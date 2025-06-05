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Галактика HRM/HCM Галактика Управление персоналом Галактика Human Capital Management


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Сургутнефтегаз» замещает SAP программными продуктами «Галактики» 1
24.01.2019 «Галактика» выпустила новую версию интеграционной шины 1
16.02.2017 «Галактика» и Postgres Professional подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
22.11.2016 «Галактика» выводит на рынок новый продукт «Галактика HCM» 1
18.03.2015 Avanpost 4.1 интегрирован с системой управления предприятием «Галактика ERP» 2
20.06.2014 Определены крупнейшие проекты внедрений HRM-систем в России 1
04.12.2013 Минобрнауки России внедрило систему «Галактика Управление персоналом» 2
26.07.2010 "Галактика": Как повысить эффективность управления персоналом 5

Публикаций - 8, упоминаний - 14

Галактика HRM/HCM и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1482 7
8548 2
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 167 1
Oracle Corporation 6767 1
SAP SE 5349 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 847 1
1С-Рарус 902 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 515 1
ALP Group - КТ-АЛП, АЛП-ИС - АЛП-Информационные системы 60 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 62 1
Evola - Эвола 30 1
ЕАЕ-Консалт 12 1
1С:ВДГБ - ВДГБ:ИТС 57 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 429 1
Почта России ПАО 2177 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3262 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6956 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 4
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 552 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11844 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29484 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12940 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1330 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4955 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8975 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5835 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11492 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 380 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3767 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 197 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 442 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 367 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1115 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1332 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12451 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 313 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 682 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11963 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1898 1
Стандартизация - Standardization 2187 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 914 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11597 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 132 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 768 2
Галактика Управление вузом 8 1
Галактика BI - Галактика Business Intelligence 6 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1406 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1685 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost IDM Access System 69 1
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 34 1
Галактика ESB - Галактика Enterprise Service Bus 9 1
Галактика AMM - Галактика Advanced Manufacturing Management 21 1
Галактика Казначейство 2 1
Галактика ECM - Галактика СЭД 7 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 214 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 608 1
Галактика Mobile 3 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1363 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 236 1
Компас ERP - Компас Управление персоналом - Компас HRM-система - Компас Oracle Элит 12 1
Зайцева Ольга 19 1
Гацко Геннадий 16 1
Конусов Андрей 86 1
Мальков Антон 45 1
Магниченко Александр 1 1
Панченко Иван 152 1
Петров Сергей 60 1
Шишилов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2768 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3020 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9303 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2836 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 2
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 729 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6195 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14305 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6059 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4551 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5055 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2590 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8029 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1217 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1985 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 1
TAdviser - Центр выбора технологий 410 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 184 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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