Индексная книга (каталог) CNews*
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Чеглаков Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 63, упоминаний - 73
Чеглаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Комиссаров Дмитрий 248 40
|Кирсанов Алексей 24 22
|Кривенко Виталий 23 21
|Савюк Виктор 41 21
|Давидан Александр 16 16
|Доброхотов Алексей 18 14
|Цуприк Василий 12 12
|Тимченко Александр 20 12
|Басов Алексей 117 11
|Hendel Thomas - Хендель Томас 14 11
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 11
|Басова Елена 13 8
|Корольков Владимир 8 6
|Путин Владимир 3454 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Закоржевский Вячеслав 94 5
|Пакер Александра 5 5
|Кравцов Роман 89 5
|Калугин Сергей 169 5
|Щеглов Петр 85 4
|Сивидов Алексей 40 4
|Чеглаков Филипп 3 3
|Пертенава Лилиана 8 3
|Островский Ефим 3 3
|Калякин Павел 79 3
|Никифорова Светлана 34 3
|Земков Сергей 159 3
|Кочаров Армен 25 3
|Сушкевич Антон 67 2
|Сивцев Илья 174 2
|Калмык Сергей 9 2
|Бурдюгов Игорь 2 2
|Касперская Наталья 319 2
|Шадаев Максут 1210 2
|Касперский Евгений 337 2
|Хайруллин Айрат 108 2
|Мацоцкий Сергей 180 2
|Козырев Алексей 328 2
|Шпак Василий 279 1
|Кузнецов Кирилл 29 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.