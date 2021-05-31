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Чеглаков Андрей


31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 4
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 4
20.07.2020 Лаборатория Касперского увеличила долю в капитале МойОфис на 17,5% 2
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 2
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs 1
07.05.2019 «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий» 2
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 1
15.04.2019 «Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
05.02.2018 Андрей Чеглаков лишился контрольного пакета в «Моем офисе» 3
28.11.2017 Долю в «Моем офисе» купил экс-разведчик — коллега Путина 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 1
06.10.2016 «Мой офис» для Android и iPhone стал бесплатным 1
27.09.2016 «Ростелеком» пересадит московских чиновников на «Мойофис» 1
24.08.2016 «МойОфис» получил сертификат для работы в госорганах 1
16.08.2016 «Убийца» Google Docs проник в российские школы: «Мой офис» установят на 10 тыс. ПК 1
14.07.2016 «Мой офис» задумал зарубежную экспансию 1
20.06.2016 Российский «убийца» Google Docs строит решение специально для госструктур 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1
25.12.2015 Главные события 2015 г. в отрасли ИКТ. Голосование 1
17.12.2015 У российского «убийцы» Google Docs появился первый покупатель 1
20.10.2015 Российский аналог Microsoft Office и Google Docs стал доступен для бизнеса 1
16.06.2015 Российского «убийцу» Microsoft Office и Google Docs предустановят на мобильные устройства 1
01.04.2015 Создатель Dendy и экс-президент «Акадо» инвестировал в российского «убийцу» Microsoft Office 1
19.02.2015 «Ростелеком» сокращает руководство. Первым уходит создатель Dendy 2
19.12.2014 Минкомсвязи в одностороннем порядке расторгло контракт с «Ростелекомом» 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 3
26.11.2013 «Ростелеком» назначил вице-президента по электронному правительству 1
24.10.2013 Из «Ростелекома» уходит вице-президент по «Информационному обществу» 1
21.10.2013 Директор НИИ «Восход» может перейти в «Ростелеком» 1
30.07.2013 Павел Ройтберг возглавил инновационный центр «Ростелекома» 1
24.07.2013 В «Ростелекоме» назначен вице-президент по информационному обществу 1
06.05.2013 В «Ростелекоме» назначен ответственный за программу «Информационное общество» 5

Публикаций - 40, упоминаний - 58

Чеглаков Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 35
Акадо Телеком - Комкор 612 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 8
Новые облачные технологии (НОТ) 227 8
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Интеркорп 5 4
Сервис Плюс 97 4
Verisium 9 3
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
InfoWatch - Инфовотч 615 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Русские программы 2 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 154 1
Свемел МВП - Swemel 23 1
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 14 1
АйТи 753 1
Microsoft Corporation 11168 1
Ланит ГК 1160 1
АФК Система ПАО 998 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Астерос - Asteros 531 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Nokia Corporation 2453 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
Роснефть НК 367 5
Почта России ПАО 1579 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 2
Volvo Cars 155 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Почта Банк 289 1
Бином 16 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Транснефть 159 1
Газпром бурение 9 1
Росморпорт ФГУП 17 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 6
Президент Российской Федерации 1442 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 23 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 287 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
Офисные приложения 7 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 31
Apple iOS 5742 18
Microsoft Windows 10 6676 18
Google Android 10751 18
Linux OS 4276 17
Apple macOS X 907 15
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 6
Microsoft Office 1950 5
Microsoft Excel 438 4
Microsoft Office 365 769 4
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform 42 3
Kaspersky Polys Voting Machine 16 3
Т-Платформы Таволга терминал 26 3
Kaspersky Internet Security 289 3
Apple macOS 934 3
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 2
СПАРК-Интерфакс 104 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Tizen OS - Linux 215 2
Microsoft Windows 856 2
Dendy - Игровая приставка 15 2
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 2
Microsoft Windows 7 1662 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Google QuickOffice 38 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 4 1
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 39 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 1
Microsoft Exchange 684 1
Microsoft Windows 8 1228 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
РусБИТех - Astra Linux Common Edition 62 1
Кирсанов Алексей 24 22
Савюк Виктор 23 14
Давидан Александр 14 14
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 10
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 9
Комиссаров Дмитрий 157 8
Басов Алексей 80 8
Цуприк Василий 7 6
Путин Владимир 1828 5
Доброхотов Алексей 8 4
Тимченко Александр 6 4
Никифоров Николай 1126 3
Кривенко Виталий 15 3
Касперская Наталья 199 2
Калугин Сергей 162 2
Волков Александр 17 1
Смирнов Алексей 142 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Геннадия Тимченко 4 1
Чеглаков Филипп 3 1
Пертенава Лилиана 7 1
Сивидов Алексей 31 1
Михайлов Сергей 37 1
Флорентьева Мария 17 1
Свиридов Алексей 2 1
Цейтлин Александр 11 1
Моносов Александр 8 1
Басов Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
Бразилия - Федеративная Республика 1131 3
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Европа 3788 2
Украина 3398 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Беларусь - Белоруссия 2099 2
Россия - Каменск-Уральский 47 1
Восточная Европа 1691 1
Индия - Республика 2181 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Казахстан - Республика 2650 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - Саранск 199 1
Россия - Иннополис 292 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 3
Ведомости 259 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770159, в очереди разбора - 673841.
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