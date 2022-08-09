Корпорация «Галактика» выпустила новую версию системы «Галактика ЕАМ»

Корпорация «Галактика» – отечественный разработчик программного обеспечения, который более 30 лет занимается разработкой, внедрением и сопровождением готовых тиражных программных решений для государственных корпораций, промышленных предприятий, ведущих учебных заведений страны, федеральных органов исполнительной власти, – выпустила версию 5.8 системы управления производственными активами «Галактика ЕАМ». Обновленная система прошла полный цикл проектирования, разработки, тестирования и опытной эксплуатации на реальных данных и уже используется у заказчиков.

В новой версии системы расширены и усовершенствованы возможности модулей «Планирование работ», «Эксплуатация», «Запчасти и материалы» и «Работы» и поддерживается работа на отечественной СУБД Postgres Pro.

В частности, в рамках модуля «Планирование работ» доработана функциональность балансировки трудовых ресурсов, а также оптимизировано быстродействие некоторых бизнес-операций планирования: формирование спецификации остановочных ремонтов, удаление операций в заказах и т.д. Кроме того, реализована новая функциональность – «Планирование привязки в объектах ремонта», позволяющая планировать воздействия в привязке к другим воздействиям как данного объекта ремонта, так и других, доработана функциональность планирования по циклам воздействия «Без главного счетчика», а также поглощения менее приоритетных воздействий более приоритетными при планировании.

В рамках модуля «Эксплуатация» расширена функциональность по отслеживанию изменений технологического и эксплуатационного состояния объектов ремонта – например, для ряда документов системы добавлена возможность установки значений из настроек «по умолчанию», что обеспечивает более быстрое и корректное формирование данных.

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Для документов модуля «Запчасти и материалы» реализована функциональность работы с сальдовыми остатками товарно-материальных ценностей (ТМЦ). При формировании документов по перемещению и списанию ТМЦ на складе и в ремонте стало возможным использовать сведения об остатках ТМЦ на дату документа. Для соблюдения корректного расчета учетных цен добавлена настройка, запрещающая проводить приходы ТМЦ «задним числом» (то есть при наличии расходов более поздней датой, чем новый приход). Кроме того, добавлен ряд настроек, который позволяет гибко настраивать систему для учета движения ТМЦ.

В рамках модуля «Работы» функциональность работы с сальдовыми остатками ТМЦ распространена на акты выполненных работ (АВР) – собственные и подрядные (КС-2). Так, работа с сальдовыми остатками ТМЦ возможна для АВР собственных и актов КС-2, в которых используются собственные ТМЦ. При включенной настройке работы с сальдовыми остатками в операциях АВР выбор ТМЦ со склада (бизнес-операция «Выбрать из остатков на складе») и из ремонта (бизнес-операция «Выбрать из остатков в ремонте») проводится в интерфейсе сальдовых остатков ТМЦ на дату АВР. При этом, при регистрации АВР проводится контроль доступного сальдового остатка ТМЦ на дату регистрации, а при отсутствии необходимого количества – выдается сообщение об ошибке.