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Samsung Electronics Tizen OS Linux

Samsung Electronics - Tizen OS - Linux

СОБЫТИЯ

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03.06.2024 Samsung «хоронит» свою любимую операционку. Грандиозный проект потерпел оглушительный крах, поддержка ОС прекращается

С Tizen можно попрощаться Корейская компания Samsung, сбежавшая из России в марте 2022 г., офиц
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео

рировать возможность использования электронных SIM-карт в отечественные сотовые сети. Без Android и Tizen ZTE решила отказаться от использования в Nubia Alpha широко распространенных операционн
11.05.2017 ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов

Tizen обошла AndroidОперационная система для умных часов Tizen стала более популярной, чем Android Wear. В I кв. 2017 г. Tizen принадлежало 19%
13.04.2017 В четырех российских вузах прошла образовательная программа Tizen

Samsung Electronics объявила итоги проведения курса по разработке приложений для ОС Tizen в российских вузах. Как рассказали CNews в компании, состоялось торжественное награждение сертификатами компании Samsung студентов Высшей школы экономики (ВШЭ). Ранее 28 февраля и 20 март
27.01.2017 СУБД от Mail.Ru Group упростит разработку приложений для «интернета вещей» на ОС Tizen

ния базами данных Tarantool от Mail.Ru Group была успешно запущена на открытой операционной системе Tizen, установленной на модуле для «интернета вещей» ARTIK 10. Как рассказали CNews в компани
09.12.2016 В России готовятся гигантские проекты на «Эльбрусах», «Байкалах», ОС «Касперского» и Tizen

Касперского», прототип безопасной системы для энергетики на платформе «Эльбрус-нейтрино», прототип защищенной мобильной платформы для госструктур и бизнеса на процессорах «Байкал» под управлением ОС Tizen. Об этом сообщил кураторы рабочей группы рынка «сэйфнет» Валентин Макаров, являющийся президентом ассоциации разработчиков ПО «Руссофт». Напомним, «сейфнет» является одним из девяти новых
05.12.2016 Главного конкурента «российской мобильной ОС» не пустили в Реестр российского ПО

Tizen не спешат признавать российским ПО Экспертный совет по российскому ПО не смог принять решения относительно включения в Реестр отечественного ПО мобильной операционной системы Tizen. Об этом CNews рассказали двое членов совета. По словам собеседников CNews, участники экспертного совета «единодушно высказались» за одобрение заявки Tizen, в то время как против в
28.11.2016 Samsung проведет конференцию для разработчиков приложений Smart TV на OC Tizen

Samsung Electronics объявил сроки и место проведения конференции для разработчиков приложений Smart TV на ОС Tizen. Как рассказали CNews В компании, мероприятие состоится в Москве 30 ноября и 1 декабря 2016 года. Перед посетителями мероприятия выступят технические специалисты Samsung, которые расскажу
17.11.2016 Samsung и Microsoft реализуют поддержку платформы .NET в ОС Tizen

e и Xamarin.Forms, призванных обеспечить поддержку программной платформы .NET операционной системой Tizen. Об этом говорится в заявлении Samsung, поступившем в редакцию CNews. Как известно,

11.10.2016 Samsung представил первые дисплеи класса премиум на базе Tizen

Тонкие дисплеи серии P на базе операционной системы Tizen предлагают более высокую производительность и возможность использования в различных усл
22.09.2016 Разработка института РАН проникла в ОС Tizen

Продукт Svace вошел в экосистему Tizen Разработанное в Институте системного программирования РАН (ИСП РАН) решение Svace вошло в состав пакета разработчика (SDK) мобильной ОС Tizen. Об этом CNews рассказали глава ИСП РА
22.09.2016 «Новые облачные технологии» выпустила приложения для работы с документами для новых планшетов под ОС Tizen

Компания «Новые облачные технологии», разработчик программных продуктов «МойОфис», выпустила приложения для работы с текстовыми и табличными редакторами для новых планшетов на ОС Tizen. Приложения «МойОфис» будут предустановлены на планшеты для корпоративных пользователей, сообщили CNews в «Новых облачных технологиях». Новая версия Tizen 3.0, с интегрированными о
29.08.2016 Maykor-GMCS присоединилась к ассоциации «Тайзен.ру»

Компания Maykor-GMCS вступила в ассоциацию «Тайзен.ру», консорциум разработчиков российской версии открытой операционной системы Tizen для мобильных устройств и интернета вещей (ИВ/Internet of Things/IoT). С участием компании у «Тайзен.ру» появляется возможность расширить компетенции в области создания корпоративных моби
01.07.2016 Samsung и «Интерсофт Евразия» представили устройство персонального радиационного мониторинга на базе ОС Tizen

ое изобретение определяет уровень радиационного фона окружающей среды и отображает данные прямо на экране телефона через мобильное приложение. Новинка создана на основе защищенной мобильной платформы Tizen с применением технологии персонального радиационного мониторинга окружающей среды и продуктов питания, сообщили CNews в Samsung. DO-RA представляет собой компактный дозиметр-радиометр, ос
27.06.2016 «ГНУ/Линуксцентр» начал продажи смартфона Samsung Z3 с ОС Tizen

начал принимать заявки на приобретение первого официального Samsung Z3 под управлением мобильной ОС Tizen: корпоративного смартфона, обеспечивающего защиту данных пользователя. Об этом CNews со
22.06.2016 Россияне выпустили отечественную версию ОС Tizen

Российская реализация Tizen В России представлена первая реализация свободной операционной системы Tizen для отечественного процессора — 1892ВМ14Я компании НПЦ «Элвис». Это стало возможным благодаря совместно
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen

были представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка на базе операционной системы Tizen, разработанные Samsung Electronics и российскими технологическими компаниями. Об этом C
02.06.2016 «Спутник» представил свои сервисы на платформе Tizen

Компания «Спутник», входящая в структуру «Ростелекома», представила прототипы своих сервисов для мобильной операционной системы Tizen. Первым таким сервисом стал браузер, ориентированный на корпоративных пользователей. Одна из ключевых особенностей браузера «Спутник» на ОС Tizen — это безопасность пользователя и 
01.03.2016 Samsung Electronics в партнерстве с CDC упростила разработку приложений для ОС Tizen

CDC реализовала интерфейс прикладного программирования (API) для ускорения разработки приложений на Tizen. Новый API в составе платформы «Оптимум» позволит быстро разрабатывать и запускать в эк
17.11.2015 «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client для ОС Tizen

Компании «ИнфоТекс» и Samsung представили ViPNet Client for Tizen — приложение, которое обеспечивает защиту смартфонов и планшетов под управлением ОС Tizen от сетевых атак и позволяет получать защищенный доступ к корпоративной сети. Об этом CNews
13.11.2015 TIizen получила награду CNews Awards 2015 в номинации «ИТ-платформа года»

ила награду «ИТ-платформа года» премии CNews Awards 2015 в рамках CNews Forum за развитие платформы Tizen. Награда присуждена за активное продвижение на российском рынке операционной системы с

15.10.2015 Samsung предложила российскому бизнесу новый смартфон на базе ОС Tizen

Компания Samsung Electronics, мировой производитель потребительской электроники и мобильных устройств, объявила о выходе на российский рынок Samsung Z3 — смартфона на платформе Tizen для бизнеса. Об этом CNews сообщили в Samsung Electronics. Как отмечается, операционная система Tizen с открытым исходным кодом позволила Samsung представить российскому рынку смар
15.01.2015 Samsung Z1 - дебютное воплощение Tizen

Платформа Tizen перестала быть теоретически любопытной новинкой – Samsung выпускает первый смартфон, работающий под её управлением. Новинка получила имя Samsung Z1. Смартфон оснащен двухъядерным процессо
14.01.2015 Samsung начал продажи первого в мире смартфона на ОС Tizen. ВИДЕО

Компания Samsung Electronics представила первый смартфон на платформе Tizen в его конечном варианте. Аппарат получил имя Samsung Z1 и получился гораздо проще в сравнении с устройством, которое производитель обещал выпустить изначально. Samsung Z1 получил 4-дюймов
30.05.2014 Автомагнитолы заработают на процессорах Atom и ОС Tizen

вляются процессорами из серии Intel Atom E3800, могут оснащаться до 4 ГБ оперативной памяти DDR3L и до 32 Гбайт встроенной памяти eMMC. В качестве программной основы используется операционная система Tizen, оптимизированная для работы с автомобильными приложениями. Платформа поддерживает воспроизведение различных мультимедийных форматов, распознавание речи и жестов, преобразование текста в

12.05.2014 Первый смартфон на базе новой ОС Samsung будет рассекречен в Москве

пуску в России первого смартфона на базе собственной операционной системы с открытым исходным кодом Tizen, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По предварительной
24.02.2014 Новые «умные часы» Samsung отказались от Android и стали работать в 2-3 раза дольше

