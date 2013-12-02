Разделы

Николаева Наталья


УПОМИНАНИЯ


Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам 1
Облачные решения помогают бизнесу быстро адаптироваться к новой реальности 1
Какие умные решения помогут бизнесу расти в новой реальности 1
02.12.2013 i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи 1
06.11.2013 В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился геотаргетинг 1
16.07.2013 Теперь смартфон – платежный терминал в кармане? 1
28.06.2013 ЦБ РФ: Облачные технологии меняют менталитет 1
17.06.2013 Мобильность – вовсе не светлое будущее? 1
10.06.2013 Современный мир как DDoS-атака: как защитить свои данные? 1
15.05.2013 Как ITSM работает на бизнес: российские примеры 1
14.05.2013 "Код Безопасности": Рынок держит ИБ-разработчиков в тонусе 1
13.05.2013 ИТ в медицине: первый шаг сделан. Что дальше? 1
13.05.2013 "ИнформИнвестГрупп": Мы гордимся собственными разработками 1
26.04.2013 Банкоматы будут узнавать пользователей "в лицо" 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
29.03.2013 Как выбрать провайдера облачных услуг? Советы 1
22.03.2013 ИТ-аутсорсинг в России: бизнес требует сложных услуг 1
19.02.2013 Ритейл страдает от невнимания интеграторов 1
15.09.2011 Вениамин Левцов: В "облаках" производителям ИБ придётся непросто 1
20.06.2011 Как внедрить CRM в контакт-центре? Опыт "Телеком-Экспресс" 1
17.06.2011 Российские АЭС берут курс на безопасность производства 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Николаева Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1791 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9048 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 685 3
Google LLC 12082 3
Diasoft - Диасофт 985 2
Broadcom - VMware 2437 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3037 2
МегаФон 9587 2
Cisco Systems 5183 2
Amazon Inc - Amazon.com 3082 2
Apple Inc 12427 2
IBM - International Business Machines Corp 9508 2
8728 2
Oracle Corporation 6803 2
Информзащита 815 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 2
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 652 2
Yandex - Яндекс 8091 2
Парадигма 157 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1413 1
Ланит - Онланта - Onlanta 112 1
Ростелеком 10106 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5135 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 1
Microsoft Corporation 25046 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13717 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1697 1
Intel Corporation 12420 1
InfoWatch - Инфовотч 1064 1
Softline - Софтлайн 3116 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
AMD - Advanced Micro Devices 4393 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2207 1
Корус Консалтинг ГК 1288 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 448 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 1
Neoflex - Неофлекс 242 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 366 1
Software AG 198 1
HP - Hewlett-Packard 3635 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 2
Альфа-Банк 1825 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 2
Спортмастер - Sportmaster 185 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 2
Випсервис - В.И.П. Сервис - V.I.P. Сервис - Вип Корпорейт Тревел - VIP Corporate Travel 17 2
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 534 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2749 1
ПСБ - Промсвязьбанк 883 1
АльфаСтрахование СГ 342 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 161 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 193 1
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 47 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 56 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 64 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Церих банк 9 1
Tesco 82 1
Почта России ПАО 2211 1
Александровский Банк 23 1
СБ Банк - Судостроительный банк 58 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 458 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
ЦИАН - CIAN 156 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 200 1
Росэнергобанк 34 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
НСПК - Национальная система платежных карт 877 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 1
ГСПТС ГБУ - Государственная служба перемещения транспортных средств 7 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4658 4
Федеральное казначейство России 1843 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1114 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3296 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1968 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1427 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 334 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5147 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 104 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 183 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1592 1
Правительство Москвы - ГЖИ города Москвы - Мосжилинспекция - Государственная жилищная инспекция города Москвы - Муниципальная жилищная инспекция города Москвы 19 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 159 1
Правительство Москвы - ДСМИР - Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы - Москоминформ - Комитет по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы - ГОРИНФОР ГБУ - Городская реклама и информация ГБУ 12 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
Greenpeace - Гринпис 129 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25487 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32969 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22381 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 9
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7650 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11675 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13324 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3383 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11914 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11071 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8775 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7305 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11077 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 5
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4368 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5712 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4190 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13215 5
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14201 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6506 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12545 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7081 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25231 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9883 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5636 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16765 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5264 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4957 4
Google Android 14473 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1037 2
Код Безопасности - vGate 81 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 293 2
Trend Micro Deep Security - Trend Micro DDI - Trend Micro Deep Discovery Inspector - Trend Micro DDEI - Trend Micro Deep Discovery Email Inspector - Trend Micro DeWa - Trend Micro Deep Web Analyzer 39 2
Broadcom - VMware vShield 25 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 942 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7243 1
Apple iPad 3898 1
Apple iOS 8112 1
Apple - App Store 2974 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1870 1
Oracle Java - язык программирования 3281 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2840 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 816 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 559 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 562 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2379 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 292 1
Diasoft Flextera 57 1
Google App Engine 36 1
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 26 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 130 1
BSS BS-Client ДБО 126 1
РСА - Помощник ОСАГО 11 1
IBM Tivoli 282 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Broadcom - VMware vSphere 583 1
IBM Storage - IBM SmartCloud Storage Access 36 1
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 32 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 247 1
InterSystems HealthShare 26 1
IBM PureFlex System 18 1
Trend Micro OfficeScan 21 1
Oracle PaaS - Oracle iPaaS 18 1
Рыстенко Михаил 62 2
Шепилов Александр 12 2
Русских Тимофей 11 2
Матвеев Лев 64 1
Лысенко Эдуард 311 1
Сотин Денис 216 1
Генс Георгий 76 1
Захаров Павел 60 1
Хомков Игорь 46 1
Генс Филипп 43 1
Затуловский Аркадий 16 1
Шевченко Владимир 148 1
Солопов Вячеслав 37 1
Чибисов Владимир 23 1
Устюжанин Дмитрий 50 1
Васильев Сергей 51 1
Заржецкий Александр 37 1
Рахманов Александр 23 1
Антонов Александр 77 1
Белоусов Александр 14 1
Зотов Алексей 56 1
Казарцев Алексей 27 1
Голов Андрей 52 1
Фомичев Андрей 72 1
Пачикин Андрей 6 1
Кондратьев Андрей 8 1
Варов Константин 24 1
Казаков Константин 7 1
Волков Максим 34 1
Макаров Владимир 76 1
Ходырев Владимир 7 1
Гасилин Денис 11 1
Слабаков Денис 3 1
Левцов Вениамин 41 1
Шикова Юлия 16 1
Минкин Илья 2 1
Юсупов Ренат 118 1
Достов Виктор 26 1
Флакс Илья 6 1
Проценко Денис 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 18
Европа 24508 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7925 2
Америка - Американский регион 2181 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14359 2
Украина 7733 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 2
Европа Западная 1487 2
Канада 4953 2
Земля - планета Солнечной системы 10565 2
Казахстан - Республика 5729 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4048 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13479 1
Япония 13434 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1427 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3290 1
Великобритания - Лондон 2397 1
Евразия - Евразийский континент 621 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 650 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 643 1
Россия - ПФО - Пензенская область 618 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 461 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 328 1
Украина - Чернобыль 60 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 899 1
Швеция - Королевство 3657 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ПФО - Самарская область 1414 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1804 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 727 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 17
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6088 8
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5713 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6699 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7186 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8100 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3305 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 3
Аудит - аудиторский услуги 2952 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5902 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 3
Энергетика - Energy - Energetically 5392 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 3
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 727 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3739 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 2
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1111 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3103 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10437 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2864 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7776 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4656 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5796 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1164 2
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3636 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 643 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2963 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11361 2
Ведомости 1146 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
Gartner - Гартнер 3592 3
Juniper Research 539 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 369 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 755 2
Forrester Research 827 1
Dimensional Research 16 1
In-Stat 115 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8301 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 199 1
Informa - Ovum - Omdia 137 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 47 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 329 1
Black Hat - Конференция 117 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2107 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Связь-Экспокомм 113 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
