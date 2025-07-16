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Винчель Михаил


УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Налоговая дисквалифицировала гендиректора «дочек» знаменитой российской ИБ-компании 1
15.02.2023 Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр 2
28.02.2014 Buran Venture Capital вложил 40 млн руб. в разработчика ПО для госструктур и советов директоров 1
25.09.2012 Основатель Mail.ru продал свою долю за $408 млн 1
19.07.2012 Основатель Mail.Ru Group стал инвестором фонда Buran Venture Capital 1
28.12.2010 Главные ИТ-события 2010 года - версия CNews 1
08.11.2010 Mail.ru заработает $912 млн на IPO 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Винчель Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3498 7
Meta Platforms - Facebook 4487 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4287 3
Yandex - Яндекс 7968 2
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 2
Zynga Game Network 132 2
Game Insight 38 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм 88 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 381 1
SAP SE 5363 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Microsoft Corporation 24987 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1814 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Adobe Systems 1563 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 236 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1348 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 1
Ниеншанц 122 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
NDBC - ЭнДиБиСи - NTT DATA Business Solutions - НТТ Дата Бизнес Солюшнс - itelligence Russia, Ителлидженс Россия 18 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Fl.ru - Free-lance.ru 25 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 650 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1363 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1173 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 52 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1127 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 731 3
NanduQ - Qiwi 1000 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 582 2
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 2
Tiger Global Management 44 2
Quorum Fund 2 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 569 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2575 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1722 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 463 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
DST Global - Digital Sky Technologies 221 1
Naspers 83 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1254 1
Venture Capital 40 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Altera Capital 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12317 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3274 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1391 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 214 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1418 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1110 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3176 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2632 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3025 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1037 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1249 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 109 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 61 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17523 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16489 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10981 2
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3013 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7872 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7830 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4045 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12587 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5733 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11792 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11591 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3904 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4564 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11944 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16640 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22204 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1301 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13012 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1320 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3376 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1719 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4019 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5215 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2288 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9053 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3894 1
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 396 1
Социальная карта - Social card 247 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1813 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1912 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2328 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29927 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7712 1
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 106 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 356 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1859 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 880 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
Apple iPad 3893 1
Linux OS 10536 1
Microsoft Azure 1436 1
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 191 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Apple iPhone 6 4863 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 243 1
Оверсан Меркурий ЦОД 14 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 57 1
Google Play - Google Store - Android Market 3378 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1154 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3378 1
Мацанюк Игорь 23 4
Делицын Леонид 131 3
Мильнер Юрий 135 3
Фингер Грегори 13 3
Усманов Алишер 301 2
Фролкин Михаил 17 2
Фингер Григорий 17 2
Салонтаи Михаил 4 2
Качура Денис 2 2
Чумаченко Алиса 9 2
Путин Владимир 3278 1
Щеголев Игорь 698 1
Собянин Сергей 431 1
Ускова Ольга 168 1
Смирнов Алексей 246 1
Симаков Олег 113 1
Володин Вячеслав 92 1
Массух Илья 235 1
Солдатов Алексей 99 1
Вольпе Борис 92 1
Малинин Александр 40 1
Прянишников Николай 308 1
Матюхин Владимир 61 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Бородинов Леонид 14 1
Коноплястый Александр 3 1
Юхневич Леонид 28 1
Любинский Александр 19 1
Тихонов Сергей 14 1
Гонебный Игорь 8 1
Полякова Анна 3 1
Кирсанов Павел 1 1
Григорян Арам 6 1
Бернштейн Владимир 4 1
Морозова Марина 2 1
Каменский Александр 2 1
Сачков Илья 125 1
Козырев Алексей 326 1
Волков Дмитрий 65 1
Баулин Валерий 51 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 6
Европа Восточная 3111 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14328 2
Литва - Литовская Республика 656 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17705 1
Европа 24467 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
Израиль 2769 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1156 1
Африка - Африканский регион 3535 1
Украина 7709 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1365 1
Литва - Вильнюс 41 1
Сингапур - Республика 1883 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16940 5
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2018 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53463 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3598 2
Фондовая биржа - GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 114 2
СРО - саморегулируемые организации 103 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6084 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49918 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6468 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8080 2
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 474 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6343 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1320 1
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 75 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5327 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30781 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25163 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 736 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 395 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1272 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2960 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1006 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2532 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2302 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8348 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 56 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 265 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3481 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 409 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7678 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2937 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1780 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4308 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2202 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 523 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1233 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 223 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7169 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6931 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11340 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1040 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 117 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2038 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 148 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376348, в очереди разбора - 746223.
Создано именных указателей - 179939.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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