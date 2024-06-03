Samsung «хоронит» свою любимую операционку. Грандиозный проект потерпел оглушительный крах, поддержка ОС прекращается С Tizen можно попрощаться Корейская компания Samsung, сбежавшая из России в марте 2022 г., офиц

Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео рировать возможность использования электронных SIM-карт в отечественные сотовые сети. Без Android и Tizen ZTE решила отказаться от использования в Nubia Alpha широко распространенных операционн

ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов Tizen обошла AndroidОперационная система для умных часов Tizen стала более популярной, чем Android Wear. В I кв. 2017 г. Tizen принадлежало 19%

В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen Samsung Electronics объявила итоги проведения курса по разработке приложений для ОС Tizen в российских вузах. Как рассказали CNews в компании, состоялось торжественное награждение сертификатами компании Samsung студентов Высшей школы экономики (ВШЭ). Ранее 28 февраля и 20 март

СУБД от Mail.Ru Group упростит разработку приложений для «интернета вещей» на ОС Tizen ния базами данных Tarantool от Mail.Ru Group была успешно запущена на открытой операционной системе Tizen, установленной на модуле для «интернета вещей» ARTIK 10. Как рассказали CNews в компани

В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen Касперского», прототип безопасной системы для энергетики на платформе «Эльбрус-нейтрино», прототип защищенной мобильной платформы для госструктур и бизнеса на процессорах «Байкал» под управлением ОС Tizen. Об этом сообщил кураторы рабочей группы рынка «сэйфнет» Валентин Макаров, являющийся президентом ассоциации разработчиков ПО «Руссофт». Напомним, «сейфнет» является одним из девяти новых

Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО Tizen не спешат признавать российским ПО Экспертный совет по российскому ПО не смог принять решения относительно включения в Реестр отечественного ПО мобильной операционной системы Tizen. Об этом CNews рассказали двое членов совета. По словам собеседников CNews, участники экспертного совета «единодушно высказались» за одобрение заявки Tizen, в то время как против в

Samsung проведет конференцию для разработчиков приложений Smart TV на OC Tizen Samsung Electronics объявил сроки и место проведения конференции для разработчиков приложений Smart TV на ОС Tizen. Как рассказали CNews В компании, мероприятие состоится в Москве 30 ноября и 1 декабря 2016 года. Перед посетителями мероприятия выступят технические специалисты Samsung, которые расскажу

Samsung и Microsoft реализуют поддержку платформы .NET в ОС Tizen e и Xamarin.Forms, призванных обеспечить поддержку программной платформы .NET операционной системой Tizen. Об этом говорится в заявлении Samsung, поступившем в редакцию CNews. Как известно,

Samsung представил первые дисплеи класса премиум на базе Tizen Тонкие дисплеи серии P на базе операционной системы Tizen предлагают более высокую производительность и возможность использования в различных усл

Разработка института РАН проникла в ОС Tizen Продукт Svace вошел в экосистему Tizen Разработанное в Институте системного программирования РАН (ИСП РАН) решение Svace вошло в состав пакета разработчика (SDK) мобильной ОС Tizen. Об этом CNews рассказали глава ИСП РА

«Новые облачные технологии» выпустила приложения для работы с документами для новых планшетов под ОС Tizen Компания «Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов «МойОфис», выпустила приложения для работы с текстовыми и табличными редакторами для новых планшетов на ОС Tizen. Приложения «МойОфис» будут предустановлены на планшеты для корпоративных пользователей, сообщили CNews в «Новых облачных технологиях». Новая версия Tizen 3.0, с интегрированными о

Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру» Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/IoT). С участием компании у «Тайзен.ру» появляется возможность расширить компетенции в области создания корпоративных моби

Samsung и «Интерсофт Евразия» представили устройство персонального радиационного мониторинга на базе ОС Tizen ое изобретение определяет уровень радиационного фона окружающей среды и отображает данные прямо на экране телефона через мобильное приложение. Новинка создана на основе защищенной мобильной платформы Tizen с применением технологии персонального радиационного мониторинга окружающей среды и продуктов питания, сообщили CNews в Samsung. DO-RA представляет собой компактный дозиметр-радиометр, ос

«ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen начал принимать заявки на приобретение первого официального Samsung Z3 под управлением мобильной ОС Tizen: корпоративного смартфона, обеспечивающего защиту данных пользователя. Об этом CNews со

Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen Российская реализация Tizen В России представлена первая реализация свободной операционной системы Tizen для отечественного процессора — 1892ВМ14Я компании НПЦ «Элвис». Это стало возможным благодаря совместно

Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen были представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка на базе операционной системы Tizen, разработанные Samsung Electronics и российскими технологическими компаниями. Об этом C

«Спутник» представил свои сервисы на платформе Tizen Компания «Спутник», входящая в структуру «Ростелекома», представила прототипы своих сервисов для мобильной операционной системы Tizen. Первым таким сервисом стал браузер, ориентированный на корпоративных пользователей. Одна из ключевых особенностей браузера «Спутник» на ОС Tizen — это безопасность пользователя и

Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen CDC реализовала интерфейс прикладного программирования (API) для ускорения разработки приложений на Tizen. Новый API в составе платформы «Оптимум» позволит быстро разрабатывать и запускать в эк

«ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen Компании «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client for Tizen — приложение, которое обеспечивает защиту смартфонов и планшетов под управлением ОС Tizen от сетевых атак и позволяет получать защищенный доступ к корпоративной сети. Об этом CNews

TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года» ила награду «ИТ-платформа года» премии CNews Awards 2015 в рамках CNews Forum за развитие платформы Tizen. Награда присуждена за активное продвижение на российском рынке операционной системы с

Samsung предложила российскому бизнесу новый смартфон на базе ОС Tizen Компания Samsung Electronics, мировой производитель потребительской электроники и мобильных устройств, объявила о выходе на российский рынок Samsung Z3 — смартфона на платформе Tizen для бизнеса. Об этом CNews сообщили в Samsung Electronics. Как отмечается, операционная система Tizen с открытым исходным кодом позволила Samsung представить российскому рынку смар

Samsung Z1 - дебютное воплощение Tizen Платформа Tizen перестала быть теоретически любопытной новинкой – Samsung выпускает первый смартфон, работающий под её управлением. Новинка получила имя Samsung Z1. Смартфон оснащен двухъядерным процессо

Samsung начал продажи первого в мире смартфона на ОС Tizen. ВИДЕО Компания Samsung Electronics представила первый смартфон на платформе Tizen в его конечном варианте. Аппарат получил имя Samsung Z1 и получился гораздо проще в сравнении с устройством, которое производитель обещал выпустить изначально. Samsung Z1 получил 4-дюймов

Автомагнитолы заработают на процессорах Atom и ОС Tizen вляются процессорами из серии Intel Atom E3800, могут оснащаться до 4 ГБ оперативной памяти DDR3L и до 32 Гбайт встроенной памяти eMMC. В качестве программной основы используется операционная система Tizen, оптимизированная для работы с автомобильными приложениями. Платформа поддерживает воспроизведение различных мультимедийных форматов, распознавание речи и жестов, преобразование текста в

Первый смартфон на базе новой ОС Samsung будет рассекречен в Москве пуску в России первого смартфона на базе собственной операционной системы с открытым исходным кодом Tizen, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По предварительной

Новые «умные часы» Samsung отказались от Android и стали работать в 2-3 раза дольше Новое поколение «умных» часов Samsung моделей Gear 2 и Gear 2 Neo работает под управлением ОС Tizen в отличие от первой модели Gear, в которой использовался Android. Tizen - это операционная система на основе ядра Linux, разрабатываемая Samsung и Intel с участием нескольких произ

«Новый Linux для смартфонов» на грани краха: Операторы отказываются поддерживать Tizen Крупнейшие операторы отказываются от планов по выпуску смартфонов на платформе Tizen, пишет Wall Steet Journal. Тем самым они лишают компанию Samsung Electronics поддержки

MobiGear разработал первое приложение для Tizen Разработчик мобильных приложений MobiGear выходит на новые платформы: в ноябре компания впервые создала приложение для операционной системы Tizen – нового совместного проекта компаний Samsung, Intel, Linux и других высокотехнологичных корпораций. Первым проектом MobiGear для Tizen стало портирование на новую платформу логиче

ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей Операционная система Tizen, которую совместно разрабатывают Samsung и Intel, может стать заметным игроком в нише О

Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen которые тихо жили и тихо агонизируют в предсмертных судорогах с таким же успехом... Но вот родился Tizen. Зачем?Новорожденный Tizen – это операционная система с открытым исходным кодом,

Samsung представил смартфон на своей новой ОС. ВИДЕО Ресурс Engadget опубликовал видеоролик с выставки Mobile World Congress, в котором показан прототип смартфона на платформе Tizen, изготовленный компанией Samsung Electronics. По словам представителя Engadget, устройство имеет дисплей диагональю около 4,7 дюйма с разрешением 1280 x 720 пикселей. Другие характеристик

Samsung выпустит первый Tizen-смартфон в июле 2013 г. Компания Samsung Electronics планирует выпустить в продажу первый смартфон на платформе Tizen в июле 2013 г., сообщает CNet. Платформа Tizen была создана путем объединения MeeGo и LiMo. Впервые планы по ее созданию были анонсированы в сентябре 2011 г., а ранее в феврале 201

Анонсирована новая ОС для смартфонов от Samsung и Intel Организация Linux Foundation сообщила на официальном сайте проекта о выпуске второй версии платформы Tizen для смартфонов: исходного кода и пакета инструментов для разработки приложений (SDK). Версия Tizen 2.0 получила кодовое имя Magnolia. Новая версия включает множество новых функций

Смартфоны на новой платформе Linux появятся в продаже уже в 2012 г. Первые смартфоны на платформе Tizen будут выпущены во второй половине 2012 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в

Рассекречен прототип смартфона на новой Linux-платформе. ВИДЕО Первый прототип смартфона под управлением открытой операционной системы Tizen имеет технические характеристики, присущие флагманским смартфонам на базе Android 4.0: он оснащен 4,65-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, 2-ядерным процессо

Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС onics, крупнейший производитель смартфонов и второй производитель мобильных телефонов после Nokia, планирует объединить экосистему собственной мобильной платформы Bada и экосистему открытой платформы Tizen. Об этом со ссылкой на вице-президента компании Тэ-Джин Кана (Tae-Jin Kang) сообщает Forbes. По завершении интеграции разработчикам будет предложен единый пакет инструментов (SDK) для соз