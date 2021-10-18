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ОГЭ
Основной государственный экзамен
ГИА
Государственная итоговая аттестация


18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
28.06.2021 Почти 600 молодых москвичей открыли свое дело благодаря проекту «Бизнес-уик-энд» 1
01.06.2021 Group-IB и школа Tumo выявили сотню мошеннических ресурсов, торгующих «ответами» к госэкзаменам 1
17.05.2021 Российские школы до сих пор используют 88,8% импортного ПО 2
10.03.2021 Онлайн-опрос Znanija.com: почти 70% школьников из России и СНГ боятся выпускных экзаменов 2
07.01.2021 Нейрочат, креативное программирование и курсы по дизайну: как тестируют образовательные стартапы 1
03.12.2020 «Ростелеком. Лицей» открыл бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы 2
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
25.09.2020 Власти Москвы загоняют школьников и их родителей на MS Teams. Российские разработчики возмущены 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 1
28.05.2020 «Фоксфорд» стал партнером Минпросвещения и АСИ в новом образовательном проекте 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 1
29.04.2020 «Ростелеком» продлил льготный доступ к цифровому сервису образования «Лицей» 1
03.04.2020 Учреждения получат более 800 млн рублей на подготовку кадров для цифровой экономики 1
23.03.2020 «Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей» 1
17.03.2020 «Яндекс» инвестирует в платформу для дистанционного обучения более 200 млн рублей 1
17.03.2020 Учи.ру представит бесплатное решение для проведения видеоуроков 1
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 1
27.01.2020 «Яндекс.учебник» и Центр педагогического мастерства проведут онлайн-олимпиаду по математике 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
07.06.2019 «ИКС Холдинг» и «Просвещение» создадут предприятие в сфере образования 1
05.03.2019 Выручка Abbyy в России подскочила в полтора раза за счет нефтегаза, финансов и энергетики 1
04.02.2019 Сервис «Мои достижения» для подготовки к ЕГЭ рекомендован мэром Москвы 1
08.10.2018 Количество ИТ-вакансий в Москве за год выросло на четверть 1
06.09.2018 Оформить социальную карту учащегося можно на портале mos.ru 1
30.05.2018 «Барс Груп» выпустила обновленную версию продукта «Барс.Образование - Электронная школа» 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 1
26.05.2017 Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 1
01.02.2017 Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ 1
28.09.2016 Abbyy запустила платформу для диагностики и оценки качества образования 2
01.06.2016 BrandSecurity изучила теневой рынок по продаже ответов на ЕГЭ/ОГЭ 1
12.05.2016 На московском портале госуслуг опубликованы результаты апробации ЕГЭ по математике для 10-х классов 1
18.03.2016 Зафиксирован рост желающих пройти онлайн-курсы для общественных наблюдателей 2
21.12.2015 На московском портале госуслуг опубликованы результаты итогового сочинения школьников 2
06.07.2015 На московском портале госуслуг побит прошлогодний рекорд по числу обращений к результатам ГИА 2
16.06.2015 Число обращений к столичному сервису проверки результатов ЕГЭ превысило 60 тыс. в час 2
10.06.2015 «Ростелеком» победил в конкурсе по созданию в Московской области системы учета успеваемости школьников 1
03.02.2015 «Нетология» привлекла $2,1 млн инвестиций 1
13.10.2014 «Ростелеком» завершил работы по модернизации системы «Электронное образование Курганской области» 1
03.09.2014 «БАРС Груп» расширяет продуктовый портфель для сферы образования 1

Публикаций - 47, упоминаний - 56

ОГЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
NICE Systems 41 2
Yandex - Яндекс 4101 2
UIPath 27 2
Blue Prism 11 2
Abbyy 797 2
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 1
Мобильное электронное образование 12 1
TimelinePI 4 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Ланит ГК 1160 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
Севергрупп Talenttech 28 1
Нетология - Netology 30 1
Everest Group 9 1
Seiko Epson Corporation 331 1
Automation Anywhere 4 1
ИТ Просвещение 2 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Рэйлнекст 1 1
Алгоритмика 12 1
Инфокомпас 14 1
Xerox 519 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1914 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Twitter 2204 1
Microsoft Corporation 11143 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 843 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 1
Fujitsu 745 1
Spirit DSP - Спирит Корп 246 1
Барс груп 402 1
Konica Minolta 136 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 727 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Coursera 40 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Сбербанк Лизинг 23 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 7 1
ЯКласс 19 1
Аэроплан 4 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 2
Администрация Смоленской области 19 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 2
Правительство Москвы 653 2
Правительство и губернатор Омской области 14 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 4 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
Правительство Пензенской области 16 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Правительство Архангельской области 7 1
Администрация Красноярского края 25 1
Мариинский театр - Государственный академический 30 1
Правительство Пермского края 15 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
Кабинет Министров Республики Адыгея - Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 1 1
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1342 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1959 1
Федеральное казначейство России 766 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство РФ 2207 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
3D-печать 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1349 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
МФУ - Многофункциональное устройство 594 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2055 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 3
Abbyy FlexiCapture 127 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Яндекс.Учебник 12 2
Abbyy FineReader 98 2
Учи.ру - Образовательная онлайн-платформа 15 2
Abbyy Lingvo 109 1
Abbyy Mobile Capture 4 1
Abbyy Mobile Web Capture 3 1
Яндекс.Эфир 15 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Codewards - Кодвардс - образовательная платформа 6 1
Яндекс.Репетитор 4 1
МТС Фитнес 2 1
Яндекс.Телемост 36 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Abbyy Recognition Server 45 1
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 1
Abbyy Compreno 20 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
Google YouTube - Видеохостинг 1731 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 1
Microsoft Teams 214 1
Microsoft Skype 1476 1
Discord 32 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
Linux OS 4272 1
Google Android TV 173 1
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
МТС ТВ 37 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Брылёв Кирилл 2 2
Фурсин Алексей 100 2
Шаповалов Алексей 2 1
Валяева Елизавета 72 1
Коноплястый Александр 3 1
Варев Александр 16 1
Ященко Иван 2 1
Халимов Ренат 5 1
Паршин Илья 5 1
Кравцов Сергей 39 1
Лурье Евгений 3 1
Алешин Владимир 13 1
Собянин Сергей 211 1
Половинкин Алексей 1 1
Абрамков Александр 29 1
Шуткина Юлия 7 1
Чупшева Светлана 5 1
Бутурлин Иван 17 1
Шайхутдинов Роман 107 1
Минниханов Рустам 89 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Бунина Елена 27 1
Воробьев Андрей 125 1
Песков Дмитрий 65 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 636 2
Украина 3389 2
Китай - Тайвань 595 2
Россия - СФО - Новосибирск 1977 2
Россия - ПФО - Казань 1521 2
Япония 2808 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 2
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - Амурская область 321 1
США - Милпитас 5 1
Россия - Воронежская область 400 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Россия - Архангельская область 344 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 1
Россия - Иркутская область 548 1
Россия - Кемеровская область 470 1
Казахстан - Республика 2646 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - Ростовская область 864 1
Восточная Европа 1688 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1128 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Республика Адыгея 242 1
Испания - Королевство 1258 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 28
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Русский язык 991 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 85 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
ТКО - Твердые коммунальные отходы 14 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Образование в России 342 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
IDC - International Data Corporation 2728 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Research and Markets 17 1
Forrester Research 387 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 25 1
Яндекс.ШАД - Школа анализа данных 19 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 2 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
Docflow 59 1
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