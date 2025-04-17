Получите все материалы CNews по ключевому слову
Dashboard Systems Дэшборд Системс
АО «Дэшборд Системс» - монопродуктовая компания, являющаяся вендором ПО BoardMaps, призванного помочь в цифровизации процессов корпоративного управления. Компания основана в 2011 году в качестве резидента Инновационного Центра «Сколково». Имеет статус аккредитованной ИТ-компании, а поставляемые продукты включены реестр Минцифры. Начиная с 2013 года продукт BoardMaps активно развивается на российском и международных рынках.
Dashboard Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|Генс Филипп 41 5
|Бернштейн Владимир 4 4
|Генс Георгий 76 3
|Стрелова Ольга 36 2
|Салонтаи Михаил 4 2
|Русанов Сергей 48 1
|Притула Павел 33 1
|Прокопенко Сергей 9 1
|Мухин Максим 18 1
|Тищенко Юрий 15 1
|Асафьев Алексей 2 1
|Осипов Алексей 13 1
|Фирсов Александр 5 1
|Ефремов Александр 24 1
|Богачев Игорь 180 1
|Макарова Марина 5 1
|Шикова Юлия 16 1
|Грибов Владимир 31 1
|Тихонов Сергей 14 1
|Петин Роман 7 1
|Фингер Григорий 17 1
|Винчель Михаил 6 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Касперская Наталья 296 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Таран Сергей 42 1
|Васильев Александр 60 1
|Конник Татьяна 1 1
|Михалев Павел 20 1
|Булуй Юрий 2 1
|Голышкин Андрей 5 1
|Воронин Влад 1 1
|Осипов Александр 88 1
|Рябов Юрий 2 1
|Табакова Ольга 4 1
|Науменко Павел 1 1
|Сорокин Максим 16 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Полоцкая Полина 3 1
|Каменский Александр 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 4
|Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 131 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 1
|IDC - International Data Corporation 4914 1
|Deloitte Technology Fast 13 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.