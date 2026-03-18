«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю службу поддержки и HR-блок. Astrum Entertainme

Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для разработчика и издателя игр, компании Astrum Entertainment. Миграция данных из Excel в CPM-систему позволила заказчику автоматизировать процесс финансового планирования, одновременно обновив методологию бюджетирования. Об этом CNew

Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора. Сергей Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. До прихода в Astrum Entertainment он много лет работал в компании Sony главой подразделения Playstation в России и странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Astrum Entertainment. В Astrum

Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment сообщает о начале сотрудничества с Московским физико-техническим институтом для подготовки квалифицированных кадров игровой индустрии. В рамках партнерства будут проводитьс

My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов нейшее оперирование и издательство этих продуктов будет осуществляться новым российским издателем Astrum Entertainment. Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в

УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила автоматизацию управляющей компании «Аструм». Программа «1C:Управление корпоративными финансами» стала для предприятия эффективным

Nikita.Online: мы не принадлежим холдингу Astrum Online ita.Online опубликовала новое официальное заявление, в котором объяснила свои отношения с холдингом Astrum Online Entertainment. «Существует ошибочное мнение о том, что компания Nikita.Online п

Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival Компания Mail.Ru объявила о выкупе доли Сергея Орловского в Astrum Nival. Теперь компании принадлежит 100% студии, которая продолжит работу на рынке под брендом Mail.Ru. Возглавлявший студию Дмитрий Девишев назначен вице-президентом по разработке клиент

Mail.Ru купила холдинг Astrum Online Entertainment Компания Mail.Ru объявила о приобретении холдинга Astrum Online Entertainment (AOE) с целью создания крупнейшей в России компании в сфере онлай

Mail.ru купила лидера рынка онлайн-игр По условиям сделки компания Mail.ru стала владельцем 100% Astrum Online Entertainment, сообщили в Mail.ru. Акции Astrum будут частично оплачены акциями

Российского разработчика игр продают в ЮАР компании MIH Internet BV, зарегистрированной в Нидерландах) 100% акций в уставном капитале компании Astrum Online Entertainment. Также было удовлетворено ходатайство о покупке 38% акций Astrum

ZT Online скоро в России Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование

"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2 и разработчик клиентских онлайн игр, входящий в состав крупнейшего на игровом рынке России холдинга Astrum Online Entertainment. Группа компаний Nival Group владеет миноритарным пакетом акций A

Награды Astrum Nival В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Domin

Nival и Astrum объединились дации четырех крупнейших игроков онлайн-рынка России в холдинг», – говорит Игорь Мацанюк, президент Astrum Online Entertainment. – «К моменту выхода «Аллодов Онлайн» Astrum Nival соединит в себ

Astrum Online внедряет систему микротранзакций в новые сферы жизни Холдинг Astrum Online Entertainment, работающий на рынке интерактивных онлайн-развлечений в Восточной

Mail.Ru и Astrum Online заключили стратегическое соглашение Компания Mail.Ru и холдинг Astrum Online Entertainment объявили о начале сотрудничества. С 26 марта 2009 г. любой пользо

Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology Холдинг Astrum Online Entertainment и компания BigWorld объявили о заключении лицензионного соглашени

Astrum Online Entertainment – год спустя 5 декабря 2008 года холдингу Astrum Online Entertainment исполнился ровно один год. За истекшие 365 дней компании холдинга

Холдинг Astrum Online вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии Холдинг Astrum Online Entertainment объявил о том, что вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии. В

Совместный проект Astrum Online и Rambler Москва, 9 октября 2008 г. - Холдинг Astrum Online Entertainment, крупнейший игрок на рынке интерактивных онлайн развлечений в Рос