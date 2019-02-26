Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Samsung Electronics
Tizen OS
Linux
Публикаций - 228, упоминаний - 414
Samsung Electronics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Комиссаров Дмитрий 163 22
|Кирсанов Алексей 24 13
|Чеглаков Андрей 45 13
|Тихонов Андрей 34 11
|Давидан Александр 15 10
|Кривенко Виталий 19 10
|Савюк Виктор 35 10
|Никифоров Николай 1132 7
|Elop Stephen - Элоп Стивен 154 5
|Путин Владимир 2445 5
|Ермолаев Артем 343 4
|Елистратов Николай 90 4
|Гуриев Марат 15 4
|Доброхотов Алексей 9 4
|Кочаров Армен 23 3
|Захаров Юрий 14 3
|Шилов Дмитрий 10 3
|Березкин Григорий 28 3
|Щеглов Петр 13 3
|Бетсис Павел 96 3
|Лигачев Глеб 61 3
|Малахов Михаил 10 3
|Богачев Игорь 172 3
|Опанасенко Всеволод 116 3
|Безруков Андрей 26 3
|Шадаев Максут 422 3
|Бойко Елена 154 3
|McDowell Mary - МакДауэлл Мэри 15 2
|Медведев Дмитрий 1591 2
|Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 78 2
|Басов Алексей 114 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 352 2
|Филатов Андрей 104 2
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 2
|Аветисян Арутюн 14 2
|Мацоцкий Сергей 169 2
|Пертенава Лилиана 7 2
|Трушкин Константин 47 2
|Сушкевич Антон 59 2
|Смирнов Алексей 158 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru