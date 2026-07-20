Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 197975
ИКТ 15280
Организации 11717
Ведомства 1508
Ассоциации 1104
Технологии 3585
Системы 27006
Персоны 86292
География 3105
Статьи 1578
Пресса 1314
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2817
Мероприятия 895

Ерошкин Александр

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Группа «Самолет» и ИТМО подвели итоги первого набора совместной образовательной программы для ИТ-руководителей 1
03.05.2024 VK потратил больше 2 миллиардов на убыточную платформу обучения ИТ-профессиям 1
10.08.2022 VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов 1
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory 1
27.05.2020 SkillFactory, «Вконтакте» и hh.ru запускают первый в России интернет-колледж 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ерошкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4928 4
VK - Mail.ru Group 3598 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 114 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
VK - Учи.ру - Тетрика 19 1
Yandex - Яндекс 9155 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1732 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1229 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 782 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26016 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22146 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11742 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12169 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 1
MarTech SMM - Social Media Marketing - Маркетинг в социальных сетях 160 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4240 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8584 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 544 1
Parsing - Парсинг - Parser - Парсер 59 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1351 2
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 1
Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 31 1
InternetCollege.ru 2 1
Турилин Александр 4 2
Астафуров Павел 2 2
Галицкий Александр 123 2
Древаль Максим 5 2
Крутов Дмитрий 19 2
Ямщиков Иван 6 1
Стройнов Евгений 2 1
Магницкий Сергей 1 1
Святицкая Ирина 1 1
Горчаков Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165371 4
Бразилия - Федеративная Республика 2516 1
Беларусь - Белоруссия 6269 1
Кипр - Республика 635 1
Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33582 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 677 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3818 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8042 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 382 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2301 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57430 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15961 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6153 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6715 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1713 1
Образование в России 2778 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 74 4
VK Skillbox - Скилбокс 143 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 459 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 108 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 45 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 1
Lerna - Лерна - КорпСкилз 14 1
Умскул 15 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 586 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Самые удобные подставки для ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще