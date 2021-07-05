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Almaz Capital Partners
Алмаз Капитал
венчурный фонд

Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд


05.07.2021 FinalPrice привлекла $1 млн от OKS Group, Sistema VC и Almaz Capital
15.12.2017 Almaz Capital вложил $10 млн в конкурента «Яндекс.Такси»
21.09.2016 Россияне продали стартап крупнейшему оператору США
15.03.2016 Almaz Capital стал стратегическим партнером международного акселератора Pulsar Venture Capital
27.02.2014 Almaz Capital вложился в американского разработчика обучающих игр для детей IfYouCan
12.12.2013 Nival закрывает первый венчурный раунд финансирования в размере $6 млн от Almaz Capital
18.12.2012 Almaz Capital инвестировал в сервис мобильного эквайринга 2can
30.08.2012 Сервис рекрутинга Pruffi Friends получил $1,2 млн инвестиций от Almaz Capital
25.04.2012 Almaz Capital и Foresight Ventures вложили $2 млн в хостинг-платформу Jelastic
16.03.2012 Runa Capital и Almaz Capital вновь инвестировали в туристический стартап Travelmenu
10.06.2011 Almaz Capital инвестировал в эстонский сайт знакомств Flirtic.com
22.12.2009 Европейский банк реконструкции и развития вложит $30 млн в фонд Almaz Capital
05.11.2009 Глава Parallels и фонд Cisco инвестируют в новый SaaS-сервис

Публикаций - 121, упоминаний - 187

Almaz Capital Partners упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 486 29
Yandex - Яндекс 4621 28
Microsoft Corporation 21031 21
VK - Mail.ru Group 2819 21
Cisco Systems 4642 20
Acronis - Акронис 405 14
Google LLC 9453 12
Intel Corporation 10815 9
Softline - Софтлайн 1769 9
Acumatica - Акуматика 21 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8558 7
5035 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6244 7
Alawar - Алавар 33 6
Nginx - Энджайникс 105 6
Meta - Facebook 4143 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7840 6
Dr.Web - Доктор Веб 1171 6
IBM - International Business Machines Corp 8706 6
Криптонит ГК - Kryptonite 32 6
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 182 6
NFWare 12 5
USM Management 7 5
Oracle Corporation 5814 5
АФК Система ПАО 1627 5
Rolsen Electronics 74 5
Abbyy 1072 4
PayPal 625 4
Ecwid - Эквид 29 4
Смартфин - 2can&ibox 43 4
Amazon Inc - Amazon.com 2535 4
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 4
Yota - Скартел 703 3
Ростех - Ростехнологии 2356 3
Odin 26 3
Salesforce.com 345 3
Oracle - Sun Microsystems 2159 3
Dell EMC 4479 3
GridGain Systems - Гридгаин 28 3
Ingram Micro 52 3
Runa Capital 153 34
РВК - Российская венчурная компания 511 14
UFG Private Equity 27 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4863 7
Intel Capital 149 7
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 29 7
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 233 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 881 5
Uber 276 5
Яндекс.Такси 280 5
Qiwi 797 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1620 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 4
Альфа-Банк 1337 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 492 4
Bessemer Venture Partners 38 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 564 3
Криптонит ИК - Инвестиционная компания 5 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 437 3
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 3
eBay Inc 1565 3
Visa International 1641 3
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 3
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 3
Deutsche Bank - Дойчебанк 308 3
WikiMart - Викимарт 44 3
Gett 63 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 371 3
X5 Group 651 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1925 2
ЯКласс 19 2
Index Ventures 46 2
Sanavo Capital Partners 2 2
Addventure - международный венчурный фонд 18 2
CityMobil - сервис по заказу такси 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1334 2
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 2
Vector Capital 15 2
Prostor Capital 28 2
UBS AG 288 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1856 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7413 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1771 5
Роснано 619 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2040 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2796 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2370 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 264 3
Правительство Москвы 821 2
Президент Российской Федерации 1734 2
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 66 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 310 1
Росинфокоминвест 43 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 931 1
Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 26 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 77 1
Enterprise Ireland - Ирландское государственное агентство экономического развития 6 1
Администрация Президента РФ 334 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 120 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1174 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 296 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1519 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2040 1
Правительство РФ 2668 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2056 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2354 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2471 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 162 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 674 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1592 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1910 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4133 3
IPv4 - Internet Protocol version 4 189 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1431 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12185 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2258 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 726 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 114 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 340 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2744 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1823 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2465 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12398 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1502 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1519 2
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 79 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 181 1
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика 68 1
UDP - User Datagram Protocol 114 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 126 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 89 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 401 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 680 1
DDR - Double data rate 2089 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 76 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 83 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 127 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 17 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2206 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10174 1
ARM64 - Архитектура процессора 1239 1
Big Data - Большие данные 1251 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 1106 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1771 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 568 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 569 1
Google Android 11687 10
Microsoft Skype 1888 9
Apple iOS 6259 6
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 40 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2167 5
Microsoft Azure 1220 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1016 4
Java - Язык программирования 2440 4
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 79 4
Microsoft Windows 10 10139 3
Microsoft Windows Phone OS 1533 3
Symbian OS 1387 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5834 3
Apple - App Store 2359 3
PHP - Язык программирования 404 3
Baidu 251 3
LinguaLeo 24 3
Linux OS 7219 2
Apple macOS 1235 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 311 2
Evernote 189 2
Intel x86 - архитектура процессора 1278 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3759 2
Google Play - Google Store - Android Market 2641 2
Сбербанк ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 584 2
Apple iPad 3543 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 49 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 78 2
Parallels Access 24 2
Corel WordPerfect - текстовый редактор 68 2
PayOnline - электронная платёжная система 52 2
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 2
Acronis Backupagent 4 2
Google App Engine 33 2
Salesforce Heroku 22 2
Microsoft BizSpark 46 2
Элвис-Плюс Застава АПК - аппаратно-программный комплекс 28 2
Microsoft Windows Live Hotmail 280 2
Corel Paradox - реляционная СУБД 27 2
Corel WinDVD - видео-проигрыватель - медиаплеер 16 2
Галицкий Александр 93 62
Белоусов Сергей 229 25
Зубарев Илья 20 9
Волож Аркадий 206 7
Добродеев Борис 90 7
Боровиков Игорь 68 7
Стрешинский Иван 33 6
Черепенников Антон 55 6
Данилов Игорь 19 6
Прянишников Николай 285 6
Чихачев Дмитрий 23 5
Путин Владимир 2445 4
Медведев Дмитрий 1591 4
Львов Евгений 10 4
Богуславский Леонид 30 3
Дрокова Мария 5 3
Бриткин Александр 7 3
Ryan Charles - Райян Чарльз 6 3
Синицкий Руслан 9 3
Богданов Павел 3 3
Рейман Леонид 1002 3
Близнюк Андрей 8 3
Мишустин Михаил 335 3
Орловский Сергей 32 3
Вермишян Геворк 62 3
Каталов Александр 8 3
Катков Алексей 33 3
Шмулевич Марк 88 3
Бутенко Владислав 4 2
Чубайс Анатолий 193 2
Никифоров Николай 1132 2
Чернов Антон 23 2
Собянин Сергей 220 2
Ушаков Михаил 30 2
Назаров Алексей 69 2
Комлев Николай 50 2
Нуралиев Борис 242 2
Василевский Андрей 20 2
Корня Алексей 73 2
Лебедев Михаил 41 2
Россия - Российская федерация - РФ 82616 84
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26741 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34078 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11599 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12083 12
Европа 7254 10
Украина 5532 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9592 9
США - Калифорния - Кремниевая долина 626 8
Германия - Федеративная Республика 7795 7
Азия - Азиатский регион 3159 6
Россия - ПФО - Казань 1894 6
Нидерланды 2017 6
США - Калифорния 3071 6
Казахстан - Республика 4147 5
Израиль 1685 5
Россия - СФО - Новосибирск 2927 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 628 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11623 5
Индия - Республика 4106 5
Украина - Киев 906 5
Беларусь - Белоруссия 3209 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2897 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1131 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1995 4
Франция - Французская Республика 4931 4
Канада 3061 4
Америка Северная 2600 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10919 3
Сингапур - Республика 1520 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2137 3
Австралия - Австралийский Союз 2659 3
Армения - Республика 1046 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1472 2
Ближний Восток 2494 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 771 2
Чехия - Чешская Республика 976 2
Грузия 1032 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 969 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4141 10
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1519 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 200 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1506 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 220 4
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 205 2
F2P - Free-to-play 26 2
Русский язык 1660 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2245 2
ЕСН - Единый социальный налог 97 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 850 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1244 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 785 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2754 2
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 183 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1106 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 170 1
Торговля розничная 82 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Пиратство - Авторское право 292 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3667 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1885 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5083 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 627 1
Like - Лайк - Кнопка «Нравится» 61 1
The link tax - налог на ссылки - Цифровой налог 13 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 710 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10335 5
Forbes - Форбс 561 3
TechCrunch - TechCrunch Awards 1141 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 555 2
Bloomberg 973 2
Thomson Reuters - Рейтер 5683 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 2
РБК Daily 80 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1837 1
Newsweek 33 1
Variety 13 1
Axel Springer 8 1
Rusbase 15 1
Комсомольская Правда - Газета 53 1
CrunchBase 63 1
Коммерсантъ - Издательский дом 793 1
РИА Новости 750 1
Ведомости 275 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2697 4
BCG - Boston Consulting Group 77 3
Gartner 3198 2
IDC - International Data Corporation 4528 1
Juniper Research 420 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 905 1
ABI Research 230 1
500 Startups 23 1
CCS Insight 20 1
Analysys Mason 26 1
Technavio 23 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 549 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1057 4
РАН - Российская академия наук 963 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 496 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 151 2
ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФЦМН ФГБУ 5 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 119 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 299 2
УрГУ - Уральский государственный университет 13 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 84 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 49 1
Cornell University - Корнеллский университет 101 1
ТУСУР - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 27 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 45 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 79 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 78 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 338 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 167 1
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 213 1
Криптонит Startup Challenge 13 6
Digital October - конференционное пространство 89 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 355 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1420 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 2
Robotics Expo 5 2
Robotics Conference 2 2
Олимпийские игры - Olympic Games 493 1
CNews AWARDS - награда 334 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 199 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 1
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SAP Startup Focus 6 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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