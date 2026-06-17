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Almaz Capital Partners Алмаз Капитал венчурный фонд

Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд

23 марта 2026 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им инвестиционного фонда Almaz Capital Partners.

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17.06.2026 Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены

е 2026 г. по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением бизнесмена и созданный им фонд Almaz Capital Partners. Жалобы остальных лиц, чьи активы были конфискованы в рамках данного р
01.06.2026 Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей

шение о признании экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners и конфискации активов связанных с ними лиц. Участников действительно б
26.05.2026 Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»

иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners. Галицкий был одним из создателей ЦРПТ вместе с холдингом USM и госкор
27.03.2026 Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого

Список на изъятие В рамках процесса по делу Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital Partners, чья деятельность признана экстремистской и запрещена, Тверской районн
24.03.2026 Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом

Признание экстремистским объединения Александра Галицкого и Almaz Capital Partners Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признан
11.03.2026 Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора

Признание экстремистами Александра Галицкого и Almaz Capital Partners В Тверской районный суд поступил административный иск о запрете деятел
05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital

OKS Group стала лидером инвестраунда онлайн-сервиса для организации путешествий FinalPrice, соинвесторами выступили фонды Sistema VC и Almaz Capital. Объем раунда составил $1 млн. Средства, привлеченные в ходе инвестраунда, необходимы FinalPrice для запуска в Европе в рамках стратегического партнёрства с глобальной платежной к
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси»

Инвестиции в «Везет»Венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в агрегатора такси «Везет», став его миноритарным акционером. Сумм
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США

Almaz Capital вышел из капитала Sensity Основанный россиянами венчурный фонд Almaz Capital Partners объявил о продаже крупнейшему американскому телекоммуникационному опер
15.03.2016 Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital

рный фонд Pulsar Venture Capital в марте 2016 г. объявил о запуске международной акселерационной программы для поддержки российских инновационных компаний. Стратегическим партнером программы выступит Almaz Capital. Эксперты Almaz будут участвовать в работе с компаниями из ИТ-индустрии, став наставниками для некоторых команд акселератора. Кроме того, представители Almaz Capital войдут
27.02.2014 Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan

Фонд Almaz Capital принял участие в раунде А финансирования компании IfYouCan общим объемом в $6,5
12.12.2013 Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital

я компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформен
21.08.2013 «Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине

Венчурный инвестиционный фонд «Алмаз Капитал» (Almaz Capital) объявил о том, что Росс Хангебрук и Даниил Столяров приступили к работе в амер
18.12.2012 Almaz Capital инвестировал в сервис мобильного эквайринга 2can

пания «Смартфин») объявил о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners, основанный Александром Галицким. Как рассказали CNews в «Смартфине»,

30.08.2012 Сервис рекрутинга Pruffi Friends получил $1,2 млн инвестиций от Almaz Capital

рый рост популярности Pruffi Friends и выйти на новые рынки». Как отметил управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, благодаря активному развитию социальных сетей стал
25.04.2012 Almaz Capital и Foresight Ventures вложили $2 млн в хостинг-платформу Jelastic

Jelastic, облачная хостинговая платформа для Java-приложений, объявила о том, что привлекла в А-раунде инвестиции венчурных фондов Almaz Capital Partners и Foresight Ventures в размере $2 млн ($1,5 млн и $0,5 млн соответственно). Ранее в декабре 2010 г. Jelastic получила посевные инвестиции венчурного фонда Runa Capital. П
16.03.2012 Runa Capital и Almaz Capital вновь инвестировали в туристический стартап Travelmenu

естиций и на данный момент продолжают переговоры с другими инвесторами. Ранее сообщилось о том, что Almaz Capital и Runa Capital в рамках первого раунда инвестиций вложили в Travelmenu $1,6 млн
10.06.2011 Almaz Capital инвестировал в эстонский сайт знакомств Flirtic.com

анный для нового поколения пользователей социальных сетей, объявил о том, что привлек инвестиции от Almaz Capital Partners Russia Fund I (создан при поддержке компании Cisco) с целью запуска ан
22.12.2009 Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital

ял решение инвестировать до $30 млн в венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, основанный фондом Almaz Capital Partners и американской Cisco. Инвестиции банка станут частью стратегии по подд
05.11.2009 Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис

«ПО как услуга» (SaaS) и ориентированные на предприятия среднего бизнеса. Управляет фондом компания Almaz Capital Partners, созданная российским предпринимателем Александром Галицким. Размер вл
05.11.2009 Венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I инвестирует в Acumatica

Венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, созданный при поддержке Cisco, объявил об инвестициях в компанию

Публикаций - 150, упоминаний - 216

Almaz Capital Partners и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 38
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 36
VK - Mail.ru Group 3602 31
Cisco Systems 5372 25
Acronis - Акронис 489 24
Microsoft Corporation 25775 22
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Google LLC 12690 12
Ростелеком 10948 12
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 12
Intel Corporation 12811 11
Softline - Софтлайн 3743 11
Oracle Corporation 7074 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Acumatica - Акуматика 23 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Trustworks Global 12 8
Jelastic 27 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 8
9594 8
Ростех - S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 128 8
Alawar - Алавар 63 7
МегаФон 10742 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 38 6
Смартфин - 2can&ibox 48 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
ИКС 538 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 6
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 6
Nginx - Энджайникс 209 6
USM Management 7 5
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 5
Ecwid - Эквид 35 5
Rolsen Electronics 80 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 4
Runa Capital 158 34
РВК - Российская венчурная компания 571 15
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 11
UFG Private Equity 39 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 8
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 7
Intel Capital 148 7
UFG Asset Management 11 7
Альфа-Банк 1979 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 5
Uber 357 5
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 5
InVenture Partners 20 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 5
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
ИКС - Криптонит ИК - инвестиционная компания 6 4
Index Ventures 50 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 4
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 3
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 3
WikiMart - Викимарт 53 3
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 3
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 3
Bionic Hill 3 3
ABRT Венчурный фонд 33 3
RTP Ventures - Ru-Net Technology Partners 5 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 27
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 6
Судебная власть - Judicial power 2500 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 4
Президент Украины 128 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 3
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ФРИИ Акселератор 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственный комитет по развитию и реформам КНР - Национальная комиссия по развитию и реформам Китайской Народной Республики - NDRC - National Development and Reform Commission - Госплан КНР 16 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ETT - European Tech Tour Association - Европейская Ассоциация Тех Тур 3 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 30
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 25
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 13
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 5
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1257 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 15
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 14
Google Android 15244 12
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 11
Apple iOS 8583 8
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 8
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Microsoft Azure 1526 4
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
LinguaLeo 29 3
VK - Skillbox - Mentorama 9 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Apple - App Store 3109 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 3
Baidu 302 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Parallels Access 26 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
PayOnline - электронная платёжная система 60 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Google App Engine 36 2
Salesforce Heroku 23 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 51 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 10 2
Галицкий Александр 123 86
Белоусов Сергей 254 26
Генс Филипп 54 10
Шакиров Шамиль 32 10
Зубарев Илья 27 9
Боровиков Игорь 137 8
Чихачев Дмитрий 29 8
Ryan Charles - Райан Чарльз 10 8
Добродеев Борис 97 8
Прянишников Николай 316 7
Комиссарова Елена 8 7
Галицкая Алия 7 7
Волож Аркадий 268 7
Стрешинский Иван 38 6
Данилов Игорь 24 6
Орешина Оксана 9 6
Попова Галина 7 6
Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 6
Черепенников Антон 86 6
Ивашков Юрий 5 5
Крутов Дмитрий 19 5
Агамирзян Игорь 74 5
Ryan Charles - Райян Чарльз 9 5
Богданов Павел 8 5
Путин Владимир 3454 5
Мишустин Михаил 787 5
Львов Евгений 11 4
Сегалович Илья 41 4
Бриткин Александр 7 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Медунов Алексей 7 4
Удодов Александр 8 4
Орловский Сергей 34 4
Близнюк Андрей 12 4
Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
Негинская Татьяна 4 4
Елисеев Олег 4 4
Корума Кира 4 4
Богуславский Леонид 38 3
Каталов Александр 11 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 134
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 53
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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