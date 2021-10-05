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Галактика
Корпорация


05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 2
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 4
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
02.08.2021 «Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ 2
27.07.2021 Система «Галактика АММ» получила функциональность PDM 1
24.06.2021 Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ» 2
24.06.2021 Российский рынок корпоративного ПО превысил 60 миллиардов. В лидерах «1С» и SAP 2
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 4
01.03.2021 «Газпромнефть-Аэро», Smartavia и Райффайзенбанк автоматизировали заправку самолетов на базе блокчейна 1
10.11.2020 В системе «Галактика ERP» реализована полная поддержка офисного пакета LibreOffice 1
22.09.2020 На конкурсе РЖД победитель обрушил цену в 2 раза и скрывает, что будет внедрять: «Галактику» или «1С» 1
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 2
19.08.2020 РЖД выбирают между «1С» и «Галактикой», чтобы лучше конкурировать с автомобилями 1
19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
24.07.2020 Крупнейшие ИТ-компании России пригрозили властям бегством зарубеж 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
01.06.2020 Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний России CNews100 1
29.05.2020 Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22% 1
21.04.2020 Российские айтишники попросили включить SAP в перечень системообразующих компаний 1
18.03.2020 Тренд на импортозамещение средствами «1С» вышел за пределы Москвы 1
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 7
27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro 6
27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro 3
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» 3
30.10.2019 Первый взгляд на Samsung Galaxy Fold: революционный смартфон с гибким экраном 1
02.10.2019 Российские разработчики СУБД PostgreSQL получили «грозное письмо-проклятие» 1
19.07.2019 PwC поможет «Галактике» с продвижением услуг и программных продуктов 7
15.07.2019 В России запущен «пилот» по маркировке молочной продукции 2
11.07.2019 «Галактика» представила президенту РФ свою платформу цифровизации 2
09.07.2019 «Уралвагонзавод» и «Галактика» создадут совместное предприятие для цифровизации производства 6
31.05.2019 Российские ИТ-компании выходят из стагнации и возобновляют рост 1
25.03.2019 «Галактика» и «Цифра» обеспечат интеграцию своих продуктов для цифровизации промышленных предприятий 6
21.03.2019 Украина на радость пиратам заблокировала «Литрес» и с ошибками запретила «Озон» 1
18.03.2019 «Галактика» создаст научно-технический центр в «Сколково» 5
12.03.2019 «Галактика» и «Ланит» создадут объединенный центр развития цифровых технологий 3
06.03.2019 «Галактика» представила MES-систему для предприятий машиностроения 2
28.02.2019 SAP в России показала трехкратный рост прибыли и победила Америку 1
19.02.2019 Решения «Галактики» обеспечивают переход на ремонт по техсостоянию при сокращении затрат и повышении надежности 8
07.02.2019 «Галактика» представила модуль «Индекс технического состояния» 1
29.01.2019 «Галактика» и Atos проведут совместные тестирования продуктов на отечественной СУБД 9

Публикаций - 248, упоминаний - 527

Галактика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3207 35
Microsoft Corporation 10997 30
IBM 3524 20
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 14
3726 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 10
Крок 1219 9
Ланит ГК 1154 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2751 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 8
Oracle Corporation 3331 8
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 187 6
АйТи 748 5
VK - Mail.ru Group 2482 5
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 5
InfoWatch - Инфовотч 600 5
Data Matrix 52 5
SAP CIS - САП СНГ 753 5
Yandex - Яндекс 4098 5
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 4
Snowball Studios 100 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 4
Сбербанк Технологии - СберТех 203 4
Астерос - Asteros 531 4
Компьюлинк ГК - Compulink 209 4
Dr.Web - Доктор Веб 974 4
DCLogic - ДиСиЛоджик 7 4
Код Безопасности 365 4
iTeco - Ай-Теко 713 4
Softline - Софтлайн 1472 3
Аплана Группа компаний 100 3
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 3
Acronis - Акронис 363 3
Ланит - Норбит - Norbit 202 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Унитех 10 3
ХайТэк - Hi-Tech 65 3
НКК - Национальная компьютерная корпорация 155 3
NVision Group - Энвижн Груп 544 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Транснефть 159 10
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 9
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 8
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 6
Роснефть НК 367 6
X5 Group 599 6
Газпром ПАО 518 5
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Лента - Сеть розничной торговли 188 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
Тетра Пак - Tetra Pak 2 2
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 2
Procter&Gamble - P&G 93 2
Danone - Данон 44 2
Туполев ПАО 17 2
ПГК - Первая грузовая компания 98 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 2
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 2
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия 37 2
Мегаполис ТК 87 2
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 5 2
Почта России ПАО 1570 2
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 7 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Балтика - Пивоваренная компания 110 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
X5 Group - Пятерочка 559 2
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций 7 1
Деловые Линии ГК 36 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 19 1
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 7 1
Новатэк 27 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
НГКМ - Нефтегазкомплектмонтаж 1 1
Шахунское молоко 1 1
Вакинское АГРО 3 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
Президент Российской Федерации 1439 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Правительство РФ 2198 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 1
ГИБДД МВД ЦАФАП - Центры автофиксации правонарушений 10 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 64 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 718 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Счётная палата РФ 459 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
Пентагон - Министерство обороны США 276 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 8
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 7
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 5
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 282 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом 160 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 680 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 17 1
SR-IOV - Single-Root Input-Output Virtualization - виртуализация ввода-вывода с единым корнем - технология виртуализации устройств 13 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 82 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 112 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 1
Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - STT - S2T - Speech-to-text - Технология преобразования речи в текст 24 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 70 1
MPS - Managed Print Services - Система управления печатью 42 1
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AMM - Advanced Manufacturing Management - Система сквозного управления производственными и обеспечивающими процессами 1 1
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ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 69 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 13
Галактика EAM 24 13
Галактика ERP 63 12
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 11
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 9
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Google Android 10750 5
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 6 5
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Linux OS 4236 3
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SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
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Microsoft Windows 10 6602 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 2
VK - Mail.ru Одноклассники 848 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Apple macOS 921 1
Microsoft Office 1916 1
Microsoft Windows 849 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 1
SAP SuccessFactors 110 1
Veeam Backup&Replication 90 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Aladdin JaCarta 147 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Apple iOS 5741 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Apple iPad 3263 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 1
Microsoft Windows 7 1662 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Мальков Антон 26 17
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
Гацко Геннадий 14 7
Шадаев Максут 384 5
Петров Сергей 51 5
Черных Дмитрий 13 5
Бургардт Александр 13 5
Филатов Андрей 99 5
Калина Роман 60 4
Чаркин Евгений 182 4
Шипов Савва 70 4
Волков Никита 50 4
Паршин Константин 44 4
Гимранов Ринат 56 4
Хрипунов Павел 19 4
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Басалыга Валерий 3 3
Путин Владимир 1820 3
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Марушкевич Андрей 7 3
Эпштейн Герман 27 2
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Бобровников Борис 86 2
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Макаров Алексей 49 2
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Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 39 1
ПСПбГ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 3 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 6 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера - Санкт-Петербургский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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