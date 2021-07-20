Шайхутдинов Роман

Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1

Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1

Министру связи нашли троих новых заместителей 1

Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1

Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане 2

В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 2

В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 2

В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2

Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации 1

В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 2

Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1

В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 1

Мэр Иннополиса ушел в отставку 3