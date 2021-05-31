Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Чеглаков Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 58
Чеглаков Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кирсанов Алексей 24 22
|Савюк Виктор 23 14
|Давидан Александр 14 14
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 10
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 9
|Комиссаров Дмитрий 157 8
|Басов Алексей 80 8
|Цуприк Василий 7 6
|Путин Владимир 1828 5
|Доброхотов Алексей 8 4
|Тимченко Александр 6 4
|Никифоров Николай 1126 3
|Кривенко Виталий 15 3
|Касперская Наталья 199 2
|Калугин Сергей 162 2
|Волков Александр 17 1
|Смирнов Алексей 142 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Геннадия Тимченко 4 1
|Чеглаков Филипп 3 1
|Пертенава Лилиана 7 1
|Сивидов Алексей 31 1
|Михайлов Сергей 37 1
|Флорентьева Мария 17 1
|Свиридов Алексей 2 1
|Цейтлин Александр 11 1
|Моносов Александр 8 1
|Басов Александр 2 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
|Ведомости 259 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770159, в очереди разбора - 673841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770159, в очереди разбора - 673841.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru