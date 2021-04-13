Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Пивоваров Павел
СОБЫТИЯ
|13.04.2021
|ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Пивоваров Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1109 1
|SAP CIS - САП СНГ 868 1
|SAP SE 5607 1
|Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 15 1
|Динамо-Москва - футбольный клуб 13 1
|Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
|ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 132 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 1
|Филатов Андрей 117 1
|Россия - СКФО - Дагестан Республика 782 1
|Германия - Бавария 73 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47720 1
|Европа 24990 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166858 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467505, в очереди разбора - 725381.
Создано именных указателей - 199978.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.