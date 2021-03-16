Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

Шикова Юлия


УПОМИНАНИЯ


Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 2
16.03.2021 В «Сетевой академии ЛАНИТ» назначен директор 1
24.03.2020 «Сетевая академия Ланит» стала авторизованным учебным партнером Postgres Professional 1
29.01.2020 «Сетевая Академия Ланит» создала сервис для снижения риска ошибок во время выборов 1
18.11.2019 «Сетевая академия Ланит» разработала адаптированные электронные курсы по Microsoft Office для школьников и учителей 1
05.04.2018 «Сетевая Академия Ланит» представила систему дистанционного обучения для Роспотребнадзора 1
14.08.2017 «Сетевая Академия Ланит» и МАИ открыли новые программы подготовки ИТ-специалистов 1
09.11.2016 «Сетевая Академия Ланит» стала официальным учебным центром Landesk Software в России 1
05.10.2016 «Сетевая Академия Ланит» провела обучение по ГИС ЖКХ 1
18.03.2016 Зафиксирован рост желающих пройти онлайн-курсы для общественных наблюдателей 1
26.08.2015 «Сетевая Академия Ланит» на 4% увеличила оборот в 2014-2015 учебном году 1
08.07.2015 В 2015 г. «Сетевая Академия Ланит» подготовила в 2 раза больше общественных наблюдателей за ЕГЭ 1
18.06.2015 Сертификат Microsoft можно получить через интернет 1
19.11.2014 «Сетевая академия Ланит» и «Микроинформ» создали альянс в надежде выжить 1
29.08.2014 Оборот «Сетевой Академии Ланит» по итогам 2013-2014 учебного года вырос на 31% 1
24.01.2013 В руководстве «Сетевой Академии Ланит» произошли кадровые изменения 1

Публикаций - 16, упоминаний - 17

Шикова Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 16
Microsoft Corporation 25046 4
МЭО - Мобильное электронное образование 19 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
Apple Inc 12427 1
Dell EMC 5060 1
Broadcom - VMware 2437 1
Cisco Systems 5183 1
Citrix Systems 831 1
Adobe Systems 1563 1
Ivanti - ранее LANDesk 93 1
Ланит Интеграция 200 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 165 1
Ланит - Онланта - Onlanta 112 1
Oracle Corporation 6803 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 606 1
BMC Software 92 1
Fibrum 9 1
Ланит Центр компетенций 4 1
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 17 1
Yandex - Яндекс 8091 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 445 1
Ланит - SOLUT 7 1
Ланит - Evident Point Software 12 1
Почта России ПАО 2211 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 383 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 390 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 301 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 336 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 4
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1952 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12700 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7608 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 2
EdTech - Электронные учебники - Electronic textbooks 72 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1031 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1451 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 1
Умные платформы 1812 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4257 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3054 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7541 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11911 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1209 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6033 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1363 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4812 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1103 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8634 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 719 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 1
Data monetization - Монетизация данных 1761 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 251 3
Google Android 14473 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 314 2
Google YouTube - Видеохостинг 2849 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 804 1
Microsoft Office 3887 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 785 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 854 1
Ланит Интерактивный рабочий блокнот УИК 1 1
Apple iOS 8112 1
Linux OS 10625 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Dashboard Systems - Boardmaps 17 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1424 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 274 1
Генс Георгий 76 2
Генс Филипп 43 2
Изместьев Дмитрий 6 2
Панченко Иван 152 1
Кондаков Александр 21 1
Боброва Ольга 1 1
Николаева Наталья 21 1
Макарова Марина 5 1
Калинин Александр 172 1
Солопов Вячеслав 37 1
Белоусов Александр 14 1
Пачикин Андрей 6 1
Мельников Дмитрий 10 1
Фридман Борис 4 1
Минкин Илья 2 1
Флакс Илья 6 1
Проценко Денис 4 1
Самошин Алексей 2 1
Мустафаев Мурад 3 1
Воронина Анфиса 1 1
Белогорцев Алексей 9 1
Ванцев Виталий 1 1
Танеева Любава 1 1
Михайловский Сергей 1 1
Погосян Михаил 21 1
Левин Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 1
Грузия 1274 1
Монголия 361 1
Швеция - Королевство 3657 1
Канада 4953 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 593 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 2
Экзамены 466 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 122 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10357 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1784 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2096 1
Паспорт - Паспортные данные 2674 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5177 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 642 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 272 1
Ведомости 1146 1
IDC - International Data Corporation 4931 2
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 16
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 263 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 253 1
Микроинформ 32 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 36 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2549 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383321, в очереди разбора - 733672.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще