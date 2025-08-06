Получите все материалы CNews по ключевому слову
Кривцов Сергей
УПОМИНАНИЯ
|06.08.2025
|НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
|05.10.2023
|Как оцифровать поступление в вуз? 1
Кривцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 470 1
|Баженов Руслан 1 1
|Мишустин Михаил 706 1
|Бушковский Денис 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.