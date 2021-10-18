ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация

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Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1

Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1

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