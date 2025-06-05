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Галактика HRM/HCM Галактика Управление персоналом Галактика Human Capital Management
УПОМИНАНИЯ
Галактика HRM/HCM и организации, системы, технологии, персоны:
|Почта России ПАО 2177 1
|Зайцева Ольга 19 1
|Гацко Геннадий 16 1
|Конусов Андрей 86 1
|Мальков Антон 45 1
|Магниченко Александр 1 1
|Панченко Иван 152 1
|Петров Сергей 60 1
|Шишилов Александр 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150441 5
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2768 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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