Astrum Entertainment Astrum Online Entertainment Astrum Nival Аструм
|18.03.2026
«Навикон» разработала умного ИИ чат-бота для компании Astrum Entertainment
Компания «Навикон» разработала и внедрила умного чат-бота Astrum Entertainment. Решение на базе ИИ поможет значительно ускорить поиск рабочей информации для сотрудников и снизить нагрузку на внутреннюю службу поддержки и HR-блок. Astrum Entertainme
|28.04.2025
Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для Astrum Entertainment
Системный интегратор и разработчик Navicon внедрил импортонезависимую платформу Optimacros для разработчика и издателя игр, компании Astrum Entertainment. Миграция данных из Excel в CPM-систему позволила заказчику автоматизировать процесс финансового планирования, одновременно обновив методологию бюджетирования. Об этом CNew
|15.01.2025
Astrum Entertainment объявляет о назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора
назначении Сергея Клишо на должность коммерческого директора. Сергей Клишо обладает обширным опытом в области управления и продвижения бренда, запуска новых продуктов и развития бизнеса. До прихода в Astrum Entertainment он много лет работал в компании Sony главой подразделения Playstation в России и странах СНГ. Об этом CNews сообщили представители Astrum Entertainment. В Astrum
|20.11.2023
Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества
Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment сообщает о начале сотрудничества с Московским физико-техническим институтом для подготовки квалифицированных кадров игровой индустрии. В рамках партнерства будут проводитьс
|15.12.2022
My.Games объявила о реструктуризации своих игровых активов
нейшее оперирование и издательство этих продуктов будет осуществляться новым российским издателем Astrum Entertainment. Astrum Entertainment сохранит все текущие команды, вовлеченные в
|09.09.2011
УК «Аструм» автоматизировала бюджетирование и финансовый учет с помощью БИТ
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) завершила автоматизацию управляющей компании «Аструм». Программа «1C:Управление корпоративными финансами» стала для предприятия эффективным
|01.03.2010
Nikita.Online: мы не принадлежим холдингу Astrum Online
ita.Online опубликовала новое официальное заявление, в котором объяснила свои отношения с холдингом Astrum Online Entertainment. «Существует ошибочное мнение о том, что компания Nikita.Online п
|24.02.2010
Mail.Ru получила 100% контроль Astrum Nival
Компания Mail.Ru объявила о выкупе доли Сергея Орловского в Astrum Nival. Теперь компании принадлежит 100% студии, которая продолжит работу на рынке под брендом Mail.Ru. Возглавлявший студию Дмитрий Девишев назначен вице-президентом по разработке клиент
|01.12.2009
Mail.Ru купила холдинг Astrum Online Entertainment
Компания Mail.Ru объявила о приобретении холдинга Astrum Online Entertainment (AOE) с целью создания крупнейшей в России компании в сфере онлай
|01.12.2009
Mail.ru купила лидера рынка онлайн-игр
По условиям сделки компания Mail.ru стала владельцем 100% Astrum Online Entertainment, сообщили в Mail.ru. Акции Astrum будут частично оплачены акциями
|24.11.2009
Российского разработчика игр продают в ЮАР
компании MIH Internet BV, зарегистрированной в Нидерландах) 100% акций в уставном капитале компании Astrum Online Entertainment. Также было удовлетворено ходатайство о покупке 38% акций Astrum
|23.10.2009
ZT Online скоро в России
Компания Astrum Nival объявляет о заключении соглашения с Giant Interactive на издание и оперирование
|06.08.2009
"Аллоды Онлайн": Закрытый бета-тест 2
и разработчик клиентских онлайн игр, входящий в состав крупнейшего на игровом рынке России холдинга Astrum Online Entertainment. Группа компаний Nival Group владеет миноритарным пакетом акций A
|10.07.2009
Награды Astrum Nival
В этом году представители Astrum Nival гордо заявили о себе, завоевав несколько премий в обоих номинациях 2D и 3D Domin
|07.07.2009
Nival и Astrum объединились
дации четырех крупнейших игроков онлайн-рынка России в холдинг», – говорит Игорь Мацанюк, президент Astrum Online Entertainment. – «К моменту выхода «Аллодов Онлайн» Astrum Nival соединит в себ
|03.04.2009
Astrum Online внедряет систему микротранзакций в новые сферы жизни
Холдинг Astrum Online Entertainment, работающий на рынке интерактивных онлайн-развлечений в Восточной
|31.03.2009
Mail.Ru и Astrum Online заключили стратегическое соглашение
Компания Mail.Ru и холдинг Astrum Online Entertainment объявили о начале сотрудничества. С 26 марта 2009 г. любой пользо
|26.03.2009
Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology
Холдинг Astrum Online Entertainment и компания BigWorld объявили о заключении лицензионного соглашени
|05.12.2008
Astrum Online Entertainment – год спустя
5 декабря 2008 года холдингу Astrum Online Entertainment исполнился ровно один год. За истекшие 365 дней компании холдинга
|06.11.2008
Холдинг Astrum Online вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии
Холдинг Astrum Online Entertainment объявил о том, что вышел на рынки онлайн-игр Китая и Германии. В
|10.10.2008
Совместный проект Astrum Online и Rambler
Москва, 9 октября 2008 г. - Холдинг Astrum Online Entertainment, крупнейший игрок на рынке интерактивных онлайн развлечений в Рос
|05.12.2007
Образован холдинг Astrum Online Entertainment
Nival Online, IT Territory, TimeZero и NIKITA Online объявили сегодня о своем объединении в холдинг Astrum Online Entertainment, ставший по факту создания самым крупным игроком на рынке интерак
Astrum Entertainment и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацанюк Игорь 23 13
|Гришин Дмитрий 210 11
|Мильнер Юрий 137 11
|Орловский Сергей 34 9
|Усманов Алишер 308 8
|Никольский Владимир 11 6
|Чачава Александр 121 5
|Чумаченко Алиса 9 5
|Девишев Дмитрий 6 5
|Крылова Елена 27 4
|Фингер Григорий 17 4
|Кириенко Владимир 144 3
|Менькова Татьяна 62 3
|Винчель Михаил 7 2
|Стариков Андрей 4 2
|Фингер Грегори 13 2
|Хрулев Василий 3 2
|Примаков Кирилл 3 2
|Делицын Леонид 135 2
|Горелкин Антон 115 2
|Козырев Алексей 326 2
|Сергеев Дмитрий 61 2
|Кириенко Сергей 149 2
|Михеев Александр 17 2
|Ситников Николай 15 2
|Бородин Владимир 20 2
|Федотов Олег 4 2
|Демидов Михаил 134 2
|Леонов Всеволод 14 2
|Ващенко Александр 10 2
|Заморев Павел 1 1
|Trani Vincenzo - Трани Винченцо 21 1
|Дудик Людмила 1 1
|Клишо Сергей 3 1
|Подшибякин Андрей 2 1
|Дмитриева Марина 4 1
|Рогозов Дмитрий 1 1
|Соколова Софья 3 1
|Скрипкин Никита 2 1
|Винчер Михаил 4 1
