Ушедшая из России SAP оставит здесь всю свою технику

SAP распродает все свое оборудование, использующееся в России – серверы, СХД и др. в общей сложности это около 3500 устройств. В приобретении потенциально заинтересован «Ростелеком». SAP приняла решение уйти из России в марте 2022 г. По прошествии полугода процесс еще не завершен.

SAP устроила распродажу

Немецкая компания SAP, еще весной 2022 г. остановившая работу в России на фоне санкций, решила распродать всю имеющуюся на ее балансе технику в собственных дата-центрах в России. Об это сообщил «Коммерсант».

Список устройств SAP, готовящихся сменить владельца, включает коммутаторы, системы хранения данных, всевозможные серверы и др. В общей сложности, по имеющимся данным, к реализации готовится в пределах 3500 единиц техники.

Притом продавать все это «железо» своими силами SAP, судя по всему, не планирует. По информации источников издания, она собирается сэкономить время и передать тысячи позиций некоему российскому партнеру, чтобы уже тот искал клиентов и договаривался о сделках. Осталось лишь найти этого самого партнера.

SAP намерена выжать максимум выгоды из своего ухода из России

Российский офис SAP был открыт в 1992 г. спустя еще 10 лет была зарегистрирована компания ООО «САП СНГ» с уставным капиталом 2,13 млн руб., на 100% принадлежащая немецкой SAP (данные ЕГРЮЛ). По итогам 2021 г. выручка компании составила 36,7 млрд руб. при чистой прибыли 2,1 млрд руб. (данные «Контур.фокус»).

На каждый товар найдется свой купец

Пока неизвестно, по какой схеме SAP собирается продавать свое российское «железо». Вариантов глобально два – или передать весь перечень через посредника (партнера) одному клиенту, или устроить распродажу по принципу «кто сколько купит».

На момент публикации материала не была известна итоговая стоимость всей аппаратуры. По информации одного из собеседников издания, балансовая его цена находится в пределах 50 млн евро, что составляет около 3,027 млрд руб. по курсу ЦБ на 8 сентября 2022 г.

Другой источник издания не видит в «железе» SAP ничего на 3 млрд руб. Согласно его подсчетам, все оборудование может стоить в пределах 1,4 млрд руб., то есть более чем вдвое дешевле первоначальной оценки.

Этот же собеседник утверждает, что первый покупатель на российскую SAP уже найден. Это, по его словам, российский оператор связи «Ростелеком». Редакция CNews обратилась к представителям оператора за подтверждением или опровержением этой информации и ожидает ответа.

В теории, такой интерес у «Ростелеком» может присутствовать. Оператор не так давно озвучивал планы по развитию региональных ЦОДов, в которое собирается инвестировать в пределах 10-20 млрд руб. К тому же, как сообщал CNews, «Ростелеком» – это давний партнер немецкой SAP по развитию ее российских дата-центров.

Уход из России на скорости 0,25х

Процесс по сворачиванию деятельности SAP в России растянулся на долгие месяцы, и сроков его завершения, даже предварительных, пока нет. Все началось в первых числах марта 2022 г., когда компания остановила все продажи на российском рынке, попутно затормозив все переговоры о сотрудничестве с российскими клиентами.

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В России SAP работает через свое подразделение SAP CIS, оно же SAP СНГ. На март 2022 г. у компании насчитывалось в пределах 1500 клиентов на территории России. Остановив весь свой основной бизнес, SAP, тем не менее, решила не отзывать многочисленные судебные иски, направленные в российские суды. Что примечательно, несмотря на антироссийский настрой, SAP с марта 2022 г. выиграла несколько дел.

В конце июля 2022 г. случился очень показательный пример. SAP, больше не желающая работать в России, через суд заставила своего партнера «АСАП софт» выплатить ей 73,2 млн руб. Данная сумма включает основной долг в размере 66,5 млн руб. и неустойку в 6,7 млн руб.

Но даже после своего окончательного ухода из России SAP оставит после себя свою частичку в этой стране. Так, в середине августа 2022 г. CNews писал, что бывшие топ-менеджеры SAP организовали совместный бизнес с российской компанией «1С».

Спустя еще несколько дней выяснилось, что руководство российского подразделения SAP вынашивают планы по выкупу его у немецких хозяев. Такая идея посетила гендиректора SAP СНГ Андрея Филатова, и он намерен реализовать ее совместно с несколькими топ-менеджерами.

Уходя – уходи

SAP даже до своего ухода не была ключевым игроком российских ERP-систем. В далеком 2016 г. она действительно была лидером, удерживавшим 49-процентную долю рынка. На втором месте на тот момент была «1С» с результатом 32,9%.

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Спустя пять лет, к началу 2022 г, у SAP осталось лишь 11% российского ERP-рынка. на первое место вышла «1С» (около 45%), третью строчку заняла российская «Галактика» (около 12%), а на втором месте была американская Microsoft (14,5%).

Впрочем, очень велика вероятность, что иностранные поставщики пропадут из топ-3. Microsoft тоже ушла из России, пригрозив уничтожить свой российский офис. К относительно влиятельным игрокам еще не так давно относилась компания Oracle, но и она больше не желает работать в России и увольняет сотрудников российского офиса. Впрочем, даже в 2016 г. у нее было не боле 4% рынка.