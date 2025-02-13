Федорец Андрей
Федорец Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
|BIAN - Banking Industry Architecture Network 8 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Селютин Александр 60 7
|Казак Максим 162 7
|Чучелов Андрей 44 7
|Фомичев Олег 138 6
|Никуличев Андрей 43 6
|Опенышева Светлана 64 6
|Антонов Александр 77 6
|Попов Алексей 336 6
|Шерейкин Максим 15 6
|Громов Иван 102 6
|Батарова Татьяна 14 6
|Никифоров Николай 1136 5
|Федулов Владислав 79 5
|Гуральников Сергей 164 5
|Сапельников Сергей 109 5
|Гусев Владимир 22 5
|Илюхин Игорь 12 5
|Волков Владимир 56 4
|Деянышев Вадим 19 4
|Прокошев Андрей 32 4
|Юргелас Мария 41 4
|Антониади Георгий 16 4
|Карпман Ольга 9 4
|Хухашвили Юрий 6 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Полянская Элина 7 4
|Шайхутдинов Роман 113 4
|Шашаев Алексей 13 4
|Махонов Александр 31 4
|Романков Андрей 18 4
|Цариковский Андрей 22 4
|Забелин Вячеслав 13 4
|Соловьев Игорь 52 4
|Линев Андрей 24 3
|Лысенко Эдуард 308 3
|Семенов Александр 146 3
|Козырев Алексей 322 3
|Гуртов Дмитрий 12 3
|Серебряков Виктор 46 3
|Гаттаров Руслан 144 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1340658, в очереди разбора - 768593.
Создано именных указателей - 168596.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.