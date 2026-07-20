Индексная книга (каталог) CNews*
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Ерошкин Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Ерошкин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4928 4
|VK - Mail.ru Group 3598 2
|Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 114 1
|Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
|VK - Учи.ру - Тетрика 19 1
|Yandex - Яндекс 9155 1
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
|РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 623 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1732 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1229 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1351 2
|VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 128 1
|Tilda Publishing - Тильда Паблишинг 31 1
|InternetCollege.ru 2 1
|Турилин Александр 4 2
|Астафуров Павел 2 2
|Галицкий Александр 123 2
|Древаль Максим 5 2
|Крутов Дмитрий 19 2
|Ямщиков Иван 6 1
|Стройнов Евгений 2 1
|Магницкий Сергей 1 1
|Святицкая Ирина 1 1
|Горчаков Александр 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165371 4
|Бразилия - Федеративная Республика 2516 1
|Беларусь - Белоруссия 6269 1
|Кипр - Республика 635 1
|Германия - Саксония - Лейпциг 75 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.