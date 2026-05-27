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ОГЭ Основной государственный экзамен ГИА Государственная итоговая аттестация

ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация

СОБЫТИЯ


27.05.2026 Аналитики F6 обнаружили свежие схемы с продажей якобы ответов для ЕГЭ и ОГЭ

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активность незаконных схем с продажей якобы актуальных решений и ответов для ЕГЭ и ОГЭ перед периодом экзаменов в российских школах. Стоимость «решений» доходит до 5 тыс. руб., а среди рисков — потеря денег, компрометация данных и заражение устройства вредоносной программой.

26.01.2026 В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

После окончания девятого и одиннадцатого классов дети проходят государственную итоговою аттестацию (ГИА). Она бывает трех видов: для девятиклассников — это ОГЭ, который является формой ГИА

23.04.2025 Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ

ытых Telegram-каналов и более 100 сайтов с платными ответами к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) использовали мошенники для получения личных да
12.09.2024 Российская компания-разработчик объявила о создании тренажера для подготовки к ОГЭ по русскому языку с использованием искусственного интеллекта

Российский разработчик программного обеспечения компания «Нинтегра» анонсировала запуск уникального тренажера rusoge, предназначенного для подготовки к ОГЭ по русскому языку. Этот инновационный продукт стал первым тренажером, позволяющим в режиме реального времени проверить сочинение, благодаря использованию передовых технологий искусственного
31.05.2024 Angara Security: покупка ответов на ЕГЭ и ОГЭ может обернуться хищением персональных данных

Мошенники используют сезонную тему подготовки к основному и единому государственным экзаменам для кибермошенничества: под видом продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ на фишинговых сайтах собирают персональные данные. Аналитики Angara Security проанализировали подобные домены и потенциальные угрозы для пользователей. В мае 2024 г., накануне экзамен
23.05.2024 Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году

алов связи «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2024 г. Основной период сдачи экзаменов начался 21 мая и продлится до 5 июля. Для наблюд
20.05.2024 Сдачу ОГЭ и ЕГЭ на Ямале будут транслировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома»

«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2024 г. основная проверка знаний у школьник
05.04.2024 «Программный Продукт» повысит качество процессов подготовки и проведения школьных экзаменов

ичает с Московским центром качества образования. В текущем году специалисты компании продолжат развитие региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся в Москве. Модернизация будет проведена в части модуля оперативного взаимодействия с работниками пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Модуль предназначен для формирования руковод
02.04.2024 «Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ

«Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению основных государственных экзаменов (ОГЭ). Сегодня для обработки результатов ОГЭ и ЕГЭ в большинстве школ применяют специализированное ПО, работающее под управлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента о
16.01.2024 Спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ вырос почти полтора раза в начале 2024 года

В «Авито Услугах» подсчитали, на репетиторов по каким предметам за год спрос вырос сильнее всего. До ЕГЭ и ОГЭ у российских школьников осталось меньше года, и родители озаботились поиском репетиторов, чтобы лучше подготовить детей к экзаменам. По сравнению с январем 2023 г. в этом январе спрос на ре
17.05.2023 «Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО

людения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямало-Ненецк
07.06.2016 На московском портале госуслуг опубликованы результаты ОГЭ по четырем предметам

Выпускники 9-х классов столичных школ могут узнать свои результаты Основного государственного экзамена по предметам по выбору — обществознанию, химии, информатике и литературе — на московском портале госуслуг pgu.mos.ru. Для удобства пользователей ссылка на ус
01.06.2016 BrandSecurity изучила теневой рынок по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ

ты брендов в интернете, провела аналитическое исследование теневого рынка по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ. В частности, в рамках исследования была проанализирована поисковая выдача по запросам «о
06.07.2015 На московском портале госуслуг побит прошлогодний рекорд по числу обращений к результатам ГИА

пускники 9-х и 11-х классов московских школ поставили новый рекорд по числу обращений к результатам ГИА, которые публикуются на московском портале госуслуг. Москвичи воспользовались сервисом по
27.05.2013 На московском портале госуслуг упрощен доступ к результатам ЕГЭ и ГИА

кации результатов пробного ЕГЭ по математике, состоявшегося 23 марта, а также в рамках досрочной экзаменационной сессии, которую в апреле-мае прошли порядка 250 столичных школьников. Результаты ЕГЭ и ГИА в основные сроки будут появляться на портале по мере их утверждения московской государственной экзаменационной комиссией. По первому из главных предметов – русскому языку – публикация итого

Публикаций - 151, упоминаний - 180

ОГЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
МегаФон 10742 11
VK - Mail.ru Group 3602 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 6
Yandex - Яндекс 9216 6
9594 6
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 6
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 5
МЭО - Мобильное электронное образование 21 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 4
Telegram Group 2940 4
Microsoft Corporation 25775 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
АйТи 1519 3
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 85 2
Blue Prism 33 2
NICE Systems 70 2
VK - Учи.ру - Тетрика 19 2
Портал-Юг 11 2
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
X Corp - Twitter 2938 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
БАРС Груп 579 2
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 383 2
UIPath 119 2
Галактика - Корпорация 1545 2
Spirit DSP - Спирит Корп 482 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 2
Программный Продукт ГК 104 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
НейроЧат - NeuroChat 9 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 71 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
Бином 24 1
Шахты 0 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 72 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
ЯКласс 69 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Геометрия НПО 165 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 55 1
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 1
КонсультантПлюс 161 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 12 1
Venture Capital 40 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 1
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Аэроплан 16 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 1
Локотех Сигнал 1 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 15 1
Copenhagen Economics 1 1
Роскосмос - РЕКОД НПК - Научно-производственная корпорация 7 1
InVenture Partners 20 1
Lomigor Investments 1 1
VK - Skillbox - КЭСПА 2 1
Abiroy - Абирой 1 1
GdeRabota.ru - ГдеРабота.Ру 4 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
РВК - Российская венчурная компания 571 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 12
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
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Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
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ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 2
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 8 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 111 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 18
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 17
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 16
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 15
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Оповещение и уведомление - Notification 5945 8
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 7
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 17
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 9
МТС Линк - Чаты - ИИ-ассистент 48 7
Google Android 15244 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 6
Avito - Авито услуги 142 5
Apple iOS 8583 5
Microsoft Windows 16882 5
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 4
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 105 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 4
Ростелеком - Лицей 26 4
VK - Skillbox - Mentorama 9 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
Linux OS 11533 4
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 4
C/C++ - Язык программирования 894 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 3
Abbyy Мониторинг 8 3
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 3
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Яндекс.Учебник 65 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 2
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 2
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 2
Барс.Образование-Электронная школа 29 2
Барс.Образование 33 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
Галицкий Александр 123 5
Крутов Дмитрий 19 4
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