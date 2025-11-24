Разделы

ЕЦПЭ Единая цифровая платформа экспертизы


СОБЫТИЯ

24.11.2025 Главгосэкспертиза России и ГК «Экзон» интегрируют платформы для создания общего цифрового контура 2
14.03.2024 Новый сервис для работы с машиночитаемой документацией внедрен на ЕЦПЭ 2
11.01.2024 На ЕЦПЭ запущен «Календарь экспертизы» 2
22.12.2022 В Татарстане появится технопарк в сфере высоких технологий 1
23.11.2022 Цифровые продукты в сфере строительства на платформе «Гостех» обеспечат существенную экономию бюджетных средств 2
02.06.2020 Единая цифровая платформа экспертизы начала работу 2

Наукоград - технопарк 149 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 99 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 89 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 521 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 345 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56917 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72687 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2422 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1749 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9325 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22919 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1692 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6240 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1887 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3318 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3392 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6836 1
Стандартизация - Standardization 2234 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4636 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 866 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11501 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31826 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 767 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22927 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12993 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12233 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9592 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5970 1
Минстрой РФ - ФЦЦС ФАУ - Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов - ФГИС ЦС - Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве 14 1
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 57 1
ГИС ЕГРЗ - Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 1 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 2 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 345 1
Манылов Игорь 2 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Халимов Ренат 9 1
Эркенова Виктория 3 1
Файзуллин Ирек 6 1
Джанкезов Азамат 1 1
Чернышенко Дмитрий 575 1
Россия - РФ - Российская федерация 156092 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3178 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3239 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 613 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 41 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54800 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6063 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6760 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3758 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1007 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6926 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6645 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31699 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2255 1
