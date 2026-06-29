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Чеглаков Андрей

СОБЫТИЯ


29.06.2026 Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов 1
10.06.2026 Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование 1
25.05.2026 Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций 1
14.04.2026 Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение 1
23.03.2026 В «МойОфис» массовые сокращения из-за миллиардных убытков. Обещают соблюдение ТК 1
29.08.2024 В российском «убийце» Microsoft Office новый гендиректор. Предыдущий продержался всего два года 2
31.07.2024 Инвестиции в российского «убийцу» Microsoft Office вырастут в разы и составят 5 миллиардов 1
01.04.2024 Российский «убийца» Microsoft Office сдает позиции. Выручка обрушилась почти наполовину, вместо прибыли – крупнейший в истории убыток 1
19.12.2022 Илья Ковальчук стал амбассадором бренда «Мой офис» 1
17.11.2022 Дешевые кредиты и новые заводы: как развивать российскую электронику? 1
01.11.2022 Минцифры определило три самых популярных российских Linux 1
05.09.2022 Топ-менеджер «Ланита» стал гендиректором «Моего офиса» 3
17.08.2022 «МойОфис» открыл офис в Самаре 1
23.03.2022 МТС начинает продавать «Мой офис» бизнесу и госструктурам 2
10.03.2022 «Мой офис» объявил об изменениях в структуре управления компанией 1
10.03.2022 Гендиректором «Моего офиса» стал основатель компании, производившей приставки Dendy 2
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» увеличивает долю в капитале «Мой офис» до 61,05% 1
21.02.2022 «Лаборатория Касперского» получила контроль над «Моим офисом» 2
30.11.2021 «Мой офис» «прокачал» свою почту до 1 млн ящиков на каждую компанию-клиента 1
31.05.2021 Умер топ-менеджер «Моего офиса», который 2 месяца назад покинул кресло главы «Касперского» 1
26.03.2021 Основатель IBS стал владельцем «техподдержки без операторов». Его партнер — экс-чиновник ДИТ Москвы 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
05.03.2021 Акционер «Моего офиса» и сооснователь IBS создали ИТ-компанию для работы на «сложном и конкурентном» рынке 1
21.07.2020 «Лаборатория Касперского» стала крупнейшим акционером «Моего офиса» 2
20.07.2020 Лаборатория Касперского увеличила долю в капитале МойОфис на 17,5% 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
30.10.2019 «Мой офис» не получил 1,9 миллиарда от ВЭБ из-за жёсткой политики ЦБ 1
07.05.2019 «Касперский» купил треть «убийцы» Microsoft Office и Google Docs 1
07.05.2019 «Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий» 2
26.04.2019 «Почта России» переходит на российского «убийцу» MS Office 1
15.04.2019 «Касперский» купит долю в «убийце» Microsoft Office и Google Docs 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
05.02.2018 Андрей Чеглаков лишился контрольного пакета в «Моем офисе» 2
28.11.2017 Долю в «Моем офисе» купил экс-разведчик — коллега Путина 1
12.09.2017 Экс-глава НИИ «Восход» стал главным по торговле «Моим офисом» 1
11.04.2017 Российского «убийцу» Google Doc раздадут школам и колледжам бесплатно 1
16.02.2017 «Мой офис» выпустил гибрид мессенджера и редактора текстов 1
23.11.2016 «Мой офис» подешевел для школ и вузов в 10 раз, и планирует отдаваться им бесплатно 1

Публикаций - 63, упоминаний - 73

Чеглаков Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Новые облачные технологии (НОТ) 485 48
Ростелеком 10948 41
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 24
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 16
Microsoft Corporation 25775 11
Сервис Плюс 187 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 7
Интеркорп 5 5
Startpack - СтартПак 26 4
Восход ФГБУ НИИ 721 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 4
Google LLC 12690 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
9594 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Verisium 9 3
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Лаборатория Интернета Вещей 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Merlion iRU - Деловой офис 352 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
Ланит Интеграция 219 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
Ростех - Радиозавод 70 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 46 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 1
Inoventica Technologies - Иновентика технолоджес 37 1
Почта России ПАО 2370 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 3
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 3
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 3
ТрастЮнион АйЭм - ТрастЮнион Эссет Менеджмент 4 2
Стриго Кэпитал - Strigo Capital 18 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Volvo Cars 262 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Газпром бурение 62 1
Mobil - Мобил 52 1
Telconet Capital 28 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 82 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
CIArb - Chartered Institute of Arbitrators - Уставной институт арбитров - Королевский институт арбитров 1 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
БАРС Венчерз 5 1
Газпром - Nord Stream AG - Nord Stream 2 AG - Nord Stream Aktiengesellschaft - NEGPC - North European Gas Pipeline Company - Северный поток - Северный поток 2 13 1
Центр-Сервис 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Связной ГК 1401 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
Русагро Группа Компаний 379 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Транснефть 335 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 20
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 21
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 16
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 13
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 8
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 3
OEM - Предустановленное программное обеспечение - Pre-installed software - программное обеспечение в комплекте - crapware 636 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 659 3
Новые облачные технологии - МойОфис 958 52
Microsoft Windows 16882 22
Linux OS 11533 21
Google Android 15244 19
Apple iOS 8583 19
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 16
Microsoft Office 4170 15
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 14
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Google QuickOffice 53 13
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 13
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 10
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 7
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 62 7
Microsoft Office 365 1042 7
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 7
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 6
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 83 5
Apple macOS 2419 4
Kaspersky OS 156 4
Kaspersky Internet Security 497 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 4
Ascensio System SIA - OnlyOffice - TeamLab Office 42 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Kaspersky ASAP - Kaspersky Automated Security Awareness Platform - KASAP - Kaspersky CyberSecurity Awareness 171 3
Т-Платформы - Таволга терминал 27 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 74 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 2
Microsoft Windows XP 2431 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Microsoft Outlook 1506 2
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 2
Комиссаров Дмитрий 248 40
Кирсанов Алексей 24 22
Кривенко Виталий 23 21
Савюк Виктор 41 21
Давидан Александр 16 16
Доброхотов Алексей 18 14
Цуприк Василий 12 12
Тимченко Александр 20 12
Басов Алексей 117 11
Hendel Thomas - Хендель Томас 14 11
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 11 11
Басова Елена 13 8
Корольков Владимир 8 6
Путин Владимир 3454 6
Никифоров Николай 1138 6
Закоржевский Вячеслав 94 5
Пакер Александра 5 5
Кравцов Роман 89 5
Калугин Сергей 169 5
Щеглов Петр 85 4
Сивидов Алексей 40 4
Чеглаков Филипп 3 3
Пертенава Лилиана 8 3
Островский Ефим 3 3
Калякин Павел 79 3
Никифорова Светлана 34 3
Земков Сергей 159 3
Кочаров Армен 25 3
Сушкевич Антон 67 2
Сивцев Илья 174 2
Калмык Сергей 9 2
Бурдюгов Игорь 2 2
Касперская Наталья 319 2
Шадаев Максут 1210 2
Касперский Евгений 337 2
Хайруллин Айрат 108 2
Мацоцкий Сергей 180 2
Козырев Алексей 328 2
Шпак Василий 279 1
Кузнецов Кирилл 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 19
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Африка - Африканский регион 3641 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4
Европа 24964 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Бразилия - Федеративная Республика 2520 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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