Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд

Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены е 2026 г. по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением бизнесмена и созданный им фонд Almaz Capital Partners. Жалобы остальных лиц, чьи активы были конфискованы в рамках данного р

Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей шение о признании экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners и конфискации активов связанных с ними лиц. Участников действительно б

Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак» иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners. Галицкий был одним из создателей ЦРПТ вместе с холдингом USM и госкор

Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого Список на изъятие В рамках процесса по делу Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital Partners, чья деятельность признана экстремистской и запрещена, Тверской районн

Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом Признание экстремистским объединения Александра Галицкого и Almaz Capital Partners Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признан

Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора Признание экстремистами Александра Галицкого и Almaz Capital Partners В Тверской районный суд поступил административный иск о запрете деятел

FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital OKS Group стала лидером инвестраунда онлайн-сервиса для организации путешествий FinalPrice, соинвесторами выступили фонды Sistema VC и Almaz Capital. Объем раунда составил $1 млн. Средства, привлеченные в ходе инвестраунда, необходимы FinalPrice для запуска в Европе в рамках стратегического партнёрства с глобальной платежной к

Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси» Инвестиции в «Везет»Венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в агрегатора такси «Везет», став его миноритарным акционером. Сумм

Россияне продали стартап крупнейшему оператору США Almaz Capital вышел из капитала Sensity Основанный россиянами венчурный фонд Almaz Capital Partners объявил о продаже крупнейшему американскому телекоммуникационному опер

Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital рный фонд Pulsar Venture Capital в марте 2016 г. объявил о запуске международной акселерационной программы для поддержки российских инновационных компаний. Стратегическим партнером программы выступит Almaz Capital. Эксперты Almaz будут участвовать в работе с компаниями из ИТ-индустрии, став наставниками для некоторых команд акселератора. Кроме того, представители Almaz Capital войдут

Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan Фонд Almaz Capital принял участие в раунде А финансирования компании IfYouCan общим объемом в $6,5

Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital я компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформен

«Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине Венчурный инвестиционный фонд «Алмаз Капитал» (Almaz Capital) объявил о том, что Росс Хангебрук и Даниил Столяров приступили к работе в амер

Almaz Capital инвестировал в сервис мобильного эквайринга 2can пания «Смартфин») объявил о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners, основанный Александром Галицким. Как рассказали CNews в «Смартфине»,

Сервис рекрутинга Pruffi Friends получил $1,2 млн инвестиций от Almaz Capital рый рост популярности Pruffi Friends и выйти на новые рынки». Как отметил управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, благодаря активному развитию социальных сетей стал

Almaz Capital и Foresight Ventures вложили $2 млн в хостинг-платформу Jelastic Jelastic, облачная хостинговая платформа для Java-приложений, объявила о том, что привлекла в А-раунде инвестиции венчурных фондов Almaz Capital Partners и Foresight Ventures в размере $2 млн ($1,5 млн и $0,5 млн соответственно). Ранее в декабре 2010 г. Jelastic получила посевные инвестиции венчурного фонда Runa Capital. П

Runa Capital и Almaz Capital вновь инвестировали в туристический стартап Travelmenu естиций и на данный момент продолжают переговоры с другими инвесторами. Ранее сообщилось о том, что Almaz Capital и Runa Capital в рамках первого раунда инвестиций вложили в Travelmenu $1,6 млн

Almaz Capital инвестировал в эстонский сайт знакомств Flirtic.com анный для нового поколения пользователей социальных сетей, объявил о том, что привлек инвестиции от Almaz Capital Partners Russia Fund I (создан при поддержке компании Cisco) с целью запуска ан

Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital ял решение инвестировать до $30 млн в венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, основанный фондом Almaz Capital Partners и американской Cisco. Инвестиции банка станут частью стратегии по подд

Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис «ПО как услуга» (SaaS) и ориентированные на предприятия среднего бизнеса. Управляет фондом компания Almaz Capital Partners, созданная российским предпринимателем Александром Галицким. Размер вл