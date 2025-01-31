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СмолГУ Смоленский государственный университет



31.01.2025 «МегаФон» ускорил сеть 4G в ведущих вузах Смоленска 1
05.10.2023 Как оцифровать поступление в вуз? 1
28.09.2021 Денис Бушковский, «Галактика»: В этом году прием в вузы в онлайн-формате напоминал образовательную рулетку 2
04.09.2020 Денис Бушковский, «Галактика ИТ»: Приемная кампания 2020 года стала большим испытанием для технических систем вузов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

СмолГУ и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1467 3
Галактика ИТ - Экспертный центр 19 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 440 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11968 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3864 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15746 1
Коллективный интеллект - Коллективный разум - Распределенный интеллект - Роевой интеллект - Collective Intelligence - Swarm intelligence - Swarm intelligent technique - интеллект роя, стаи, толпы 91 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10108 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3102 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5721 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24169 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11636 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6678 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1853 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1135 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29741 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 58 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5194 3
Галактика Управление вузом 8 1
Бушковский Денис 5 3
Артеменков Михаил 1 1
Шер Даниил 1 1
Репина Елена 1 1
Костин Геннадий 1 1
Баженов Руслан 1 1
Кривцов Сергей 1 1
Мишустин Михаил 678 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1284 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 488 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 3
Образование в России 2204 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 2
Здравоохранение - Педиатрия - Детское здравоохранение 61 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3658 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 528 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 792 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1312 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5837 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3421 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 141 2
СПбГУПТД ВО ФГБОУ - Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна - Ленинградский институт текстильной и легкой промышленности 11 2
УИ ГА ФГБОУ ВО - Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева - Краснокутское лётное училище гражданской авиации - Сасовское лётное училище гражданской авиации - Омский лётно-технический колледж гражданской авиации и 4 2
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 2
АлтГПУ - Алтайский государственный педагогический университет 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 439 1
СПбГУ ГА - Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 3 1
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 11 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 22 1
ТГУ - Томский государственный университет 173 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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