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Галактика Корпорация

Галактика - Корпорация

Корпорация "Галактика" представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Компания  имеет статус стратегического партнера в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux.

В 2024 году корпорация столкнулась с рядом правовых вопросов: компания попала под санкционные ограничения США из-за сотрудничества с подсанкционными структурами, включая госкорпорацию "Ростех" и "Уралвагонзавод".

Также стоит отметить судебное дело, связанное с бывшим топ-менеджером "Ростелекома", который получил реальное наказание за якобы лоббирование интересов ООО "Галактика" при закупках оборудования.

В продуктовой линейке компании представлены различные решения:

Компания активно работает над развитием технологической базы: в 2024 году было объявлено о полном обновлении технологического стека, выпуске новой платформы Quantum и переходе к макросервисной архитектуре. Платформа Quantum получила сертификаты соответствия по поддержке ОС и СУБД из Единого реестра отечественного ПО РФ.

Среди технологических партнеров и интеграторов "Галактики" можно отметить:

Компания реализует проекты для крупных государственных и частных организаций, включая такие холдинги как "Газпром", "Роснефть", "Ростех", "Транснефть". В 2024 году было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Автотором" для цифровизации производственных процессов.

Список компаний-конкурентов на рынке:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 22 дела, на cумму 3 211 597 563 ₽*

Судебные дела (22) на сумму 3 211 597 563 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 6 703 721 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 270 593 545 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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21.05.2026 «Галактика» и «Ред Софт» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве

«Галактика» и «Ред Софт» и объявили о продолжении сотрудничества. Ключевым направлением научно
20.05.2026 «Галактика» и «Форсайт» объявили о стратегическом партнерстве

Российские вендоры «Галактика», разработчик ERP-, EAM-, MES- и HR-систем, и «Форсайт», создатель высокопроизводит
19.05.2026 «Почта России» и «Корпорация Галактика» импортозаместят системы управления ресурсами предприятия

«Почта России» и разработчик информационных систем «Корпорация Галактика» объявили о начале сотрудничества в области импортозамещения систем управления ресу
19.05.2026 «Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта

Интегрированная нефтегазохимическая компания «Сибур» и российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий «Галактика» объявили о подписании соглашения о стратегическом партнёрстве. В рамках сотрудничества стороны совместно прорабатывают подходы к импортозамещению корпоративных информационных систем,
19.05.2026 «Ростелеком» и «Галактика» заменят зарубежную систему управления предприятием

«Ростелеком» и «Корпорация Галактика» заключили меморандум о стратегическом партнерстве. Свои подписи поставили заместит
18.05.2026 «Галактика» представила платформу «Сверхновая»

Компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, официально объявила о запуске платформы нового поколения «Галактика Сверхн
13.04.2026 «Галактика» получила государственную лицензию на образовательную деятельность

В условиях дефицита на рынке ИТ-специалистов и в ответ на запросы клиентов компания «Галактика» объявила о получении государственной лицензии на ведение образовательной деятельно
13.03.2026 Самая подробная карта темной материи раскрыла невидимый скелет Вселенной, на котором построены галактики, звезды и сама жизнь

за плотными облаками космической пыли. Гравитация невидимой материи искривляет свет фоновых галактик, и карта показывает, что темная материя действует как скрытая основа, на которой строятся видимые галактики. Изображение: Изображение: Гэвин Лерой/ Ричард Масси/коллаборация COSMOS-Уэбб Тёмную материю нельзя увидеть напрямую, потому что она не излучает, не отражает, не поглощает и не блокир
19.02.2026 «БФТ-Холдинг» и «Галактика» заключили соглашение о партнерстве в области продвижения ERP-систем

Технологический альянс «БФТ-Холдинга» и «Галактики» позволит объединить усилия в части цифровизации процессов управления ресурсами и п
12.02.2026 «Галактика» и РТУ МИРЭА расширяют сотрудничество в области подготовки инженеров нового поколения в сфере ERP

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
10.12.2025 «Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
05.12.2025 Креативный институт идей и новых профессий и «Галактика» создают Академию продаж

«Креативный институт идей и новых профессий» (КИИНП) и АО «Корпорация Галактика» объявляют о запуске Академии продаж программных продуктов «Галактики». Этот страте
09.10.2025 Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Что может рассказать галактическая обитаемая зона (галактическая зона обитаемости, ГЗО) — регион галактики, где, как считается, наиболее вероятно возникновение сложной жизни, — о выявлении звезд, у которых могут находиться пригодные для жизни планеты?Недавнее исследование, вышедшее в журна
07.10.2025 «Галактика» и TeamIdea объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
06.10.2025 «Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве

BeringPro (ГК Softline) и компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для кр
10.09.2025 «Галактика» и «Сапран» объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
01.09.2025 СПбГУ внедряет «Галактика РУЗ» для развития системы цифровых сервисов

«Галактика», российский разработчик ПО для автоматизации управления и учета крупных предприяти
27.08.2025 Подтверждена технологическая совместимость программных продуктов «Галактики» и СУБД Arenadata Prosperity

Корпорация «Галактика» и группа Arenadata объявили об успешном завершении тестирования совместимости прог
06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL

итет «Высшая школа экономики» завершил важный этап технологической трансформации — перевод системы «Галактика РУЗ» с Microsoft SQL Server на PostgreSQL. Этот проект подтвердил возможность работ
31.07.2025 «Галактика» и MOLGA Consulting стали партнерами в области импортозамещения цифровых HR-решений

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
28.07.2025 «Галактика» и Molga Consulting стали партнерами в области импортозамещения цифровых HR-решений

«Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
25.07.2025 «Галактика» запретила своим партнерам заниматься шантажом

Новое партнерская программа «Галактики» Разработчик ERP-систем «Галактика» представил новую партнерскую программу. Презентацию для партнеров провела коммерче
21.07.2025 Коммерческое направление «Галактики» возглавил экс-топ-менеджер SAP Леонид Козьмин

Компания «Галактика», российский разработчик информационных систем класса ERP, EAM и MES для крупных пр
13.06.2025 Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

нашей стандартной космологической парадигмы в настоящее время не может объяснить, как возникла эта галактика. Используя данные обсерватории Кека на Гавайях, астрономы отследили движение дюжины
05.06.2025 «Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики»

ния корпоративной информационной системы SAP. Компания осуществила внедрение программного продукта «Галактика ERP HR» для автоматизации процессов управления персоналом и расчета заработной плат
04.06.2025 «Галактика» и ГК «МТ-Интеграция» создают центр компетенций для внедрения отечественных ИТ-решений

«Галактика» и группа компаний «МТ-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом партнёрств
03.06.2025 Близкие к банку «Россия» структуры получили контроль над одним из крупнейших российских разработчиков ERP-систем

Новые владельцы У АО «Корпорация “Галактика”», разработчика систем управления предприятиями (ERP и EAM), появились новые совлад
29.04.2025 Корпорация «Галактика» и «МТ-Интеграция» подтвердили совместимость своих ИT-решений

Группа компаний «МТ-Интеграция» и корпорация «Галактика» объявили о совместимости продуктов «СУБД Персей» (версия 1.0) и «Галактика

24.03.2025 Корпорация «Галактика» и IBS подтвердили совместимость своих продуктов

В рамках интеграционного тестирования было установлено, что система «Галактика ERP» и решения на базе платформы «Планета.» — «Планета.НСИ» и «Планета.Аналитика» —
04.02.2025 Корпорация «Галактика» и Arenadata стали технологическими партнерами

Корпорация «Галактика» и Arenadata завершили тестирование совместимости систем по управлению производство
21.11.2024 GMCS и «Галактика» стали партнерами

GMCS (входит в группу компаний «Максима») подписала партнерское соглашение с корпорацией «Галактика». Компании объединят усилия для реализации совместных проектов по цифровизации круп
14.10.2024 VK Tech заключил соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика» и группой компаний «Солар»

л итоги первого года работы партнерской программы: партнерский бизнес вырос на 95%, сертификацию и обучение прошли более 900 новых специалистов. Были подписаны соглашения о партнерстве с корпорацией «Галактика», ГК «Солар» и компанией «Р7». В партнерском форуме приняли участие более 150 компаний. Об этом CNews сообщили представители VK. В рамках соглашения о партнерстве с корпорацией «Га
10.10.2024 10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать

Галактическое гало простирается далеко за пределы видимого края галактики, и в нем могут содержаться древние звезды, которые дают подсказки о формировании и эволюции галактики. Компонент темной материи в гало играет решающую роль в гравитационной ста
03.10.2024 «ТерраЛинк» и «Галактика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

ИТ-интегратор решений для бизнеса «ТерраЛинк» и корпорация «Галактика» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Соглашение предполагает стратегическое партнерство «ТерраЛинк» и корпорации «Галактика» в рамках продвижения и продажи прогр
24.09.2024 IBS и «Галактика» расширяют сотрудничество

Российская ИТ-сервисная компаний IBS и корпорация «Галактика», отечественный разработчик прикладного программного обеспечения для автоматизации

02.09.2024 В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Новое исследование предполагает, что галактики избегают ранней смерти, поскольку у них есть «сердце» и «легкие», которые эффективно регулируют их «дыхание» и не дают им бесконтрольно разрастаться. Если бы этого не происходило, Все
30.08.2024 Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути

ой, а также лучше понять возникновение и эволюцию галактик. Большое Магелланово Облако — крупнейшая галактика-спутник Млечного Пути. Изображение: Европейская южная обсерватория Открытие двух но
28.08.2024 Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С»

производства SAP ERP. Перейти планируется на комплекс программных решений отечественной корпорации «Галактика», а именно: «Галактика ERP.CORP», «Галактика EAM.WEB» и «Галактика
07.08.2024 Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

альные рукава, окружающие активный центр галактики, и светящиеся розовые области звездообразования. Галактика охватывает около 65 000 световых лет в диаметре, что делает ее значимой структурой

11.06.2024 «Галактика» подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и корпорация «Галактика» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Profession

Публикаций - 1545, упоминаний - 2417

Галактика и организации, системы, технологии, персоны:

9594 207
SAP SE 5601 132
Microsoft Corporation 25774 104
Oracle Corporation 7074 102
IBM - International Business Machines Corp 9699 50
EA - BioWare 205 42
EA - Electronic Arts 1317 39
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
Directum - Директум 1268 32
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 30
Ростелеком 10948 29
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 25
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 24
Крок - Croc 1964 24
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 21
Softline - Софтлайн 3743 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 19
АйТи 1519 18
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 17
Intel Corporation 12811 17
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 16
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 16
Petroglyph Games 16 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 16
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 15
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 15
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 14
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 14
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 14
SAP CIS - САП СНГ 868 14
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 13
Компас 20 13
Gearbox Software 111 12
Stardock Corporation - Stardock Entertainment - Stardock Systems 50 12
HP Inc. 5883 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 12
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 30
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 21
Транснефть 335 20
Газпром ПАО 1493 20
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 19
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 18
Роснефть НК - нефтяная компания 562 18
Почта России ПАО 2370 17
Сургутнефтегаз - СНГ 288 14
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 12
ЕКА Топливная компания 148 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 11
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 11
КонсультантПлюс 161 10
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 10
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 10
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
X5 Group - Перекрёсток 640 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 7
Северсталь ПАО - Severstal 629 7
Газпром нефть 725 7
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 6
СДС Холдинг - Сибирский Деловой Союз 7 6
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 6
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 11 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 5
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 5
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BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
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ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
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НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
РКФ - Российская кинологическая федерация 4 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
IUPAP - International Union of Pure and Applied Chemistry - Международный союз теоретической и прикладной химии 6 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 367
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 292
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 267
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 240
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 197
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 188
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 146
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 116
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 115
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 94
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 79
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 78
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 67
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 66
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 66
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 61
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 60
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 56
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 55
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 54
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 54
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 51
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 50
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 50
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 49
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 48
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 44
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 41
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 35
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 35
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 34
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 32
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 31
Освещение - яркость источника света 742 30
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 29
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 29
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 162
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 129
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 48
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 46
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 42
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 42
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 42
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 40
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 41 39
EA Mass Effect - компьютерная игра 135 37
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 32
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 27
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 22
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 21
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 21
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 20
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 20
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 20
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 20
Microsoft Dynamics 1197 19
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 19
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 19
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 19
Microsoft Windows 2000 8678 18
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 18
Linux OS 11533 18
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 17
Microsoft Windows 16882 17
Apple iPhone 6 4861 16
Petroglyph Games - Universe at War: Earth Assault 21 16
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 16
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 15 15
1С:ERP Управление предприятием 841 15
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 86 14
Google Android 15243 14
Microsoft Office 4170 14
Галактика MES 13 13
GAiA-X - европейская облачная система 54 13
Мальков Антон 46 44
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 36
Петров Сергей 61 25
Телков Алексей 45 20
Чаркин Евгений 317 20
Красилов Николай 19 18
Филатов Андрей 117 16
Гацко Геннадий 16 15
Шипов Савва 102 14
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 14
Гимранов Ринат 126 14
Паршин Константин 64 14
Волков Никита 80 14
Черных Дмитрий 16 14
Хрипунов Павел 20 13
Бургардт Александр 13 13
Калина Роман 62 12
Hunt Grayson - Хант Грейсон 12 12
Sato Ishi - Сато Иши 12 12
Путин Владимир 3454 11
Шадаев Максут 1210 9
Марушкевич Андрей 8 8
Norton Andre - Нортон Андре 13 8
Нуралиев Борис 298 8
Калинин Александр 189 6
Дырмовский Дмитрий 149 6
Бушковский Денис 6 6
Городецкий Петр 27 6
Панченко Иван 197 5
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 5
Смирнов Алексей 269 4
Faraday Michael - Фарадей Майкл 34 4
Растопшин Павел 54 4
Allen Paul - Аллен Пол 125 4
Шлыков Алексей 45 4
Комлев Николай 113 4
Басалыга Валерий 5 4
Левкевич Михаил 59 4
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 4
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 475
Земля - планета Солнечной системы 10865 454
Россия - РФ - Российская федерация 166163 447
Солнечная система - Solar system 2569 283
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 239
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 223
Европа 24962 139
Германия - Федеративная Республика 13220 88
США - Калифорния 4828 85
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 84
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 84
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 64
Чили - Республика 494 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 45
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 43
Франция - Французская Республика 8176 40
Украина 7928 38
Юпитер - планета Солнечной системы 557 37
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 37
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 37
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 36
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 34
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 33
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 31
Япония 13807 31
Италия - Итальянская Республика 4508 30
Канада 5081 28
Мировой океан - World Ocean 528 26
Земля - Южное полушарие 160 25
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 25
Венера - планета Солнечной системы 298 23
Созвездие Стрелец - Созвездие Стрельца - Sagittarius, Sgr 37 23
Беларусь - Белоруссия 6289 23
Америка - Американский регион 2205 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 22
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 21
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 18
США - Аризона 549 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 614
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 481
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 248
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 215
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 174
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 158
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 146
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 123
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 113
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 108
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 104
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 93
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 92
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 90
Физика - Physics - область естествознания 2940 82
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 78
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 78
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 77
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6582 75
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 64
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 60
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 59
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 52
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 52
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 50
Астрономия - Квазар - Quasar 85 50
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 49
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 47
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 43
Энергетика - Energy - Energetically 5855 42
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 40
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 40
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 40
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 39
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 38
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 38
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 37
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 36
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 34
CNews RND - R&D.CNews 2274 57
New Scientist 1448 43
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 39
Future - Space.com 200 34
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 31
Nature 832 27
TAdviser - Центр выбора технологий 468 25
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 21
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 20
SpaceDaily - Space Daily 187 17
Phys.org 972 16
ScienceDaily 399 15
Universe Today 34 14
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 9
CNews TV 747 9
Space Daily 528 9
EurekAlert 291 8
Ведомости 1466 8
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 7
Physical Review Letters 164 6
Astronomy & Astrophysics 16 6
Открытые системы ИД 176 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
USA Today 153 3
PhysicsWeb 184 3
CNews Инноваторы 39 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
N+1 - Издание 188 2
The Guardian - Британская газета 406 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 2
Известия ИД 770 2
Ananova 250 2
NEWSru.com 229 2
Optics 143 2
PhysicsWorld 90 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
IDC - International Data Corporation 4975 48
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 44
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 26
Российский рынок ERP 24 6
Gartner - Гартнер 3658 6
IDC Russia - IDC Россия 183 4
CNews Fast рейтинг 55 3
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ARC Advisory Group 20 2
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
CNews Мишень 186 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 57 1
ITResearch 123 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Forrester Research 834 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 42
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 31
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 27
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 23
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 22
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 18
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 16
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 15
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 14
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 13
РАН - Российская академия наук 2122 13
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 12
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 12
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 11
University of Chicago - Чикагский университет 102 11
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 10
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 10
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 9
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 9
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 8
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 8
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 7
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
RIT - Rochester Institute of Technology - Рочестерский технологический институт 13 7
University of Oxford - Оксфордский университет 211 6
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 6
Columbia University - Колумбийский университет 157 6
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 6
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 6
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 6
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 6
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 5
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 5
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 5
Apache Point Observatory - Обсерватория Апачи-Пойнт 7 5
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 5
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 5
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 27
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
CNews Мисс ИТ России 12 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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