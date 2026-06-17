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ЮГУ Югорский государственный университет

ЮГУ - Югорский государственный университет

СОБЫТИЯ


17.06.2026 ГК InfoWatch и ЮГУ заключили соглашение о сотрудничестве 3
07.07.2025 «Ростелеком» и Югорский государственный университет займутся подготовкой телеком-специалистов 3
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз? 1
28.09.2023 «Ростелеком» завершил работы по созданию системы «Интеллектуальное видеонаблюдение» для образовательных учреждений Урала 2
13.07.2023 «Ростелеком» и Югорский государственный университет подписали соглашение об ИТ-трансформации 2
19.05.2023 «Ростелеком» подключает к Wi-Fi вузы Югры 3
20.10.2022 21 октября в Московской области стартует I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
08.06.2022 МТС и ЮГУ создадут ИТ-лабораторию развития технологий беспроводной связи 3
18.06.2021 «Базальт СПО» и ХМАО оснастят местные организации российской ОС «Альт» 2
17.03.2020 Открыт бесплатный доступ к сотням онлайн-курсов крупнейших вузов России 1
27.06.2018 «Галактика Расписание учебных занятий» для российских вузов обновилась до версии 3.0 1
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества 1
26.07.2010 "Галактика": Как повысить эффективность управления персоналом 1
02.06.2010 9 июня в Ханты-Мансийске откроется девятая специализированная выставка «Информационные технологии XXI века» 1
14.09.2009 Алексей Штыров: Сейчас вузам особенно нужны ИТ 3
20.03.2009 Доход «Галактики» в 2008 г. вырос на 12% 1
30.04.2008 НПП «СпецТек» внедрил TRIM в ЮГУ 1
31.05.2007 УЦ Softline обучил ИТ-специалистов УФНС ХМАО-Югры 1
20.04.2007 «СпецТек» и Югорский государственный университет стали партнерами 1
20.03.2007 HP стал стратегическим партнёром правительства Югры 1
18.12.2006 ЮГУ закупает ИТ-оборудование и ПО 1
02.08.2006 Югорский госуниверситет внедрит "Галактику" 1
16.12.2004 ФЦП "Электронная Россия": в ХМАО откроют школьный электронный университет 1
10.03.2004 Sun подарил Югре 5000 лицензий на StarOffice 1

Публикаций - 24, упоминаний - 37

ЮГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1536 6
Ростелеком 10834 4
Галактика ИТ - Экспертный центр 21 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 92 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5564 1
МегаФон 10551 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Microsoft Corporation 25666 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15470 1
Softline - Софтлайн 3645 1
HP Inc. 5868 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 897 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4843 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Техинфоком 3 1
Газпром ПАО 1478 1
Сургутнефтегаз - СНГ 286 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
36,6 - аптечная сеть 95 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1526 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Минтранс РФ - Росжелдор - Урал Промышленный - Урал Полярный 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4920 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1583 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 360 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 83 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 127 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 50 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 511 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63865 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60747 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35586 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25019 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7707 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5552 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12023 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10686 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13365 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17771 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1888 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13795 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2216 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33032 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24039 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2176 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12683 2
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 612 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4256 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13683 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22672 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11429 2
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы - Геоинформатика 188 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 599 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9763 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21424 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9958 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5040 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2521 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12888 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6407 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6555 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12648 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34162 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12032 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27953 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7030 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1530 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10084 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 4
Галактика Управление вузом 8 3
Spectec TRIM - EAM/MRO-система 135 2
Галактика BI - Галактика Business Intelligence 6 2
Профессионалитет - Федеральный проект 18 1
Гранд МГК - Гранд-Смета 16 1
ФЦТ РФ - ФИС ГИА и Приема 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6160 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1771 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2465 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 103 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2338 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 66 1
Галактика РУЗ - Галактика Расписание учебных занятий 4 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Галактика Управление строительством 4 1
Галактика Машиностроение 4 1
Галактика HRM/HCM - Галактика Управление персоналом - Галактика Human Capital Management 15 1
Кучин Роман 7 6
Исхизова Александра 99 2
Лукошков Дмитрий 54 2
Зайцева Ольга 19 2
Бушковский Денис 6 2
Баженов Руслан 1 1
Кривцов Сергей 2 1
Шиляев Николай 1 1
Мишустин Михаил 776 1
Чернышенко Дмитрий 578 1
Матвеева Татьяна 110 1
Ципорин Павел 102 1
Иванов Антон 93 1
Жвачкин Сергей 8 1
Зыков Александр 13 1
Коробенков Евгений 1 1
Белов Андрей 125 1
Гацко Геннадий 16 1
Браневский Ярослав 2 1
Трандин Сергей 114 1
Филиппенко Александр 1 1
Пичугин Иван 36 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Корзилов Сергей 1 1
Маслова Наталья 7 1
Штыров Алексей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 15
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1379 12
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3303 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 258 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Лянтор 15 3
Беларусь - Белоруссия 6235 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 363 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нефтеюганский район - Нефтеюганск 109 3
Армения - Республика 2431 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3133 2
Россия - УФО - Тюменская область 1347 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 1
Европа 24882 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3402 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3425 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1502 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1266 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1755 1
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Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1501 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11149 2
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 294 1
Омбудсмен 17 1
Молодежный цифровой омбудсмен 6 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1377 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3643 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10148 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 644 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 816 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2120 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6516 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2081 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1056 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3358 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5957 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8697 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3002 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6124 1
Энергетика - Energy - Energetically 5767 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6643 1
TAdviser - Центр выбора технологий 453 1
Ведомости 1422 1
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3907 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1422 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 481 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 2
ТГУ - Томский государственный университет 226 2
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 2
ЮГУ - Югорский школьный электронный университет 1 1
СГУ - Сочинский государственный университет 5 1
УдГАУ - Удмуртский ГАУ ВО ФГБОУ - Удмуртский государственный аграрный университет 1 1
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
ЗГТИ - Зауральский гуманитарно-технический институт 1 1
ЮНИИ ИТ - Югорский НИИ информационных технологий - Югорский научно–исследовательский институт информационных технологий 8 1
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 1
СГЮА - Саратовская государственная юридическая академия - Саратовская государственная академия права - Саратовский юридический институт им. Д. И. Курского 5 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 575 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1713 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1186 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 216 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 597 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 137 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 455 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 31 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 234 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 177 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 16 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 49 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 94 1
ОмГУ - ОмскГУ - Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского 18 1
ОмГУПС - Омский государственный университет путей сообщения 8 1
ОмГПУ - Омский государственный педагогический университет 6 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 188 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 39 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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