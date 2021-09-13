Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Филатов Андрей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 99, упоминаний - 129
Филатов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 19
|Румянцева Ольга 45 15
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
|Бетсис Павел 84 7
|Алябьев Андрей 27 6
|Кравченко Денис 24 6
|Мухин Максим 18 6
|Муравлев Александр 15 6
|Хрусталев Александр 31 6
|Базалей Наталья 14 6
|Атанесов Саргис 13 6
|Смирнов Александр 44 6
|Николаев Евгений 13 6
|Сафронов Юрий 61 6
|Леоничев Алексей 14 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Скородумов Олег 17 6
|Тищенко Юрий 14 6
|Пшиченко Дмитрий 19 6
|Клеев Владимир 9 6
|Воробьев Артем 14 6
|Чекель Павел 15 6
|Потёмкин Роман 20 6
|Шалимов Александр 9 6
|Грибанов Юрий 24 6
|Игнатов Виктор 12 5
|Тихонов Андрей 33 5
|Красюков Дмитрий 43 5
|Герасимов Александр 40 5
|Патрин Максим 31 5
|Сергеев Александр 21 5
|Свердлов Михаил 29 5
|Козлов Александр 54 5
|Шадаев Максут 384 5
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 4
|Нестеров Алексей 79 4
|Хрипунов Павел 19 4
|Серебряков Виктор 42 4
|Шипов Савва 70 4
|Волков Никита 50 4
|Apps4All 25 3
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
|CNews Analytics 1990 2
|Future Workplace 4 1
|IBM Institute for Business Value 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru