Индексная книга (каталог) CNews*
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Филатов Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 117, упоминаний - 121
Филатов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 26
|Богачев Игорь 183 24
|Мацоцкий Сергей 180 23
|Ермолаев Артем 379 22
|Гуральников Сергей 164 22
|Бетсис Павел 101 22
|Гаттаров Руслан 144 21
|Бойко Елена 152 20
|Хомич Игорь 34 20
|Румянцева Ольга 62 20
|Елистратов Николай 90 19
|Чаркин Евгений 317 18
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 14
|Паршин Константин 64 14
|Петров Сергей 61 14
|Волков Никита 80 14
|Шипов Савва 102 14
|Гимранов Ринат 126 13
|Хрипунов Павел 20 13
|Калина Роман 62 12
|Рахтеенко Владимир 42 11
|Козлов Михаил 182 8
|Закрепин Евгений 62 8
|Малышев Александр 39 7
|Фридман Илья 42 7
|Грибанов Юрий 30 7
|Натрусов Артем 313 7
|Плешков Алексей 68 6
|Соловьев Владимир 108 6
|Соколовский Александр 40 6
|Реймер Денис 54 6
|Мельникова Алиса 100 6
|Халяпин Сергей 96 6
|Шевченко Владимир 153 6
|Солопов Вячеслав 37 6
|Лопаткин Герман 104 6
|Стрелова Ольга 37 6
|Коротнев Константин 35 6
|Самойлов Михаил 10 6
|Подкопаев Олег 30 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.