Галактика - Корпорация

Корпорация "Галактика" представляет собой российскую компанию, специализирующуюся на разработке программного обеспечения для автоматизации производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Компания имеет статус стратегического партнера в рамках программы технологической кооперации Ready for Astra Linux.

В 2024 году корпорация столкнулась с рядом правовых вопросов: компания попала под санкционные ограничения США из-за сотрудничества с подсанкционными структурами, включая госкорпорацию "Ростех" и "Уралвагонзавод".

Также стоит отметить судебное дело, связанное с бывшим топ-менеджером "Ростелекома", который получил реальное наказание за якобы лоббирование интересов ООО "Галактика" при закупках оборудования.

В продуктовой линейке компании представлены различные решения:

Компания активно работает над развитием технологической базы: в 2024 году было объявлено о полном обновлении технологического стека, выпуске новой платформы Quantum и переходе к макросервисной архитектуре. Платформа Quantum получила сертификаты соответствия по поддержке ОС и СУБД из Единого реестра отечественного ПО РФ.

Среди технологических партнеров и интеграторов "Галактики" можно отметить:

Компания реализует проекты для крупных государственных и частных организаций, включая такие холдинги как "Газпром", "Роснефть", "Ростех", "Транснефть". В 2024 году было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве с "Автотором" для цифровизации производственных процессов.

Список компаний-конкурентов на рынке: