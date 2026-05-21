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Галактика Корпорация
Корпорация "Галактика" представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Компания имеет статус стратегического партнера в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux.
В 2024 году корпорация столкнулась с рядом правовых вопросов: компания попала под санкционные ограничения США из-за сотрудничества с подсанкционными структурами, включая госкорпорацию "Ростех" и "Уралвагонзавод".
Также стоит отметить судебное дело, связанное с бывшим топ-менеджером "Ростелекома", который получил реальное наказание за якобы лоббирование интересов ООО "Галактика" при закупках оборудования.
В продуктовой линейке компании представлены различные решения:
- Галактика ERP - система управления ресурсами предприятия
- Галактика EAM - система управления техническим обслуживанием
- Галактика MES - система управления производственными процессами
- Галактика ESB - интеграционная шина
Компания активно работает над развитием технологической базы: в 2024 году было объявлено о полном обновлении технологического стека, выпуске новой платформы Quantum и переходе к макросервисной архитектуре. Платформа Quantum получила сертификаты соответствия по поддержке ОС и СУБД из Единого реестра отечественного ПО РФ.
Среди технологических партнеров и интеграторов "Галактики" можно отметить:
Компания реализует проекты для крупных государственных и частных организаций, включая такие холдинги как "Газпром", "Роснефть", "Ростех", "Транснефть". В 2024 году было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Автотором" для цифровизации производственных процессов.
Список компаний-конкурентов на рынке:
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 22 дела, на cумму 3 211 597 563 ₽*
СОБЫТИЯ
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|21.05.2026
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«Галактика» и «Ред Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
«Галактика» и «Ред Софт» и объявили о продолжении сотрудничества. Ключевым направлением научно
|20.05.2026
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«Галактика» и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве
Российские вендоры «Галактика», разработчик ERP-, EAM-, MES- и HR-систем, и «Форсайт», создатель высокопроизводит
|19.05.2026
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«Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия
«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресу
|19.05.2026
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«Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта
Интегрированная нефтегазохимическая компания «Сибур» и российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий «Галактика» объявили о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества стороны совместно прорабатывают подходы к импортозамещению корпоративных информационных систем,
|19.05.2026
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«Ростелеком» и «Галактика» заменят зарубежную систему управления предприятием
«Ростелеком» и «Корпорация Галактика» заключили меморандум о стратегическом партнерстве. Свои подписи поставили заместит
|18.05.2026
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«Галактика» представила платформу «Сверхновая»
Компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, официально объявила о запуске платформы нового поколения «Галактика Сверхн
|13.04.2026
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«Галактика» получила государственную лицензию на образовательную деятельность
В условиях дефицита на рынке ИТ-специалистов и в ответ на запросы клиентов компания «Галактика» объявила о получении государственной лицензии на ведение образовательной деятельно
|13.03.2026
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Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь
за плотными облаками космической пыли. Гравитация невидимой материи искривляет свет фоновых галактик, и карта показывает, что темная материя действует как скрытая основа, на которой строятся видимые галактики. Изображение: Изображение: Гэвин Лерой/ Ричард Масси/коллаборация COSMOS-Уэбб Тёмную материю нельзя увидеть напрямую, потому что она не излучает, не отражает, не поглощает и не блокир
|19.02.2026
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«БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем
Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управления ресурсами и п
|12.02.2026
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«Галактика» и РТУ МИРЭА расширяют сотрудничество в области подготовки инженеров нового поколения в сфере ERP
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
|10.12.2025
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«Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
|05.12.2025
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Креативный институт идей и новых профессий и «Галактика» создают Академию продаж
«Креативный институт идей и новых профессий» (КИИНП) и АО «Корпорация Галактика» объявляют о запуске Академии продаж программных продуктов «Галактики». Этот страте
|09.10.2025
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Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Что может рассказать галактическая обитаемая зона (галактическая зона обитаемости, ГЗО) — регион галактики, где, как считается, наиболее вероятно возникновение сложной жизни, — о выявлении звезд, у которых могут находиться пригодные для жизни планеты?Недавнее исследование, вышедшее в журна
|07.10.2025
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«Галактика» и TeamIdea объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
|06.10.2025
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«Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве
BeringPro (ГК Softline) и компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
|10.09.2025
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«Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
|01.09.2025
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СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов
«Галактика», российский разработчик ПО для автоматизации управления и учета крупных предприяти
|27.08.2025
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Подтверждена технологическая совместимость программных продуктов «Галактики» и СУБД Arenadata Prosperity
Корпорация «Галактика» и группа Arenadata объявили об успешном завершении тестирования совместимости прог
|06.08.2025
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НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL
итет «Высшая школа экономики» завершил важный этап технологической трансформации — перевод системы «Галактика РУЗ» с Microsoft SQL Server на PostgreSQL. Этот проект подтвердил возможность работ
|31.07.2025
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«Галактика» и MOLGA Consulting стали партнерами в области импортозамещения цифровых HR-решений
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
|28.07.2025
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«Галактика» и Molga Consulting стали партнерами в области импортозамещения цифровых HR-решений
«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
|25.07.2025
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«Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом
Новое партнерская программа «Галактики» Разработчик ERP-систем «Галактика» представил новую партнерскую программу. Презентацию для партнеров провела коммерче
|21.07.2025
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Коммерческое направление «Галактики» возглавил экс-топ-менеджер SAP Леонид Козьмин
Компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
|13.06.2025
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Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
нашей стандартной космологической парадигмы в настоящее время не может объяснить, как возникла эта галактика. Используя данные обсерватории Кека на Гавайях, астрономы отследили движение дюжины
|05.06.2025
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«Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики»
ния корпоративной информационной системы SAP. Компания осуществила внедрение программного продукта «Галактика ERP HR» для автоматизации процессов управления персоналом и расчета заработной плат
|04.06.2025
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«Галактика» и ГК «МТ-Интеграция» создают центр компетенций для внедрения отечественных ИТ-решений
«Галактика» и группа компаний «МТ-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом партнёрств
|03.06.2025
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Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем
Новые владельцы У АО «Корпорация “Галактика”», разработчика систем управления предприятиями (ERP и EAM), появились новые совлад
|29.04.2025
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Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений
Группа компаний «МТ-Интеграция» и корпорация «Галактика» объявили о совместимости продуктов «СУБД Персей» (версия 1.0) и «Галактика
|24.03.2025
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Корпорация «Галактика» и IBS подтвердили совместимость своих продуктов
В рамках интеграционного тестирования было установлено, что система «Галактика ERP» и решения на базе платформы «Планета.» — «Планета.НСИ» и «Планета.Аналитика» —
|04.02.2025
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Корпорация «Галактика» и Arenadata стали технологическими партнерами
Корпорация «Галактика» и Arenadata завершили тестирование совместимости систем по управлению производство
|21.11.2024
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GMCS и «Галактика» стали партнерами
GMCS (входит в группу компаний «Максима») подписала партнерское соглашение с корпорацией «Галактика». Компании объединят усилия для реализации совместных проектов по цифровизации круп
|14.10.2024
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VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар»
л итоги первого года работы партнерской программы: партнерский бизнес вырос на 95%, сертификацию и обучение прошли более 900 новых специалистов. Были подписаны соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика», ГК «Солар» и компанией «Р7». В партнерском форуме приняли участие более 150 компаний. Об этом CNews сообщили представители VK. В рамках соглашения о партнерстве с корпорацией «Га
|10.10.2024
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10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Галактическое гало простирается далеко за пределы видимого края галактики, и в нем могут содержаться древние звезды, которые дают подсказки о формировании и эволюции галактики. Компонент темной материи в гало играет решающую роль в гравитационной ста
|03.10.2024
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«ТерраЛинк» и «Галактика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
ИТ-интегратор решений для бизнеса «ТерраЛинк» и корпорация «Галактика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предполагает стратегическое партнерство «ТерраЛинк» и корпорации «Галактика» в рамках продвижения и продажи прогр
|24.09.2024
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IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество
Российская ИТ-сервисная компаний IBS и корпорация «Галактика», отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации
|02.09.2024
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В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Новое исследование предполагает, что галактики избегают ранней смерти, поскольку у них есть «сердце» и «легкие», которые эффективно регулируют их «дыхание» и не дают им бесконтрольно разрастаться. Если бы этого не происходило, Все
|30.08.2024
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Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
ой, а также лучше понять возникновение и эволюцию галактик. Большое Магелланово Облако — крупнейшая галактика-спутник Млечного Пути. Изображение: Европейская южная обсерватория Открытие двух но
|28.08.2024
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Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»
производства SAP ERP. Перейти планируется на комплекс программных решений отечественной корпорации «Галактика», а именно: «Галактика ERP.CORP», «Галактика EAM.WEB» и «Галактика
|07.08.2024
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Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой
альные рукава, окружающие активный центр галактики, и светящиеся розовые области звездообразования. Галактика охватывает около 65 000 световых лет в диаметре, что делает ее значимой структурой
|11.06.2024
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«Галактика» подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro
Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и корпорация «Галактика» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Profession
Галактика и организации, системы, технологии, персоны:
|Мальков Антон 46 44
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 36
|Петров Сергей 61 25
|Телков Алексей 45 20
|Чаркин Евгений 317 20
|Красилов Николай 19 18
|Филатов Андрей 117 16
|Гацко Геннадий 16 15
|Шипов Савва 102 14
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 14
|Гимранов Ринат 126 14
|Паршин Константин 64 14
|Волков Никита 80 14
|Черных Дмитрий 16 14
|Хрипунов Павел 20 13
|Бургардт Александр 13 13
|Калина Роман 62 12
|Hunt Grayson - Хант Грейсон 12 12
|Sato Ishi - Сато Иши 12 12
|Путин Владимир 3454 11
|Шадаев Максут 1210 9
|Марушкевич Андрей 8 8
|Norton Andre - Нортон Андре 13 8
|Нуралиев Борис 298 8
|Калинин Александр 189 6
|Дырмовский Дмитрий 149 6
|Бушковский Денис 6 6
|Городецкий Петр 27 6
|Панченко Иван 197 5
|Frenk Carlos - Френк Карлос 7 5
|Смирнов Алексей 269 4
|Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 4
|Растопшин Павел 54 4
|Allen Paul - Аллен Пол 125 4
|Шлыков Алексей 45 4
|Комлев Николай 113 4
|Басалыга Валерий 5 4
|Левкевич Михаил 59 4
|Waxman Eli - Ваксман Эли 4 4
|Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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