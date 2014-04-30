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Шайхутдинов Роман

СОБЫТИЯ


30.04.2014 Роман Шайхутдинов - Самые популярные услуги мобильного приложения – оплата штрафов ГИБДД и проверка успеваемости ребенка

CNews: Какие мобильные сервисы в сфере электронного правительства доступны жителям Республики Татарстан? Роман Шайхутдинов: Для жителей Республики Татарстан разработано мобильное приложение «Услуги РТ», помогающее оказывать государственные, муниципальные и социально-значимые услуги в электронном в
29.03.2013 Антон Грачев возглавил татарстанский «ИТ-парк»

Министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов провел в ИТ-парке пресс-конференцию, посвященную итогам работы ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк»» в 2012 г., и сообщил о назначении нового директора «ИТ-парк
07.02.2013 Минсвязи Татарстана: Для улучшения оказания госуслуг необходим сервисный центр СМЭВ

действия. Об этом на рабочем совещании у полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, заявил заместитель премьер-министра – министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов. Как сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Татарстана, Роман Шайхутдинов отметил ряд проблем в межведомственном электронном взаимодействии региональ
26.12.2012 Экономический эффект от использования электронных услуг в Татарстане в 2012 г. составил 1,4 млрд руб.

850 тыс. часов ежемесячно экономят жители Татарстана, пользуясь электронными услугами. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов, передает пресс-служба Министерства информатизации и связи республики. Каждый месяц через портал, инфоматы и мобильное приложение в среднем оказывается 1,7 млн электронных усл
22.05.2012 Роман Шайхутдинов назначен и.о. министра информатизации и связи Татарстана

венным Советом Республики Татарстан кандидатуры на должность заместителя премьер-министра республики – министра информатизации и связи исполняющим обязанности министра информатизации и связи назначен Роман Шайхутдинов. Бывший министр информатизации и связи Республики Татарстан Николай Никифоров возглавил Минкомсвязи РФ. Роман Шайхутдинов родился в Казани. Окончил Казанский Государств
08.08.2011 Роман Шайхутдинов назначен директором филиала «Ростелекома» в республике Татарстан

Директором филиала «Ростелекома» в Республике Татарстан назначен Роман Шайхутдинов, ранее занимавший пост генерального директора компании «Телесет» (дочернее предприятие «Ростелекома»). Роман Шайхутдинов родился в 1974 г. в городе Казани. В 1996 г. ок

Публикаций - 116, упоминаний - 125

Шайхутдинов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 12
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 12
МегаФон 10742 11
Microsoft Corporation 25775 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 9
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 8
ICL ГК - ICL Group 481 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 7
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 7
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Instabank - Инстабанк 24 7
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Citrix Systems 868 7
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 7
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 7
Webmoney - Вебмани.Ру 547 7
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 7
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Инфокомпас 14 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 6
IBA Group - ИБА Групп 57 6
НИТ - Национальные информационные технологии 36 6
Memsfab 11 6
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 6
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Oracle Corporation 7074 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 13
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
ГПБ - Газпромбанк 1273 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 9
Новард УК - Novard 73 8
Альфа-Банк 1979 8
Bayer AG - Байер 85 7
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 7
Пробизнесбанк АКБ 135 7
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 7
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Почта России ПАО 2370 7
Visa International 1993 7
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Спортмастер - Sportmaster 201 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 7
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 7
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 7
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 7
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 7
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
Хованский АКБ 9 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Лента - Утконос 180 6
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 6
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
ВкусВилл - Избёнка 216 5
Mary Kay - Мэри Кэй 104 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 38
Федеральное казначейство России 1949 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 29
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 27
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 27
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 27
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 19
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 18
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 18
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 97 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 17
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 16
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 15
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 14
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 13
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 12
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 12
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 12
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 12
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 11
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 11
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 11
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 11
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 11
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 11
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Russian Open Source Foundation 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 102
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 33
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 21
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 16
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 10
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 8
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Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 7
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Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 15
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 6
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Apple iPad 4012 3
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 3
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 2
Garmin nuvi - Garmin nuviFone - Garmin nuviphone - Garmin nuviCam 29 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 2
ICL Partner Connect 3 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Linux OS 11533 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Windows 16882 2
Apple iPhone 4 800 2
Microsoft Windows BitLocker 942 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 1
InnoSTage - CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 82 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ТМХ ИС - ТМХ Интеллектуальные Системы - РэйлНекст - Ctrl@Traffic 1 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
Ростелеком - НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 80 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 6 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 58 1
Cisco CRS-3 5 1
Cisco Videoscape - Cisco Media Processor - Cisco MXE - Cisco Media Experience Engine - Cisco DMS - Cisco Digital Media System - Cisco Digital Media Suite - Cisco MCS - Cisco Media Convergence Server - Cisco Media Solutions Group 15 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Ермолаев Артем 379 23
Никифоров Николай 1138 19
Минниханов Рустам 122 19
Петрушин Андрей 110 18
Опенышева Светлана 64 17
Громов Иван 102 17
Лопаткин Герман 104 17
Шадаев Максут 1210 16
Гуральников Сергей 164 15
Фомичев Олег 139 15
Козлов Александр 71 15
Сапельников Сергей 109 14
Носков Константин 241 14
Лысенко Эдуард 317 14
Бойко Елена 152 14
Албычев Александр 168 14
Звягина Наталья 64 14
Акимов Максим 192 13
Бутенко Юрий 65 13
Ковнир Евгений 75 12
Соколов Алексей 137 12
Матвеева Татьяна 110 12
Власов Сергей 101 12
Стрельцов Андрей 62 12
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Россия - ПФО - Пензенская область 637 6
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 6
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Россия - ЮФО - Астраханская область 763 5
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Россия - ДФО - Приморский край - Высокогорск 24 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 79 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 81
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 29
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 24
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 5
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 4
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Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1560 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
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Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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