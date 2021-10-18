Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОГЭ
Основной государственный экзамен
ГИА
Государственная итоговая аттестация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 56
ОГЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Брылёв Кирилл 2 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Шаповалов Алексей 2 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Коноплястый Александр 3 1
|Варев Александр 16 1
|Ященко Иван 2 1
|Халимов Ренат 5 1
|Паршин Илья 5 1
|Кравцов Сергей 39 1
|Лурье Евгений 3 1
|Алешин Владимир 13 1
|Собянин Сергей 211 1
|Половинкин Алексей 1 1
|Абрамков Александр 29 1
|Шуткина Юлия 7 1
|Чупшева Светлана 5 1
|Бутурлин Иван 17 1
|Шайхутдинов Роман 107 1
|Минниханов Рустам 89 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Бунина Елена 27 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Песков Дмитрий 65 1
|IDC - International Data Corporation 2728 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Research and Markets 17 1
|Forrester Research 387 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767887, в очереди разбора - 671572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767887, в очереди разбора - 671572.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru