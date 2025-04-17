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Dashboard Systems Дэшборд Системс

Dashboard Systems - Дэшборд Системс

АО «Дэшборд Системс» - монопродуктовая компания, являющаяся вендором ПО BoardMaps, призванного помочь в цифровизации процессов корпоративного управления. Компания основана в 2011 году в качестве резидента Инновационного Центра «Сколково». Имеет статус аккредитованной ИТ-компании, а поставляемые продукты включены реестр Минцифры. Начиная с 2013 года продукт BoardMaps активно развивается на российском и международных рынках.

Судебные дела (3) на сумму 340 400 ₽
в качестве ответчика (3) на сумму 340 400 ₽


17.04.2025 ГТЛК обновила ИТ-инфраструктуру на базе Deckhouse Kubernetes Platform 1
22.02.2024 Подтверждена технологическая совместимость решения BoardMaps и операционной системы Astra Linux 1
16.03.2021 В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор 1
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию 1
06.03.2020 Банк «Открытие» полностью автоматизировал работу своего наблюдательного совета 1
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» 1
08.05.2018 «Ланит» возглавил сын скончавшегося Георгия Генса 1
11.12.2017 Россияне удвоили присутствие в Топ-500 самых быстрорастущих ИКТ-компаний. Теперь в рейтинге две компании из России 2
14.06.2016 Программный комплекс BoardMaps внедрен в инвестиционной организации из Саудовской Аравии 1
27.04.2016 Топ-20 ИТ-резидентов Сколково: Чемпионы по выручке 1
26.11.2015 Мобильные технологии на CNews FORUM 2015: куда приведут мировые тренды 1
22.07.2015 Softline займется внедрением системы автоматизации коллегиальных органов 2
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru 1
09.12.2014 Смарт-карты и USB-токены JaCarta совместимы с BoardMaps 2.0 1
25.11.2014 «Ланит» и Buran Venture Capital инвестируют свыше 100 млн руб. в развитие «Дэшборд Системс» 2
17.03.2014 Подтверждена совместимость продуктов линейки JaCarta с системой BoardMaps 1.3 1
28.02.2014 Buran Venture Capital вложил 40 млн руб. в разработчика ПО для госструктур и советов директоров 1

Публикаций - 17, упоминаний - 20

Dashboard Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13044 4
Inventive Retail Group 76 3
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 193 3
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 3
Ланит - diHouse - Дихаус 202 3
Fibrum 9 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 392 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5000 2
SAP SE 5317 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 2
MobileIron 24 1
Microsoft Corporation 24781 1
Oracle Corporation 6749 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 306 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 461 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 387 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер - Файномика 31 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - LC Europe 3 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо бизнес - ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 21 1
8386 1
MobilityLab - МобилитиЛаб 57 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 47 1
Ланит Консалтинг 12 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 36 1
VK - Mail.ru Group 3475 1
Meta Platforms - Facebook 4456 1
Intel Corporation 12269 1
Broadcom - VMware 2397 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2064 1
Softline - Софтлайн 2923 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1805 1
VisionLabs - ВижнЛабс 224 1
Citrix Systems 820 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 459 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Diasoft - Диасофт 914 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 173 1
Альфа-Банк 1788 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1667 4
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 3
МКБ - Московский кредитный банк 568 3
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 41 3
ТрансФин-М 10 3
NanduQ - Qiwi 997 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1056 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Русагро Группа Компаний 285 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 313 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 313 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
ЯКласс 68 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 945 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 519 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
ITinvest - ITI Capital 10 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 1
ТрансКонтейнер 38 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
КазМунайГаз - ҚазМұнайГаз 21 1
Venture Capital 40 1
Deliveroo 3 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3091 5
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11924 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 250 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1977 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6044 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 319 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31493 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21622 8
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1212 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16026 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3913 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12749 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20250 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11325 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52063 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6775 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11802 3
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов 872 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12332 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14054 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11400 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28526 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 927 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12922 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24580 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12778 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4475 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24530 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8779 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12245 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20963 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8002 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1973 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6246 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1787 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 608 2
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 406 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8503 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6504 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5856 1
Microsoft Windows приложения 212 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1509 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4215 1
COPE - Corporate Owned, Personally Enabled - Корпоративные устройства, настройкой и обслуживанием которых сотрудник занимается самостоятельно 17 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 12
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 601 3
Apple iPad 3877 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1116 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 2
Microsoft Azure 1420 2
Aladdin JaCarta СКЗИ 166 2
Aladdin JC-WebClient 15 2
Aladdin JaCarta PKI 87 2
Aladdin JaCarta ГОСТ 95 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бюджетирование 21 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Бухгалтер 23 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо BI 4 1
Microsoft Office 365 954 1
Apple iOS 7923 1
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 1
Google Android 14186 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Казначейство 1 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 67 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 246 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 310 1
Microsoft Windows 15836 1
МТС Мобильные сотрудники 112 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 100 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 242 1
Schneider Electric SmartX Controller 4 1
Linux OS 10152 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 552 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 303 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 252 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 270 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 357 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 287 1
Генс Филипп 41 5
Бернштейн Владимир 4 4
Генс Георгий 76 3
Стрелова Ольга 36 2
Салонтаи Михаил 4 2
Русанов Сергей 48 1
Притула Павел 33 1
Прокопенко Сергей 9 1
Мухин Максим 18 1
Тищенко Юрий 15 1
Асафьев Алексей 2 1
Осипов Алексей 13 1
Фирсов Александр 5 1
Ефремов Александр 24 1
Богачев Игорь 180 1
Макарова Марина 5 1
Шикова Юлия 16 1
Грибов Владимир 31 1
Тихонов Сергей 14 1
Петин Роман 7 1
Фингер Григорий 17 1
Винчель Михаил 6 1
Халяпин Сергей 82 1
Касперская Наталья 296 1
Шевченко Владимир 148 1
Таран Сергей 42 1
Васильев Александр 60 1
Конник Татьяна 1 1
Михалев Павел 20 1
Булуй Юрий 2 1
Голышкин Андрей 5 1
Воронин Влад 1 1
Осипов Александр 88 1
Рябов Юрий 2 1
Табакова Ольга 4 1
Науменко Павел 1 1
Сорокин Максим 16 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Полоцкая Полина 3 1
Каменский Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147486 14
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14216 5
Европа 21876 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52441 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14261 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13387 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17324 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Венгрия 840 1
Венгрия - Будапешт 113 1
Кипр - Республика 566 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 388 1
Белиз 72 1
Индия - Bharat 5515 1
Европа Восточная 3109 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3544 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1064 1
Саудовская Аравия - Королевство 597 1
Африка - Африканский регион 3509 1
Нидерланды 3550 1
Швеция - Королевство 3639 1
Чехия - Чешская Республика 1313 1
Германия - Федеративная Республика 12754 1
Украина 7652 1
Франция - Французская Республика 7888 1
Ближний Восток 2970 1
Турция - Турецкая республика 2400 1
Финляндия - Финляндская Республика 3620 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Израиль 2746 1
Бельгия - Королевство 1155 1
Исландия 242 1
Европа Центральная 266 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52079 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24552 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5184 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48832 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6286 4
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 476 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8877 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7607 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4743 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2156 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5541 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13916 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5871 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2156 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 971 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16596 2
Энергетика - Energy - Energetically 5191 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11138 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4099 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10110 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1221 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3075 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3671 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4974 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5934 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6322 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3601 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7170 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2414 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1733 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1251 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2541 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6811 1
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Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
IDC - International Data Corporation 4914 1
Deloitte Technology Fast 13 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 3
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 3
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1547 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 34 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1131 1
Red Dot Design Award 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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