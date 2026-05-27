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ОГЭ Основной государственный экзамен ГИА Государственная итоговая аттестация
СОБЫТИЯ
|27.05.2026
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Аналитики F6 обнаружили свежие схемы с продажей якобы ответов для ЕГЭ и ОГЭ
Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, зафиксировала активность незаконных схем с продажей якобы актуальных решений и ответов для ЕГЭ и ОГЭ перед периодом экзаменов в российских школах. Стоимость «решений» доходит до 5 тыс. руб., а среди рисков — потеря денег, компрометация данных и заражение устройства вредоносной программой.
|26.01.2026
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В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад
После окончания девятого и одиннадцатого классов дети проходят государственную итоговою аттестацию (ГИА). Она бывает трех видов: для девятиклассников — это ОГЭ, который является формой ГИА
|23.04.2025
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Мошенники открыли сафари на школьников. Их отлавливают в мессенджерах и предлагают купить фейковые ответы к ОГЭ и ЕГЭ
ытых Telegram-каналов и более 100 сайтов с платными ответами к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ) использовали мошенники для получения личных да
|12.09.2024
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Российская компания-разработчик объявила о создании тренажера для подготовки к ОГЭ по русскому языку с использованием искусственного интеллекта
Российский разработчик программного обеспечения компания «Нинтегра» анонсировала запуск уникального тренажера rusoge, предназначенного для подготовки к ОГЭ по русскому языку. Этот инновационный продукт стал первым тренажером, позволяющим в режиме реального времени проверить сочинение, благодаря использованию передовых технологий искусственного
|31.05.2024
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Angara Security: покупка ответов на ЕГЭ и ОГЭ может обернуться хищением персональных данных
Мошенники используют сезонную тему подготовки к основному и единому государственным экзаменам для кибермошенничества: под видом продажи ответов на ОГЭ и ЕГЭ на фишинговых сайтах собирают персональные данные. Аналитики Angara Security проанализировали подобные домены и потенциальные угрозы для пользователей. В мае 2024 г., накануне экзамен
|23.05.2024
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Система видеонаблюдения «Ростелекома» полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации в 2024 году
алов связи «Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения за государственной итоговой аттестацией (ГИА) 2024 г. Основной период сдачи экзаменов начался 21 мая и продлится до 5 июля. Для наблюд
|20.05.2024
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Сдачу ОГЭ и ЕГЭ на Ямале будут транслировать более двух тысяч видеокамер «Ростелекома»
«Ростелеком» подготовил систему видеонаблюдения к проведению Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 2024 г. основная проверка знаний у школьник
|05.04.2024
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«Программный Продукт» повысит качество процессов подготовки и проведения школьных экзаменов
ичает с Московским центром качества образования. В текущем году специалисты компании продолжат развитие региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся в Москве. Модернизация будет проведена в части модуля оперативного взаимодействия с работниками пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Модуль предназначен для формирования руковод
|02.04.2024
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«Базальт СПО» адаптирует ОС «Альт Образование» для проведения ОГЭ
«Базальт СПО» участвует в проекте по технологическому обеспечению основных государственных экзаменов (ОГЭ). Сегодня для обработки результатов ОГЭ и ЕГЭ в большинстве школ применяют специализированное ПО, работающее под управлением ОС Windows. В соответствии с распоряжением Департамента о
|16.01.2024
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Спрос на репетиторов по предметам ЕГЭ и ОГЭ вырос почти полтора раза в начале 2024 года
В «Авито Услугах» подсчитали, на репетиторов по каким предметам за год спрос вырос сильнее всего. До ЕГЭ и ОГЭ у российских школьников осталось меньше года, и родители озаботились поиском репетиторов, чтобы лучше подготовить детей к экзаменам. По сравнению с январем 2023 г. в этом январе спрос на ре
|17.05.2023
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«Ростелеком» организует видеонаблюдение за ЕГЭ и ОГЭ в ЯНАО
людения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В 2023 г. основной период пройдет с 24 мая по 1 июля. За ходом экзаменов в Ямало-Ненецк
|07.06.2016
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На московском портале госуслуг опубликованы результаты ОГЭ по четырем предметам
Выпускники 9-х классов столичных школ могут узнать свои результаты Основного государственного экзамена по предметам по выбору — обществознанию, химии, информатике и литературе — на московском портале госуслуг pgu.mos.ru. Для удобства пользователей ссылка на ус
|01.06.2016
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BrandSecurity изучила теневой рынок по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ
ты брендов в интернете, провела аналитическое исследование теневого рынка по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ. В частности, в рамках исследования была проанализирована поисковая выдача по запросам «о
|06.07.2015
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На московском портале госуслуг побит прошлогодний рекорд по числу обращений к результатам ГИА
пускники 9-х и 11-х классов московских школ поставили новый рекорд по числу обращений к результатам ГИА, которые публикуются на московском портале госуслуг. Москвичи воспользовались сервисом по
|27.05.2013
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На московском портале госуслуг упрощен доступ к результатам ЕГЭ и ГИА
кации результатов пробного ЕГЭ по математике, состоявшегося 23 марта, а также в рамках досрочной экзаменационной сессии, которую в апреле-мае прошли порядка 250 столичных школьников. Результаты ЕГЭ и ГИА в основные сроки будут появляться на портале по мере их утверждения московской государственной экзаменационной комиссией. По первому из главных предметов – русскому языку – публикация итого
ОГЭ и организации, системы, технологии, персоны:
|Галицкий Александр 123 5
|Крутов Дмитрий 19 4
|Исхизова Александра 100 4
|Хайбуллов Рустам 23 3
|Бойченко Сергей 3 3
|Щелгачев Дмитрий 35 3
|Санников Игорь 16 3
|Собянин Сергей 538 3
|Ермолаев Артем 379 2
|Волков Владимир 69 2
|Бондарь Дмитрий 37 2
|Кравцов Сергей 64 2
|Фурсин Алексей 158 2
|Брылёв Кирилл 3 2
|Женихов Алексей 61 2
|Тарасов Олег 4 2
|Решетникова Оксана 2 2
|Мелихов Дмитрий 69 2
|Губанов Роман 119 2
|Путин Владимир 3454 2
|Ратиев Сергей 28 2
|Сергунина Наталья 375 2
|Воробьев Андрей 199 2
|Куликов Александр 21 1
|Бусаргин Андрей 26 1
|Горелкин Антон 118 1
|Солдатов Алексей 104 1
|Минниханов Рустам 122 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Фролов Павел 86 1
|Паршин Константин 64 1
|Салбиев Алан 31 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Бутурлин Иван 26 1
|Аксельрод Илья 18 1
|Чупшева Светлана 10 1
|Бочерова Елена 46 1
|Шуткина Юлия 15 1
|Ким Дмитрий 73 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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