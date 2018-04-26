Индексная книга (каталог) CNews*
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Шашаев Алексей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 14, упоминаний - 15
Шашаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гуральников Сергей 164 9
|Федулов Владислав 86 9
|Махонов Александр 31 9
|Фомичев Олег 139 9
|Казак Максим 162 9
|Романков Андрей 18 6
|Цариковский Андрей 22 6
|Громов Иван 102 6
|Сапельников Сергей 109 6
|Никифоров Николай 1138 6
|Петрушин Андрей 110 6
|Шайхутдинов Роман 116 6
|Денисов Андрей 23 5
|Елистратов Николай 90 5
|Дворкович Аркадий 216 5
|Опенышева Светлана 64 5
|Попов Алексей 339 5
|Шерейкин Максим 15 4
|Соболева Елена 4 4
|Чучелов Андрей 44 4
|Забелин Вячеслав 13 4
|Соловьев Игорь 53 4
|Федорец Андрей 19 4
|Илюхин Игорь 12 4
|Полянская Элина 7 4
|Сорокин Станислав 4 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Звягина Наталья 64 4
|Селютин Александр 60 4
|Антонов Александр 77 4
|Лысаков Вячеслав 9 3
|Ивакин Роман 57 3
|Юргелас Мария 42 3
|Береговский Игорь 3 3
|Матвеева Татьяна 110 3
|Абызов Михаил 69 3
|Солодовников Денис 108 3
|Нарышкин Сергей 51 3
|Никуличев Андрей 43 3
|Козырев Алексей 328 3
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
|Госрасходы - портал 70 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
|ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.