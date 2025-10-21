«М.видео»: россияне все чаще выбирают телевизоры с Android TV и отечественными смарт-платформами

«М.видео» отмечает устойчивый интерес покупателей к современным телевизорам с интеллектуальными функциями, крупными диагоналями и широкими возможностями подключения. По итогам первых девяти месяцев 2025 г. в России реализовано около 4,7 млн телевизоров на сумму порядка 141 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Средняя цена устройства составила 30,1 тыс. руб., что на 2% выше уровня 2024 г. . В III квартале 2025 г. продажи достигли 1,5 млн штук на сумму 44 млрд руб. — клиенты активно выбирают модели среднего и высокого ценовых сегментов с поддержкой 4K и удобными интерфейсами Smart TV.

Лидирующие позиции по объему продаж занимают телевизоры под собственными торговыми марками ритейлеров и эксклюзивные модели, на которые приходится около 21% рынка. Далее следуют Haier с долей 15%, Xiaomi — 9%, Hisense — 8% и TCL — 7%. В денежном выражении первое место также принадлежит Haier, на который приходится 19% продаж, за ним идут Samsung с 12%, Hisense и Tradebrand-линейки по 11%, а также TCL с 10%. Эти бренды демонстрируют стабильный спрос благодаря широкому ассортименту и сочетанию функциональности, дизайна и оптимальной цены.

Помимо аппаратных характеристик, все большее значение при выборе телевизора приобретает операционная система. По данным за январь-сентябрь 2025 года, почти половина реализованных устройств — 45% — работают на Android/Google TV, что на пять процентных пунктов выше прошлогоднего уровня. Доля YaOS выросла до 16%, VIDAA занимает 8%, Samsung Tizen — 5%, LG webOS — 5%, а российская операционная система «Салют ТВ» удерживает 7%. Расширение присутствия отечественных платформ связано с развитием локальных экосистем, интеграцией голосовых ассистентов и сервисов видеоконтента.

Покупательские предпочтения смещаются в сторону телевизоров с большими диагоналями. По данным на август 2025 г., самыми популярными остаются модели с диагональю 32 дюйма, которые занимают около 27% продаж в штуках. Однако динамично растет доля более крупных форматов: телевизоры 43 дюйма составляют 22,6% рынка, а модели 55 дюймов — уже 15%. Устройства с диагональю 50 дюймов занимают 12%, а 65-дюймовые решения — около 7% продаж. Все больше покупателей предпочитают телевизоры с большим экраном, обеспечивающие эффект присутствия и комфортный просмотр контента в высоком разрешении, особенно в семьях и для гостиных пространств.

Руководитель департамента «Кино и Звук» компании «М.видео» Иван Баратынский: «Телевизор сегодня становится центром цифровой жизни дома — через него пользователи не только смотрят фильмы, но и общаются, слушают музыку, играют, управляют другими устройствами. Мы видим, что растет интерес к смарт-моделям с современными операционными системами, большим экраном и качественной картинкой. При этом все больше покупателей обращают внимание на локальные решения, где привычные сервисы, голосовое управление и доступ к контенту максимально адаптированы под российского пользователя».