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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шайхутдинов Роман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 107, упоминаний - 171
Шайхутдинов Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Козлов Александр 54 15
|Носков Константин 201 14
|Акимов Максим 167 13
|Ковнир Евгений 71 12
|Четвернин Алексей 651 12
|Шадаев Максут 384 11
|Попов Сергей 72 11
|Иванов Алексей 76 11
|Рудзевич Мария 34 11
|Новиков Павел 67 11
|Чернякова Елена 26 11
|Соколов Алексей 121 11
|Горбатько Александр 90 9
|Кисляков Евгений 83 8
|Никифоров Николай 1126 8
|Мухин Максим 18 7
|Муравлев Александр 15 7
|Чекель Павел 15 7
|Скородумов Олег 17 7
|Леоничев Алексей 14 7
|Шалимов Александр 9 7
|Атанесов Саргис 13 7
|Сафронов Юрий 61 7
|Клеев Владимир 9 7
|Патрин Максим 31 7
|Базалей Наталья 14 7
|Грибанов Юрий 24 7
|Кравченко Денис 24 7
|Свердлов Михаил 29 7
|Хрусталев Александр 31 7
|Тищенко Юрий 14 7
|Пшиченко Дмитрий 19 7
|Воробьев Артем 14 7
|Смирнов Александр 44 7
|Потёмкин Роман 20 7
|Алябьев Андрей 27 6
|Румянцева Ольга 45 6
|Серебряков Виктор 42 5
|Разгуляев Валерий 18 5
|Николаев Евгений 13 5
|CNews Analytics 1990 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru