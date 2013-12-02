Получите все материалы CNews по ключевому слову
Николаева Наталья
УПОМИНАНИЯ
Николаева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:
|Рыстенко Михаил 62 2
|Шепилов Александр 12 2
|Русских Тимофей 11 2
|Матвеев Лев 64 1
|Лысенко Эдуард 311 1
|Сотин Денис 216 1
|Генс Георгий 76 1
|Захаров Павел 60 1
|Хомков Игорь 46 1
|Генс Филипп 43 1
|Затуловский Аркадий 16 1
|Шевченко Владимир 148 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Чибисов Владимир 23 1
|Устюжанин Дмитрий 50 1
|Васильев Сергей 51 1
|Заржецкий Александр 37 1
|Рахманов Александр 23 1
|Антонов Александр 77 1
|Белоусов Александр 14 1
|Зотов Алексей 56 1
|Казарцев Алексей 27 1
|Голов Андрей 52 1
|Фомичев Андрей 72 1
|Пачикин Андрей 6 1
|Кондратьев Андрей 8 1
|Варов Константин 24 1
|Казаков Константин 7 1
|Волков Максим 34 1
|Макаров Владимир 76 1
|Ходырев Владимир 7 1
|Гасилин Денис 11 1
|Слабаков Денис 3 1
|Левцов Вениамин 41 1
|Шикова Юлия 16 1
|Минкин Илья 2 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Достов Виктор 26 1
|Флакс Илья 6 1
|Проценко Денис 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
|Ведомости 1146 1
|EWDN - East-West Digital News 8 1
|Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.