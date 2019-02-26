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Samsung Electronics
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26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео
11.05.2017 ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen
27.01.2017 СУБД от Mail.Ru Group упростит разработку приложений для «интернета вещей» на ОС Tizen
09.12.2016 В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen
05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО
28.11.2016 Samsung проведет конференцию для разработчиков приложений Smart TV на OC Tizen
17.11.2016 Samsung и Microsoft реализуют поддержку платформы .NET в ОС Tizen
11.10.2016 Samsung представил первые дисплеи класса премиум на базе Tizen
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen
22.09.2016 «Новые облачные технологии» выпустила приложения для работы с документами для новых планшетов под ОС Tizen
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»
01.07.2016 Samsung и «Интерсофт Евразия» представили устройство персонального радиационного мониторинга на базе ОС Tizen
27.06.2016 «ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen
02.06.2016 «Спутник» представил свои сервисы на платформе Tizen
01.03.2016 Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen
17.11.2015 «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen
13.11.2015 TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года»
15.10.2015 Samsung предложила российскому бизнесу новый смартфон на базе ОС Tizen
15.01.2015 Samsung Z1 - дебютное воплощение Tizen
14.01.2015 Samsung начал продажи первого в мире смартфона на ОС Tizen. ВИДЕО
30.05.2014 Автомагнитолы заработают на процессорах Atom и ОС Tizen
12.05.2014 Первый смартфон на базе новой ОС Samsung будет рассекречен в Москве
24.02.2014 Новые «умные часы» Samsung отказались от Android и стали работать в 2-3 раза дольше
03.02.2014 «Новый Linux для смартфонов» на грани краха: Операторы отказываются поддерживать Tizen
05.12.2013 MobiGear разработал первое приложение для Tizen
15.11.2013 ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen
27.02.2013 Samsung представил смартфон на своей новой ОС. ВИДЕО
25.02.2013 Samsung выпустит первый Tizen-смартфон в июле 2013 г.
19.02.2013 Анонсирована новая ОС для смартфонов от Samsung и Intel
22.05.2012 Смартфоны на новой платформе Linux появятся в продаже уже в 2012 г.
10.05.2012 Рассекречен прототип смартфона на новой Linux-платформе. ВИДЕО
16.01.2012 Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС
28.09.2011 Samsung и Intel хоронят MeeGo и анонсируют новый Linux для смартфонов

Публикаций - 228, упоминаний - 414

Samsung Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 8962 152
Новые облачные технологии (НОТ) 228 47
Intel Corporation 10814 42
Google LLC 9451 38
Apple Inc 10154 38
Microsoft Corporation 21029 36
LG Electronics 3136 31
Nokia Corporation 5238 28
Sony 5581 27
Huawei 3000 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7838 21
Xiaomi 989 16
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2440 13
Jolla - Sailfish Holding 60 11
Lenovo Motorola 3319 11
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 774 11
ZTE Corporation 637 10
Digital Design - Диджитал Дизайн 479 10
Lenovo Group 2002 9
Qualcomm Technologies 1559 9
Nvidia Corp 3029 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3763 8
5035 8
Philips 1722 8
Twitter 2306 8
HTC Corporation 1377 7
Acer Group 2186 7
HP Inc. 5106 7
РусБИТех - ГК Astra Linux 488 7
Hisense Group 53 7
IBS - ИБС ИТ Услуги 1333 7
Meta - Facebook 4142 7
Yandex - Яндекс 4620 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 950 6
Sharp Corporation 995 6
Garmin - Гармин 169 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 6
IBM - International Business Machines Corp 8706 6
Docsvision - ДоксВижн 946 6
TCL Corporation 146 5
Почта России ПАО 1801 11
Бином 18 7
Netflix - Онлайн-кинотеатр 373 7
Toyota Motor - Тойота Мотор 382 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 5
РЖД - Российские железные дороги 1333 5
Hyundai Motor 257 5
BMW 374 5
Аэрофлот 618 5
Jaguar Cars 99 4
Volvo Cars 210 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 220 4
Jaguar Land Rover 76 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 182 3
РусГидро ПАО 173 3
Visa International 1641 2
GM - General Motors 419 2
Adidas 125 2
НСПК - Национальная система платежных карт 274 2
Renault - Рено Россия 124 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 131 2
LinkedIn 551 2
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 2
Swatch 26 1
Europcar 6 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 11 1
IKEA - ИКЕА 119 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 24 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 98 1
Porsche 55 1
Мегаполис ТК 102 1
Nike 152 1
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 21 1
Ростатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 38 1
Ростатом - Ростовская АЭС - атомная электростанция 25 1
Ростатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 46 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 129 1
Intel Capital 149 1
Газпром бурение 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7407 24
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2050 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 35 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1632 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 171 7
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1123 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1142 5
Президент Российской Федерации 1733 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1518 4
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 3
ПФР Департамент информационных технологий 129 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2369 3
Федеральное казначейство России 869 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 3
Управление делами президента Российской Федерации 46 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 825 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 598 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 97 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 471 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 930 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1250 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2039 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1181 2
Правительство РФ 2666 2
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 76 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 62 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 44 1
ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 50 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 56 1
Linux Foundation 163 19
Tizen.ru - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 10 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 170 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 201 1
Руссофт - Russoft 345 1
ASF - Apache Software Foundation 80 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6353 45
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10170 42
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2046 35
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 569 30
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9188 30
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3557 29
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3036 26
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 745 21
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1281 19
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1541 18
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 517 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12397 17
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 824 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4761 15
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 244 15
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HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 452 13
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ARM64 - Архитектура процессора 1239 12
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3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 10
Miracast - стандарт беспроводной передачи мультимедийного сигнала 77 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 957 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12184 10
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OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 693 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4959 9
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 8
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Apple iPad 3543 10
Nokia Maemo - платформа для портативных устройств на Debian Linux 93 10
Linux - Debian GNU - Ubuntu 596 10
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 31 9
Samsung Pay 255 9
Samsung Galaxy Note 609 9
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