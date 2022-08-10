VK потратил миллиард на покупку онлайн-сервиса обучения программистов

VK потратила более 1 млрд руб. на установление контроля над образовательной онлайн-платформой Skillfactory, предоставляющей курсы в сфере работы с данными и ИТ. Миноритарным совладельцем данной платформы является глава Российского общества «Знание» Максим Древаль.

За сколько VK купил Skillfactory

Холдинг VK (ранее известный как Mail.ru Group) раскрыл подробности установления контроля над платформой Skillfactory, обучающим профессиям в сфере работы с данными и ИТ. Согласно материалам холдинга, в 2021 г. VK реализовал опцион на приобретение 40% доли в Skillfactory. Стоимость реализации опциона составила 1,09 млрд руб.

К тому моменту VK уже владел 18,3% долей в Skillfactory. Соответственно, после реализации опциона доля VK в Skillfactory выросла до 61,8%. Кроме того, VK предоставил Skillfactory кредит на сумму 125 млн руб. Впоследствии, после изменения акционерного соглашения Skillfactory, VK получила конвертируемый опцион, позволяющий конвертировать указанный кредит в долю в Skillfactory в размере 1,9%.

На получение контроля над образовательной онлайн-платформой Skillfactory VK потратила более 1 млрд рублей

В результате осуществления конвертации доля VK в Skillfactory выросла до 63,7%. Также у совладельцев Skillfactory есть опцион типа put, позволяющий им обязать VK остающуюся у них долю размером 36,3% в проекте. Исходя из суммы сделки по покупке 40% доли в Skillfactory, вся платформа оценена в 2,5 млрд руб.

Как создавалась и кто владеет Skillfactory

Skillfactory была основана в 2019 г. Александром Ерошкиным, который продолжает занимать пост гендиректора проекта. Согласно данным базы «Контур.Фокус», в 2020 г. Ерошкину и Александру Турилину принадлежали доли размером по 39,7% в ООО «Скиллфактори» - юридическом лице Skillfactory.

Долю в проекте размером 9,2% получил Павел Астафуров, 2,1% - Евгений Стройнов, 1,4% - Сергей Магницкий, 5,7% - Максимль Древаль. В настоящее время Древаль возглавляет Российское общество «Знание». До этого Древаль был основателем образовательного онлайн-проекта Foxford, вошедшего впоследствии в состав холдинга «Нетология», и проекта L2P, работающего на стыке киберспорта и образования.

В том же году холдинг Mail.ru Group (бывшее название VK) получила долю размером 2% в Skillfactory. Позднее Mail.ru Group увеличила свою долю в Skillfactory до 18,3%. После этого доли Ерошкина и Турилина сократились до 33,1% на каждого, Астафурова – до 7,7%, Древаля – до 4,8%, Стройнова – до 18%, Магницкого – до 1,2%.

К настоящему моменту Ерошкин и Турилин владеют долями в Skillfactory размером по 15,4%, Астафуров – 3,6%, Древаль – 0,9%, Стройнов – 0,8%. Магницкий вышел из проекта.

Как VK создал холдинг в сфере онлайн-образования

В последние годы VK активно скупает проекты в сфере онлайн-образования. В 2019 г. был установлен контроль над платформой Skillbox, позиционирующую себя как онлайн-университет «востребованных профессий». Платформа предоставляет курсы в сфере программирования, дизайна, маркетинга и управления. За 50% долю в платформе холдинг заплатил 1,6 млрд руб.

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В 2016 г. холдинг приобрел 50% в онлайн-школе для программистов GeekBrains. В 2020 г. холдинг стал единоличным владельцем проекта. В 2021 г. Mail.ru Group принял решение о создании образовательного холдинга Skilbox Limited, в который вошли проекты Skilbox и GeekBrains. Позднее в состав холдинга вошла платформа Skillfactory.

Skillbox Limited возглавил основатель и гендиректор Skillbox Дмитрий Крутов. При создании Skillbox Limited холдинг Mail.ru Group получил в нем контрольную долю в размере 50,06%. Доля размером 22,7% отошла основателям Skillbox, 14,2% - структурам основателям известного венчурного инвестора, основателя фонда Almaz Capital Partners Александра Галицкого. 13% было зарезервировано под долгосрочную программу мотивации сотрудников.

Позднее владельцем 5,7% доли в Skillbox Limited стал российский фонд Ultimate Capital, а доля основателей Skillbox сократилась до 12,4%. Сейчас холдинг Skillbox Limited владеет по 100% в Skillbox и GeekBrains, 63,7% в SkillFactory и 70% в белорусской образовательной платформе Lerna. Кроме того, холдинг приобрел 90% в бразильской образовательной онлайн-платформе Mentorama, сумма сделки составила 790 млн руб.

Другие образовательные онлайн-проекты VK

VK, отдельно от Skillbox Limited, приобрел по 25% в онлайн-проекте по подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ «Умскул» и платформе «Учи.ру», предоставляющей возможность ученикам школ изучать предметы в интерактивной форме. Суммы этих сделок составили 950 млн руб. и 4,13 млрд руб. соответственно.