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Индексная книга (каталог) CNews*
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КХЛ Континентальная хоккейная лига Чемпионат России по хоккею с шайбой

КХЛ - Континентальная хоккейная лига - Чемпионат России по хоккею с шайбой


26.12.2024 На B2B-Center вышел хоккейный клуб из Татарстана 1
13.08.2024 «ТрансТелеКом» предоставил хоккейному клубу «Авангард» оборудование для сервиса «VPN-ГОСТ» 1
26.04.2024 Челябинская область подтвердила статус «хоккейного» региона 2
18.04.2024 «Дзен» запустил спортивный раздел в «Новостях» — в нем матч-центр, турнирные таблицы и актуальные события из мира спорта 1
28.03.2024 «Умная» стелька плюс искусственный интеллект: в Сеченовском Университете сумели оцифровать физическое состояние спортсменов 1
07.02.2024 Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 30 миллионов 1
28.12.2023 Спорт в Okko стали смотреть на 61% больше 1
23.11.2023 МТС провела связь на самой большой ледовой арене мира — «СКА арене» 1
19.12.2022 Илья Ковальчук стал амбассадором бренда «Мой офис» 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
16.03.2020 Биометрическое распознавание лиц от ЦРТ внедрили на стадионе «Газпром Арена» 1
03.03.2020 Группа ЦРТ внедрила биометрическую систему распознавания лиц на «ВТБ арене» 1
29.01.2020 Отвечать за цифровизацию России в Правительстве будет автор Олимпиады в Сочи 1
29.03.2019 КХЛ внедрит систему управления большими данными на базе SAP 2
13.09.2018 «Спасибо от Сбербанка» и Mastercard запускают кампанию «Империя Спасибо» 1
28.05.2018 «Ростелеком» и КХЛ продлили соглашение о сотрудничестве 4
14.03.2018 МГТС обеспечит бизнес спортивными HD-каналами к Чемпионату мира по футболу 2
11.08.2017 КХЛ будет использовать современные технологии для обеспечения безопасности на матчах 5
14.12.2016 Хоккей будущего: интеллектуальные матчи в «облаке» 1
24.11.2016 Российский стартап Iceberg Sports Analytics Российское создал iceberg.hockey на платформе Microsoft Azure 1
22.11.2016 МТС обнулил видеотрафик на популярных сервисах 1
21.10.2016 МТС оптимизировал связь на крупнейших спортивных аренах Москвы и Московской области 1
07.10.2016 «Ростелеком» представит в Сочи ТВ-приставку для любителей хоккея 2
08.08.2016 Eset защитит магнитогорский «Металлург» 2
28.04.2016 МТС покажет жителям Приамурья в два раза больше каналов в HD-качестве 1
28.01.2016 «НТВ-Плюс» разделил бизнес с Тиной Канделаки 2
08.09.2015 «Ростелеком» обеспечил видеотрансляции КХЛ в ледовом дворце «Большой» в Сочи 3
27.08.2015 «Яндекс» покажет хоккей прямо в поиске 3
24.07.2014 «Акадо» запустила в Санкт-Петербурге услугу цифрового телевидения 1
03.10.2013 ТТК запускает услугу кабельного телевидения в Якутске 1
18.06.2013 «Ростелеком» выпустил приложение Zabava для Android 1
17.10.2012 «Орион Экспресс» запускает новые пакеты телеканалов 1
28.09.2012 «Твое TV» запускает новые пакеты телеканалов 1
19.09.2012 «Телекарта HD» от «Орион Экспресс» в появилась в хоккейных клубах 2
06.09.2012 «Орион Экспресс» начал вещание канала КХЛ в формате HD 3
30.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» запустила услугу кабельного ТВ в Мысках и Новокузнецке 1
02.12.2011 «Актив ТВ» запускает интерактивные сервисы на телевизионных каналах 1
30.09.2011 «Акадо» откроет в октябре свободный доступ к четырем тематическим телеканалам 4
03.11.2010 «МегаФон» добавил спортивный канал «КХЛ» в базовый пакет услуги «Видео-портал» 4

Публикаций - 44, упоминаний - 70

КХЛ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 5
Yandex - Яндекс 7340 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3902 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 3
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 88 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 207 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 2
SAP SE 5277 2
Microsoft Corporation 24625 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 2
МегаФон 8805 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 330 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Информатика Маркетинг Сервис 2 2
Цифра ГК 2426 2
Iceberg Sports Analytics 2 2
X Corp - Twitter 2845 1
SKIDATA - Скидата 3 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
НСТ - Новые сервисные технологии 48 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Рикор Холдинг - Rikor 121 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
ESET - ESET Software 1133 1
Т8 НТЦ 82 1
8213 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - ТКС Нева 13 1
Glory 22 1
Яндекс - Сказбука 4 1
Рикор ТВ - Актив ТВ 15 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 38 6
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 55 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 3
Металлург КБ 23 3
ФК Зенит Санкт-Петербург - российский футбольный клуб 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Warner Bros. International Television Distribution 277 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 2
Салават Юлаев ХК - хоккейный клуб 3 2
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 29 2
ЕМГ - Европейская медиагруппа - Европа Плюс - Дорожное радио - Ретро FM - Новое радио - Studio 21 - Радио 7 на семи холмах - Эльдорадио 32 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1880 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 16 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 1
Ак Барс Банк 272 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 36 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 82 1
Sony Pictures Entertainment 140 1
АФК Система - Система Масс-медиа 84 1
Петровский стадион 5 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
Газпром ПАО 1342 1
Газпром ГПМ - Zoomby - Онлайн-кинотеатр 51 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 8 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Почта России ПАО 2112 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 204 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Walt Disney Company 622 1
Металлург - профессиональный российский хоккейный клуб из Магнитогорска 1 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 82 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Координационный центр Правительства Российской Федерации 10 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 109 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
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ЦРТ Визирь 25 2
Apple iOS 7809 2
Google Android 13994 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
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SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 22 1
Сбер - Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка - СберБизнес Спасибо 113 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Apple iPad 3860 1
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 1
SAP Sports One 8 1
Microsoft Azure Stream Analytics 5 1
Amedia Premium HD 28 1
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 316 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 15 1
Яндекс.Поиск - колдунщики 11 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 322 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
RealNetworks RealMedia 20 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 1
Яндекс.Практикум 53 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Кодекс этики ИИ - Кодекс этики искусственного интеллекта 1 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
ESET NOD32 Antivirus - Антивирусная программа 467 1
ESET NOD32 Smart Security Business Edition 144 1
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
Яндекс.Плюс 191 1
Яндекс.Лавка 231 1
Чернышенко Дмитрий 565 5
Маркачев Алексей 2 2
Мартынов Владислав 113 2
Мишустин Михаил 676 2
Шадаев Максут 1008 2
Осеевский Михаил 315 1
Писарев Андрей 18 1
Гарусев Максим 6 1
Лунтовский Андрей 2 1
Федотов Юрий 1 1
Thomsen Hartmut - Томсен Хартмут 3 1
Путин Владимир 3171 1
Саенко Александр 1 1
Филатов Андрей 114 1
Марченко Дмитрий 28 1
Медведев Владислав 47 1
Шелепов Владимир 24 1
Канделаки Тина 11 1
Чернов Максим 31 1
Калугин Николай 14 1
Дудкин Максим 27 1
Дубровский Михаил 10 1
Калугин Сергей 168 1
Фастовец Михаил 5 1
Акимов Максим 187 1
Косарева Ирина 3 1
Ковальчук Илья 3 1
Белоусов Андрей 140 1
Радонежский Сергий 9 1
Кулаков Роман 2 1
Быков Вячеслав 2 1
Пивоваров Павел 1 1
Легат Кирилл 2 1
Чеглаков Андрей 57 1
Кузнецов Виталий 4 1
Шалаев Владимир 5 1
Соловенчук Александр 105 1
Казарин Станислав 175 1
Гевак Андрей 14 1
Репетюк Алексей 1 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 10
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Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 641 1
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Россия - СФО - Кемеровская область - Новокузнецк - Новокузнецкая агломерация 296 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 136 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 205 1
Германия - Бавария 70 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 294 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
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Спорт - Хоккей 249 20
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 11
Спорт - Футбол 646 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 6
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2925 4
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 4
Спорт - Баскетбол 90 4
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1675 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 220 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Спорт - Теннис 67 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Английский язык 6634 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 166 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 5
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
National Geographic 95 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 2
Стрим-ТВ - телекомпания 160 2
Sports.ru - Спортс.ру 27 2
Интересное ТВ - телеканал 3 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Матч планета - Телеканал 2 1
Наш спорт - телеканал 6 1
Eurosport - телевизионная спортивная сеть 45 1
Русский роман - телеканал 14 1
Discovery Science 14 1
Ведомости 996 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - Наше новое кино 6 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 877 1
Психология 21 - телеканал 6 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
Еврокино - телеканал 8 1
Warner Bros. - Cartoon Network 23 1
Дождь - телеканал 5 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Rambler - Чемпионат.com - Championat.com 31 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 99 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 100 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 161 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 4
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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