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Филатов Андрей


13.09.2021 Студенты МФТИ получат возможность работать над совместным проектом с коллегами из Стэнфорда и Мюнстера 1
17.08.2021 В Syssoft появилось подразделение рекуррентного бизнеса 2
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 2
03.06.2021 Microsoft, SAP и МТС заключили соглашение о развитии облачных технологий в России 2
13.04.2021 ФК «Динамо» создает цифровую платформу для клуба и академии на базе SAP Sports One 1
19.11.2020 В SAP CIS назначен новый директор по персоналу 1
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор 1
20.10.2020 «Яндекс.Маркет» запустил первую крупную распродажу после ребрендинга 1
05.10.2020 Райффайзенбанк запускает мультибанковскую систему для корпоративного бизнеса с помощью SAP 1
17.09.2020 Директором по маркетингу «Яндекс.Маркета» стал Андрей Филатов 3
04.08.2020 ВТБ запустил расчет заработной платы сотрудников на in-memory платформе SAP HANA 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
14.04.2020 Сервисное направление SAP в России и странах СНГ возглавил Андрей Шарак 1
09.04.2020 РЭЦ и SAP открыли российским экспортерам бесплатный доступ к онлайн-сервису по поиску зарубежных партнеров 1
26.03.2020 SAP запустил горячую линию для поддержки своей экосистемы 1
25.02.2020 «Магнит» запускает цифровую трансформацию на базе решений SAP 1
18.02.2020 SAP, Минкомсвязи и «Сколково» определили резидентов совместного акселератора 1
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 1
16.12.2019 Проект «Особая сборка» победил в конкурсе социальных стартапов SAP UP 1
05.12.2019 SAP и Microsoft заключили соглашение о совместном продвижении на рынок S/4HANA и Cloud Platform в облаке Azure 2
15.11.2019 SAP и «Ростелеком» продолжат сотрудничество в облачном бизнесе 1
12.09.2019 Единый отраслевой реестр сертификатов на базе блокчейна будет бороться с фальсификатом на российском рынке металлопродукции 1
05.09.2019 SAP и Orange Business Services будут развивать умные города 1
18.07.2019 Облачные решения SAP сертифицированы ФСТЭК России 1
08.07.2019 SAP поможет УрГЭУ проводить исследования и готовить научные труды 2
07.06.2019 IBM увольняет сотрудников по всему миру 1
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики 2
06.06.2019 SAP и «Сколково» займутся зарубежным продвижением ИТ в энергетике 1
06.06.2019 SAP и «ИКС холдинг» создадут ИТ-решения для рынка России и СНГ 1
06.06.2019 «Норникель» и SAP будут создавать ИТ-решения для металлургов в совместной лаборатории 2
06.06.2019 SAP и «Российский экспортный центр» объединят усилия для развития экспортного потенциала российских компаний 1
18.04.2019 SAP стремится попасть в Реестр российского ПО. Эксперт объяснил, как это можно сделать 1
17.04.2019 SAP перенесла флагманское решение 4HANA Cloud в московский ЦОД 1
17.04.2019 SAP перенесет решение S/4HANA Cloud в российские ЦОДы 1
08.04.2019 В SAP полетели головы. Уволен глава облачного подразделения, проработавший 27 лет 3
01.04.2019 В российском SAP седьмой гендиректор за 10 лет 2
20.11.2018 IBM в России возглавила женщина 4
17.07.2018 ИТ-директора Coca-Cola, Procter & Gamble, «Балтики», других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2018 1
19.06.2018 CNews FORUM 2018: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
06.06.2018 «Газпром нефть» и IBM расширяют совместную работу над цифровыми проектами 1

