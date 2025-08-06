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Кривцов Сергей


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 НИУ ВШЭ перевел «Галактику РУЗ» на PostgreSQL 1
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз? 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Кривцов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1491 1
Галактика ИТ - Экспертный центр 20 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 470 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12563 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10770 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1189 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4329 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6061 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54417 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31053 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7022 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25270 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1962 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 139 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5820 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30780 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 889 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1404 1
Образование в России 2437 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3725 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6084 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 13 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 23 1
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 1
СмолГУ - Смоленский государственный университет 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1194 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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