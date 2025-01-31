СмолГУ Смоленский государственный университет
СмолГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Бушковский Денис 5 3
|Артеменков Михаил 1 1
|Шер Даниил 1 1
|Репина Елена 1 1
|Костин Геннадий 1 1
|Баженов Руслан 1 1
|Кривцов Сергей 1 1
|Мишустин Михаил 678 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144602 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 2
|Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1284 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область 488 1
|Россия - ПФО - Нижегородская область 1883 1
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