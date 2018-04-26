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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шашаев Алексей

СОБЫТИЯ


26.04.2018 Компания, «посадившая» ИТ-директора ФТС, задрала в 3 раза цену еще одного таможенного контракта на Oracle 1
01.08.2016 Генерал ФТС получил 5 лет за «откаты» при ИТ-закупке 2
08.04.2015 Направлены в суд дела таможенников, взявших «откат» 125 млн руб. на закупке ПО и техподдержки для Oracle 1
04.02.2015 Замгендиректора компании-подрядчика ФТС посадили за «откаты» при ИТ-закупке 1
19.02.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
28.01.2014 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2014» 1
10.12.2013 CNews приглашает на конференцию "ИКТ в госсекторе" 1
27.08.2013 CNews приглашает на конференцию ИКТ в госсекторе: первые итоги перезагрузки 1
08.08.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
29.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
05.07.2013 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: проекты расширяются» 1
28.01.2013 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1
04.12.2012 Конференция CNews: «ИКТ в госсекторе 2013» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Шашаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 8
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Oracle Corporation 7074 5
SBL-technologies - СБЛ-техноложис 5 4
iCAM Group - iDSystems - АйДиСистемс - Инновейтив Диджитал Системс 25 4
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 4
НСТП - Национальная Суперкомпьютерная Технологическая Платформа 21 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 2
Крок - Croc 1964 2
АйТи 1519 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 1
СБЛ-Техноложис 2 1
Broadcom - VMware 2610 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Microsoft Corporation 25775 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
HP Inc. 5883 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 1
Код Безопасности 812 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 187 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Федеральное казначейство России 1949 9
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 9
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 6
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 55 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 4
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 3
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 2
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 2
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 347 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 3
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 7
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux Брест Виртуализация - Брест ПК СВ - Брест Средство виртуализации - Брест.VDI 57 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 1
Код Безопасности - vGate 89 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Гуральников Сергей 164 9
Федулов Владислав 86 9
Махонов Александр 31 9
Фомичев Олег 139 9
Казак Максим 162 9
Романков Андрей 18 6
Цариковский Андрей 22 6
Громов Иван 102 6
Сапельников Сергей 109 6
Никифоров Николай 1138 6
Петрушин Андрей 110 6
Шайхутдинов Роман 116 6
Денисов Андрей 23 5
Елистратов Николай 90 5
Дворкович Аркадий 216 5
Опенышева Светлана 64 5
Попов Алексей 339 5
Шерейкин Максим 15 4
Соболева Елена 4 4
Чучелов Андрей 44 4
Забелин Вячеслав 13 4
Соловьев Игорь 53 4
Федорец Андрей 19 4
Илюхин Игорь 12 4
Полянская Элина 7 4
Сорокин Станислав 4 4
Лысенко Эдуард 317 4
Звягина Наталья 64 4
Селютин Александр 60 4
Антонов Александр 77 4
Лысаков Вячеслав 9 3
Ивакин Роман 57 3
Юргелас Мария 42 3
Береговский Игорь 3 3
Матвеева Татьяна 110 3
Абызов Михаил 69 3
Солодовников Денис 108 3
Нарышкин Сергей 51 3
Никуличев Андрей 43 3
Козырев Алексей 328 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 5
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 4
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 4
Россия - ПФО - Пензенская область 637 4
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 4
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 2
Украина 7928 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 2
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 12
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 683 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Электронная демократия - облачная демократия 98 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 9
Госрасходы - портал 70 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 3
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 9
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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