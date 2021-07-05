Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Almaz Capital Partners
Алмаз Капитал
венчурный фонд
Публикаций - 121, упоминаний - 187
Almaz Capital Partners упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галицкий Александр 93 62
|Белоусов Сергей 229 25
|Зубарев Илья 20 9
|Волож Аркадий 206 7
|Добродеев Борис 90 7
|Боровиков Игорь 68 7
|Стрешинский Иван 33 6
|Черепенников Антон 55 6
|Данилов Игорь 19 6
|Прянишников Николай 285 6
|Чихачев Дмитрий 23 5
|Путин Владимир 2445 4
|Медведев Дмитрий 1591 4
|Львов Евгений 10 4
|Богуславский Леонид 30 3
|Дрокова Мария 5 3
|Бриткин Александр 7 3
|Ryan Charles - Райян Чарльз 6 3
|Синицкий Руслан 9 3
|Богданов Павел 3 3
|Рейман Леонид 1002 3
|Близнюк Андрей 8 3
|Мишустин Михаил 335 3
|Орловский Сергей 32 3
|Вермишян Геворк 62 3
|Каталов Александр 8 3
|Катков Алексей 33 3
|Шмулевич Марк 88 3
|Бутенко Владислав 4 2
|Чубайс Анатолий 193 2
|Никифоров Николай 1132 2
|Чернов Антон 23 2
|Собянин Сергей 220 2
|Ушаков Михаил 30 2
|Назаров Алексей 69 2
|Комлев Николай 50 2
|Нуралиев Борис 242 2
|Василевский Андрей 20 2
|Корня Алексей 73 2
|Лебедев Михаил 41 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172314, в очереди разбора - 1026425.
Создано именных указателей - 62931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru