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Пивоваров Павел

СОБЫТИЯ


13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пивоваров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1109 1
SAP CIS - САП СНГ 868 1
SAP SE 5607 1
Merlion - PL.M - Private Labels. Merlion 15 1
Динамо-Москва - футбольный клуб 13 1
Manchester City F.C. - английский футбольный клуб 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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