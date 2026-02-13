Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190541
ИКТ 14703
Организации 11386
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26594
Персоны 82822
География 3028
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 881

iTech Capital


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.02.2026 «Авиасейлс» выставлен на продажу. Начальная цена 23 миллиарда 1
12.02.2018 МТС выходит на рынок развлекательных мероприятий 1
12.02.2018 МТС за 3,6 миллиарда купила сайты по продаже билетов 1
29.04.2015 Фонд iTech Capital инвестировал $2 млн в глобальную платформу мобильной рекламы Clickky 1
18.11.2014 Главные вопросы основных направлений робототехники обсудят на Robotics Expo 2014 1
06.11.2014 В Москве пройдет выставка робототехники Robotics Expo 2014 1
03.06.2014 Каталог и конструктор мультимедийных детских книг KidBook привлек 10 млн руб. инвестиций 1
28.05.2014 Российский конструктор интернет-магазинов привлек $5 млн инвестиций 1
11.02.2014 Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital 1
11.04.2013 В Москве пройдет «Форум венчурных инвесторов» 1
10.04.2013 iTech Capital вложил $3,5 млн в российскую платформу для управления интернет-рекламой Garpun 1
31.07.2012 SeoPult привлек $10 млн для развития в России и за рубежом 2
10.02.2012 Сеть почтоматов Qiwi Post заработала в Москве 1
05.12.2011 Бизнес-инкубатор казанского «ИТ-парка» заполнен на 100% 1
07.11.2011 Фонд iTech Capital вложил деньги в интернет-стартап «Битва брендов» 1
26.10.2011 Глава Headhunter заработал $10 млн на акциях Mail.ru 1
24.05.2011 Sotal начинает пилотный проект по внедрению технологии Click.AD в сети «Билайн ТВ» 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

iTech Capital и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4604 4
Sotal - SotalCloud - СОТАЛ-Клауд - Sotal Interactive - Сотал-Интерактив - SotalСlick 6 3
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14642 2
Meta Platforms - Facebook 4555 2
Ecwid - Эквид 34 2
Garpun 4 2
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 29 1
NaviRobot - НавиРобот 5 1
MathWorks 12 1
QUMO - КУМО 24 1
iConText Group - Ай Контекст 34 1
Robot Control Technologies 2 1
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 1
Ростех - Автоматика Концерн 1751 1
Google Russia - Гугл Россия 222 1
Alibaba Group 455 1
X Corp - Twitter 2914 1
Yandex - Яндекс 8613 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 515 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9247 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1268 1
PayPal 663 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
Grishin Robotics 29 1
Startobaza - Стартобаза 38 1
Promobot - Промобот 156 1
Robokassa - Робокасса 51 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 126 1
Google LLC 12342 1
KUKA Robotics 36 1
Nvidia Corp 3781 1
Пи Джи груп - LiteBox - Облачный ритейл - Лайтбокс 11 1
TeXet 56 1
BIT Robotics 1 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 89 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 72 1
NanduQ - Qiwi 1007 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 52 3
Runa Capital 158 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 80 2
Cubichall 3 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 20 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 125 2
NanduQ - Qiwi Venture - Qiwi Universe - Qiwi Investments 12 1
Pay-Me - Телемаркет 13 1
Cbonds Group - Сбондс.Ру 10 1
Click.ru - Клик.ру 4 1
Newton Rose 4 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1104 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
МТС - Gambit Esports - Gambit Gaming 10 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
DST Global - Digital Sky Technologies 227 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 97 1
UFG Private Equity 37 1
Addventure - Эддвенчур лтд - международный венчурный фонд 19 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
ВТБ Фонд Венчурный - VTB Ventures 16 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3281 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 769 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 170 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11327 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13031 4
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4067 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12293 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8148 3
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 526 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7454 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12731 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 305 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28947 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6259 2
Data monetization - Монетизация данных 1837 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 237 1
Робототехника - Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия - Устройство телеприсутствия - Teleoperation - remote operation 137 1
Робототехника - Гуманоидный робот - Робот-гуманоид - Человекоподобный робот - Humanoid robot 147 1
CMS - Content Management System - Конструктор сайта - Website Builder 69 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18758 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4960 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25702 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2972 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1160 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2461 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3107 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2186 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8203 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 295 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1902 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6101 1
NanduQ - Qiwi Post - Qiwi Box - почтовые терминалы 6 4
Clickky Family - CPArrow CPA-сеть 1 1
NaviRobot Furo-D промо-робот 3 1
Aviasales - Hotellook 4 1
Ingate Digital Agency - Rookee 2 1
Google Checkout 24 1
Apple iPad 3945 1
Google Android 14823 1
Apple - App Store 3020 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 1
WordPress Foundation - WordPress 245 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1196 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 529 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 23 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 143 1
Bending Spoons - Evernote 198 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 252 1
Boomstarter Network 18 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 134 1
Joomla CMS 89 1
Drupal - CMS-система 82 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 1
Tumblr 43 1
Google Blogger - Google BlogSpot 112 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Давидюк Глеб 8 7
Давыдов Николай 10 3
Солонин Сергей 109 2
Романенко Андрей 92 2
Николаев Вячеслав 103 2
Минин Михаил 10 2
Сосницкий Юрий 2 2
Корсунский Викентий 2 2
Фазлыев Руслан 7 2
Кузнецов Демид 1 1
Евдокимов Николай 3 1
Кравцов Вячеслав 1 1
Белоусов Антон 4 1
Mittal Samiti - Миттал Самити 1 1
Сафонов Евгений 1 1
Школьников Григорий 1 1
Баландин Илья 1 1
Лазука Василий 2 1
Артеменко Игорь 1 1
Белоусов Сергей 248 1
Никифорова Светлана 34 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Фролкин Михаил 17 1
Новиков Андрей 33 1
Роговский Вадим 6 1
Тельнов Алексей 1 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Мацанюк Игорь 23 1
Вировец Юрий 20 1
Леонов Всеволод 14 1
Диденко Петр 11 1
Калинов Константин 8 1
Канин Владимир 10 1
Татарченко Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 10
Европа 24684 3
Индия - Bharat 5733 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53595 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13590 2
Польша - Республика 2004 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Таиланд - Королевство 876 2
Таиланд - Пхукет 15 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18368 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3263 1
Земля - планета Солнечной системы 10695 1
Азия - Азиатский регион 5766 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8228 1
Европа Восточная 3124 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3605 1
Израиль 2790 1
Германия - Федеративная Республика 12963 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1222 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14551 1
Индонезия - Республика 1021 1
Украина 7815 1
Испания - Королевство 3774 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1191 1
Германия - Берлин 729 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 516 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 446 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 398 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Украина - Одесса 196 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3676 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 4
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26014 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6416 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 686 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1746 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 705 1
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 769 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7807 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5912 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1048 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8147 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2069 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6991 1
РБК Инновации 47 2
Gartner - Гартнер 3622 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1066 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 131 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 531 1
Robotics Expo 5 2
Robotics Conference 2 2
Росмолодежь ФАДМ - Зворыкинская премия - Зворыкинский проект - Зворыкинский инновационный проект 16 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 77 1
Связь-Экспокомм 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще