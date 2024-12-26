КХЛ Континентальная хоккейная лига Чемпионат России по хоккею с шайбой
КХЛ и организации, системы, технологии, персоны:
|Чернышенко Дмитрий 565 5
|Маркачев Алексей 2 2
|Мартынов Владислав 113 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Осеевский Михаил 315 1
|Писарев Андрей 18 1
|Гарусев Максим 6 1
|Лунтовский Андрей 2 1
|Федотов Юрий 1 1
|Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
|Путин Владимир 3171 1
|Саенко Александр 1 1
|Филатов Андрей 114 1
|Марченко Дмитрий 28 1
|Медведев Владислав 47 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Канделаки Тина 11 1
|Чернов Максим 31 1
|Калугин Николай 14 1
|Дудкин Максим 27 1
|Дубровский Михаил 10 1
|Калугин Сергей 168 1
|Фастовец Михаил 5 1
|Акимов Максим 187 1
|Косарева Ирина 3 1
|Ковальчук Илья 3 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Радонежский Сергий 9 1
|Кулаков Роман 2 1
|Быков Вячеслав 2 1
|Пивоваров Павел 1 1
|Легат Кирилл 2 1
|Чеглаков Андрей 57 1
|Кузнецов Виталий 4 1
|Шалаев Владимир 5 1
|Соловенчук Александр 105 1
|Казарин Станислав 175 1
|Гевак Андрей 14 1
|Репетюк Алексей 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
|Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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