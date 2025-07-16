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Винчель Михаил
УПОМИНАНИЯ
Винчель Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Мацанюк Игорь 23 4
|Делицын Леонид 131 3
|Мильнер Юрий 135 3
|Фингер Грегори 13 3
|Усманов Алишер 301 2
|Фролкин Михаил 17 2
|Фингер Григорий 17 2
|Салонтаи Михаил 4 2
|Качура Денис 2 2
|Чумаченко Алиса 9 2
|Путин Владимир 3278 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Собянин Сергей 431 1
|Ускова Ольга 168 1
|Смирнов Алексей 246 1
|Симаков Олег 113 1
|Володин Вячеслав 92 1
|Массух Илья 235 1
|Солдатов Алексей 99 1
|Вольпе Борис 92 1
|Малинин Александр 40 1
|Прянишников Николай 308 1
|Матюхин Владимир 61 1
|Медведев Дмитрий 1658 1
|Бородинов Леонид 14 1
|Коноплястый Александр 3 1
|Юхневич Леонид 28 1
|Любинский Александр 19 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Гонебный Игорь 8 1
|Полякова Анна 3 1
|Кирсанов Павел 1 1
|Григорян Арам 6 1
|Бернштейн Владимир 4 1
|Морозова Марина 2 1
|Каменский Александр 2 1
|Сачков Илья 125 1
|Козырев Алексей 326 1
|Волков Дмитрий 65 1
|Баулин Валерий 51 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1040 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 117 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
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