Публикаций - 99, упоминаний - 129

Филатов Андрей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM 3544 52
SAP SE 3215 36
SAP CIS - САП СНГ 754 33
Microsoft Corporation 11095 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 23
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 14
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
Instabank - Инстабанк 12 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 6
Ланит ГК 1157 6
Галактика - Корпорация 248 5
Samsung Electronics 5677 5
HEC 20 4
Yandex - Яндекс 4101 3
Acronis - Акронис 364 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 3
Астерос - Asteros 531 3
Google LLC 7154 3
Прогноз 196 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 153 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Atrinity - Атринити 21 2
Cisco Systems 2040 2
Lenovo Group 1637 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 2
Nvidia Corp 2024 1
ДЦОА - Данные Центр обработки и автоматизации 7 1
Oracle Corporation 3350 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
OpenText 160 1
ГКС - Группа компаний Систематика 195 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Nokia Corporation 2439 1
Globus - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 33 1
IBM EMEA - IBM Россия - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 52 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 15
Газпромбанк - ГПБ 692 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
МДМ Банк 150 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
ВТБ Банк Москвы 372 6
Открытие ФК 538 4
ВТБ24 583 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
X5 Group 599 4
Башнефть ПАО АНК 90 3
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Балтика - Пивоваренная компания 112 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Мегаполис ТК 88 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Procter&Gamble - P&G 94 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Альфа-Банк 1125 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Корпорация развития Енисейской Сибири 1 1
Huggies - Хаггис 5 1
Газпром нефть 382 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Qiwi 783 1
ACBA Bank - ACBA-Credit Agricole Bank - АКБА-Кредит Агриколь Банк 3 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 21
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 3
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
NewSQL - класс реляционных распределенных отказоустойчивых СУБД 6 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Электроника 63 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Экология 18 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 7
SAP Ariba 71 6
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 5
SAP HEC - SAP HANA Enterprise Cloud 43 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 4
SAP SuccessFactors 110 4
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 3
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
SAP ЦОД 10 2
Google Android 10751 2
IBM Softlayer 30 2
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 2
Abbyy Compreno 20 2
Microsoft Office 365 769 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 2
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Microsoft Azure 1171 2
Яндекс.Маркет 439 2
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 2
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 504 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 1
Microsoft Windows 10 6645 1
SAP Центр цифрового лидерства 11 1
IBM Bluemix 38 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 1
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 1
SAP CAR - SAP Customer Activity Repository 5 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP S/4HANA Retail 5 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 1
SAP UFAM - SAP Upstream Field Activity Manager 3 1
SAP Cash Application 3 1
SAP Innovation Management 3 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Елистратов Николай 90 19
Румянцева Ольга 45 15
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
Бетсис Павел 84 7
Алябьев Андрей 27 6
Кравченко Денис 24 6
Мухин Максим 18 6
Муравлев Александр 15 6
Хрусталев Александр 31 6
Базалей Наталья 14 6
Атанесов Саргис 13 6
Смирнов Александр 44 6
Николаев Евгений 13 6
Сафронов Юрий 61 6
Леоничев Алексей 14 6
Разгуляев Валерий 18 6
Скородумов Олег 17 6
Тищенко Юрий 14 6
Пшиченко Дмитрий 19 6
Клеев Владимир 9 6
Воробьев Артем 14 6
Чекель Павел 15 6
Потёмкин Роман 20 6
Шалимов Александр 9 6
Грибанов Юрий 24 6
Игнатов Виктор 12 5
Тихонов Андрей 33 5
Красюков Дмитрий 43 5
Герасимов Александр 40 5
Патрин Максим 31 5
Сергеев Александр 21 5
Свердлов Михаил 29 5
Козлов Александр 54 5
Шадаев Максут 384 5
Dzeba Iris - Джеба Ирис 11 4
Нестеров Алексей 79 4
Хрипунов Павел 19 4
Серебряков Виктор 42 4
Шипов Савва 70 4
Волков Никита 50 4
Россия - Российская федерация - РФ 57420 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 32
Восточная Европа 1679 10
Казахстан - Республика 2632 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Россия - Ростовская область 863 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 5
Европа 3759 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Франция - Французская Республика 2126 3
Беларусь - Белоруссия 2090 2
Россия - СФО - Новосибирск 1969 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 255 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
Россия - Пятигорск 76 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Красноярский край 665 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Украина 3372 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - Республика Хакасия 249 1
Россия - Таймырский автономный округ - Таймыр 15 1
Израиль - Хайфа 12 1
Израиль 721 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Польша - Республика 829 1
Сингапур - Республика 808 1
Индия - Республика 2173 1
Армения - Республика 688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 39
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
Бизнес-акселератор 31 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 253 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Apps4All 25 3
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 3
CNews Analytics 1990 2
Future Workplace 4 1
IBM Institute for Business Value 18 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
УрГЭУ - Уральский государственный экономический университет 14 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
Школа новых технологий 19 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 37
CNews AWARDS 291 26
CNews APPWards 36 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
CNews Мисс ИТ России 12 2
SAP UP 5 1
SAP Международный горно-металлургический саммит 2 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
IBM Systems Forum 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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