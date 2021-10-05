Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Галактика
Корпорация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 248, упоминаний - 527
Галактика упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мальков Антон 26 17
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 13
|Гацко Геннадий 14 7
|Шадаев Максут 384 5
|Петров Сергей 51 5
|Черных Дмитрий 13 5
|Бургардт Александр 13 5
|Филатов Андрей 99 5
|Калина Роман 60 4
|Чаркин Евгений 182 4
|Шипов Савва 70 4
|Волков Никита 50 4
|Паршин Константин 44 4
|Гимранов Ринат 56 4
|Хрипунов Павел 19 4
|Красилов Николай 4 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Путин Владимир 1820 3
|Панченко Иван 43 3
|Марушкевич Андрей 7 3
|Эпштейн Герман 27 2
|Духвалов Андрей 18 2
|Тикуркин Максим 32 2
|Бобровников Борис 86 2
|Тимченко Алексей 9 2
|Макаров Алексей 49 2
|Калинин Александр 95 2
|Мантуров Денис 56 2
|Лигачев Глеб 60 2
|Юсупов Реваз 22 2
|Воронин Петр 35 2
|Емельченков Сергей 83 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Ушаков Анатолий 15 2
|Витоженц Александр 5 2
|Ягнятинский Евгений 32 2
|Бушковский Денис 4 2
|Гоц Роман 24 2
|Натрусов Артем 121 2
|Кузьмич Всеволод 30 2
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|N+1 - Издание 93 1
|CNews - ZOOM.CNews 1084 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
|CNews Analytics 1988 11
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 9
|IDC - International Data Corporation 2708 4
|CNews Fast рейтинг 29 3
|TAdviser Report 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754406, в очереди разбора - 658107.
Создано именных указателей - 46332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754406, в очереди разбора - 658107.
Создано именных указателей - 46332.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru