Получите все материалы CNews по ключевому слову
Галактика EAM Галактика Enterprise Asset Management
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Галактика EAM и организации, системы, технологии, персоны:
|Мальков Антон 45 13
|Бургардт Александр 13 10
|Гацко Геннадий 16 6
|Черных Дмитрий 16 4
|Красилов Николай 19 2
|Басалыга Валерий 5 2
|Панченко Иван 173 1
|Массух Илья 235 1
|Берда Тимур 7 1
|Гимранов Ринат 125 1
|Петров Сергей 61 1
|Растопшин Павел 47 1
|Аз-Зари Хусейн 24 1
|Смоленский Александр 10 1
|Телков Алексей 37 1
|Надеин Андрей 17 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Васильев Дмитрий 71 1
|Буленков Дмитрий 30 1
|Газизов Камиль 67 1
|Сорокин Дмитрий 47 1
|Бочкарев Владимир 14 1
|Судьин Константин 1 1
|Ромахин Роман 3 1
|Безух Игорь 1 1
|Чаркин Евгений 314 1
|Путин Владимир 3351 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406219, в очереди разбора - 733571.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.