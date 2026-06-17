Индексная книга (каталог) CNews*
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ЮГУ Югорский государственный университет
СОБЫТИЯ
Публикаций - 24, упоминаний - 37
ЮГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1478 1
|Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
|36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|36,6 - аптечная сеть 95 1
|Кучин Роман 7 6
|Исхизова Александра 99 2
|Лукошков Дмитрий 54 2
|Зайцева Ольга 19 2
|Бушковский Денис 6 2
|Баженов Руслан 1 1
|Кривцов Сергей 2 1
|Шиляев Николай 1 1
|Мишустин Михаил 776 1
|Чернышенко Дмитрий 578 1
|Матвеева Татьяна 110 1
|Ципорин Павел 102 1
|Иванов Антон 93 1
|Жвачкин Сергей 8 1
|Зыков Александр 13 1
|Коробенков Евгений 1 1
|Белов Андрей 125 1
|Гацко Геннадий 16 1
|Браневский Ярослав 2 1
|Трандин Сергей 114 1
|Филиппенко Александр 1 1
|Пичугин Иван 36 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
|Корзилов Сергей 1 1
|Маслова Наталья 7 1
|Штыров Алексей 2 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
|Ведомости 1422 1
|ComNews - Медиа-бизнес 140 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1450550, в очереди разбора - 728421.
Создано именных указателей - 196227.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.