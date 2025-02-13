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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федорец Андрей



13.02.2025 ФСТЭК обнаружила в 100 государственных ИТ-системах тысячи уязвимостей 1
21.08.2024 Минцифры включит соцсети, разработчиков мобильных приложений и онлайн-магазины в единую ИТ-платформу для борьбы с кибератаками 1
27.10.2022 Модульбанк подключился к доверенной зоне СБП 1
02.04.2021 «Ростелеком» протестирует криптографический модуль для работы с биометрией в приложениях банков 1
27.03.2017 Система «iDБанк» вошла в Реестр отечественного ПО 1
29.11.2013 ИТ в госсекторе: Большое преодоление 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
09.10.2013 ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
27.09.2013 К 2018 г. не будет реализовано и половины планов «Электронного правительства» 1
25.09.2013 Строительство СМЭВ: сроки и последствия 1
23.09.2013 Замминистра экономического развития выступит на конференции CNews об ИТ в госсекторе 1
22.09.2013 СМЭВ в регионах работает по принципу диода 1
11.09.2013 Минкомсвязи, Минздрав, Казначейство, УЭК - на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
29.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
05.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
21.03.2013 Конференция CNews: «ИКТ в финансовом секторе» 1

Публикаций - 19, упоминаний - 19

Федорец Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 16
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 7
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 7
Ростелеком 9737 6
АйТи 1371 5
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 5
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 4
Корус Консалтинг ГК 1222 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 3
InterTrust - ИнтерТраст 328 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 672 3
Зерде НИКХ - Zerde - Национальный инфокоммуникационный холдинг 22 3
Diasoft - Диасофт 882 2
Microsoft Corporation 24657 2
Крок - Croc 1777 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 2
ФОРС - Центр разработки 638 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 2
Riverbed Technology 112 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 183 2
Wacom 142 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 2
A1qa 7 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Точка качества 5 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1200 2
Broadcom - VMware 2365 1
Huawei 3946 1
Meta Platforms - Facebook 4444 1
Oracle Corporation 6705 1
Lexmark Int 294 1
Информзащита 762 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1136 1
БАРС Груп 546 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 364 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7355 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 679 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
NanduQ - Qiwi 996 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Церих банк 9 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 194 1
Темпбанк МАБ - Московский акционерный Банк 7 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Бион 7 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Альфа-Банк 1775 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 36 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 86 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Фора Банк 56 1
Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 44 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 1
Стройкредит АКБ 35 1
Федеральное казначейство России 1782 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11708 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2898 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 6
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4987 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 129 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3287 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 833 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 918 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 4
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 203 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 41 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3147 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2720 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1910 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5464 2
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 72 2
Федеральное собрание Российской Федерации 304 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4143 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1162 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1137 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2515 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 732 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 206 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5949 1
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66516 16
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1426 2
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ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
Google Play - Google Store - Android Market 3300 1
Apple - App Store 2897 1
Microsoft Azure 1410 1
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СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 469 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 73 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
Правительство Москвы - Наш город 103 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
Polycom RealPresence Group - Polycom RealPresence Immersive - Polycom RealPresence Immersive Studio - Polycom RealPresence Cloud 60 1
Ростелеком - КриптоSDK 5 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 832 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 669 1
BSS QRService 1 1
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 233 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 135 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 1
ПрограмБанк АБС - Центавр Омега, Дельта - Гефест ИБС 33 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 66 1
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Lexmark MPS - Lexmark Managed Print Services 4 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Связной-Клуб - Программа лояльности 18 1
ФНС РФ ЦОД 28 1
InterSystems HealthShare 26 1
Минцифры РФ - ТелекомЦерт 2 1
UCS R-Keeper 67 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
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Никуличев Андрей 43 6
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Антонов Александр 77 6
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Громов Иван 102 6
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Никифоров Николай 1136 5
Федулов Владислав 79 5
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Сапельников Сергей 109 5
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Илюхин Игорь 12 5
Волков Владимир 56 4
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Прокошев Андрей 32 4
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Романков Андрей 18 4
Цариковский Андрей 22 4
Забелин Вячеслав 13 4
Соловьев Игорь 52 4
Линев Андрей 24 3
Лысенко Эдуард 308 3
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29222 2
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8728 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6721 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2172 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3431 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8510 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 1
НКО - Некоммерческая организация 505 1
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 156 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5791 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18613 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5853 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6142 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6159 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10982 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1355 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1806 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11252 7
Коммерсантъ - Издательский дом 1884 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 8
Gartner - Гартнер 3560 2
IDC - International Data Corporation 4911 1
Juniper Research 525 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
In-Stat 115 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 32 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 848 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2014 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2438 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 1
Black Hat - Конференция 116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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