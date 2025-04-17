Dashboard Systems - Дэшборд Системс

АО «Дэшборд Системс» - монопродуктовая компания, являющаяся вендором ПО BoardMaps, призванного помочь в цифровизации процессов корпоративного управления. Компания основана в 2011 году в качестве резидента Инновационного Центра «Сколково». Имеет статус аккредитованной ИТ-компании, а поставляемые продукты включены реестр Минцифры. Начиная с 2013 года продукт BoardMaps активно развивается на российском и международных рынках.