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Шайхутдинов Роман
СОБЫТИЯ
|30.04.2014
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Роман Шайхутдинов - Самые популярные услуги мобильного приложения – оплата штрафов ГИБДД и проверка успеваемости ребенка
CNews: Какие мобильные сервисы в сфере электронного правительства доступны жителям Республики Татарстан? Роман Шайхутдинов: Для жителей Республики Татарстан разработано мобильное приложение «Услуги РТ», помогающее оказывать государственные, муниципальные и социально-значимые услуги в электронном в
|29.03.2013
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Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк»
Министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов провел в ИТ-парке пресс-конференцию, посвященную итогам работы ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»» в 2012 г., и сообщил о назначении нового директора «ИТ-парк
|07.02.2013
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Минсвязи Татарстана: Для улучшения оказания госуслуг необходим сервисный центр СМЭВ
действия. Об этом на рабочем совещании у полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, заявил заместитель премьер-министра – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Татарстана, Роман Шайхутдинов отметил ряд проблем в межведомственном электронном взаимодействии региональ
|26.12.2012
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Экономический эффект от использования электронных услуг в Татарстане в 2012 г. составил 1,4 млрд руб.
850 тыс. часов ежемесячно экономят жители Татарстана, пользуясь электронными услугами. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, передает пресс-служба Министерства информатизации и связи республики. Каждый месяц через портал, инфоматы и мобильное приложение в среднем оказывается 1,7 млн электронных усл
|22.05.2012
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Роман Шайхутдинов назначен и.о. министра информатизации и связи Татарстана
венным Советом Республики Татарстан кандидатуры на должность заместителя премьер-министра республики – министра информатизации и связи исполняющим обязанности министра информатизации и связи назначен Роман Шайхутдинов. Бывший министр информатизации и связи Республики Татарстан Николай Никифоров возглавил Минкомсвязи РФ. Роман Шайхутдинов родился в Казани. Окончил Казанский Государств
|08.08.2011
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Роман Шайхутдинов назначен директором филиала «Ростелекома» в республике Татарстан
Директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан назначен Роман Шайхутдинов, ранее занимавший пост генерального директора компании «Телесет» (дочернее предприятие «Ростелекома»). Роман Шайхутдинов родился в 1974 г. в городе Казани. В 1996 г. ок
Шайхутдинов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермолаев Артем 379 23
|Никифоров Николай 1138 19
|Минниханов Рустам 122 19
|Петрушин Андрей 110 18
|Опенышева Светлана 64 17
|Громов Иван 102 17
|Лопаткин Герман 104 17
|Шадаев Максут 1210 16
|Гуральников Сергей 164 15
|Фомичев Олег 139 15
|Козлов Александр 71 15
|Сапельников Сергей 109 14
|Носков Константин 241 14
|Лысенко Эдуард 317 14
|Бойко Елена 152 14
|Албычев Александр 168 14
|Звягина Наталья 64 14
|Акимов Максим 192 13
|Бутенко Юрий 65 13
|Ковнир Евгений 75 12
|Соколов Алексей 137 12
|Матвеева Татьяна 110 12
|Власов Сергей 101 12
|Стрельцов Андрей 62 12
|Палюх Юрий 15 11
|Городилов Михаил 18 11
|Алексеев Владимир 19 11
|Ачкасов Павел 11 11
|Распопин Николай 48 11
|Торбин Сергей 12 11
|Лапин Тимур 17 11
|Меджитов Тимур 85 11
|Веселов Илья 12 11
|Левин Леонид 134 11
|Чамара Денис 59 11
|Попов Сергей 166 11
|Иванов Алексей 163 11
|Солодовников Денис 108 11
|Раков Ярослав 51 11
|Чернякова Елена 30 11
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