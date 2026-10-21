Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203017
ИКТ 15763
Организации 11929
Ведомства 1509
Ассоциации 1135
Технологии 3588
Системы 27073
Персоны 88549
География 3161
Статьи 1595
Пресса 1345
ИАА 759
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2865
Мероприятия 896

Эркенова Виктория

СОБЫТИЯ


21.10.2026 Готовятся слать штрафы: Грядет массовая проверка e-mail пользователей платных дорог 1
09.11.2022 В России появились ГОСТы для беспилотных автомобилей 1
02.06.2020 Единая цифровая платформа экспертизы начала работу 1
30.07.2018 Naumen модернизировал АИС «Главгосэкспертиза» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Эркенова Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 764 1
Yandex - Яндекс 9422 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 233 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 101 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 597 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27116 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55078 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24878 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2683 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9865 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 576 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3896 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1440 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7901 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13685 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34076 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1505 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2811 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5920 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 420 1
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 437 1
Калькулятор - Calculator 405 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6644 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12414 1
Оповещение и уведомление - Notification 6190 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14225 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 723 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18368 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 1005 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13198 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6905 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24199 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10088 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2884 1
Транспорт общественный - Такси - Беспилотное такси - Автономное такси - Роботакси - Беспилотный трамвай 61 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - АИС Главгосэкспертиза - Автоматизированная информационная система 2 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 66 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6425 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 82 1
ГИС ЕГРЗ - Единый государственный реестр заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 1 1
ЕЦПЭ - Единая цифровая платформа экспертизы 6 1
Мишустин Михаил 804 1
Фетисов Александр 33 1
Газимов Марсель 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169053 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1793 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 702 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 761 1
Сербия - Республика 380 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3521 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19829 1
Израиль 2876 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48217 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58658 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 968 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1196 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7118 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22125 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 340 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8933 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4119 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6865 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6196 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11016 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4825 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12078 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480754, в очереди разбора - 724368.
Создано именных указателей - 203017.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Что умеют флагманские смарт-часы: битва лидеров

Видеорегистратор или экшн-камера: что удобнее использовать в автомобиле

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще