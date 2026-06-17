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Almaz Capital Partners Алмаз Капитал венчурный фонд
23 марта 2026 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистским объединением деятельность венчурного инвестора Александра Галицкого и основанного им инвестиционного фонда Almaz Capital Partners.
СОБЫТИЯ
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|17.06.2026
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Как всемирно известного российского ИТ-бизнесмена признали экстремистом на основе показаний его бывшей жены
е 2026 г. по иску Генпрокуратуры признал экстремистским объединением бизнесмена и созданный им фонд Almaz Capital Partners. Жалобы остальных лиц, чьи активы были конфискованы в рамках данного р
|01.06.2026
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Сын ответил за отца. Владельцы «Ланита» и «Айтеко» теряют активы из-за венчурных инвестиций их родителей
шение о признании экстремистским объединением бизнесмена Александра Галицкого и созданного им фонда Almaz Capital Partners и конфискации активов связанных с ними лиц. Участников действительно б
|26.05.2026
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Газпромбанк отстоял свою долю в системе маркировки «Честный знак»
иску Генпрокуратуры о признании экстремистским объединения бизнесмена Александра Галицкого и фонда Almaz Capital Partners. Галицкий был одним из создателей ЦРПТ вместе с холдингом USM и госкор
|27.03.2026
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Государство конфисковало ряд российских ИТ-активов по делу об экстремизме инвестора Александра Галицкого
Список на изъятие В рамках процесса по делу Александра Галицкого и венчурного фонда Almaz Capital Partners, чья деятельность признана экстремистской и запрещена, Тверской районн
|24.03.2026
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Создатель технологий VPN и Wi-Fi признан в России экстремистом
Признание экстремистским объединения Александра Галицкого и Almaz Capital Partners Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признан
|11.03.2026
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Генпрокуратура требует признать экстремистом знаменитого венчурного инвестора
Признание экстремистами Александра Галицкого и Almaz Capital Partners В Тверской районный суд поступил административный иск о запрете деятел
|05.07.2021
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FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital
OKS Group стала лидером инвестраунда онлайн-сервиса для организации путешествий FinalPrice, соинвесторами выступили фонды Sistema VC и Almaz Capital. Объем раунда составил $1 млн. Средства, привлеченные в ходе инвестраунда, необходимы FinalPrice для запуска в Европе в рамках стратегического партнёрства с глобальной платежной к
|15.12.2017
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Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси»
Инвестиции в «Везет»Венчурный фонд Almaz Capital инвестировал в агрегатора такси «Везет», став его миноритарным акционером. Сумм
|21.09.2016
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Россияне продали стартап крупнейшему оператору США
Almaz Capital вышел из капитала Sensity Основанный россиянами венчурный фонд Almaz Capital Partners объявил о продаже крупнейшему американскому телекоммуникационному опер
|15.03.2016
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Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital
рный фонд Pulsar Venture Capital в марте 2016 г. объявил о запуске международной акселерационной программы для поддержки российских инновационных компаний. Стратегическим партнером программы выступит Almaz Capital. Эксперты Almaz будут участвовать в работе с компаниями из ИТ-индустрии, став наставниками для некоторых команд акселератора. Кроме того, представители Almaz Capital войдут
|27.02.2014
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Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan
Фонд Almaz Capital принял участие в раунде А финансирования компании IfYouCan общим объемом в $6,5
|12.12.2013
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Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital
я компания Nival объявила о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners. Nival, независимый разработчик и издатель онлайновых кросс-платформен
|21.08.2013
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«Алмаз Капитал» расширяет свою команду в Кремниевой долине
Венчурный инвестиционный фонд «Алмаз Капитал» (Almaz Capital) объявил о том, что Росс Хангебрук и Даниил Столяров приступили к работе в амер
|18.12.2012
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Almaz Capital инвестировал в сервис мобильного эквайринга 2can
пания «Смартфин») объявил о расширении состава инвесторов. Новым инвестором выступил венчурный фонд Almaz Capital Partners, основанный Александром Галицким. Как рассказали CNews в «Смартфине»,
|30.08.2012
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Сервис рекрутинга Pruffi Friends получил $1,2 млн инвестиций от Almaz Capital
рый рост популярности Pruffi Friends и выйти на новые рынки». Как отметил управляющий партнер фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, благодаря активному развитию социальных сетей стал
|25.04.2012
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Almaz Capital и Foresight Ventures вложили $2 млн в хостинг-платформу Jelastic
Jelastic, облачная хостинговая платформа для Java-приложений, объявила о том, что привлекла в А-раунде инвестиции венчурных фондов Almaz Capital Partners и Foresight Ventures в размере $2 млн ($1,5 млн и $0,5 млн соответственно). Ранее в декабре 2010 г. Jelastic получила посевные инвестиции венчурного фонда Runa Capital. П
|16.03.2012
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Runa Capital и Almaz Capital вновь инвестировали в туристический стартап Travelmenu
естиций и на данный момент продолжают переговоры с другими инвесторами. Ранее сообщилось о том, что Almaz Capital и Runa Capital в рамках первого раунда инвестиций вложили в Travelmenu $1,6 млн
|10.06.2011
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Almaz Capital инвестировал в эстонский сайт знакомств Flirtic.com
анный для нового поколения пользователей социальных сетей, объявил о том, что привлек инвестиции от Almaz Capital Partners Russia Fund I (создан при поддержке компании Cisco) с целью запуска ан
|22.12.2009
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Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital
ял решение инвестировать до $30 млн в венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, основанный фондом Almaz Capital Partners и американской Cisco. Инвестиции банка станут частью стратегии по подд
|05.11.2009
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Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис
«ПО как услуга» (SaaS) и ориентированные на предприятия среднего бизнеса. Управляет фондом компания Almaz Capital Partners, созданная российским предпринимателем Александром Галицким. Размер вл
|05.11.2009
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Венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I инвестирует в Acumatica
Венчурный фонд Almaz Capital Russia Fund I, созданный при поддержке Cisco, объявил об инвестициях в компанию
Almaz Capital Partners и организации, системы, технологии, персоны:
|Галицкий Александр 123 86
|Белоусов Сергей 254 26
|Генс Филипп 54 10
|Шакиров Шамиль 32 10
|Зубарев Илья 27 9
|Боровиков Игорь 137 8
|Чихачев Дмитрий 29 8
|Ryan Charles - Райан Чарльз 10 8
|Добродеев Борис 97 8
|Прянишников Николай 316 7
|Комиссарова Елена 8 7
|Галицкая Алия 7 7
|Волож Аркадий 268 7
|Стрешинский Иван 38 6
|Данилов Игорь 24 6
|Орешина Оксана 9 6
|Попова Галина 7 6
|Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 6
|Черепенников Антон 86 6
|Ивашков Юрий 5 5
|Крутов Дмитрий 19 5
|Агамирзян Игорь 74 5
|Ryan Charles - Райян Чарльз 9 5
|Богданов Павел 8 5
|Путин Владимир 3454 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Львов Евгений 11 4
|Сегалович Илья 41 4
|Бриткин Александр 7 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Медунов Алексей 7 4
|Удодов Александр 8 4
|Орловский Сергей 34 4
|Близнюк Андрей 12 4
|Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
|Негинская Татьяна 4 4
|Елисеев Олег 4 4
|Корума Кира 4 4
|Богуславский Леонид 38 3
|Каталов Александр 11 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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