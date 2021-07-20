Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Шайхутдинов Роман


20.07.2021 Ozon откроет собственную робототехническую лабораторию в Иннополисе 1
15.02.2021 В ОЭЗ «Иннополис» приняли еще восемь стартапов 1
04.12.2020 В ОЭЗ «Иннополис» появится центр разработки программных продуктов ГК Astra Linux 1
30.11.2020 В ОЭЗ «Иннополис» разработают систему беспилотного движения в метро и единую платформу для зарядки электромобилей 1
21.09.2020 Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД 1
11.09.2020 «Росатом» строит гигантский ЦОД в Иннополисе 1
28.04.2020 «Акронис инфозащита» открывает центр разработки в ОЭЗ «Иннополис» 1
19.03.2020 Министру связи нашли троих новых заместителей 1
02.02.2020 Первым замом нового министра связи стал человек из команды Никифорова 1
29.04.2019 «Лаборатория Касперского» защитит госучреждения Татарстана от вредоносного ПО и хакерских атак 1
07.02.2019 «БАРС Груп» представила концепт мобильного офиса для «надомников» 1
21.01.2019 Вице-премьер Максим Акимов обсудит с операторами, бизнесом и международными экспертами перспективы развития 5G 2
21.12.2018 CNews назвал регионы России, где ИТ-компании платят меньше налогов 1
14.12.2018 МТС представила в Татарстане решение «умного города» на сети NB-IoT 1
16.11.2018 Huawei планирует открыть центр исследований и разработок в Татарстане 2
22.10.2018 «Иннополис» признан неэффективной экономической зоной 1
04.10.2018 В Казани обсудили вопросы цифровой трансформации 2
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
08.06.2018 В Университете Иннополис открыли Национальный центр компетенций НТИ в области робототехники и мехатроники 2
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
21.05.2018 В Иннополисе открыли опытную зону сети 5G 2
30.01.2018 Huawei стала партнером Правительства Республики Татарстан в области цифровой трансформации 1
08.11.2017 В Иннополисе создадут опытную зону мобильной сети 5G 2
29.06.2017 Минсвязи Татарстана и Uber запустили проект по транспортному обслуживанию бюджетных учреждений 1
27.06.2017 Schneider Electric расширяет сотрудничество с «Татнефтью» 1
25.05.2017 В Татарстане будет создана опытная зона сети нового поколения 5G 1
24.05.2017 Дочерняя компания «Ростелекома» открыла офис в Иннополисе 1
21.11.2016 Мэр Иннополиса ушел в отставку 3
11.10.2016 «Лаборатория Касперского» открывает промышленный CERT в России 1
22.06.2016 Татарстан стал первым пилотным регионом по переходу на отечественное офисное ПО 1
10.06.2016 ITSF: Есть повод для оптимизма в развитии ИТ и информационной безопасности 1

Публикаций - 107, упоминаний - 171

Шайхутдинов Роман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 11
Microsoft Corporation 11095 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 7
Instabank - Инстабанк 12 7
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 7
Ланит ГК 1157 7
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
IBM 3544 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 5
Samsung Electronics 5677 3
Huawei 2730 3
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 2
Acronis - Акронис 364 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
АйТи 752 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
SIAT - Shenzhen Institutes of Advanced Technology 1 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1507 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Brocade Communications Systems 141 1
Rittal 23 1
Moxa 12 1
Saprun - Сапран групп 38 1
Барс груп 402 1
Advantek Engineering - Адвантек Инжиниринг 1 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Рэйлнекст Ctrl@Traffic 1 1
Рэйлнекст 1 1
CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 9 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
Selectel - Селектел 137 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2764 1
Yandex - Яндекс 4101 1
Газпромбанк - ГПБ 692 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 7
Новард Управляющая компания - Novard 67 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 7
МДМ Банк 150 7
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 7
Пробизнесбанк АКБ 109 7
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 7
ВТБ Банк Москвы 372 7
Башнефть ПАО АНК 90 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 4
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 2
Транснефтьэнерго 5 1
Uber 257 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Иннополис Сити АО 6 1
Uber Technologies 258 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 51 1
РТС - Фондовая биржа 166 1
Яндекс.Такси 271 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Аэрофлот 493 1
Газпром ПАО 521 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 21
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 14
Правительство РФ 2205 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 12
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 11
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 10
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 5
Правительство Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ 56 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 4
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 4
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 4
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 4
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 4
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 4
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 4
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 4
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 4
Правительство Москвы 653 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
Федеральное казначейство России 766 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 651 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 15
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 3
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 2
3G - Стандарт мобильной связи 3736 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 162 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1255 1
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 1
Apple iOS 5742 2
Google Android 10751 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 2
Kaspersky Internet Security 289 1
Kaspersky DDoS Protection 18 1
Loudplay - Сервис облачного гейминга 13 1
Kaspersky Total Security 29 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 20 1
InnoSTage CyberART 4 1
Cisco CRS-3 5 1
Cisco Videoscape 3 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Козлов Александр 54 15
Носков Константин 201 14
Акимов Максим 167 13
Ковнир Евгений 71 12
Четвернин Алексей 651 12
Шадаев Максут 384 11
Попов Сергей 72 11
Иванов Алексей 76 11
Рудзевич Мария 34 11
Новиков Павел 67 11
Чернякова Елена 26 11
Соколов Алексей 121 11
Горбатько Александр 90 9
Кисляков Евгений 83 8
Никифоров Николай 1126 8
Мухин Максим 18 7
Муравлев Александр 15 7
Чекель Павел 15 7
Скородумов Олег 17 7
Леоничев Алексей 14 7
Шалимов Александр 9 7
Атанесов Саргис 13 7
Сафронов Юрий 61 7
Клеев Владимир 9 7
Патрин Максим 31 7
Базалей Наталья 14 7
Грибанов Юрий 24 7
Кравченко Денис 24 7
Свердлов Михаил 29 7
Хрусталев Александр 31 7
Тищенко Юрий 14 7
Пшиченко Дмитрий 19 7
Воробьев Артем 14 7
Смирнов Александр 44 7
Потёмкин Роман 20 7
Алябьев Андрей 27 6
Румянцева Ольга 45 6
Серебряков Виктор 42 5
Разгуляев Валерий 18 5
Николаев Евгений 13 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 96
Россия - Российская федерация - РФ 57420 70
Россия - ПФО - Казань 1518 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 31
Казахстан - Республика 2632 18
Россия - Ростовская область 863 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 15
Россия - Республика Мордовия 387 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 12
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Иннополис 292 11
Россия - Ульяновская область 349 5
Россия - Челябинская область 658 5
Россия - Сахалинская область 434 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Россия - Калужская область 572 4
Россия - Архангельская область 338 4
Россия - Республика Алтай 685 4
Россия - Тульская область 752 4
Россия - ПФО - Самара 1289 3
Франция - Французская Республика 2126 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Россия - Калининградская область 538 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Кольцово 24 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Европа Западная 614 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Европа 3759 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Восточная Европа 1679 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Пензенская область 347 1
Бельгия - Королевство 398 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 9
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 84 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 7
CNews AWARDS 291 7
CNews APPWards 36 7
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 3
IT&Security Forum 10 3
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Worldskills - Ворлдскиллс 72 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Всемирный цифровой саммит по интернету вещей и искусственному интеллекту 4 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще