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Google Android TV

Google Android TV

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.06.2026 Лучшие медиаплееры и ТВ-приставки в 2026 году: хиты продаж

ателей. Наибольшим спросом у российских покупателей пользуются доступные по цене устройства на базе Android TV, выполненные в формате ТВ-боксов.SharksTraid Multiroom W2  SharksTraid Multiroom W
24.10.2025 Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

встроенного эквалайзера и специальных фильтров. Приложение устанавливается из Google Play и оно бесплатное. Kodi Мощная медиаплатформа, которая позволяет создать собственный центр развлечений на базе Android TV. С помощью Kodi можно смотреть фильмы, сериалы, онлайн ТВ, просматривать фотографии, слушать музыку, подкасты и радио, а также запускать различные приложения. Программа также поддерж
21.10.2025 «М.видео»: россияне все чаще выбирают телевизоры с Android TV и отечественными смарт-платформами

характеристик, все большее значение при выборе телевизора приобретает операционная система. По данным за январь-сентябрь 2025 года, почти половина реализованных устройств — 45% — работают на Android/Google TV, что на пять процентных пунктов выше прошлогоднего уровня. Доля YaOS выросла до 16%, VIDAA занимает 8%, Samsung Tizen — 5%, LG webOS — 5%, а российская операционная система «Салют ТВ»
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Максимальная яркость 500 кд/м2 Контрастность 1 500 000:1 Углы обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов Время отклика 6 мс Частота обновления 120 Гц (MEMC) Звук Стереодинамики 2x 10 Вт Платформа Android TV 10 Поддержка цифрового ТВ DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 Разъемы и интерфейсы Антенный вход x2, Ethernet RJ-45, 2х USB, 3х HDMI, композитный разъем, CI+/PCMCIA, разъем для наушн
08.09.2023 В KION на телевизорах Android TV стал доступен музыкальный контент

Это позволит пользователям подписки KION + Premium слушать музыку на большом экране через колонки телевизора. Зачастую телевизор — единственная аудиосистема в доме, и новая возможность KION на Android TV поможет пользователям получить быстрый доступ к музыке. Об этом CNews сообщили представители МТС. На главной витрине KION на устройствах Android TV появился раздел «Музыка», в
06.09.2023 Известный троянец Mirai в новом обличье приходит на телевизоры и приставки с Android TV

ord с передачей ему параметров из s.conf. Программа preinstall.sh выполняет различные действия, заданные производителем устройства. Данное вредоносное ПО направлено на пользователей устройств на базе Android TV, в первую очередь нижнего ценового сегмента. В частности, оно угрожает обладателям приставок Tanix TX6 TV Box, MX10 Pro 6K, H96 MAX X3 и ряда других. Эксперты «Доктор веб» обнаружили
19.04.2023 В магазине приложений Android TV появилось приложение стримингового сервиса Movix

Приложение онлайн-платформы Movix появилось в магазине приложений Android TV. Теперь владелец любого устройства на этой операционной системе сможет получить доступ к интерактивному телевидению и любимым фильмам и сериалам из онлайн-кинотеатров. Об этом CNews

02.01.2022 Какие приложения поставить на Android TV: выбор ZOOM

В зависимости от версии Android TV у некоторых приложений возникают проблемы с установкой напрямую из Google Play. В таких случаях проблема решается скачиванием файла APK.Онлайн-радио TuneIn Radio Если любите слушать

25.02.2021 В России начались продажи 4К-телевизоров Prestigio с большими диагоналями. Они стоят дешевле Xiaomi

тся к среднебюджетному сегменту, и каждая из них комплектуется поддержкой 4К-разрешения и прошивкой Android TV. Новинки Prestigio получили название 50 Top, 58 Odyssey Smart и 65 Top. В них, пом
05.11.2020 В чем разница между Android TV и Google TV?

ов и телевизионных приставок. Но разве у компании уже не было телевизионной платформы под названием Android TV, которая в 2014 году пришла на смену… все тому же Google TV? Давайте погрузимся в

01.06.2020 МТС запустила интерактивную ОТТ-приставку Android TV

МТС, российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, запустила продажи собственной новой интерактивной ОТТ-приставки на платформе Android TV, с доступом к полной версии магазина приложений Google Play и голосовым управлением функциями. Приставка имеет сертификацию Google Operator Tier 1, что позволяет пользователям платфо
11.11.2019 ZTE представила в России свою приставку для Android TV. Цена. Фото

тивных и потребительских технологий для мобильного интернета, представила свою первую приставку для Android TV. С ней пользователи получат высококачественное изображение даже при относительно н
18.09.2017 Россияне создали «официальную» приставку для Android TV

Российская экспансия на рынок больших экрановКомпания SPB TV объявила, что ее платформа SPB TV Home M2 получила сертификацию Google как продукт, полностью соответствующий требованиям стандарта Android TV. По данным компании, решение SPB TV Home M2 стало первой российской Android TV приставкой, сертифицированной Google. В SPB TV подчеркивают, что решение создано «с чистого лист
24.07.2017 Paragon представила плагин NTFS USB Android для просмотра 4K/HD видео с внешних носителей

roid, который обеспечивает моментальный доступ к 4K и HD видеофайлам на внешнем жестком диске через Android TV или Android TV Box. Внешний жесткий диск может быть отформатирован в любом

19.04.2016 ivi стал доступен для пользователей Android TV

Российский онлайн-кинотеатр ivi выпустил приложение для телевизоров, медиаплееров и консолей, работающих на базе Android TV. Пользователи новой платформы получат доступ, как к бесплатному, так и платному контенту кинотеатра. В отличие от других кино-приложений, доступных в Android TV, в ivi добавле
09.10.2015 Видео-приложение Wifire TV предустановлено на телевизоры Philips Android TV

Компания TP Vision - производитель телевизоров Philips и оператор фиксированной связи «Нэт Бай Нэт Холдинг» (NetByNet) реализовали совместный проект, в рамках которого на телевизоры Philips Android TV 2015 г. выпуска предустановлено приложение Wifire TV c бесплатной полугодовой подпиской на популярные телеканалы. В крупнейшие российские розничные сети уже поступили в продажу телев
27.02.2013 Google TV в коробке с жёстким диском

частотой 1,7 гигагерц, установлено 2 гигабайта оперативной и 8 гигабайт рабочей памяти. Компьютер подключается к телевизору через порт HDMI, расширяя функциональность последнего в качестве устройства Google TV.
25.06.2012 Sony запускает платформу Google TV на мировой рынок

Sony анонсировала первые два устройства на платформе Google TV, которые поступят в продажу на мировой рынок, за пределами США. Речь идет о сетевом плеере Sony NSZ-GS7 и Blu-ray-плеере NSZ-GP9. Первое устройство выйдет в продажу в июле в Великобри
02.03.2012 Инсталлированная база Google TV составляет менее 1 млн устройств

В настоящее время в мире в использовании находится менее 1 млн устройств на платформе Google TV, сообщает GigaOM со ссылкой на статистику Android Market, находящуюся в открытом до
09.01.2012 Samsung и LG официально присоединились к производителям Google TV

Компании Samsung и LG - два крупнейших в мире производителя телевизоров - официально заявлены в блоге Google как производители устройств на платформе Google TV. Раньше ходили слухи о том, что соответствующие ТВ эти компании планируют представить в 2012 г. В число партнеров по экосистеме также вошли Sony (которая уже производит такие устройст
08.12.2011 К 2012 г. большинство телевизоров будет базироваться на Google TV - компания

зионная платформа найдет широкое распространение, несмотря на все сложности и промахи. «К лету 2012 г. большинство телевизоров, которые вы увидите на полках магазинов, будет базироваться на платформе Google TV», - заявил глава правления Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt), выступая на конференции Le Web во Франции. Компания Logitech, которая одной из первых воспользовалась анонсированной в 201
14.11.2011 Logitech назвал свою приставку на платформе Google TV «большой ошибкой»

уск неинтересного для потребителей продукта стоил компании более $100 млн операционных потерь. Как следствие, компания отказалась от дальнейшего выпуска Revue и других подобных устройств на платформе Google TV и в настоящий момент осуществляет распродажи складских остатков. По словам главы Logitech, к тому времени, когда они выпустили приставку, платформа Google TV не была готова. Вы
26.08.2011 Платформу Google TV запустят в Британии

Платформа интернет-телевидения Google TV, впервые представленная компанией Google в мае 2010 г., в скором времени будет запущена в Британии. Как сообщает издание Telegraph, платформа будет запущена в Британии в течение следу
23.06.2011 Vizio начала производство телевизоров для Google TV

Компания Vizio анонсировала свой план по выпуску телевизоров на 2011 год. В нем отмечен старт производства устройств для Google TV. В списке моделей значатся 47- и 55-дюймовые модели XVT 6 series под управлением Android OS 3.1 с дополнительным сервисами Via Plus. В них установлены LCD-панели с частотой 480 Гц, а

28.02.2011 Samsung задерживает релиз Google TV из-за Intel

В Сети возникли слухи о том, что компания Samsung задерживает выпуск устройств, поддерживающих сервис Google TV, по причине заключенного соглашения с Intel. В нем указано, что южнокорейской компании нужно дождаться выхода на рынок определенного чипа. Речь идет о процессоре Intel CE4100, который
20.12.2010 Google TV решили отложить и доработать

Google направила своим партнерам-производителям телевизоров письма с просьбой отложить запуск новых моделей на платформе Google TV. Дополнительное время необходимо компании для того, чтобы доработать программное обеспечение платформы, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленный источник. Осенью телеви
25.11.2010 Toshiba и Samsung подключаются к Google TV

Toshiba разрабатывает устройства на базе Google TV. Компания планирует представить первые такие телевизоры на ежегодной международной

16.11.2010 Samsung решилась использовать платформу Google TV

Samsung Electronics планирует в январе 2011 г. анонсировать телевизоры на платформе Google TV. В качестве аппаратной основы планируется использовать мультимедийные процессоры Intel, сообщает Bloomberg со ссылкой на официальных представителей компании. В октябре к продажам перв
11.11.2010 Irdeto позволит просматривать премиум-контент на приставках Logitech Revue на базе Google TV

Компания Irdeto, разработчик средств защиты и доставки премиального контента и цифровых услуг, сообщила о том, что созданная ею технология будет использоваться в приставках Logitech Revue на базе Google TV для обеспечения доступа к премиальному онлайн контенту. Построенная на базе платформы Google TV, приставка Logitech Revue обладает интегрированным пользовательским интерфейсом

27.10.2010 Разработчики получат приставки Google TV бесплатно

лижайших нескольких недель планирует выдать разработчикам приложений 10 тыс. устройств на платформе Google TV. Об этом сообщается в официальном блоге Google Code. В основе платформы Google T
13.10.2010 Первые в мире телевизоры c Google TV представлены официально

Компания Sony представила первую в мире линейку телевизоров на платформе Google TV. Она включает модели с диагональю экрана 24, 32, 40 и 46 дюймов. В моделях с диагональю экрана 32, 40 и 46 дюймов использована светодиодная подсветка торцевого типа. 24-дюймовая модел
07.10.2010 Обнародована стоимость интернет-телевизоров Sony

Компания Sony до конца октября 2010 г. планирует анонсировать четыре модели телевизоров на платформе Google TV - NSX-24GT1, NSX-32GT1, NSX-40GT1 и NSX-46GT1 с диагональю экрана 24, 32, 40 и 46 дюймов соответственно, сообщает Sony Insider. Стоимость указывается только для трех моделей. За модел
07.10.2010 Logitech анонсировала Revue - первый продукт на базе Google TV

Компания Logitech анонсировала Logitech Revue with Google TV, первый в мире продукт на платформе Google TV. Устройство представляет собой небольшой стационарный блок, оснащенный, помимо прочего, двумя разъемами HDMI. Первый разъем предна
01.10.2010 Logitech начала поставки ТВ-приставки Google TV

В США начались поставки устройства Logitech Revue, которое является первой моделью ТВ-приставки для онлайн-сервиса Google TV. В комплекте находится сама приставка и пульт управления. Устройство может подключаться к Сети, показывать телепрограммы из кабельных и спутниковых сетей, а также поддерживать нетради
27.09.2010 Sony запускает линейку телевизоров Bravia с поддержкой Google TV

Компания Sony представляет новую линейку телевизоров Bravia с включенным интернет-сервисом Google TV. Производитель позиционирует их как «первые интернет-телевизоры». Подробной информации о том, что именно будут собой представлять данные модели, нет – скорее всего они будут выполнены
08.09.2010 Samsung планирует производить приставку Google TV

Компания Samsung возможно будет выпускать аппаратное обеспечение для приставки Google TV. Об этом рассказывают сразу несколько деловых СМИ со ссылкой на слова Юна Бу Кюна, руководителя направления телеаппаратуры в Samsung, которые он произнес в ходе общения с журналистами
08.09.2010 Google выйдет на мировой рынок ТВ в 2011 г.

Первые устройства на платформе Google TV появятся в продаже на мировом рынке в 2011 г. Об этом на завершающем выступлении, п
19.08.2010 Телеканалы боятся Google TV

Американские телевизионные сети с большой неохотой идут на соглашения c Google о поставке контента для устройств на базе Google TV. Причина этого в том, что считают данную платформу потенциальной угрозой существующей модели ведения своего бизнеса. Анонсированный в конце весны 2010 г. Google TV представляет
12.07.2010 LG интересуется Google TV, но боится зависимости от поискового гиганта

Компания LG Electronics рассматривает возможность выпуска собственных телевизоров на базе платформы Google TV и создания собственного магазина приложений для таких устройств, сообщает TechRadar. Ранее, напомним, планы по выпуску таких ТВ озвучила корпорация Sony, которая стоит у истоков проек
31.05.2010 Apple готовит ответ на Google TV

le WWDC в Сан-Франциско устройство вряд ли будет представлено, так как конференция будет сфокусирована главным образом на iPad и iPhone. На прошлой неделе Google объявила о запуске открытой платформы Google TV на базе Android, предназначенной для создания устройств, соединяющих телевизор с интернетом и предлагающих удобный интерфейс для навигации по контенту. Первые устройства на базе Go

Публикаций - 381, упоминаний - 447

Google Android TV и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 145
Samsung Electronics 11064 101
Xiaomi - Сяоми 2231 78
Sony 6739 70
LG Electronics 3735 63
Apple Inc 13154 46
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 46
Yandex - Яндекс 9216 34
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 29
Intel Corporation 12811 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Logitech 437 24
Philips 2099 24
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 22
Amlogic 57 22
MediaTek - Ralink 595 17
Haier Group 230 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Microsoft Corporation 25775 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 15
Nvidia Corp 4002 13
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 12
Ростелеком 10948 11
Huawei 4676 11
VK - Mail.ru Group 3602 11
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 10
Sharp Corporation 1062 10
Digma 251 10
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 9
Toshiba Corporation 2980 9
X Corp - Twitter 2938 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 8
Roku 22 7
BBK OnePlus 298 7
Meta Platforms - Facebook 4621 7
DEXP 64 7
Skyworth Group - Skyworth Digital 38 6
STARWIND 34 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Lenovo Motorola 3566 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 58
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 30
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 19
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 18
Hyundai Motor Company 436 17
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 14
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 8
Walt Disney Company 647 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 2
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - ON Медиа 79 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Рики ГК 22 2
Вольга 5 2
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Русагро Группа Компаний 379 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
О2О Холдинг 61 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Airbnb 101 1
Alibaba Group - AliExpress Russia - AER - АлиЭкспресс Россия - Global Digital Commerce Group - Алибаба.ком (РУ) 44 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 21
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 282
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 233
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 181
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 178
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 153
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 149
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 147
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 139
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 124
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 121
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 120
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 119
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 113
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 90
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 88
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 83
Контрастность 3042 81
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 80
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 76
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 71
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 70
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 69
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 66
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 59
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 56
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 56
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 56
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 55
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 52
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 50
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 49
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1212 49
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