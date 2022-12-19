Илья Ковальчук стал амбассадором бренда «Мой офис»

«Мой офис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявляет о партнерстве с Ильей Ковальчуком. Титулованный российский хоккеист – чемпион Олимпийских игр, двухкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина – станет амбассадором бренда и примет активное участие в продвижении продуктов «Мой офис». Об этом CNews сообщили представители компании «Мой офис».

Сотрудничество с Ильей Ковальчуком позволит «Мой офис» усилить имидж бренда и увеличить его узнаваемость через взаимосвязь с традиционными хоккейными ценностями, такими как лидерство, первенство, достижение результатов, с которыми ассоциируется российский хоккей.

«Я рад присоединиться к “Мой офис” в качестве амбассадора бренда и начать сотрудничество с компанией, которая разрабатывает современные безопасные офисные решения мирового уровня, причем, действуя на высококонкурентном рынке. В России хоккей — спорт №1, и таким же лидером, только в области офисного ПО является “Мой офис”. Я уверен, что вместе с “Мой офис” мы все сможем добиться еще больших успехов и слаженной командной работы», — сказал Илья Ковальчук.

Илья Ковальчук стал амбассадором бренда «Мой офис»

«Хоккей, как и ИТ-индустрия, – то, чем Россия может гордиться на мировом уровне. В хоккее, как и в бизнесе, важна ориентация на результат, индивидуальное мастерство и сплоченная командная работа. Все эти качества в полной мере присущи нашему амбассадору Илье Ковальчуку, и мы уверены, что наше сотрудничество поможет вывести восприятие бренда на более высокий уровень и приведет компанию к новым победам», — отметил Андрей Чеглаков, председатель совета директоров «Мой офис».

Илья Ковальчук один из наиболее знаковых спортсменов в истории российского хоккея. Воспитанник детской юношеской спортивной школы «Спартак», принял участие в пяти олимпиадах, четырнадцати чемпионатах мира, сыграл 146 матчей за основную, молодежную и юниорскую сборные команды, а также провел 1240 игр в различных клубах КХЛ и НХЛ. За свою спортивную карьеру Илья Ковальчук неоднократно становился обладателем престижного звания лучшего снайпера хоккейного турнира олимпийских игр, чемпионата мира, а также был удостоен приза Морис Ришар Трофи, который вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

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«Мой офис» – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа «Мой офис» включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения «Мой офис» обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. В партнерскую сеть компании входит более 2300 авторизованных партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения «Мой офис» входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.