ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация

Аналитики F6 обнаружили свежие схемы с продажей якобы ответов для ЕГЭ и ОГЭ Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активность незаконных схем с продажей якобы актуальных решений и ответов для ЕГЭ и ОГЭ перед периодом экзаменов в российских школах. Стоимость «решений» доходит до 5 тыс. руб., а среди рисков — потеря денег, компрометация данных и заражение устройства вредоносной программой.

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад После окончания девятого и одиннадцатого классов дети проходят государственную итоговою аттестацию (ГИА). Она бывает трех видов: для девятиклассников — это ОГЭ, который является формой ГИА

Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ ытых Telegram-каналов и более 100 сайтов с платными ответами к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) использовали мошенники для получения личных да

Российская компания-разработчик объявила о создании тренажера для подготовки к ОГЭ по русскому языку с использованием искусственного интеллекта Российский разработчик программного обеспечения компания «Нинтегра» анонсировала запуск уникального тренажера rusoge, предназначенного для подготовки к ОГЭ по русскому языку. Этот инновационный продукт стал первым тренажером, позволяющим в режиме реального времени проверить сочинение, благодаря использованию передовых технологий искусственного

Angara Security: покупка ответов на ЕГЭ и ОГЭ может обернуться хищением персональных данных Мошенники используют сезонную тему подготовки к основному и единому государственным экзаменам для кибермошенничества: под видом продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ на фишинговых сайтах собирают персональные данные. Аналитики Angara Security проанализировали подобные домены и потенциальные угрозы для пользователей. В мае 2024 г., накануне экзамен

Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году алов связи «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2024 г. Основной период сдачи экзаменов начался 21 мая и продлится до 5 июля. Для наблюд

Сдачу ОГЭ и ЕГЭ на Ямале будут транслировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома» «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2024 г. основная проверка знаний у школьник

«Программный Продукт» повысит качество процессов подготовки и проведения школьных экзаменов ичает с Московским центром качества образования. В текущем году специалисты компании продолжат развитие региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся в Москве. Модернизация будет проведена в части модуля оперативного взаимодействия с работниками пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Модуль предназначен для формирования руковод

«Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ «Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению основных государственных экзаменов (ОГЭ). Сегодня для обработки результатов ОГЭ и ЕГЭ в большинстве школ применяют специализированное ПО, работающее под управлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента о

Спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ вырос почти полтора раза в начале 2024 года В «Авито Услугах» подсчитали, на репетиторов по каким предметам за год спрос вырос сильнее всего. До ЕГЭ и ОГЭ у российских школьников осталось меньше года, и родители озаботились поиском репетиторов, чтобы лучше подготовить детей к экзаменам. По сравнению с январем 2023 г. в этом январе спрос на ре

«Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО людения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямало-Ненецк

На московском портале госуслуг опубликованы результаты ОГЭ по четырем предметам Выпускники 9-х классов столичных школ могут узнать свои результаты Основного государственного экзамена по предметам по выбору — обществознанию, химии, информатике и литературе — на московском портале госуслуг pgu.mos.ru. Для удобства пользователей ссылка на ус

BrandSecurity изучила теневой рынок по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ ты брендов в интернете, провела аналитическое исследование теневого рынка по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ. В частности, в рамках исследования была проанализирована поисковая выдача по запросам «о

На московском портале госуслуг побит прошлогодний рекорд по числу обращений к результатам ГИА пускники 9-х и 11-х классов московских школ поставили новый рекорд по числу обращений к результатам ГИА, которые публикуются на московском портале госуслуг. Москвичи воспользовались сервисом по