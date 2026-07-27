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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филатов Андрей

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Андрей Филатов назначен генеральным директором ЛАБ СП 1
07.02.2024 SAP терроризирует россиян и вводит новые драконовские ограничения. Доступ к облаку закрывается, данные скачать не дадут 1
01.02.2024 Выходцы из SAP за год построят полноценную российскую замену ее продуктам. Импортозамещение, как оно должно быть 1
05.09.2023 SAP отключает российских клиентов от техподдержки 1
30.03.2023 Андрей Филатов покинул SAP и стал управляющим партнером компании «Лаб СП» 1
29.03.2023 Глава российского SAP уволился, чтобы возглавить компанию по техподдержке 1
19.12.2022 Топ-менеджеры российского SAP передумали выкупать бизнес. Все равно клиенты уходят 1
08.09.2022 Ушедшая из России SAP оставит здесь всю свою технику 1
24.08.2022 Топ-менеджеры российского SAP хотят выкупить его у немецких хозяев 1
10.02.2022 Сотрудники «Инвитро» ставят цели и планируют развитие с помощью SAP SuccessFactors 1
22.12.2021 В SAP CIS назначен директор по устойчивому развитию 1
22.10.2021 «Уралкалий» автоматизировал процессы закупок и заключения договоров на базе SAP Ariba 1
13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
17.08.2021 В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 1
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
19.11.2020 В SAP CIS назначен новый директор по персоналу 1
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор 1
20.10.2020 «Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга 1
05.10.2020 Райффайзенбанк запускает мультибанковскую систему для корпоративного бизнеса с помощью SAP 1
17.09.2020 Директором по маркетингу «Яндекс.Маркета» стал Андрей Филатов 1
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
26.03.2020 SAP запустил горячую линию для поддержки своей экосистемы 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
18.02.2020 SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
16.12.2019 Проект «Особая сборка» победил в конкурсе социальных стартапов SAP UP 1
05.12.2019 SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure 1
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
12.09.2019 Единый отраслевой реестр сертификатов на базе блокчейна будет бороться с фальсификатом на российском рынке металлопродукции 1
05.09.2019 SAP и Orange Business Services будут развивать умные города 1
18.07.2019 Облачные решения SAP сертифицированы ФСТЭК России 1
08.07.2019 SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды 1
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1

Публикаций - 117, упоминаний - 121

Филатов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9699 67
SAP SE 5601 53
SAP CIS - САП СНГ 868 46
Microsoft Corporation 25775 32
Ростелеком 10948 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 23
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 20
Галактика - Корпорация 1545 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
9594 13
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 11
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 7
МегаФон 10742 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 7
Oracle Corporation 7074 7
Citrix Systems 868 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 7
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 6
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 6
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 6
Инфокомпас 14 6
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 6
НИТ - Национальные информационные технологии 36 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Instabank - Инстабанк 24 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 48 6
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 6
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 5
Развитие Бизнеса / Ру 81 5
Samsung Electronics 11064 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 18
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 16
Сургутнефтегаз - СНГ 288 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
Альфа-Банк 1979 9
ПСБ - Промсвязьбанк 963 9
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 7
Спортмастер - Sportmaster 201 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 6
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 6
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 6
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 6
Bayer AG - Байер 85 6
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 6
Пробизнесбанк АКБ 135 6
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 6
Новард УК - Novard 73 6
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 6
Хованский АКБ 9 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 6
Visa International 1993 6
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 6
ВкусВилл - Избёнка 216 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 6
Mary Kay - Мэри Кэй 104 6
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 6
En+ Group - Эн+ ГК 37 5
Jones Day 17 5
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
Федеральное казначейство России 1949 23
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 17
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 12
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 10
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 2
Правительство Челябинской области 78 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 56
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 29
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 20
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 19
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 13
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 10
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 8
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 7
Стандартизация - Standardization 2339 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 6
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 15
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 7
SAP Ariba 309 7
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 386 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 6
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud - SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform - SAP HCI - SAP HANA Cloud Integration - S/4HANA Private Cloud Edition 86 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 88 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 4
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 3
SAP ЦОД 15 3
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 95 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 3
IBM Storage - IBM PureData servers - IBM PureSystems - expert integrated systems 20 3
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Azure 1526 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 2
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 115 2
Stafory - робот Вера 377 2
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 2
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 2
РЖД Цифровая железная дорога 10 2
Fujifilm FinePix 107 2
Abbyy Compreno 21 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 2
SAP Business ByDesign 7 2
IBM System eServer BladeCenter 118 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Pentax K 51 2
GS Nanotech - SiP Amber 5 2
Olympus MJU 22 2
Google Android 15243 2
Шадаев Максут 1210 26
Богачев Игорь 183 24
Мацоцкий Сергей 180 23
Ермолаев Артем 379 22
Гуральников Сергей 164 22
Бетсис Павел 101 22
Гаттаров Руслан 144 21
Бойко Елена 152 20
Хомич Игорь 34 20
Румянцева Ольга 62 20
Елистратов Николай 90 19
Чаркин Евгений 317 18
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 14
Паршин Константин 64 14
Петров Сергей 61 14
Волков Никита 80 14
Шипов Савва 102 14
Гимранов Ринат 126 13
Хрипунов Павел 20 13
Калина Роман 62 12
Рахтеенко Владимир 42 11
Козлов Михаил 182 8
Закрепин Евгений 62 8
Малышев Александр 39 7
Фридман Илья 42 7
Грибанов Юрий 30 7
Натрусов Артем 313 7
Плешков Алексей 68 6
Соловьев Владимир 108 6
Соколовский Александр 40 6
Реймер Денис 54 6
Мельникова Алиса 100 6
Халяпин Сергей 96 6
Шевченко Владимир 153 6
Солопов Вячеслав 37 6
Лопаткин Герман 104 6
Стрелова Ольга 37 6
Коротнев Константин 35 6
Самойлов Михаил 10 6
Подкопаев Олег 30 6
Россия - РФ - Российская федерация 166167 106
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 25
Россия - УФО - Челябинская область 1512 22
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 15
Европа 24964 12
Европа Восточная 3138 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 10
Казахстан - Республика 6048 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
Африка - Африканский регион 3641 5
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Ближний Восток 3154 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
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Россия - ЮФО - Севастополь 613 3
Украина 7928 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 292 2
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Пятигорск 155 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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