Новое поколение «умных» часов Samsung моделей Gear 2 и Gear 2 Neo работает под управлением ОС Tizen в отличие от первой модели Gear, в которой использовался Android. Tizen - это операционная система на основе ядра Linux, разрабатываемая Samsung и Intel с участием нескольких произ
03.02.2014 «Новый Linux для смартфонов» на грани краха: Операторы отказываются поддерживать Tizen

Крупнейшие операторы отказываются от планов по выпуску смартфонов на платформе Tizen, пишет Wall Steet Journal. Тем самым они лишают компанию Samsung Electronics поддержки

05.12.2013 MobiGear разработал первое приложение для Tizen

Разработчик мобильных приложений MobiGear выходит на новые платформы: в ноябре компания впервые создала приложение для операционной системы Tizen – нового совместного проекта компаний Samsung, Intel, Linux и других высокотехнологичных корпораций. Первым проектом MobiGear для Tizen стало портирование на новую платформу логиче
15.11.2013 ОС Samsung и Intel поборется с Android за автопроизводителей

Операционная система Tizen, которую совместно разрабатывают Samsung и Intel, может стать заметным игроком в нише О
16.10.2013 Samsung отказывается от Android? Обзор разрабатываемой мобильной ОС Tizen

которые тихо жили и тихо агонизируют в предсмертных судорогах с таким же успехом... Но вот родился Tizen. Зачем?Новорожденный Tizen – это операционная система с открытым исходным кодом,
27.02.2013 Samsung представил смартфон на своей новой ОС. ВИДЕО

Ресурс Engadget опубликовал видеоролик с выставки Mobile World Congress, в котором показан прототип смартфона на платформе Tizen, изготовленный компанией Samsung Electronics. По словам представителя Engadget, устройство имеет дисплей диагональю около 4,7 дюйма с разрешением 1280 x 720 пикселей. Другие характеристик
25.02.2013 Samsung выпустит первый Tizen-смартфон в июле 2013 г.

Компания Samsung Electronics планирует выпустить в продажу первый смартфон на платформе Tizen в июле 2013 г., сообщает CNet. Платформа Tizen была создана путем объединения MeeGo и LiMo. Впервые планы по ее созданию были анонсированы в сентябре 2011 г., а ранее в феврале 201
19.02.2013 Анонсирована новая ОС для смартфонов от Samsung и Intel

Организация Linux Foundation сообщила на официальном сайте проекта о выпуске второй версии платформы Tizen для смартфонов: исходного кода и пакета инструментов для разработки приложений (SDK). Версия Tizen 2.0 получила кодовое имя Magnolia. Новая версия включает множество новых функций

22.05.2012 Смартфоны на новой платформе Linux появятся в продаже уже в 2012 г.

Первые смартфоны на платформе Tizen будут выпущены во второй половине 2012 г., сообщает DigiTimes со ссылкой на источники в
10.05.2012 Рассекречен прототип смартфона на новой Linux-платформе. ВИДЕО

Первый прототип смартфона под управлением открытой операционной системы Tizen имеет технические характеристики, присущие флагманским смартфонам на базе Android 4.0: он оснащен 4,65-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, 2-ядерным процессо
16.01.2012 Samsung объединит свою проприетарную и чужую свободную ОС

onics, крупнейший производитель смартфонов и второй производитель мобильных телефонов после Nokia, планирует объединить экосистему собственной мобильной платформы Bada и экосистему открытой платформы Tizen. Об этом со ссылкой на вице-президента компании Тэ-Джин Кана (Tae-Jin Kang) сообщает Forbes. По завершении интеграции разработчикам будет предложен единый пакет инструментов (SDK) для соз
28.09.2011 Samsung и Intel хоронят MeeGo и анонсируют новый Linux для смартфонов

Выпуск первой версии новой платформы под названием Tizen, предназначенной для смартфонов, планшетов, интернет-телевизоров, нетбуков и информационно-развлекательных систем для автомобилей, и соответствующего SDK планируется в I квартале 2012 г.,

Публикаций - 260, упоминаний - 288

Samsung Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 185
Google LLC 12690 59
Apple Inc 13156 51
Новые облачные технологии (НОТ) 485 47
Intel Corporation 12811 43
Microsoft Corporation 25775 41
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
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