Галактика EAM Галактика Enterprise Asset Management

Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


10.12.2025 «Галактика» и «Корус Консалтинг» объединились для цифровой трансформации бизнеса 1
06.10.2025 «Галактика», ведущий российский разработчик информационных систем класса ERP, ERP HR, EAM и MES для крупных предприятий, и компания BeringPro (ГК Softline) заключили соглашение о партнерстве 1
27.08.2025 Подтверждена технологическая совместимость программных продуктов «Галактики» и СУБД Arenadata Prosperity 1
05.06.2025 «Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики» 2
28.08.2024 Питерское метро переедет с SAP на «Галактика ERP», несмотря на соглашение с «1С» 1
11.06.2024 «Галактика» подтвердила совместимость с новейшей версией российской СУБД Postgres Pro 1
07.06.2024 «Галактика» подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 1
15.04.2024 «УльтимаТек» открывает центр внедрения решений «Галактики» в промышленности 1
05.12.2023 Корпорация «Галактика» и IBS объявили о сотрудничестве 1
14.09.2023 Maintex и «Галактика» усилили совместную работу по реализации проектов по управлению техническим обслуживанием и надежностью производственных активов 2
09.08.2022 Корпорация «Галактика» выпустила новую версию системы «Галактика ЕАМ» 1
20.06.2022 Компания Tegrus и корпорация «Галактика» заключили соглашение о сотрудничестве 1
16.05.2022 Корпорация «Галактика» и Ramax Group стали партнерами 1
24.06.2021 Анонсирована новая версия 5.7 программного продукта «Галактика ЕАМ» 2
31.03.2021 «Галактика ERP» — это цифровая платформа управления ресурсами корпоративного уровня 2
31.12.2019 «Галактику» в 2018 г. внедрили на тысячах ПК в «Транснефти», «Энергомаше» и ЕЭС. Топ-10 проектов 1
27.12.2019 «Галактика» перевела систему управления промактивами с Oracle на Postgres Pro 2
27.12.2019 «Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro 2
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM» 3
25.03.2019 «Галактика» и «Цифра» обеспечат интеграцию своих продуктов для цифровизации промышленных предприятий 1
07.02.2019 «Галактика» представила модуль «Индекс технического состояния» 2
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины 1
04.12.2018 Одна из крупнейших теплоэнергетических компаний России переходит на «Галактику EAM» 5
02.11.2018 Представлена импортонезависимая «Галактика ERP» 9.1 на базе СУБД Postgres Pro 1
02.11.2018 «Галактика» выпустила свою главную систему на Postgres Pro в пику СУБД Oracle и Microsoft 1
23.04.2018 «Галактика» объявила о переходе на импортозамещающий стек и о рекордном росте 1
20.04.2018 Системы «Галактики» «поженят» с СУБД PostgreSQL в пику Oracle и Microsoft 1
08.02.2018 «Галактика» и «Омегальянс» внедрят методики управления производственными активами 1
27.12.2017 «Галактика» и «Юнитера» предложат системы управления ремонтами и сервисными службами 1
09.11.2017 «РЖД» и «Галактика» будут сотрудничать в области импортозамещения ПО 1
30.08.2017 Кемеровский «Азот» повысит надежность использования оборудования с помощью «Галактика ЕАМ» 1
17.08.2017 «РТ-Информ» автоматизировал систему управления для КБ приборостроения им. ак. А.Г. Шипунова 1
22.12.2016 «Галактика» начинает сотрудничество с НТЦ ФСК ЕЭС 1
28.11.2016 «Галактика» представила мобильное приложение для мониторинга энергоинфраструктуры 1
24.10.2016 AT Consulting и «Галактика» создали решение для интеграции «Галактики EAM» и «1C:УПП» 3
18.10.2016 «Галактика» лидирует по внедрениям ERP-систем в машиностроении 1
11.02.2016 «Галактика» и CDC представили мобильное решение для автоматизации процессов ТОиР 1
18.06.2012 «Горсвет» внедряет систему «Галактика EAM» 1

