платформа интернет-телевидения Google TV, впервые представленная компанией Google в мае 2010 г., в скором времени будет запущена в Британии. Как сообщает издание Telegraph, платформа будет запущена в Британии в течение следу

Vizio начала производство телевизоров для Google TV Компания Vizio анонсировала свой план по выпуску телевизоров на 2011 год. В нем отмечен старт производства устройств для Google TV. В списке моделей значатся 47- и 55-дюймовые модели XVT 6 series под управлением Android OS 3.1 с дополнительным сервисами Via Plus. В них установлены LCD-панели с частотой 480 Гц, а

Samsung задерживает релиз Google TV из-за Intel В Сети возникли слухи о том, что компания Samsung задерживает выпуск устройств, поддерживающих сервис Google TV, по причине заключенного соглашения с Intel. В нем указано, что южнокорейской компании нужно дождаться выхода на рынок определенного чипа. Речь идет о процессоре Intel CE4100, который

Google TV решили отложить и доработать Google направила своим партнерам-производителям телевизоров письма с просьбой отложить запуск новых моделей на платформе Google TV. Дополнительное время необходимо компании для того, чтобы доработать программное обеспечение платформы, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник. Осенью телеви

Toshiba и Samsung подключаются к Google TV Toshiba разрабатывает устройства на базе Google TV. Компания планирует представить первые такие телевизоры на ежегодной международной

Samsung решилась использовать платформу Google TV Samsung Electronics планирует в январе 2011 г. анонсировать телевизоры на платформе Google TV. В качестве аппаратной основы планируется использовать мультимедийные процессоры Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных представителей компании. В октябре к продажам перв

Irdeto позволит просматривать премиум-контент на приставках Logitech Revue на базе Google TV Компания Irdeto, разработчик средств защиты и доставки премиального контента и цифровых услуг, сообщила о том, что созданная ею технология будет использоваться в приставках Logitech Revue на базе Google TV для обеспечения доступа к премиальному онлайн контенту. Построенная на базе платформы Google TV, приставка Logitech Revue обладает интегрированным пользовательским интерфейсом

Разработчики получат приставки Google TV бесплатно лижайших нескольких недель планирует выдать разработчикам приложений 10 тыс. устройств на платформе Google TV. Об этом сообщается в официальном блоге Google Code. В основе платформы Google T

Первые в мире телевизоры c Google TV представлены официально Компания Sony представила первую в мире линейку телевизоров на платформе Google TV. Она включает модели с диагональю экрана 24, 32, 40 и 46 дюймов. В моделях с диагональю экрана 32, 40 и 46 дюймов использована светодиодная подсветка торцевого типа. 24-дюймовая модел

Обнародована стоимость интернет-телевизоров Sony Компания Sony до конца октября 2010 г. планирует анонсировать четыре модели телевизоров на платформе Google TV - NSX-24GT1, NSX-32GT1, NSX-40GT1 и NSX-46GT1 с диагональю экрана 24, 32, 40 и 46 дюймов соответственно, сообщает Sony Insider. Стоимость указывается только для трех моделей. За модел

Logitech анонсировала Revue - первый продукт на базе Google TV Компания Logitech анонсировала Logitech Revue with Google TV, первый в мире продукт на платформе Google TV. Устройство представляет собой небольшой стационарный блок, оснащенный, помимо прочего, двумя разъемами HDMI. Первый разъем предна

Logitech начала поставки ТВ-приставки Google TV В США начались поставки устройства Logitech Revue, которое является первой моделью ТВ-приставки для онлайн-сервиса Google TV. В комплекте находится сама приставка и пульт управления. Устройство может подключаться к Сети, показывать телепрограммы из кабельных и спутниковых сетей, а также поддерживать нетради

Sony запускает линейку телевизоров Bravia с поддержкой Google TV Компания Sony представляет новую линейку телевизоров Bravia с включенным интернет-сервисом Google TV. Производитель позиционирует их как «первые интернет-телевизоры». Подробной информации о том, что именно будут собой представлять данные модели, нет – скорее всего они будут выполнены

Samsung планирует производить приставку Google TV Компания Samsung возможно будет выпускать аппаратное обеспечение для приставки Google TV. Об этом рассказывают сразу несколько деловых СМИ со ссылкой на слова Юна Бу Кюна, руководителя направления телеаппаратуры в Samsung, которые он произнес в ходе общения с журналистами

Google выйдет на мировой рынок ТВ в 2011 г. Первые устройства на платформе Google TV появятся в продаже на мировом рынке в 2011 г. Об этом на завершающем выступлении, п

Телеканалы боятся Google TV Американские телевизионные сети с большой неохотой идут на соглашения c Google о поставке контента для устройств на базе Google TV. Причина этого в том, что считают данную платформу потенциальной угрозой существующей модели ведения своего бизнеса. Анонсированный в конце весны 2010 г. Google TV представляет

LG интересуется Google TV, но боится зависимости от поискового гиганта Компания LG Electronics рассматривает возможность выпуска собственных телевизоров на базе платформы Google TV и создания собственного магазина приложений для таких устройств, сообщает TechRadar. Ранее, напомним, планы по выпуску таких ТВ озвучила корпорация Sony, которая стоит у истоков проек