Публикаций - 39, упоминаний - 54

Галактика EAM и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1506 35
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 491 7
Oracle Corporation 6867 7
8985 5
SAP SE 5427 3
Microsoft Corporation 25237 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1219 3
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Maintex - Мейнтекс 11 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 2
Ramax - Рамакс 121 1
УльтимаТек - Datana - Датана 28 1
Ростех - РТ-Информ 143 1
УльтимаТек - DataBriz - Датабриз 17 1
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 17 1
Галактика про 2 1
Галактика НТЦ - Научно-технический центр 2 1
Галактика центр 4 1
1С-Галактика 3 1
Компас 20 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Россети ФСК ЕЭС - НТЦ ФСК ЕЭС - Научно-технический центр ФСК ЕЭС - Научно-технический центр федеральной сетевой компании единой энергетической системы 6 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Омегальянс - Омег-Альянс - OMEGALLIANCE - Operations Management Engineering Alliance 5 1
УльтимаТек - UltimaTec. 35 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн 11 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
Цифра ГК 140 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2484 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 191 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 126 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1702 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 1
Softline - Софтлайн 3262 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
Diasoft - Диасофт 1021 1
Ростелеком 10308 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 3
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 54 3
РЖД - Российские железные дороги 2002 3
Транснефть 322 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 3
Новатэк Новафининвест 57 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
Газпром ПАО 1416 2
Роснефть НК - нефтяная компания 528 2
Кировский завод 37 1
Сургутнефтегаз - СНГ 278 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 123 1
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 88 1
ЦСКМС - Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений 2 1
Музей-усадьба Архангельское 34 1
Алтайвагон - Алтайский вагоностроительный завод 2 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 16 1
БашХим Торговый дом - БСК - Башкирская содовая компания 2 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Уралхим - ТОАЗ - Тольяттиазот - Трансаммиак 12 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 862 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4893 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 353 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 2
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 959 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 18
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7280 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 7
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 887 7
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 348 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 691 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11561 5
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 154 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 4
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1132 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12268 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 423 3
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 2
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 591 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4474 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 622 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31969 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1436 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27188 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11989 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5672 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4844 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26089 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4145 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1087 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13326 1
AMM - Advanced Manufacturing Management - Система сквозного управления производственными и обеспечивающими процессами 2 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 411 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 139 19
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 22 14
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 11
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 10 7
Галактика MES 12 5
Галактика ECM - Галактика СЭД 7 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1122 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Галактика Mobile 3 2
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 12 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 2
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Галактика MCM 2 1
Галактика Казначейство 2 1
Юнитера Лабс Оптимайзер - Optimizer 9 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 478 1
Pervasive - Btrieve СУБД 25 1
РЖД Цифровая железная дорога 10 1
Галактика Управление вузом 8 1
Галактика КапСтрой 1 1
Odoo S. A. - Odoo ERP 3 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 12 1
Linux OS 10897 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 653 1
Google Android 14680 1
Apple iOS 8242 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1430 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 1
Мальков Антон 45 13
Бургардт Александр 13 10
Гацко Геннадий 16 6
Черных Дмитрий 16 4
Красилов Николай 19 2
Басалыга Валерий 5 2
Панченко Иван 173 1
Массух Илья 235 1
Берда Тимур 7 1
Гимранов Ринат 125 1
Петров Сергей 61 1
Растопшин Павел 47 1
Аз-Зари Хусейн 24 1
Смоленский Александр 10 1
Телков Алексей 37 1
Надеин Андрей 17 1
Потапов Дмитрий 15 1
Васильев Дмитрий 71 1
Буленков Дмитрий 30 1
Газизов Камиль 67 1
Сорокин Дмитрий 47 1
Бочкарев Владимир 14 1
Судьин Константин 1 1
Ромахин Роман 3 1
Безух Игорь 1 1
Чаркин Евгений 314 1
Путин Владимир 3351 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14486 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 314 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 744 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 950 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 685 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 766 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2946 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2665 1
Беларусь - Белоруссия 6025 1
Казахстан - Республика 5792 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 1
Беларусь - Минск 674 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 8
Энергетика - Energy - Energetically 5525 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20389 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8907 4
Список системообразующих предприятий РФ 312 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2381 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5309 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 689 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4377 2
Химическая промышленность - Chemical industry 290 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 2
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8245 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3118 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1547 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25999 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2787 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5859 1
Экономический эффект 1217 1
Федеральный закон 275-ФЗ - О государственном оборонном заказе 18 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4673 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 1
Акт о приемке выполненных работ - КС-2, КС-3 16 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5967 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Паспорт - Паспортные данные 2734 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1122 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 919 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 172 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
Галактика Business Day 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

